“A veces me río con mis propias comedias”

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido no es lo habitual Tom pero

Voz 2 00:09 vamos nosotros a recoger alimentos PC

Voz 1995 00:12 es también este sector forma de afrontar una entrevista siempre ellos

Voz 2 00:15 en el estudio vamos

Voz 1995 00:18 sí sí que arranca arrancó yo a Rouco yo una vale vale condujo sin que va a confirmarle si es no es la radio

Voz 3 00:31 muy buenos días martes once en ese lago

Voz 1995 00:34 sí existe somos somos nosotros mismos en la radio en nuestro país es que ayer Quim Torra habló de que estamos todavía en mil setecientos catorce así que lo mismo ha roto el espacio tiempo seamos capaces de ir en un coche escuchándonos merecido se lo mismo día bueno a lo que vamos radio estamos camino del teatro Maravillas de Madrid vamos a buscar a un actor alto pelo blanco ojos azules derecha viene no es exactamente Richard que se tiene una idea es una de las personas con las que los españoles más nos hemos reído la historia desde ahí está mira hay para pagar hola te te has vivido antes de que te invitara a atesoran el coche me agacho vamos al teatro Maravillas en Madrid verdad venga estás ahí tú eres de los que sube al taxi pides en conversación en todas las ya lo con la gente me gusta pero es muy difícil estar de A tu lado decir tú eres el es muy difícil contenerse

Voz 1112 01:36 bueno pero yo encantado que me lo digan a si yo estoy súper feliz de mi antiguo pasado profesional digo antiguo porque tengo una edad allá y entonces me siento muy feliz de haber pertenecido algo pues tan histórico y tan divertido como fue martes y trece y actualmente su taxista que es una profesión más que digna

Voz 1995 01:52 es buenísima mensaje que doblador muy famoso que si subía a los taxis pues a veces el conductor decía como quiere hola buenos días vamos como quiere que le lleve contestaba que tenemos mala leche decía rapidito y en silencio

Voz 4 02:08 no sé no lo sé no y yo no sé

Voz 1112 02:13 es una respuesta contundente y clara no deja ninguna duda bueno ahora hay aplicaciones que te sigue permite hablar con el conductor quién que Radio les gusta hacer es una alegría para todos bueno ponga usted la SER no ahí me gusta hablar con la gente conocer su estado de ánimo de ese momento oí no se me encanta hablar con la gente de la gente de los pueblos de las ciudades me encanta a la gente

Voz 1995 02:37 es raro porque que asociamos a la televisión pero promete hayas dicho ya mucho más teatro que televisión esta salida

Voz 1112 02:43 es cierto sí sí yo ya llevo catorce años con haciendo teatro de seguido de seguido en agosto paramos unos días pero todo el año Madrid gira gira en estos catorce años pues hecho como cuatro cinco bases de teatro hemos producido otras otras diez más o menos pero es un hombre de teatro sí sí yo me inicié con dieciocho años en el teatro en la Escuela de Arte Dramático con diecisiete años perdón después pasea a formar parte de un elenco que la compañía profesional que dirigía en ese momento Adolfo Marsillach y luego pasé a otra compañía a otra como actor y luego de repente apareció Millán en mi vida

Voz 1995 03:22 pero yo me formé el teatro ver qué qué bien se este coche porque no no parece ni hay detrás y eso que el tráfico está en esta ciudad muy bien está

Voz 1112 03:34 ya está bien bueno es que ayer fue el primer día no digamos de lectivo no colegios la gente fin follón fue un poquito en Vadis poquito Follonero

Voz 1995 03:44 es una una función cuarta temporada mucho éxito de cera terceto ni tercera temporada mucho éxito eso sí sí he sí objetivamente si un gran éxito así tu madre y lo hace sobre un taxi si no sobre un juguete no

Voz 4 04:01 taxi taxi taxi con Ryan roja

Voz 1995 04:06 también hay que tener cuidado con todo es una función de todos los públicos lleva taxi esté

Voz 1112 04:11 hombre ya un taxi blanco con raya roja lo dejó bien claro pero esto no significa que esté en contra yo de de nada a favor no no yo creo que estamos en un mundo muy muy capitalista este aumento al menos en este país no todo ese en ese sentido pues todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida siempre cuando cumplan con la ley

Voz 1995 04:32 claro eso seguro hablamos hace unos segundos de de la jornada de cuatro de la Semana de cuatro días los sindicatos británicos ya están tratando ciudadana es aún

Voz 5 04:41 porque no hay trabajo para todos no hay que subir los sueldos es bajar

