Historias y curiosidades del Museo del Prado

Voz 1 00:00 por fortuna las precauciones adoptadas dos meses antes ayudan a evitar el desastre una buena parte de las vidrieras y las clara boyas del edificio han saltado en pedazos sean desencajado los cercos de algunas puertas se ha partido un alto relieve italiano pero ni el fuego ha llegado al interior de las salas ni las explosiones han causado daños graves centro estructura los mayores efectos del bombardeo se producen en el campo de la propaganda la República lo presenta como un ataque deliberado de los rebeldes fascistas al patrimonio común de la humanidad descrito fotografiado e impreso en un tiempo récord cuarenta y ocho horas después del suceso los diplomáticos de la República ponen una copia del documento sobre las mesas de las principales cancillerías europeas

Voz 0772 00:57 escuchábamos ahora un fragmento de un documental de televisión española del año dos mil cuatro que con el nombre las cajas españolas recreaba un poco la historia nos contaba la historia de lo sucedido en el Museo del Prado una pinacoteca que en poco tiempo va a celebrar de dos siglos de historia y que sus otros han sido protagonistas no solamente de los eh bueno pues de las aventuras de los quehaceres que se vivieron en el taller del artista donde fueron creados sino que el posteriormente en las diferentes colecciones privadas a las que han pertenecido y sobre todo con su paso por el Museo del Prado también ha sido escenario el lugar en donde se han desarrollado pues eh aventuras increíbles no me atrevería decir en relación a lo que es la intrahistoria que rodea a todos estos cuadros El milagro del Prado es el último trabajo de nuestro invitado Jose Calvo Poyato Pepe Calvo Poyato que ha publicado con Azalia en donde se nos habla precisamente de esa historia de de los cuadros en el en la mayor pinacoteca una de las mayores Pinazo que pinacotecas del mundo el Museo del Prado Pepe Calvo Poyato bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 2 02:09 ha encantado de estar con vosotros como siempre

Voz 0772 02:11 ahora decía que estamos a punto no de celebrar en los dos siglos no del del nacimiento de el Museo del Prado los propios cuadros Nos están contando una historia fascinante que va más allá no de de la propia historia que quisieron dejar en en ellos los grandes artistas no que los pintaron

Voz 2 02:32 bueno los cuadros siempre hablan de la época del periodo el artista no deja su visión de determinados acontecimientos de determinadas situaciones no a mi me parece que eso es fantástico porque permite permite a quién ve un cuadro poder situarse en el tiempo en que fue pintado a verse muy diferente del tiempo que se pretende recrear hay determinadas indumentarias por poner un ejemplo no determinadas indumentarias en personajes de cuadros religiosos referidos a la época de Jesús de Nazaret que tienen en fin visos de ser del siglo XVI del siglo XVII soy fueron pintados en esa época por lo tanto tienen un atractivo extraordinario porque nos sitúan más allá de lo que el artista quiere quiere expresar en el tiempo en que se está expresando sí sí

Voz 0772 03:18 tu tu libro El milagro del Prado me hace especial hincapié en los acontecimientos que sucedieron poco antes de la Guerra Civil bueno prácticamente con la con el conflicto ya comenzado hasta la Segunda Guerra Mundial sin embargo la historia de esos cuadros también va un poco más allá no en el Senado yo de que muchos de ellos ya estaban en el en el Alcázar Real de de Madrid en el año mil setecientos treinta y cuatro cuando se incendió y tuvieron que ser rescatados en otra ocasión cuando llegaron los franceses en mil ochocientos ocho también muchos fueron sacados de una manera poco a poco habitual no lo que sí

Voz 2 03:56 Toxo poco ortodoxa no sé si si ha habido vicisitudes muy grande es ese acontecimiento al que tú te has referido del año mil setecientos treinta y cuatro cuando se produce el incendio del Alcázar de los Austrias que ardió por completo parece ser que que fue en la habitación de del pintor de cámara de de de en aquel momento de Felipe quinto donde se inició el fuego se pierde en obras muy importantes se salvaron muchas otras también no por lo tanto vivieron vicisitudes muy grande o qué ocurría por ejemplo con aquellos cuadros que en un momento determinado presentaban el desnudo de una mujer no se podían exponer al público de hecho incluso cuando se abre el museo lo que hoy es el Museo del Prado la colección de pintura reales en el reinado de Fernando VII a comienzos del siglo XIX esos cuadros La maja desnuda por ejemplo de Goya eh cualquier cuadro que tuviese un desnudo se ponían en uno Javi esa parte solamente ese señor que podían ser visto en fin por un determinado público que tenía fundamento morales para poder verlo o no por lo tanto se han vivido situaciones muy curiosa y desde luego la que se vive durante la guerra civil de mil veintiséis treinta y nueve a mí me parece verdaderamente espectacular

Voz 0772 05:10 es quizá no la más llamativa de todas no porque bueno es la más reciente la más cercana a nosotros la que podemos hay gente incluso que tiene que sigue vive que tiene recuerdo no de lo que sucedió en en aquellos años en en Madrid que nos está hablando de bueno en en ese corte del documental Las cajas españolas escuchábamos como bueno pues el el Museo del Prado parece que estaba construido de una manera que aguantó bastante bien no los los bombardeos y que a la salida de los cuadros quizá fue precipitada fue también ha achacado a a una más la obra de de propaganda no de la República para llamar la atención sobre el y el ataque de del lado rebelde tú qué opinas de todo esto

