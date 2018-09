Cronovisor: El Tassili

Voz 0772 00:00 Jesús Callejo bienvenido una temporada más a SER historia qué tal Nacho Ares pues en cantar una temporada más de estar contigo la décima temporada allá Hole

Voz 1 00:10 pues fíjate diez es un número redondo es un número casi al límite cabalística

diez años intentando hacer un poquito más de historia Ésta es la segunda temporada contigo en el Cronovisor que que bueno vamos a tener en ocasiones a la las dramatización es las ficciones con Mona León pero no va Ana sea Red todas las semanas como teníamos hasta ahora pero eso no quita para para disfrutar y seguir compartiendo la pasión por la historia con los misterios de la Historia también

Voz 1 01:01 se los misterios son los señores de la historia yo creo que además son dos palabras totalmente compatibles y que se conjugan bien no muy poca historia está totalmente demostrada fehacientemente eh consensuada por todos por lo tanto siempre misterio lo verá que nosotros nos gustan los otros misterios heterodoxos también se puede llegar hasta ahí y a día de hoy es misterio aquello que todavía no ha explicado de una manera global yo creo que queda mucho por explicar cada cosa que descubrimos pues aparecen nuevos enigmas en los temas encima de tratar ambos tanto tú como yo pues los enigmas es como el caldo de cultivo que peli semental alimenta la fantasía y la marginación del ser humano

Voz 0772 01:39 en una imaginación que hizo bullir la la mente de muchos descubridores a lo largo del siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX en el lugar al que vamos a viajar en este Cronovisor no que es la cornisa en hora africana el desierto del Sáhara que va prácticamente desde Marruecos hasta hasta Egipto es un lugar que antiguamente era un vergel comenzó a desarticular sea pues hace unos ocho mil años en el cinco mil seis mil antes de nuestra era que es lo que hizo que bueno pues muchos movimientos de grupos humanos empezaran a deambular por qué portada la la cornisa no dando lugar a grandísimos descubrimientos que son un poco los que queremos focalizar en este Cronovisor junto con nuestro compañero crono una UTA Jesús Calleja

Voz 1 02:25 Jesús la máquina

Voz 0772 02:27 engrasando estos días eh tenemos aquí no esto Cronovisor para CEAR nuestro primer viaje en el tiempo en esta décima temporada de Ser Historia aquí en la Cadena Ser cuál es la fecha que nos propones para esta semana

Voz 1 02:40 pues nos vamos al siglo XX Nos vamos a una época fascinante porque ahí se producen varios descubrimientos y uno de los que vamos a hablar especialmente la fecha que vamos a marcar en este Cronovisor que está recién engrasada y con las tuercas bien puestas es el siete de octubre de mil novecientos treinta y tres

Voz 4 03:07 sí

Voz 5 03:11 adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 0772 03:28 Jesús hace un poco de Carlos eh adónde más treinta y tres grados a la sombra hace un poco de bueno cuarenta y tres a la sombra tampoco es tanto te iba a decir porque ella está o casi a setenta sensación térmica sesenta eh medidos por el termómetro en en abusivo del que es un lugar que está relativamente cerca de donde nos encontramos seguro

Voz 1 03:49 aquí sí pues se porque nos encontramos en tu tierra querida en Egipto ya muy cerca de Libia en uno de esos abrigos rocosos que que en el Sahara el Sáhara despista mucho porque es verdad que es un desierto el desierto cálido más grande del mundo es el tercero en extensión si contamos a la Antártida ya el Ártico por lo tanto uno piensa que todo es Arenas y todos Honduras también hay Cuevas hay pinturas rupestres y antiguamente titulas insinuado al principio había hasta ríos y lagos pero luego hablaremos

Voz 0772 04:19 y quién es quién es ese personaje de pantalón corto que viene por ahí como nosotros ese tipo de gratuito