Voz 1995 04:45 tú trabajas tú descansas lunes martes si trabajas miércoles jueves viernes sábado León y la función

Voz 1112 04:52 en una hora y media

Voz 1995 04:53 el sábado mientras haces dos no el sábado nanas sobre Sadam es correcta la gente piensa que los de tu profesión no dais para el agua y no es verdad es gente que trabaja

Voz 1112 05:02 hay de todo pero como todos lados hay gente que es que aquella también las radios a televisión de un banco pero bueno que es decir que aquí en el teatro se trabaja duro porque ya te apuntando aunque sean hora y media dos vuelos la función es una intensidad brutal psíquica y física es una la comedia en este caso como la nuestra el vodevil es es un género muy difícil porque ya un ritmo vertiginoso Iker m que yo el año pasado tuve asma por eso por el esfuerzo porque es que hablamos de velocidad enorme no enorme enorme bueno te diré que yo que hemos seiscientos calorías en cada función seiscientas esta medido con el este de saber no

Voz 1995 05:43 el kilo cada

Voz 1112 05:45 sí sí sí es como Fernando Alonso

Voz 1995 05:48 el tres kilos en cada carrera tú pero no tan

Voz 1112 05:50 dos yemas que luego recuperas Thomas dos cervezas agua pero pero se pierde Iker seiscientos calorías es como estar una hora de gimnasio es que es pero en al algas me quedo estoy saque pero te diré que aparte de eso hay un trabajo en mi caso de producción donde llegó la adaptación del guión te en fin mucho trabajo por delante pero otras bueno

Voz 1995 06:12 es interesante eso que dices eh hablamos de taxis un clásico de la comedia sí son clásico británico en inglés se llama igual sigo reportó mujer fue el gran éxito el dramaturgo británico Raikkonen estuvo doce años en cartel en el que estén con veinte repartos diferentes el de mil novecientos ochenta y tres hasta mil novecientos noventa ha sido representada más de quinientas producciones de todo el mundo desde Canadá hasta Corea es verdad en XXXV idiomas Corea del Sur fuera de eso sí que sea un dato añadido claro entonces me en Corea del Norte tendría incluso más éxito a lo mejor se probablemente sea has visto alguna de las del del resto de las funciones no no en Internet hecho trozos

Voz 1112 06:54 en algunos países como Rumanía o Hispanoamérica Argentina etcétera esta comedia la hizo también Ricardo Darín también como dato te digo Ricardo Darín interpretó al taxista de esta comedia y lo que he dicho es objetivo cierto no estuvo veinte repartos en Londres yo he porque la función es tan dura para los actores que se K yo en tres años he cambiado ya como a cuatro cinco actores sea que te quiero decir que darnos

Voz 1995 07:17 además de un vecino que Darín interpretó este taxi Darín es un género en sí mismo Darín la gente no va a haber película drama de humor

Voz 1112 07:25 además que es un gran actor yo creo que Ricardo Darín es uno de los mejores actores para mí del mundo es un actor completísimo súper completo que es capaz puede hacer comedia drama tragedia lo que quiera porque es un gran actor es un animal de escena también

Voz 1995 07:44 el teatro se está un poco mejor no llegamos no

Voz 4 07:48 estamos ya es que las vamos muy bien se va a ver las obras la Gran Vía un poquito de los villancicos porque ya lo inaugura

Voz 1995 07:55 eh vamos a seguir llevando al maravillas a Josema nada hacemos una pequeña pausa ahí seguimos once y trece minutos una hora menos en Canarias bueno hoy

Voz 1995 08:17 seguimos en no llegamos a mucha gente cuando cuánta gente no habrá paradójicamente llegado a ver taxi por culpa del tráfico uno por ciento

Voz 1112 08:29 sí pero siempre estamos estamos llenos que hay muchos días afortunadamente que al teatro Pésaj tributa quitas una vacía email ir muchas de esas butacas están vacías porque la persona no llega el teatro es así porque no encontró plazo para aparcar porque hay un atasco eso ocurre y un porcentaje mínimo pero tú tienes un buen rollo que se Joseph hace paneles esa tú te ríes

Voz 1995 08:53 con otras comedias

Voz 1112 08:56 también a veces no puede aguantar me depende de las caras que me pongan queremos frente los actores pedí Merrill con otros cómicos pero igual que la gente esa no no soy crítico no me siento me siento como públicos es mejor no me dejo llevar ese me gusta me río sino no me río no me pongo en plan acto como hace este esto no

Voz 8 09:14 pero es más más difícil la gente reir que llorar no ese dicen los actores la mayoría

