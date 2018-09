Juanelo Turriano y el Hombre de Palo

Voz 0831 00:00 estamos descubriendo que la habilidad de crear artilugios programable ha estado ahí durante dos milenios existían en aparatos automatizados que se adelantaban en siglos a su tiempo a partir de esas innovaciones nació una ciencia robótica las tecnologías que aún usamos en máquinas automáticas

Voz 1 00:24 mucha gente cree que la robótica fue indemnizada a principios del siglo XX pero los autónomos muchos robots hace sirvieron hace dos mil años sin esos no tendríamos los robots modernos

Voz 0831 00:38 los humanos siempre hemos soñado con un futuro donde podamos interactuar con réplicas humanas a tamaño natural por increíble que parezca puede que no sea un sueño pero era posible hace cientos de años

Voz 0772 01:00 pues al parecer siquiera posible el mundo de los autómatas de los robots de la robótica es algo que ha fascinado al ser humano no a partir del siglo XX sobre todo que es cuando aparece quizás el el conocimiento más cercana a nosotros de de aparatos casi domésticos incluso juguetes que recrean y reproducen eh seres humanos o animales con esas formas tan tanto robotizada sino que es algo que ha llamado la atención al ser humano desde la propia antigüedad no lo escuchábamos en este fragmento de un documental de Canal Historia en la voz de eh no Cain que es profesor de la Universidad de Sheffield hablando precisamente de de la magia de los autómatas y de esos robots que hace siglos hace miles de años ya la antigua Grecia pues cautivaron a muchos de de las personas que rodeaban a estos locos eh adelantados a su tiempo que en sus talleres en sus ratos libres e ingeniar van máquinas que a algunos les parecían diabólicas algo diabólico pareció debió de parecer seguramente para muchos toledanos del siglo XVI los trabajos de Juan Turriano él fue eh quizá uno de esos adelantados a su tiempo

Voz 0772 02:15 en la inteligencia la ingenuidad también podríamos decir de crear esos aparatos que para muchos según los documentos pues fueron practicamente robots perfectamente humanizados ya en ese siglo XVI está la y esta es la historia de El Hombre de Palo hay una calle precisamente de Toledo en donde se recoge este nombre haciendo honor al trabajo de de Turriano en el sentido de que bueno pues por ahí caminaba este autómata este ser diabólico para muchos que estaba bueno pues dotado de cierta humanidad por medio de la de la magia Francisco Rodríguez bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 4 02:56 muchas gracias a ti Nacho por invitarme Prats

Voz 0772 02:58 poco Rodríguez ex redactor jefe del premio Kiko La Tribuna de Toledo el estuvo hace unos meses con nosotros compartiendo minutos de radio por el libro que había publicado el enigma de la espada de San Pablo publicado por Almuzara en esta ocasión viene a compartir su pasión por la historia precisamente por la figura de este hombre de palo no y una iniciativa que es bastante bastante llamativa que intentar recuperar un poco los trabajos de de Juan Turriano en el sentido de que hay un grupo de historiadores de técnicos en robótica de la Universidad de Castilla-La Mancha que quieren recrear un poco no la la figura de ese hombre de palo que ahora mono ahondaremos un poco Massenet no

Voz 4 03:37 sí es una iniciativa de historiadores y escritores que en colaboración con el Área de robótica de la Universidad de Castilla La Mancha pues han propuesto rendir un particular homenaje a la figura de Juanelo Turriano en un año en el que precisamente Madrid acogió una exposición oí aquí en Toledo que realmente pasó bastante inadvertido siempre Toledo desde tiempos antiguos no se ha aportado excesivamente bien con la figura de Juanelo aunque Juanelo lo diera todo por la ciudad