Voz 1 04:24 al sienta peor el pantalón corto pero es un contexto Conde de estos venidos a menos me encontré húngaro tenemos ni más ni menos que al más no al Massey personaje interesantísimo que claro en esta época en la que estamos inmersos los treinta y tres los condes ya digo no son lo que eran en fin después de la Primera Guerra Mundial estamos en un periodo de entreguerras donde los antiguos imperios se vinieron abajo este que es húngaro pues imagínate no el pero astro húngaro pues ya no no es lo que es por lo menos en pompa y circunstancia en medallas y este hombre pues se dedica en sus ratos libres hacer dos cosas por una parte pues a carreras a carreras de la marca esté una de las marcas más prestigiosos de aquel momento en el que daba el dinero los Ferrari del momento era piloto de carreras le gustaba la aventura al riesgo era joven es joven Ibars pues le gustaba sobretodo pues pone en riesgo su vida Ilha de sus acompañantes la segunda aventura era ir a África ir africanos la parte ya más explorada la parte que ya hemos hablado con Livingstone Stalin y compañía sino a esa parte del desierto donde él había oído hablar porque había incluso leído un manuscrito anónimo egipcio medieval que se titula el libro de las perlas sepultadas a hablar de una ciudad mítica entonces un poco estilo es lied no se cree los mitos las leyendas Iván busca de legendaria Zaratustra zar de los pájaros ya sabe más o menos por donde está ubicado entonces lo que él hace son monterías África para viajeros europeos pudientes que no tienen otra cosa que hacer con el dinero pues ya que hace este tipo de viajes va a explorar estas cavidades donde él piensa que se pueden encontrar todos los vestigios de esta ciudad mítica y efectivamente en el momento que estamos aquí con el Cronovisor Se está cercando está adentrándose en una cueva que posible venta muchos oyentes le va a recordar una película famosa que es el paciente inglés porque en esa película se pone de moda esta cueva estamos hablando de la Cueva de los nadadores porque porque las pinturas en no cree que se están viendo que estamos viendo ahora nosotros son fascinantes no sabrán sólo aparecen hombres cazando no sólo aparecen escenas cotidianas esté no es costumbre esto sino que aparece lo que a todas luces son personajes Naga claro quiénes estamos en el desierto en el Sahara nadando aquí bueno pues efectivamente encuentra azar dura quizás dudar era esa ciudad de los oasis esa ciudad de los pájaros como hablaban los estos encuentra muchísimas más cosas porque esta cueva le pone en evidencia además lo sabemos porque un año después el ya está recogiendo notas como y un cuaderno de bitácora un año después va a publicar el Sahara desconocido y en el Sahara desconocía lo que es diario de abordo es donde está relatando sus experiencias como llega hasta allí y cómo se encuentra de sopetón con pinturas que él no pensaba que existía hasta ese momento nadie pensaba que el Sáhara en una época pasada pudo haber sido fértil con ríos con peces con animales más o menos exóticos lo que se está demostrando ahí no es que haya pinturas rupestres de una antigüedad posiblemente diez mil años sino que antes de es hace más de cinco mil años el Sahara convergentes

Voz 0772 07:46 un vergel como quedó bueno pues demostrado no y sobre toda la sorpresa de de Ladislao al lado al más y cuando descubrió este este abrigo rocoso unos una cueva en realidad como aparece en la película el paciente

Voz 1 08:00 es ésta recreada por cierto es la el abrigo de la cueva original no

Voz 0772 08:05 y que bueno estamos hablando precisamente de esa película del año noventa y seis de Anthony Minghella El paciente inglés vamos a escuchar el fragmento precisamente donde se descubre esta maravillosa cuadra

Voz 7 08:27 no

Voz 0772 09:03 la sorpresa de de estos descubridores tuvo que se alucinante en el sentido de que claro como te ibas esperar en el desierto a alguien nada

Voz 1 09:13 narrando pero además de forma explícita no es una cuestión que te puedes imaginar y que puede ser otro tipo de escena que by no uno sino muchos personajes nadando incluso en algunos casos se vislumbran aletas lo cual esto parece un erigía decirlo pero luego tiene que ver poco con lo que comentaremos posteriormente cuando nos vayamos a Tassili

