“Estar encerrado con la única espera de morir te hace perder la cabeza”

Nacho Carretero el autor de Fariña tiene un nuevo libro lleva por título en el corredor de la muerte

es una historia Nacho que

comienza hace muchos años atrás cuéntanos de qué va el corredor de la muerte

Voz 3 00:15 es una historia dura sobre todas las cosas es la historia básicamente se podría resume una frase de Pablo Ibar un hijo de emigrante vasco sobrino del boxeador Urtain que muchos conoceremos

Voz 4 00:26 sí he nacido en Miami

Voz 3 00:28 si hace cuarenta y cuatro años Ike en el año noventa y cuatro es arrestado y acusado de un triple asesinato no hay unas pruebas demasiado rígidas el proceso se llena de grietas de irregularidades pero como si de una novela negra y macabra mente real se tratase pues acaba condenado condenado a muerte porque Florida castiga el asesinato en primer grado con la muerte y desde entonces lleva luchando el su familia su mujer su padre su hermano por demostrar su inocencia una inocencia que siempre ha defendido hasta el punto de que dentro de un par de semanas arranca por fin un nuevo juicio el Tribunal Supremo Florian la coincido un nuevo juicio yo en este libro que al fin y al cabo un reportaje lo que cuento es esta historia rocambolesca por momentos inverosímil pero que como digo es absolutamente real

Voz 1995 01:18 el libro arranca precisamente con esos protagonistas que todo mencionabas arranca en el País Vasco con dos hermanos como protagonistas José Manuel Ibar que acabaría siendo campeón de Europa de boxeo y conocido por todos los aficionados como Urtain cuentas en el libro que Urtain realmente es el apelativo que hace referencia al nombre del caserío en el que vivía la familia

Voz 5 01:35 el hurto y aplica uno doctor humorístico hinca la rodilla en la lona y así al sin fuerzas para incorporarse a la cuenta del árbitro

Voz 6 01:49 habla el otro hermano de Cándido Ibar

Voz 1995 01:52 acabó marchándose para probar fortuna en Florida como jugador profesional de cesta punta

Voz 7 02:02 todos ustedes saben y como cuentan H en el libro Urtain alejado de su idilio con la fama los triunfos en el Reyno acabó olvidado y con el peor de todos los finales posibles

Voz 8 02:12 puedo deteriorado por los problemas económicos y el alcohol se suicidó el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos al arrojarse por la terraza del décimo piso donde vivía en Madrid

Voz 9 02:22 su hermano cándidos estableció en Miami

Voz 1995 02:24 se casó con una mujer que procedía de Cuba tuvo un hijo al que llamaron Pablo que es el protagonista del libro Pablo Ibar hijo del pelotari que probó suerte en Florida sobrino de ese legendario boxeador así figura está dedicado el último libro de Nacho Carretero Palo lleva preso nada menos que veinticuatro años dieciséis de ellos en el corredor de la muerte en Estados Unidos acusado de Un triple homicidio cometido en mil novecientos noventa y cuatro del que se declara

Voz 10 02:51 no culpable tengan miedo claros con mi familia me levanto y veo lo mismo todos lo días las dos palabras más grande mi vida son no de todo lo que quiero igual se todo todo en mi arma para luchar deja todo el mundo sabe que que no soy yo solo inocente y tienen un remate este audio tiene

Voz 1995 03:18 doce años C catorce años Éstas serán las palabras de Pablo Ibar subida se congeló en mil novecientos noventa y cuatro Nacho las no está siguiera adelante a pesar de todo lo que hemos vivido nosotros desde mil novecientos noventa y cuatro se Efeel mientras que la visto todos los días la nueva imagen a dejas animas a la misma gente anónima rutina

Voz 2 03:38 el mismo

Voz 3 03:39 todo es un ejercicio interesante el pensar cómo ha cambiado nuestra vida que hemos hecho en los últimos veinticuatro años y donde estábamos entonces dónde estamos ahora como hemos crecido que hemos experimentado y que hemos aprendido bueno pues esa suma de acero en el caso de Pablo no ha cambiado nada en su vida está encerrado en una celda de dos por tres metros con una rutina con un día a día en el que no decide nada siquiera abrir una puerta mover una silla no cabe ninguna decisión no existe el libre albedrío eso es la es la privación de libertad más allá de cualquier otra cosa es sobre todo eso esa es la vida de una persona que se declara inocente y que además como hablaremos ahora tiene todas las pruebas a su favor desde un punto de vista jurídico esto ya no es un debate esto ya no es una empatía emocional esto es un escenario jurídico que por momentos se hace incomprensible las pruebas son extremadamente endebles y en cambio las que demuestran su inocencia son muy contundentes

Voz 1995 04:33 en el libro relata es algo nuestro día a día hacemos como tú bien dices decidimos muchas cosas tomamos muchas decisiones emprendemos muchas acciones hay un relato de la concatenación de sucesos uno tras otro que derivan en en la acusación posterior entrada en el en el corredor de la muerte que es inverosímil todas las cosas que ocurren sin ser consciente ni Pal ordinarios entorno para que acaben el comedor de el corredor de la muerte son tremendas

