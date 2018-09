Sandra Bernardo :'Mi padre me ponía Led Zeppelin y a los Scorpions'

Voz 1 00:00 qué iconos

Voz 1515 00:07 bueno y hemos invitado a nuestro compañero Carlos Cano de Fuego y Chinchetas y de la Gastro aquí en la SER tampoco pues entre dos aguas como Paco de Lucía no sé qué le tira más le tiran las dos cosas Carlos Cano qué tal hola hola Marta qué tal que te tira más largas y las dos cosas es muy compatible con dos ocasiones muy

Voz 0335 00:28 les sí la verdad es que una ha sido más joven personal de toda la vida era otra profesional pero estoy ya en un punto en el que se mezclan y convergentes

Voz 1515 00:34 además fíjate en el programa que tenemos un espacio de de gas esta temporada los eh jueves a muchos cocineros que pasan por el programa siempre les preguntamos oye te gusta cocinar con música muchos también dicen que con la radio para el que le gusta cocinar con música Nos gusta hacer ese juego de meternos en la cocina con ellos de en función de a qué tempo o cocine pues qué ritmos musicales van poniendo no así que bueno las dos cosas son dos pasiones completamente compatible eran mucho bueno en este espacio en el que intentamos darle con cobertura a los nombres no tan reconocidos de la música madrileña para eso tenemos los jueves el laboratorio musical de Inés Vila pues de repente cayó una mujer que tú no recomendase con la que hoy estrena en este espacio elegida directamente por Ci que Sandra Bernardo que te gusta

Voz 0335 01:19 están reconocidos todavía todavía

Voz 1515 01:21 al futuro el tiempo dirá si los artistas

Voz 0335 01:23 los que van pasando por esta sección los martes luego acaban volviendo las jueves que se supone que es

Voz 1515 01:28 la oye eso sería genial si no te acuerdas en la temporada pasada guionista el martes que es como la de los artistas un poco en cantera pues ya estás el jueves que es el laboratorio musical para los grandes adelantar la semana pasada nos acompañaron a los chicos de ZAL IN está tenemos a Iván Ferreiro porque no estamos cascos

Voz 0335 01:47 pues yo vaticino que el año que viene vas a tener a Sandra Bernardo pero de momento la tenemos aquí hoy es martes la verdad que es un artista que ha sacado un disco a principios de este dos mil dieciocho y que ha sido de eso que va haciendo Chupa Chups no que cada vez va calando va gustando a más gente te lo vas recomendando oye vente a este concierto y es verdad que a mucha gente le hablas de Sandra Bernardo todavía no sabe quiénes pero también es verdad que quien la escucha dice huy esto mola todo esto me gusta Fele pasa con Paco León

Voz 2 02:18 bueno ahora está

Voz 0335 02:21 ese momento de efervescencia no es está poniendo de moda está apareciendo aparecer está empezando a aparecer en series de televisión incluida la Casa de las Flores donde Paco León

Voz 1515 02:30 interpreta a una persona transexual que canta o hace como

Voz 0335 02:35 IVAC de de lo que estamos escuchando y fruta

Voz 4 02:44 Pedro Bernardo qué tal bienvenida

Voz 1515 02:46 bueno cuéntanos cómo cómo te llaman quién te llama para que Paco León en esta serie de haga de transexual de repente cante esa canción que es tuya

Voz 5 02:57 eh pues Paco León conoce la canción hace ya dos años y medio cuando la cuando saqué LP gardenias qué fue lo que lo que sacamos antes de este disco trópico ideal como bien ha dicho Carlos ya la escuchaba él en su Instagram ponía Stories con con fruta entonces era una canción ya para el conocida porque él sí que es verdad que hace un par de semanas una semana y media

Voz 6 03:19 ha puesto su Instagram pues eso en común

Voz 5 03:22 play back de cantando la canción de fruta que me ha hecho mucha ilusión también nosotros estéis en compacto y te escribe y te dice no la verdad es que ha sido una por una sorpresa mes parte por la mañana y fue como tenía tropezó cientos mensajes privados en mi estarán diciéndome Sandra mira al el Instagram de Paco León dando una canción tuya eh

Voz 1515 03:45 qué poner en contacto Sandra ahí hacer algo juntos

Voz 5 03:48 Nos conocemos ya no es que hacemos hace años sí la verdad es que luego la canción ha formado parte de la banda sonora de la Casa de las Flores está dentro de la Play List de de de esta serie de Netflix