Voz 0772 09:31 pero fíjate el me recuerda ahora a estamos hablando de El paciente inglés de la película bueno y de la de la novela de Michael Page que es de en dónde está basada la la la la la película la historia está de los nadadores es un poco como los salvando las distancias no con esos relieves asirios en donde aparecen los asirios cruzando el el río con pellejos de de animal inflados como si fueran flotadores si es que no hay nada inventado señores no hay nada inventada hace cuatro mil años casi los asirios hace tres mil años los asirios estaban ahí dándole al al al flotador no seguramente pues estos dibujos tan tan tan estilísticos tan delicados que aparecen en este abrigo rocoso del desierto olívico casi en la frontera con Libia en en Egipto de de esos nadadores Nos está bueno pues quizá recreando o no esas primeras aletas esos primeros elementos que utilizaban los nadadores para moverse como pez en el agua

Voz 1 10:25 claro por eso es tan transgresor no poco lo que descubren ya no estás hablando de pinturas rupestres antiquísima es porque claro ya cifrar los esos diez mil años de antigüedad que se sabe no porque ahora tenemos métodos de datación mucho más precisos ya de por sí es sorprendente pero cuando ves ese tipo de escenas incluso con personajes con tocados extravagantes donde salen rayos que se pueden asimilar chamanes eso adioses no vamos a entrar ahora en eso no pero solo el hecho de los nadadores que además queda corroborado con otro descubrimiento que se hacen muy posteriormente posterior incluso a la película de mil novecientos noventa y seis estoy hablando de un descubrimiento el dos mil dos en el lugar donde se descubre lo que llaman el Wadi Shura no el Valle de las imágenes imagínate si lo llaman a ella pues los los autóctonos de la zona porque porque ya imágenes es como una película bueno pues en el dos mil doce descubrió el otro el A2 con la cueva de las bestias toda además a parecer unos animales extrañísimo incluso a Céfalo está totalmente descabezado legar porque es lo está cazando y encabeza no deberían tener movimiento es que también aparecen nadadores entonces cuando aparece nadadores en esta zona del desierto Sahara hablado de la meseta de The Hills Kebir que aparezca con esta profusión y con este detallismo es decir que lo que dijo el al a la que publica al año siguiente en mil ochocientos treinta y cuatro que el Sáhara tenía agua en los wadis ahora como tú bien sabes son Rioseco que incluso había Ríos que podían tener incluso doscientos kilómetros de longitud que poco a poco las las culturas que estaban ahí las civilizaciones que estaban ahí fueron yendo hacia donde se iba desplazando el río de ahí que al final llegarán a lo que es el Valle del Nilo de hecho ya sabes que hay teorías donde se dice que posiblemente la cultura egipcia las predicó empezaran a ella a tener sus primeros atisbos no sé hasta qué punto será creíble o no creíbles a Toré todo lo conoces mejor Nacho que yo pero claro como habla de Cavia