Voz 3 05:01 sí es una desde el punto de vista periodístico esta historia me atraía porque como decíamos por el momento es una novela una novela negra que el lector avanza a través de ella con giros de guión y que que que costaría creer si un guionista los presenta pero en este caso es todo real y exacto ahí como una cuenta atrás como Pablo completamente inconsciente lo que se le viene encima esos últimos días en libertad que no son más que los días de cualquier chaval de cualquier joven que está de fiesta o buscando trabajo viviendo su vida como puede con la novia que que que estancias la actual mujer iraní sin ser consciente ni él ni la familia de que cada gesto de que cada momento de que cada acción que está llevando a cabo está quedando registrada y que va a y que va a servir para salvar su vida o para intentar salvar su vida en en un juicio que no tenían idea de que se iba a presentar y todo eso claro va calando la emoción del lector o por lo menos es la intención te va metiendo en la historia

Voz 1995 05:57 cómo es el corredor de la muerte físicamente digo cómo es ese lugar

Voz 3 06:01 es sitio en el que ponen un pie ella quieres estar sacándolo es un sitio extremadamente desagradable más allá de del clima de la atmósfera que te encuentras un lugar frío un lugar gris un lugar metálico que lo único ruido que hay ese de los grilletes y de las puertas metálicas golpeando un lugar en el que entras y te das cuenta de que allí nadie decide nada como te decía es un sitio en el que Pablo por ejemplo comenta que lleva a los dieciséis años que estuvo ahí no decidió un solo día nada a abrir una puerta a cambiar el horario de comer de ir al baño de dar un paseo que salen cuatro horas a la semana un patio no decide nada si cabe imaginar cómo puede afectar eso a la personalidad la mente de una persona cabe imaginar lo que lo que le bienes y Pablo finalmente sale en libertad va a tener que aprender a vivir porque se ha olvidado de lo que es vivir y lo que es decidir

Voz 1995 06:52 pues coger tu vida con veinte durante veinticuatro está sometidas a ese régimen no debe ser sencillo en dicho esto Robles afortunado Pablo recibe la visita en prisión de su familia todas las semanas todos los sábados sino sino recuerdo mal hay gente que comparte con él esa rutina esa rutina solitaria que lleva años sin recibir una una sola visita en este caso la familia de Pablo Ibar hace claramente que tú escribas este libro que estemos hablando del decir la familia ese gran soporte

Voz 3 07:23 en el mismo lo dice pues la clave es el motor que le permite mantener la fuerza mental que ya tiene el Pablo cuenta que que una de las cosas más impactantes de un sitio como el corredor de la muerte más allá de lo que a priori Nos unos nos llame la atención la violencia las peleas la supervivencia es como es como los presos van perdiendo la coherencia van perdiendo la la cordura literalmente como a un escenario en el cual tú estás encerrado en una celda durante quince veinte o veinticinco años con el único

Voz 1995 07:51 el objeto con la única espera desea

Voz 3 07:54 debutado de morir pues hace que la gente vaya perdiendo la cabeza ahí Pablo contaba como presos que entran pues al principio mantienen conversaciones a una lucidez al cabo de un año dos están completamente locos han perdido han perdido la cabeza Pablo podría haberla perdido también pero tiene ese motor tiene a Tania sobre todas las cosas su mujer que para mí es la verdadera protagonista de este libro una mujer con una fuerza descomunal con un corazón enorme que decidió seguir a su lado y que todos los sábados durante dieciséis años conducía cuatro horas de ida y cuatro horas de vuelta cada uno de los sábados para estar con con Pablo y dar la energía que necesitaba además con un discurso sin permites de Tania que yo reflejo en el libro y que ella lo expresan el libro que no quiere revestir de romanticismo ya huye de cualquier la movilización de de ese cuento de hadas no es muy muy racional y explica que esto le ha costado muchísimo sufrimiento muchísimo sacrificio que es consciente de que se ha perdido un montón de cosas en la vida pero que esa su elección y que por tanto va a seguir junto a Pablo y para mí es una reflexión tremenda la que hace mio

Voz 1995 08:55 Nacho Carretero es el autor de en el corredor de la muerte que es una gran crónica sobre una historia que empieza al Eric interés como tú bien dices que es una novela negra que es una ficción muy bien elaborada por momentos casi increíble pero lo triste es que es una realidad una realidad que puede cambiar vamos a saludar en la emisora de la Cadena Ser en Vitoria Andrés Berger que es el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar Andrés muy buenos días buenos días el uno de octubre en el tribunal de Broward County a las afueras de de Miami se afronta un nuevo nuevo juicio que es posible que Pablo Ibar recuperen algún momento algún día la libertad