Voz 0772 04:04 el era relojero de Carlos Quinto ya lo que nos está diciendo es que al igual que sucede con con otros mecánicos que han trabajado para las Cortes en aquella época pues estamos hablando de los siglos diez dieciséis y luego más adelante diecisiete dieciocho incluso hasta el diecinueve los relojeros muchos de ellos trabajaban para la Corte porque eran máquinas muy precisas y muy preciosas con engranajes y sistemas y bastante sofisticados y caros no es solamente pues la Corte podría hacer de pago de de estos mecanismos para hacer los grandes relojes Juanelo Turriano era el relojero de de Carlos Quinto imagino que ese conocimiento qué tenía de de ruedas de tuercas de aparatos Le Le le encendió la bombilla no para para crear este hombre de palo este robot este autómata

Voz 4 04:53 si el cuando aquí en la ciudad de Toledo acaba desarrollando el proyecto que lo ocupó sus últimos años de su vida en mil quinientos sesenta y cinco de recibe el encargo de idear un artificio o el genio de Juanelo con el cual subir el agua del Tajo a lo que es la roca del del viejo Toledo todo a cabo arruinando a a Juanelo que se vio obligado a a pedir limosna le arruina porque realiza un primer artificio ICV mediante norias un sistema de hidráulico que aunque ha tratado ese emulado no no se conservan ninguna maqueta ni ningún boceto de cómo era originalmente muchos ingenieros han intentado replicar lo Juanelo lo logra en el año mil quinientos sesenta y cinco y logra subir el agua del Tajo unos noventa metros hasta el Alcázar el encargo de llevar agua al Alcázar resulta que estaba promovido por el Ayuntamiento el Ayuntamiento al llegar el agua al Alcázar que era propiedad del Ejército por lo tanto de la Corona decide no pagarle a Juanelo Juanelo y se ve acosado por las deudas que no tiene más remedio que iniciar la construcción poniendo dinero de su bolsillo de un segundo artificio el artificio el segundo artificio realmente sí que llega a terminarlo y coloca el agua para al servicio de la ciudad pero el Ayuntamiento de Toledo una vez más se niega se niega a pagarle eso desemboca que Juanelo acaba la casi viviendo de de pedir limosna de allí se le ocurre la idea de realizar un autómata un aparato antropomorfos que según

Voz 5 06:30 a la concepción de varias personas pues

Voz 4 06:33 para algunos tenía cierta capacidad de movimiento para otros esa capacidad se ha ido exaltando a lo largo de de los años

Voz 0772 06:40 hay un cierto halo de leyenda no os decía que que este hombre de palo este hombre de madera caminaba por las calles no de la de la ciudad de Toledo

Voz 4 06:49 esa era la la leyenda más aceptada y precisamente esta relacionada con su fin porque dicen que que el que el Hombre de Palo era tan real que despertó el temor a las suspicacias de la Inquisición que ordenó que fuera incinerado la verdad que vamos a ver sí que es cierto si analizamos un poco la vertiente más más histórica porque como tú has dicho estos estos una una leyenda con base histórica no pero sí sí sí vamos a a las fuentes históricas en el año mil seiscientos once cuando ya muerto Juvenal Juanelo Covarrubias en su nuevo libro Tesoro de la lengua castellana sí que considera Juanelo Turriano como el primer creador de autómatas en la Península Ibérica Juanelo que es de Cremona italiano exporta esa técnica de hacer pequeños juguetes con mecanismos y engranajes sería según Covarrubias la primera persona que empieza a realizar autómatas eh aquí en España de ahí el el Hombre de Palo seguramente tendría que ser un un autómata en el que los movimientos algunos dicen que andaba que una vez que les dabas la limosna te hacía una inclinación una reverencia y otro dicen que simplemente era según distintas cronistas que era un ser más estático que como mucho movía las piernas me movía una campanilla sea como fuere lo cierto es que el el el Hombre de Palo existió ideó despertar muchos intereses y muchas inquietudes y algunos oyentes se quieren hacer una idea de la habilidad en el museo de Viena hay un pequeño autómata bastante elaborado que sea mala dama de corte con la luz es un autómata que tocan la luz una dama de corte que toca el laúd ese ese autómata está atribuido a Juanelo entonces estaríamos hablando de que Juanelo tenían una gran habilidad para hacer este tipo de de de juguete eso de de de autómatas