Voz 0772 12:19 un núcleo de cultura mucho más

Voz 1 12:22 a la que pensamos directamente cuando se va partido cuando la zona gente se tiene que ir a las zonas con más agua y más fértiles bueno pues por qué no el Sahara pudo haber sido esa zona cero donde muchas de esas culturas cuando estamos hablando y diez mil años de antigüedad pues empezaron a desarrollar de una forma primitiva pero oye si sabían nadar si sabían cazar y además los animales que allí dos y se confirma con los fósiles que se han encontrado ahí Henry fósiles dijo Boris de antílopes de jirafas de de leones en cada día a toda una fauna de lo más exuberante bueno pues qué curioso que ahí estamos de de un núcleo principal para entender determinadas cosas porque luego Frances que incluso han encontrado pinturas con carros egipcios con lo cual los egipcios estuvieron allí también Corot es el dato verdadero publicasteis un artículo hace tiempo de que había encontrado una especie de paleta de piedra que era luego muy parecidas a estas paletas llenarme es decir en las maletas luego predijo Nàstic entonces que el contacto egipcio estuvo inmenso relacionado con esta zona de de El Sáhara no hay ningún tipo de duda aparte que el Sáhara perdonamos que antes porque no hemos hecho llegar desde el mar Rojo hasta hasta la zona más más del Atlántico entonces ocupa muchísima franja ocupa lo que es para una hidalgos los oyentes lo que es actualmente chino Sanse cogemos Chin la colocamos allí en el norte de África eso sería más o menos el desierto del Sáhara unos nueve millones de kilómetros cuadrados que se dice pronto bueno pues todo eso de todo avanzar muchísimo cual tarea no pero cuanta Arena ahora debía ser importante claro esto unos lleva estaba puesto sería para otro programa nos lleva a los cambios geológicos a los cambios climáticos es que no hemos descubierto nada es que tampoco hemos descubierto nada los cambios climáticos ya lo sabía hubo uno hace doce mil años con el último hoy se sabe perfectamente además Unnim impactó que fue en esos doce mil ochocientos años a partir de ahí se produce bajadas y subidas de temperatura sube el nivel del mar estaba hasta unos ciento cuarenta metros por debajo ahora está por encima con lo cual quiere decir que todas las ciudades costeras quedaron anegadas a todo eso provocó cambios climáticos provocó leyendas el de Universal se entronca hay provocó hubiera precipitaciones provocó que muchas de las cosas que sea que ahora mismo se ve en en Egipto por ejemplo pues es tu gran erosionados no tanto por la arena por el viento sino por ELA

Voz 0772 14:44 estamos hablando de desierto olívico en Egipto esta zona de Give al Kabir al al oeste del país casi en la frontera con con Libia un lugar ahora pues concierto problema no por por los eh de las bueno los problemas bélicos que ha habido con con con Libia en los últimos años pero que es un lugar fascinante yo por desgracia no lo conozco todavía es uno de los lugares pendientes que tengo de de Egipto que seguramente conoceremos pronto esta cueva de los nadadores pero todas estas pinturas rupestres que encontramos en Egipto no es un lugar único si viajamos a Argelia quizá uno muchísimo más conocido el Tassili nos ofrece también una realidad pues Se mucho más sorprendente no por lo menos más estudiada no en Lootz un francés en los años cincuenta estuvo por allí dibujando estudiando interpretando todas estas maravillosas pinturas en donde podíamos ver animales podemos ver chamanes podíamos ver hombres mujeres situaciones de todo tipo y sobre todo una realidad que a los europeos que se acercaban casi por primera vez a este lugar les les sorprendió

Voz 1604 16:01 en el curso de nuestro trabajo descubrimos un espléndido fresco de Puelles pintado con ocre rojo y con blanco que representa sesenta y cinco reses que caminen en grupo conducidas por sus pastores con la ayuda de Claude me aplico a la tarea es un trabajo agotador el viento sopla sin descanso arrebatan las hojas de calco nos obliga a empezar diez veces la faena absortos en la misma nos enteramos de que llueve y que ya se están formando charcos en el valle

Voz 0772 16:43 estas expediciones tenían que ser maravillosas parece que estamos en una expedición del siglo XIX pero no es la década de mil novecientos cincuenta en Gil lote este este francés que realizó unos dibujos increíbles de todo lo que allí había eh ese sorprendió hay un hay un clásico de los años sesenta este libro traducido al al castellano publicado por Destino creo que era él el Tassili en donde del propio Energy Lot donde cuenta esa aventura no ese viaje de una manera muy didáctica de una manera muy divulgativa y nos acerca menos sube con él en en esos burros para realizar el el periplo por por estas zonas ahora absolutamente desérticas pero que en aquella época hace miles de años hace cinco mil seis mil siete mil años porque es muy difícil en datar estas pinturas unas se superponen con otras eran como lienzos enormes lienzos en donde cada cultura cada pueblo con miles de años de diferencia iba dibujando en sus propios diseños sobrecogió como digo estos investigadores