Voz 2 09:32 bueno nosotros básicamente no contemplamos ningún otro escenario y como bien ha dicho Nacho las pruebas de su inocencia yo creo que son contundentes básicamente pues podemos documentar donde estaba Pablo en el momento de los hechos pues en la otra punta de Miami básicamente podemos demostrar que el ADN recogido en el lugar del crimen no coinciden con el ADN de Pablo podemos demostrar que las huellas dactilares múltiples recogidas en el lugar del crimen no coinciden con las de Pablo además tenemos algo yo creo que es muy importante que de él que Max que Nacho también ha hecho una una digamos alusión a ellos no es que el cuatro de febrero de dos mil dieciséis por fin conseguimos que el Tribunal Supremo de Florida anulase la condena a muerte de Pablo Illa anulase por dos motivos en primer motivo porque no tuvo una defensa letrada eficaz en su en su juicio en el que en el año dos mil que fue condenado a muerte cosa que decíamos nosotros pero ahora ya lo dice todo un Tribunal Supremo de Florida no además por si fuera poco el segundo motivo precisamente porque tuvo una defensa letrada que ineficaz el propio Tribunal Supremo de Florida dice que las pruebas con las que fue condenado a muerte eran escasas y débiles eso que lo diga todo un Tribunal Supremo es en fin yo creo que una bofetada importante ha a al menos al juicio en el que fue fue condenado a muerte no por tanto bueno tenemos ahora la oportunidad de demostrar Pablo es inocente el contamos con un equipo de abogados con cuatro abogados especializados en este tipo de de juicios confiamos en conseguirlo no ahora eso sí eso tiene un presupuesto importante no que es un millón trescientos mil dólares de que bueno afortunadamente hemos podido conseguir el ochenta por ciento pero nos falta el otro veinte por ciento Todavía Hay quisiera aprovechar esta ocasión pues para pedir a la gente que nos eche un cable estamos haciendo un crowdfunding y con ir a las cuentas de Twitter o de Facebook de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar con la web de Pablo Ibar Pablo Ibar punto com pues ahí se puede ver cómo se puede colaborar

Voz 1995 12:08 no es de hemos comenzado a multitud de ocasiones pero es un asunto que todavía a nosotros nos cuesta entender el dinero es fundamental a la hora de defenderse ante una justicia como como esta pero ante cualquier situación el dinero a hacer que tenga esa oportunidad de contratar a un buen bufete Abogados o no eso va detrás

Voz 3 12:29 Tura hecho Pablo lo dice Pablo dice que él considera que el sistema es un negocio Muchos lo pensamos también de ideas ahí la bueno el intento de echar una mano y aparte de lo que comentaba Andrés Pablo no pide dinero para salir de la cárcel porque si no se está pidiendo dinero para sacarlo porque sí E incluso en una proceso tan doloroso y tan dañino tan traumático para Pablo lo que pide simplemente simplemente que no es simplemente es un juicio justo porque no la ha tenido y no es una cuestión de debate de creer que sí o que no es es las conclusiones que que los hechos te permiten te permiten tener Pablo el abogado de oficio y yo lo cuento en el libro que se le fue que era signo fue un hombre que ya no sólo no prestó atención al caso sino que contrajo una enfermedad crónica acabó enganchado los medicamentos a cabo incluso detenido él mismo años después firmaría una carta reconociendo que nos tuvo que no estuvo capacitado para esa defensa algo firmar eso supone dinamitar la carrera de de un abogado y él lo hizo con lo cual es simplemente lo que dice Pablo es que quiere un juicio justo y ahora mismo un juicio justo vale un millón trescientos mil dólares así está montado en Florida y avaló no le queda otro remedio que que que pedir ayuda

Voz 1995 13:45 Pablo más de una ocasión de demostrar sus ganas de abandonar Estados Unidos decirle en cuanto acabe todo esto si ese futuro optimista que unos cuentas determina que está libertad venirse a vivir a España Tour es que será fácil para para alguien como palo que lleva veinticuatro años que se dice pronto hace veinticuatro años en prisión será fácil para adaptarse a nuestro país

Voz 2 14:06 bueno vamos a ver lo previsto es que lo antes posible en cuanto salga traerlo aquí porque bueno tiene una él mismo también lo reconocen en multitud de ocasiones tiene una deuda enorme con con en España no hay entonces tiene que él mismo asume su su deber de venir aquí a agradecer desde el fondo del alma pues pues el esfuerzo a todos y a todas las personas que que han ayudado de una forma de otra no entonces bueno de ahora y lo que creo que también es relevante es lo que ha dicho Nacho es cierto es decir es es no puede decir que bueno es pero eso es la versión de Pablo no perdón ya no es la versión de Pablo todo un Tribunal Supremo de Florida ha dicho que ese juicio era injusto por tanto vamos no lo ha dicho con esas palabras ha dicho que las pruebas con que fue condenado a muerte eran escasas y débiles lo cual equivale a un juicio injusto