Voz 7 03:59 eso que me celebraron como fue ese contacto no pues esas cosas como muchas otras

Voz 5 04:04 que me están sucediendo como por ejemplo el todas las canciones del disco están en Iberia en todos los vuelos de Iberia transoceánicos

Voz 8 04:13 eh de fuera de España eh bueno pues está dentro de de ese play list que tienen en los aviones

Voz 6 04:20 los vuelos cuando vas a cualquier otro lo hice encuentras Andrea Bernardo también pues pues con toda mismo

Voz 5 04:26 música y eso yo creo que es porque le llega gente o por ejemplo las tiendas de Natura también mucha gente me me escribe chat están una tienda de Nature y de repente escuchado tu música pues son gente que escucha la música que le gusta la pone simplemente porque ni se ponen en contacto conmigo sino que lo lo meten ahí

Voz 1515 04:44 cómo han sido importantes para ti Sandra las redes sociales

Voz 5 04:48 pues la verdad es que cada vez más al principio

Voz 6 04:50 pero no las hacía mucho caso pero poco a poco cada vez me doy

Voz 5 04:56 hasta que tengo un contacto directo con las personas que me escuchan con gente de todas las partes del mundo me están escribiendo gente desde todo Latinoamérica mi música sí que es cierto que que les encanta ahí es como me consideran dentro de la música indie latinoamericana o iberoamericana pero también escriben desde países como Estambul Francia

Voz 8 05:17 en Italia bueno me están escribiendo de de

Voz 5 05:20 muchos otros lugares así yo creo que todo esto es como dice Carlos que poco a poco tú sacas un disco pero si realmente es algo que que a la gente lo hace vibrar y que le gusta o que de alguna manera conecta con con algo que bueno pues que te hace sentir bien la gente lo comparte y eso es genial crean redes sociales obviamente como ya sabemos todos pues

Voz 1515 05:42 la vas a tener una agenda de aquí a unos meses que no vas a poder venirle al laboratorio musical de los jueves

Voz 5 05:47 sí bueno este domingo tengo que decir que cierra el festival porque me relacionan mucho con con también todos los temas de mujer

Voz 8 05:54 hicieron el festival de cine dirigí

Voz 5 05:57 yo por mujeres directoras en el matadero así que este domingo dieciséis a las nueve de la noche estaremos en la cinética el matadero haciendo un concierto grande que preparamos muy bonito para Talking queda

Voz 0335 06:08 además el precio de las entradas es casi un regalo no

Voz 5 06:11 total si la verdad es que están a tres con cincuenta las han puesto del de Matadero Madrid Si todo lo que hace hacen Matadero yo creo que tratan de ponerlo de acercar la cultura de una manera asequible para que todas las personas puedan disfrutar

Voz 1515 06:25 bueno nuestro compañero Carlos Cano que Le pueden escuchar en Fuego y Chinchetas uno de los programas otro de los programas de la Cadena SER le hemos pedido que se incorpore esta sección los martes que nos acompañe que nos vaya haciendo un poco de guía gurú y que bucea en vuestras influencias vale para saber un poco esto a mí me hacía una especial ilusión porque al final cuando tú llegas tienes un producto que vende es pues este trópico ideal de Sandra Bernardo dices bueno pero yo he llegado aquí con qué influencias musicales con muy llegado a construir este estilo de dónde vengo y esto es lo que va a hacer Carlos Cano y luego además nos va a tocar en directo uno o dos si queréis vale

Voz 9 07:02 pues bien bueno hacemos una pausa

Voz 1515 07:05 si hacemos prueba de sonido pausa volvemos enseguida a Bernardo este tema que le ha seducido tanto a Paco León que ha llenado su Instagram de de vídeos transexual izado muy mal dicho esto pero bueno haciendo de transexual con este tema de de frutas lo mismo y otro disco que también te gusta y te lo coge

Voz 5 07:29 sí ya está mezclando varias osea están poniendo ya ha puesto también la de Caribe en su story y bueno pues no solamente Paco León Say ni un como ningún tipo de público sensual lo de gente gay que yo apoyo muchísimo porque creo que siempre voy a estar a favor de la libertad ha cerrado las fiestas del Orgullo Gay este año también en Madrid hemos estado en San Isidro yo creo que mi música es para todo tipo de público me escuchan muchas mujeres hombres también

Voz 1515 08:02 bueno volvemos seguir hace que hemos prueba de sonido volvemos enseguida y luego de dónde viene Sandra Bernardo sus influencias con Carlos Cano vale