Voz 1 17:40 es bueno que sobrecogió ir tú lo has dicho el Tassili es mucho más mediáticos y más bueno no sé si más importancia pero por lo menos parecido en muchísimos libros muchísimos artículos eso que es un lugar muy difícil de de hace da no tenía por las circunstancias geológicas pero también por las circunstancias políticas hay que ir con una la escolta he con los permisos adecuados pero caro en Tassili sillares sorprendente lo que hemos visto en Gil Kebir no con esos dos abrigos rocosos no el de los nadadores el de las bestias a quien Tassili Nos encontramos como con un lienzo don te damos un salto en el tiempo no tanto en el espacio por supuesto Se corrobora lo que estamos diciendo es decir es si se confirma antiguamente en porque sabe que en el dos mil hace dos mil quinientos años en el desierto del Sáhara tal como lo conocemos ahora hay que hace cinco mil años la gente se fueron de allí porque no podían ya vivir en absoluto y que esas pinturas tiene una antigüedad las más antiguas sobre todo las más extrañas tiene una antigüedad de entre ocho diez mil años por lo tanto se confirma también la adaptación de las pinturas que de las que hemos hablado de Egipto aquí estamos hablando del sur de Argelia estamos hablando de esa meseta de Tassili tremenda no porque estamos hablando de unos trescientos cincuenta mil kilómetros cuadrados un parque nacional lo que se encuentra cara aunque luego no lo localiza eh no descubre él ya sabía descubierto por supuesto por los que ya lo sabía pero ya antiguamente sobre todo a principios del siglo XX mil puntos nueve Un un capitán francés como el Capitán Cortés pues ya descubre las primeras pintor recetas de pero no hace ningún caso tampoco entiende muy bien qué pintan allí desde luego no era el momento adecuado para hacer este tipo de expediciones si las hace que Lott en primero el mero centros XXXVIII donde empieza a haber una de las figuras más conocidas que es Dios marciano luego lo comentaremos porque lo vale quizás se pero sobre todo en la expedición de mil ochocientos cincuenta y seis cincuenta y siete estamos hablando de dieciséis meses de expedición donde este hombre pues dirige dos expediciones el Tassili no hay hace algo por una parte positivo pero por otra parte negativo porque se convierte en un depredador de las pinturas y él quiere llevar este testimonio que parece fascinante al Museo del Hombre de París y hace cálculos pero hacen los cálculos de esas pinturas al estilo de como se hacían antes tú imagínate que estamos hablando de pinturas que habían sido preservadas durante miles de años entonces este hombre es que coge unas broches unas esponjas empieza a limpiarlas de el polvillo que haga luego lo UME DC para que resalte los colores y luego lo colgó le coloca el calco para que quede impregnado ese ocres esos colores en el calco todas si por una parte es fiel al retrato de lo que tú quieres hacer pero por otra parte te estás cargando parte de las pinturas porque porque sencillamente esos métodos agresivos hoy mismo hoy día no no se utilizaría llegaría por eso porque estarías cargando un poco estas pinturas pero bueno gracias a eso gracias a lo que hacen los años cincuenta sino Sáenz llegado esos testimonios no todos porque estamos hablando de más de cincuenta mil pinturas grabados que se pueden encontrar en toda la mesa meseta del Tassili pero sí unos cuantos algunos por desgracia prácticamente ha desaparecido de los cantes aparecido con dolor del alma de muchísimos investigadores sobretodo de lo insólito es el garantías marciano

Voz 10 21:06 en el idioma de los tuaregs Jabbar en significa los gigantes el apelativo responde muy sencillamente a la presencia de pinturas prehistóricas en alguna de las cuales las representaciones humanas son efectivamente gigantescas

Voz 1604 21:22 en un abrigo profundo de techo con vado

Voz 10 21:25 una de estas mide unos seis metros de estatura a no dudarlo cuenta entre las mayores pinturas prehistóricas conocidas hasta hoy hay que retroceder tanto para verla en conjunto que sólo después de haber pasado muchas veces frente a ella nos enteramos de qué se trata el perfiles simple sin arte y la cabeza ahí sin más detalle que un doble óvalo en mitad de la cara recuerda la cara que comúnmente en los forjados de los marcianos los marcianos qué título para un reportaje sensacionalista y que anticipación pues y los marcianos pusieron una vez bien Sahara hubo de ser hace muchísimos siglos ya que las pinturas de esos personajes de cabeza redonda del Tassili cuentan por lo que corregimos entre las más antiguas