Voz 1112 09:19 yo creo que sí yo creo que objetivamente es difícil no pero pero date cuenta que para que alguien esboza una al uso yo Zhou estamos más predispuestos la vida se compone de más momentos infelices que desgraciadamente han hecho es pasear una risa nuestra fácil cuesta mucho

Voz 1995 09:34 porque por eso te digo bueno seguiremos hablando claro cómo vamos aquí en el coche llevando estamos hablando como Josema Yuste que habla de la nueva temporada tercera de taxi es una obra que protagoniza que produce arsenal escrito la la versión en castellano creo es de buen rey pero la historia no es deja claros que hay tipos eh muy divertidas más debatidos que hay grandes parejas de de de clásicos del humor me gustaría saber por ejemplo si tuvieras que elegir entre Jack Lemmon Tony Curtis in con faldas y a lo loco

Voz 4 10:08 cómo salieron las cosas tengo mucho que comparte

Voz 9 10:11 qué ha pasado

Voz 1112 10:14 soy yo de pequeño era más de Jerry Lewis el mayor más de Jack Lemmon sí sí yo Luis de Luis exactamente creo que Vic con mi padre todas sus películas y me apasionaba fan y así fue cumplían cumpliendo años me dice más de Jack Lemmon porque bueno parece un actor más más potente no

Voz 1995 10:34 entre Jack Lemmon y Walter matado

Voz 10 10:36 tú no sabes cómo era yo en casa soy un maníaco de la limpieza limpiando lo que ya había limpiado Francis Iggy Sando otra vez lo que Francis ya había avisado porque eso sí soy mejor cocinero que ella

Voz 1112 10:49 sin ninguna duda me quedo con los dos son dos monstruos peludos monstruos de la pantalla SITE con perdón pero tienes pinta

Voz 1995 10:57 poco de maniático personaje Jack Lemmon en este en este año pareja tiene

Voz 7 11:02 Don poquito maniático obsesivo

Voz 1112 11:05 no no un poco magnéticos a ver te puedo contar alguna manía mía personal creo que no son muy muy de obsesión no de tal o sea no se dieron del tarro en la encimera y que mire la etiqueta para ya no pero por ejemplo me gustan los armarios que están cerrados sean de una puerta armario abierta me pongo nervioso que esta tontería no

Voz 1995 11:26 tú sabes que gente que te puede ayudar que que si hay hay gente muy tienes la mínimo mínimo escucha esta pareja

Voz 11 11:37 hay

Voz 12 11:43 Fran consiste en este caso pues me toma el pelo no se pronuncia flanco en este dice usted también formado por él no frente formado por i Phone Contestí es Frederick Frankl Frankenstein

Voz 1995 12:02 muy bien qué gran peligro Igor digo David la Gran Vía yo no me he reído tanto en el cine claro en mi vida nueve grandes bueno ahí estaba Hélder y entre Gene Wilder Richard en aquellas magníficas comedias sí vi esto

Voz 13 12:24 no me es que no tengo es un gran

Voz 1112 12:27 así

Voz 14 12:30 por qué me habla sí que es sordo pero no Healy pollas

Voz 1995 12:37 igual de los Richard llego al de es que

Voz 1112 12:39 tanta que yo me me encanta me parece que tiene una vis cómica

Voz 15 12:43 en brutal brutal

Voz 1112 12:46 en el cine una mirada una cara el pelo esa riqueza di es que es buscando es genial

Voz 1995 12:51 vale otra pareja en este caso

Voz 1112 12:55 los dos cirujanos que acaban de llegar doctores progre

Voz 4 12:57 el doctor estoy cosas que no estás tiene espías como puedas escapar de casa

Voz 1112 13:11 muchos bajito no primero no es muy alta no pero Chevy Chase es un actor muy natural pero yo desde mi humilde punto de vista no lo ve una gran vis cómica que Chase no es actor de comedia blanca digamos pero no tiene esa fuerza no que tienes por ejemplo no entonces Chevy Chase bueno quizá me quedaría más con el otro

Voz 1995 13:32 cuando finalmente Leslie Nielsen o Chiquito de la Calzada

Voz 4 13:37 es una película de prestigio

Voz 16 13:42 pues caballo viene de Bonanza

Voz 5 13:47 trabajaron juntos ya que en España

Voz 1112 13:51 ya sea chiquito es chiquito es un genio Un genio sin que él lo sepa o sea un tipo que ha sido capaz de revolucionar a todo un país durante muchos años ya hacernos hablar como él hablaba durante muchos años es es es genial de una humildad meses yo lo he trabajado con él varias veces le conozco conocí mucho yo para mí vamos es que era grande porque con muy poco poco muy poco un de chistes con muy poco lo que ha trascendido