Voz 15 15:14 hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 22 15:21 venga

Voz 4 15:47 aquí continuamos con Sandra Bernardo la primera artista invitada

Voz 1515 15:51 nuestro compañero Carlos Cano Le pueden escuchar también hablando de gastronomía de música hay muchas otras cosas en juego y Chinchetas que se ha estrenado hoy con nosotros su primera invitada es ella Sandra Bernardo ha recorrido mundo vasco

Voz 5 16:05 ha sido un montón de artistas hay como tal

Voz 23 16:07 han influido porque ahora vamos a hacer un repaso que lo vamos a hacer con Carlos de tus influencias pero cómo han influido en tu evolución musical pues mucho las horas

Voz 5 16:17 que todo el camino no de vida y de música de alguna manera dejando un poso ti y es curioso porque al principio puedes empezar a escuchar un tipo de música e después eh tu evolución no tú desarrolló como artista puede ser algo completamente distinto que es lo que a mí me ha sucedido sea yo he nacido en una familia donde mi padre me ponía Scorpions Led Zeppelin Joe Satriani esa este tipo de rock eh Por otro lado yo crecí con el indio sea escuchaba Empire deshagan me encantaban de Wight desvela la AEF Kings of Convenience todo esto era amiga bagaje cuando yo vivía en Londres y hacía este tipo de música e luego me aburría muchísimo de todo afán de Vetusta Morla que ahora son amigos eh mucha gente que lo bueno pues se se han convertido en amigos cuando ya arte no cuando tú

Voz 1515 17:09 de repente les ves ahí son común sueño en la distancia y terminas conociendo les convirtiendo en amiga de ellos ya está colaborando musicalmente con ellos

Voz 5 17:19 vaya pela no sí bueno pues va va pasando el tiempo comete

Voz 8 17:23 te digo oí cómo no va las

Voz 5 17:26 ya convirtiendo te pues eso en compañera de de mucha gente que que tú cuando era muy jovencita muy pequeña pues escuchabas

Voz 1515 17:35 una de las cosas que dice Carlos Cano es que tu disco se le antoja perfecto para la vuelta de las vacaciones Carlos porque te transporta

Voz 2 17:43 la de inmediato una especie de isla del Caribe con muchas palmeras anda porque claro cuenta es real

Voz 0335 17:52 pero déjame disfrutar al menos treinta segundos de esa sensación no yo creo que escuchando esas canciones sí que de alguna manera de Tele transportas a a un lugar así que cada uno sabrá cómo se llama pero que bueno pues tiene esas cosas en común la verdad es que sí que es un disco muy recomendable para superar el síndrome posvacacional en el que estamos

Voz 4 18:11 algunos tú la cosa como se llama vuestro lugar tú dices cada uno le llevará a un lugar deba

Voz 1515 18:16 tienes el tuyo Carlos bueno yo no

Voz 4 18:19 ya saben Cuba sí vale alguna playa de Cuba no me acuerdo pero la tengo tengo la imagen no me el nombre pero la imagen está

Voz 5 18:26 la tiene Sandra yo me quedo con España en este momento las Islas Baleares podría ser cualquier cala de Ibiza Menorca donde pasan mucho tiempo en mi vida ir donde entre otras cosas ha hecho este disco

Voz 1515 18:39 qué bueno qué bueno es que huele a eso musicalmente Carla sí sí sí Cayo Coco

Voz 2 18:44 se llama la playa de Cuba que a mí me gusta bueno ya

Voz 0335 18:50 Sandra Bernardo dice que de pequeña escuchaba y cantaba canciones de Mariah Carey de Whitney Houston de Madonna pero es verdad que tuvo una época mucho más indie y aunque las influencias más obvias de este disco de trópico ideal sean latinas tropicales de música de fusión pues desde Caetán

Voz 10 19:05 novedoso a Silvio Rodríguez de Violeta Parra

Voz 0335 19:08 a a Totó la cocina pues se nota que ha escuchado mucho indie y me estuvieran poco a la piscina pero no sé yo creo que tiene algo de conexión por ejemplo con Pauline en la Playa el grupo gijonés de las hermanas Mar y Alicia

Voz 24 19:21 bueno eh

Voz 0335 19:33 bueno esto es valen en la playa de todas maneras eso interpretar de forma ibérica las influencias latinas Mead tele transportado de a finales de los noventa a una época en la que florecieron muchos grupos de fusión y cuando no dejaba de sonar en todas partes una en las grandes canciones españolas de las últimas décadas La flaca de Jarabe de Palo a mi fruta de Santa Bernardo así me no sé me pone en ese mismo estado mental