Voz 0772 22:21 sorprende no que Gil Lot un hombre académico del Museo del Hombre de París investigador aventurero explorador llame marciano no a esta figura enorme de seis metros también condicionado un poco no todo hay que decirlo por por esa profusión de avistamientos OVNI que hubo en los años cincuenta sobre todo en en Francia en aquella época hay que puso a los marcianos de de de moda no Ícaro el llega allí ves a figura de de de seis metros dice esto tiene que ser marcianos no

Voz 1 22:49 a ver qué era lo bautizó se porque tiene que dar pues eso como un título periodístico aquello que está viendo les sorprende porque es cierto ya que partimos de una premisa que si nuestros antepasados pintaban lo que veían puso creo que estaban pidiendo para pintar esto bar luego hay teorías ya sabe la parte chamán Aneca que si hacia en una ingesta de sustancias alucinógenas o verán chamanes disfrazados con máscaras todo lo que tú quieras el hecho es que ya Bahrein gen el nombre son los y entonces eso llama la atención encima que te encuentras figurase a mí me claramente que hay como dos tipos hay como dos épocas casi seguras los cauces redonda sería de las más antiguas o llama más la atención las figuras costumbristas donde aparecen escenas de capa incluso o gente lavándose el pelo gente flotando ingrávido es decir que volvemos a encontrar los nadadores esa serían poco posteriores pero las más antiguas las más íntimas antes caro ya no estamos hablando de cabeza remontas tal cual es que estamos hablando de personajes que tienen trajes trajes como inflados que tiene en guantes que tienen botas que estamos ante una zona donde iban descalzos que se medirá nudos y además se sabe perfectamente lo que son los rasgos poco autóctonos porque sabe que son negroides que son estilizados que es un poco pues los pueblos que vivían en aquella época sin embargo estos no esto suele ser más besos con cinturones con una serie de de artilugios extrañísimo que no corresponden paga nada con otro tipo de pinturas rupestres que se han encontrado ni en África ni cualquier otra parte del mundo es verdad que no son los más antiguas como se decía en este cuarto parque pagos localizado duras incluso en España que tiene sesenta y cinco mil años de antigüedad o cual esto no radica que no eran Homo sapiens eran otra cosa posiblemente neandertales pero en este caso el lo que se describe hay los óvalo incluso hay raptos donde estos cabezas rapadas están llevando a cuatro mujeres e negroides no es una metidas en una especie de circunferencia como para hacer hay determinados experimentos no me extraña que le imagina feo ella igual Erich von Däniken de Juan José Benítez sino de muchísimos investigadores se haya disparado ya ha dado todo todo tipo de especulaciones porque como no se puede demostrar nada diario cualquier cosa Nacho Ares puede ser correcta

Voz 0772 25:02 desde luego es un lugar fascinante y las propias de los propios diseños los dibujos de lo que haya aparece representado como contaban Eric Lott pues que te hace pensar no hace decir digo esta gente hace tantos miles de años que es lo que veía en ese entorno natural absolutamente distinto a lo que hoy vemos hoy vemos algo desértico algo yermo algo vacío en aquella época pues se lo que comentabas no había oyes había gacelas había jirafas había panteras absolutamente de todo y sobre todo en un en un escenario natural muchísimo más verde mucho son más la cumbre de lo que podemos imaginar no desde luego es un contraste tan tan grande lo que vemos en esas pinturas la imaginación lo que debida a ver qué hace pues bueno pues he bullir la imaginación del investigador idea el simple testigo curioso que se acerca por primera vez a este lugar el Tassili Fall al Kabir en Egipto son tantos los lugares que sobrecoge en que llaman la atención en relación estas pinturas del norte de África a ellas hemos dedicado este primer Cronovisor de la décima temporada Jesús Callejo muchísimas gracias por habernos dado una semana más la primera de esta décima temporada hacer un poquito más

Voz 1 26:15 torear gracias a ti Nacho Ares como ves este primer Cronovisor con una alta dosis de misterio