Voz 0772 08:35 en cualquier caso estando en el siglo XVI Si pensar que estos robots estos autómatas funcionaban tenían el aspecto que nos podemos imaginar ya sobrecoge no nos sobrecoge a nosotros hombres y mujeres del siglo XXI imagino que alguien del siglo XVI les sorprende les sorprendería Le haría despertar cualquier tipo de de de bueno pues de de superstición au de ilusión lo decías ahora pero no ha llegado prácticamente nada no del legado de de Juanelo Turriano de Juan Turrión en el sentido de que el hubiera puesto por escrito al algunos de sus trabajos ni nada parecido no

Voz 4 09:13 no todo el trabajo toda la obra de Juanelo la verdad es que esta envuelta en bastante bruma aquí en España está a la Fundación Juanelo Turriano que se ha encargado de tratar de de de poner un poquito a los puntos sobre las vías en la cuestión de Juanelo a trabajos de investigación Hoy por Hoy por hoy de atribuir bastantes inventos desde una ametralladora muy precaria hasta cierta máquinas voladoras se sabe que colaboró por ejemplo en el diseño de la de la presa de Tibi en Alicante es una una de las presas más más grandes y más antiguas de España con un modelo que luego fue copiado pues yo que sé pues por ejemplo como el de la las grandes presas actuales en forma curva de tal también participó para que te hagas una idea en los cálculos matemáticos del calendario gregoriano ayudó a Gregorio al Papa Gregorio XIII participó en la elaboración del nuevo calendario era

Voz 5 10:02 un nombre que se catalogado asimismo como inventor arquero

Voz 4 10:05 estoy relojero real un humanista podríamos llamarlo una una mente inquieta capaz de hacer cosas que para la gente de esa época eran impensables por eso el el ver un un autómata que tuviera autonomía de movimiento para algunos tendría que ser fruto de de la pura magia claro

Voz 0831 10:23 para ver un robot programable y automático debemos recurrida el inventor más famoso de la historia Leonardo da Vinci creó Leonardo un robot auto propulsado y programable los textos antiguos nos dicen que hace quinientos años durante una ceremonia oficial Leonardo presentó al Rey de Francia un obsequio

Voz 1 10:44 el presidente sabemos con seguridad que el Rey de Francia vio el robo porque como él celebración

Voz 0831 10:53 la gente lo contemplaba atónita un león caminaba por el Salón del Trono sin cables y sin ningún tipo de ayuda acercó el Rey de Francia

Voz 1 11:04 se abrió el pecho y apareció un ramo de flores la gente estaba tónica

Voz 0772 11:07 atónita como imagino que que se quedarían muchos de estos testigos directos de ese hombre de palo que Juanelo Turriano debió de haber construido en el siglo XVI Francisco Rodríguez periodista el redactor jefe de la tribuna de de Toledo estábamos escuchando un fragmento un nuevo fragmento de este documental sobre autómatas de de Canal Historia en donde se hablaba de otro gran referente de este tipo de trabajos en el siglo XVI en el en el Renacimiento que es Leonardo da Vinci Turriano pudo haber conocido a los trabajos de Leonardo

Voz 4 11:41 bueno por por proximidad por por por conocimiento por origen seguramente estarían influenciados pero yo creo que que Juanelo eh estaban en otra en otra vertiente Juanelo acaba llegando a España traído por por la Corte de Carlos I y a partir de ahí que se acaba involucrando en en la vida española y sobre todo en Toledo con con su artificio que finalmente aunque lo lo empieza a construir con sesenta y cinco años ya muy mayor ya al final de su vida y le le obsesiona hasta hasta el fin de sus días que muere con con ochenta y cinco años El artificio para muchos es la mayor obra de de ingeniería de de aquella época y seguramente al ser dos figuras tan tremendas que tendrían algún tipo de conocimiento mutuo

