Miguel Pasquau: "El legislador debería delimitar más los delitos de odio en redes sociales"

sí es un poco de suerte y es un un pequeño paso adelante con el que la Fiscalía General parece parece querer acercarse a una perfección social no unánime pero desde el generalizado sobre sobre algo que preocupa que es como la legislación y como la aplicación judicial de estos delitos de odio etcétera están amenazando la consistencia de algo tan importante para todo como es la la libertad de expresión debería matizar que no sólo por las condenas que haya habido sino también por la cantidad de querellas que IVE imputaciones que quedan en nada pero que hacen hacen daño y que hacen visible la existencia de un desprecio de método hicieron el pensamiento

Voz 1961

01:14

bueno yo yo creo que el planteamiento de la fiscalía es un planteamiento dirigido no a los jueces ni siquiera ahora mismo los fiscales eh yo creo que es un planteamiento dirigido al legislador es decir que el legislador reformaron los porque ahora mismo estos delitos tienen cuando se cometen a través de redes sociales etcétera tienen una pena mínima de cárcel de dos a dos años y medio por tanto no cabe discrecionalidad e tiene que tendría que haber ingreso en la cárcel entonces yo creo que el que según un tanto dentro dirigido de legislador que podría o debería pienso yo inscribirse un planteamiento un poco quizá más ambicioso no quedarse solo en el tema de la cárcel que ya de por sí es importante sino que es un planteamiento más en vi más ambiciosos sobre la regulación de estos delitos no te te comportarse una delimitación más restrictiva que lo dependiera tanto de la situación judicial que cuando que los delitos de expresión que ven fuera que no sean competencia de la Audiencia Nacional efectivamente eh quede descartada tanto la prisión provisional como la condena decisión mira yo cualquiera cualquiera puede poner siempre un ejemplo hubo algún caso en el que el que mute en una conducta de un mensaje tan absolutamente rechazable que podíamos hombre aquí la cárcel sí pero lo que hay que plantearse si no merece la pena renunciar a la cárcel para esos casos para Costa de au a cambio de conseguir eliminar está Estados en alza que ha producido tanta desproporción