Voz 19 20:00 no

Voz 1515 20:02 igual

Voz 4 20:04 te suena todo esto saldrá te huele aquí

Voz 5 20:07 pues sí me vuelve a mí mi me encanta que lo estoy diciendo Carlos me alegro muchísimo cuando puso en su programada mi música Hay de hecho lo red twitter le está dentro de los numerosos no porque fruta estado dentro de las principales listas números unos del verano hay bueno pues me siento muy identificada la verdad es que yo me considero una persona indie en el sentido de que me gusta todo lo independiente de hecho Mi primer EP está autogestionado y lo hice con mis medios que es el que tuvo mayor repercusión igual no pues yo creo que al final te metes en el estudio yo por lo menos queriendo hacer una música de calidad al margen de si quieres hacer una cosa que suene indie que Sonia rock camilla las el te quitas la verdad es que me me aburren creo que hay muchos clichés que que tú puedes a mí por ejemplo me me está entre lo hablaba con Carlos me están relacionando mucho con Manu Chao en mujer como o esa onda de Amparo Sánchez que que creo que es lo que me voy a ir ahora en todo lo nuevo estoy como yendo más hacia allá como conectándose con esa parte más

Voz 8 21:10 de mujer

Voz 5 21:13 salvaje de o de cosas más mestiza no pero en un principio confieso que no era esa la idea pero la vida como es sabia tema colocando en en el lugar donde tienes que estar

Voz 0335 21:23 de y no sé si te va a sonar esta canción que es de un grupo catalán que se llama dos Minguez la canción se llama sonajero de colores

Voz 25 21:34 para hacer un grupo Qatar

Voz 4 21:36 la nave lleva también un poquito al Caribe eh a esa playa claro adelantarla

Voz 0335 21:39 este es uno de esos grupos de la fusión de finales de los noventa bueno pues ahora quiero que escuchemos el latir del corazón de San Bernardo fijes en el acordeón que suena de fondo

Voz 4 22:01 podría ser banda sonora de una serie eh

Voz 0335 22:04 todo el disco podría ser banda sonora de una serie de unas vacaciones de lo que queramos pero bueno esté acordeón en la los Minguez es el mismo no es John

Voz 5 22:12 a Joan Garriga así que puso el acordeón ahí maravilloso todo lo que hace muy fue un un gusto la verdad tenerle en esta canción

Voz 0335 22:20 bueno de todas maneras todas las influencias de Sandra Bernardo son latinas que ella cita como uno de sus grupos preferidos a los británicos sabe Save que tuvieron mucho éxito en los ochenta vamos a escuchar una canción que se llama ópera Aitor que es una canción del año ochenta y cuatro que se define como sofisticado pop como es muchas como Soul bueno todo eso también en en San Bernardo

Voz 1515 22:53 es modo Peraita tienen muchas veces me encanta

Voz 5 22:57 es que es lo que más me puede gustar en el mundo Mi madre me la ponía desde vamos que estaban su tripa si me fascinan a yo creo que la artista que más me gusta del mundo mundial ESADE de hecho a mí me me hablan muchísimo como que mi música a la gente también le suena mucho a chill out a una especie como de de cosa Achille no que te pone como en esa buena onda en ese estado no claro salvando las distancias no pero me me encanta creo que voy a hacer un disco como sabe hacer

Voz 1515 23:28 vale vale venga aquí continuamos Carlos Cano con Sandra Bernardo ya preparada a la guitarra quien de acompaña Sandra

Voz 5 23:37 Marcos Bayón un placer estar aquí con mi compañero que me acompañan todos los directos y que ha producido el día

Voz 1515 23:43 conmigo este último disco estará el domingo contigo en matadero eso es así porque estaréis como actuación final tres euros y medio sólo para disfrutar de buena música en Matadero cerrando el festival de cine dirigido por los poderes con Icíar Bollaín con Sandra Bernardo que vais a cantar

Voz 5 24:00 Lola una canción para sobre todo para mujeres pues venga

Voz 27 24:03 eh

Voz 1490 24:07 me quedo Gloria saluda con nada on otra poco y Lola Lolita Landon seis Jack Ari

Voz 29 25:40 piensa

Voz 1490 25:47 me lo tras

Voz 30 25:55 a la la la la

Voz 1490 26:00 y a su

Voz 28 26:03 mundo iba por ahí

Voz 1490 26:13 con Pepa