Voz 0772 12:33 en cualquier caso el antes lo comentábamos en la primera parte de esta charla contigo Francisco el aspecto más legendario que rodea a la historia de este hombre de palo en Toledo este autómata del siglo XVI obra de Juanelo Turriano hizo pensar también a otros muchos contemporáneos y luego investigadores que la Casa del propio autor con Eolo Turriano pues era una casa casi de de Harry Potter no donde entraba si había otros autómatas había maquinarias de de todo tipo quizá imbuido un poco por el a la propia tradición y el legado que él mismo el propio Turriano había realizado a lo largo de sus años como ingeniero

Voz 4 13:12 hombre la fantasía hacía volar las las mentes de de los toledanos y de los españoles de aquella época tú ponte que este hombre era una mente inquieta y que estaba totalmente pensando siempre en engranajes en en sistemas de poleas en movimientos me dicen que colaboró por ejemplo el realiza las las diseñan las campanas de El Escorial por por encargo de Juan de Herrera dicen que que en algún momento le ayuda a construir las grúas con las que se mueven grandes bloques de piedra para la construcción del del Escorial la casa el el taller de de Juanelo Turriano en las de Toledo tenía que ser un lugar cuanto menos inquietante para las personas de de aquella época

Voz 0772 13:53 y qué es lo que fue que que fue del del propio hombre de Palo hoy sabemos que tiene una calle con con su nombre que fue de esta autómata

Voz 4 14:02 el autómata como como te he dicho al comienzo a cabo no se tiene un registro claro el conciso de lo que pasó con él y la tradición oral dice que despertó suspicacias entre gente importante del clero posiblemente de la Inquisición que finalmente Le dijeron a Juanelo que no podía estar realizando el actividad pedir limosna con ese ser ordenaron que fuera quemado destruyó por completo

Voz 0772 14:28 además he visto algunos grabados imaginen no sé si son contemporáneos de o de época en donde aparece este autómata

Voz 3 14:33 ya en una hornacina no en una calle detrás de una

Voz 0772 14:37 deja como si estuviera allí expuesto en la propia creo que es en la propia calle no creo recibe su nombre

Voz 4 14:41 eso es parte de la iniciativa que como he dicho actualmente un grupo de historiadores y escritores está liderando para tratar de rendir un homenaje a este grupo de de personas ha decidido una iniciativa totalmente privada realizar un un un nuevo Hombre de Palo entonces desde todas las vertientes y de todas las hipótesis sobre cómo era este ser ellos han decidido hacer un muñeco de poliéster simulando madera que le quieren dar una altura de más o menos metro y medio unos ciento cincuenta centímetros lo quieren anclar a a unos tres metros de altura en la calle precisamente hombre hombre de palo eh planean darle movilidad en las piernas en uno de sus brazos en el labio inferior a la ideas que mediante siervos hidráulicos para lo cual van a contar con la colaboración del Área de robótica de la Universidad de Castilla-La Mancha ahora mover la campanilla disimular a andar cada quince minutos en la otra mano el el autómata llevará una jarra lo era el muñeco estará protegido por una un tejado una hornacina tendrá un reloj a la espalda ese es el prototipo es es el diseño con el que se quiere rendir el homenaje también se planea colocar una placa que ponga homenaje a Jane lo Turriano autor del Hombre de Palo mil ochocientos setenta puesto que ese más o menos es el año en el que se cree que el famoso Hombre de Palo podría estar recorriendo la calle que hoy le da nombre y que antiguamente se conocía como la la calle de las averías

Voz 0772 16:07 pues me parece una iniciativa preciosa no solamente para recuperar la memoria de este personaje tan tan particular un adelantado a su tiempo no con esas ideas tan tan innovadoras Juanelo Turriano en el siglo XVI y sobre todo recuperar esa historia menos conocida de la ciudad de de de Toledo Francisco Rodríguez periodista redactor jefe de La Tribuna de Toledo que la publicado hoy también varios artículos sobre este tema en el periódico El Hombre de Palo muchísimas gracias por habernos ayudado una vez más hacer un poquito más de historia nada muchas gracias a vosotros por invitarme