Voz 1995 14:24 desde luego lo que bueno sabes que el Ayuntamiento de Madrid que hay una cuenta disputó para quitar una estatua del Che Guevara dedicársela a Chiquito de la Calzada

Voz 1112 14:33 con la otra no pero bueno vamos no sé lo que nace que lo hagan

Voz 1995 14:38 sino porque ya después un follón todas las redes sociales abriendo meterse en follones

Voz 1112 14:43 vamos a ver te preguntan por políticos yo el aspecto pues Semel aspecto Hessel que es eh que puede decir por ejemplo no se les Rivera limpio no tener en cuenta

Voz 1995 14:57 la gente que pasa

Voz 1112 14:59 no no recuerdo bien lo que pasó la verdad es que no nos yo no digo no recuerdo y la pregunta cómo fue pero al final yo daba una opinión de los políticos niveles sentido del humor tal y cual yo creo que dije que Rajoy tiene un gran sintió un humor cuando hablaba en el en el Congreso X que tenía gracias que es un gallego con con retranca con con gracia Iker es un gran orador lo es sintió que no que no piensa

Voz 4 15:24 la cómo va mejor puede empezar otros cuando hablan otro orador es verdad

Voz 1112 15:28 es es Iglesias que habla bastante bien pero el aspecto no es una persona que se arregla que va con su traje que va

Voz 4 15:36 no yo creo que te diría que no te veo

Voz 1112 15:40 no no yo creo que al Congreso de que con un poco mejor de presencia mejor presencia lo creo ya no solamente del a más de uno que va ante Lita para ayudar eso Rivera de todo el pueblo español se nos merecemos un respeto no hay que ir un poquito mejor arreglarlos esa es mi opinión escribió en Vigo y la mantengo

Voz 1995 15:58 hice montó el otro día en redes sociales un guirigay temiendo no yo no estoy en redes sociales y no es el momento de hacerte una pregunta quieras ya te diré lo que me de la de puede el otro día no te metas ahora en redes sociales digo

Voz 1112 16:11 ETA nunca no tiene ningún interés creo que es una mierda Vecilla que tiene su parte buena

Voz 1995 16:19 el orden

Voz 1112 16:21 la orden pero puede para eso

Voz 4 16:23 sido yo no quiero que hace mucho daño

Voz 1112 16:27 y que la gente las maneja mal en general poca gente les maneja bien

Voz 8 16:31 nadie sabe mejor persona con Twitter no no no

Voz 1112 16:33 punto de vista igual o usted hablar contigo así prefiero

Voz 1995 16:38 a estás hablando con aquí en el caso de que el otro día cuestionaba la electricidad ya las redes sociales sino la propia electricidad así que decidí

Voz 4 16:47 yo contigo volvía la chimenea hacer las cosas punto

Voz 1995 16:53 sí mucho más pacífico Josema Yuste vuelve al teatro la tercera temporada de taxis ya dentro de poco ya lo ha visto todo el mundo sabe que cambiar porque

Voz 1112 17:04 bueno no te creas porque hay hay ejemplos como Tok Tok que está entrando ahora en su novena temporada Ibooks Dhanga que está entrando en las esta o por ahí no estoy muy seguro de la cena de los idiotas hiciste cinco cinco y vio cómo llevamos en el personaje de junto con Agustín Jiménez pero luego la tuvimos dos años más en el Muñoz Seca con Ramón Langa pufos a que tú cuyas una obra claro yo vi una obra existe una éxito esto te que dejarlo se mucha gente Madrid fin de semana que viene de fuera de muchísima gente

Voz 1995 17:36 vale bueno taxi en el teatro hemos llegado pero con él y ahora hay mucha gente que está en el coche escuchando el guanches somos nosotras de la radio no es no sé no lo ha puesto usted Céline entonces del sonido viene de la radio Josema Yuste siempre seremos tu tu público es alguien que no se ha hecho reír tanto que nos ha dado tanto lo que yo siempre que te vea siempre siempre siempre me siento en la obligación de darte las gracias José no

Voz 1112 18:02 pues para mí es una placer y un honor que tú me digas eso que la gente sienta eso de mí de mi trabajo junto con Millán no creo que me siento muy orgulloso de lo que he hecho Hydro que sigo haciendo que al final es tratar de hacer felices a la gente durante un ratito

Voz 1995 18:17 pues eso es una cosa muy hay tanta gente que insistir al contrario es una gran obra se año que eso desde luego es es algo muy grande Josema Yuste siempre un placer gracias