Voz 3 05:53 sí mi opinión es que efectivamente

Voz 2 05:56 y así de manera básica lo que el Gobierno de la República de Largo Caballero en concreto que no solamente es el presidente del Gobierno de la República lo que hace es una operación de propaganda de pura propaganda no había caído una sola bomba sobre el Museo del Prado ni siquiera en las cercanías de hecho bombas explosivas sobre el Prado no cayó ninguna a lo largo de la guerra el ese corte que hemos oido de hemos oído al principio se refiere a una serie bombas que caen en el paseo del Prado y que efectivamente afectaron a los cristales a las vidrieras afectaron a los marcos a los herrajes pero no afectó absolutamente para nada las obras es decir se toma la decisión mucho antes de que haya podido ocurrir ni siquiera ese ese incidente al que yo no le quiero quitar ninguna ninguna importancia ellos querían utilizando el enorme poder que tienen esas obras que son los que son patrimonio de la humanidad en el mundo para denunciar los bombardeos que Madrid está sufriendo por parte de la aviación de la aviación franquista no claro el Gobierno de Largo Caballero tome esa decisión en los primeros días de noviembre de mil novecientos treinta y seis justo en el momento en que también deciden abandonar Madrid deciden abandonar Madrid en mi opinión porque tienen muy poca fe en el ejército republicano que ha ido cediendo terreno lo largo de todo aquel verano de mil novecientos treinta y seis luego el Ejército Republicano fin mostró mucha más capacidad de resistencia de la que creía el Gobierno de Largo Caballero Madrid estabilice un frente hasta el final de la guerra toman una decisión con una explicación que a mí me parece verdaderamente brutal los cuadros del Prado deben estar donde esté el Gobierno eso no tiene justificación ningún la Oficina Internacional de Museos el organismo más importante de la época señalaba que en caso de conflicto los cuadros deben permanecer convenientemente protegidos en el museo donde se encuentran de nada sirvieron en los escritos las protestas de Sánchez Cantón de muchos otros técnicos del Prado diciendo que había cuadros que no podía montarse en un camión para ser trasladado primero a Valencia luego Cataluña los cuadros terminaron la este en Suiza en Ginebra no sometidos imagine imagínate el estado de las carreteras que en aquella época el tipo de amortiguación que tenían los vehículo ahí está en fin hay alguna anécdota estremecedora no por ejemplo cuando las me minas que van montados en un camión es un cuadro muy grande llegan al puente que en Arganda hay sobre el Jarama el cambio no puede pasar porque gálibo no va a la altura del puente un puente metálico que tiene dintel no permite el pasó el camión en plena noche de un mes de diciembre se descarga el cuadro y se a mano al otro extremo del puente imagínate la situación o el hecho de que cuando los cuadros de Valencia Cataluña pasan por Benicarló al al a algunos de los cuadros de Goya en concreto a los fusilamientos de la Moncloa al trece de mayo se le cae un balcón encima porque hay un accidente dejar al al lienzo de Goya por una serie de sitios creando una situación vigésima yo creo que sacar los cuadros del Prado fue una decisión lamentable tomada por por un Gobierno que en este caso actuó con bastante irresponsabilidad porque insisto Mi opinión es que era un elemento de pura propaganda la misma que luego va a utilizarlo franquistas cuando regresen los cuadros apaña invicto Caudillo Franco había logrado con los cuadros que habían sacado los rojos pudiesen regresar ahí no sirve también lo utilizaron como propaganda y creo que aquí sería conveniente hacer una distinción los técnicos hicieron un trabajo extraordinario por ejemplo la casa Macarrón aunque se encargó de los embalajes a partir de un determinado momento es un trabajo excepcional en fin utilizando los escasos recursos que tenía porque conforme iba avanzando la guerra la posibilidad de tener material con que embalar los cuadros era cada vez más escaso no si los propios restauradores como mimar los cuadros para tratar que los excepto aquellos trasladó en fin no no fuesen grave hay un testimonio también en fin que en el libro se recogen muchos elementos de este tipo del propio Azaña del presidente de la República los cuadros cuando se trasladan a Cataluña se llevan básicamente a dos grandes fortalezas al Castillo de Peralada y al de Figueras pero es que resulta que eran depósitos de municiones Azaña saña tiembla dice tengo bajo mis pies las obras de Velázquez El Greco las obras cegó ya de Tiziano esto más importante que la República que la Monarquía Junta tiempo que pueda alcanzarles una bomba quién decide colocar los cuadros allí donde hay depósitos municiones que son objetivos militares de la aviación enemiga de la en este caso de la aviación Revel de la aviación franquista a mí me pareció en fin una auténtica mesura Izquierdo en fin señalar que hay una diferencia muy notable entre las decisiones que toman los políticos y la carne o el trabajo que realizan los técnicos para tratar de protegerlo en la medida de sus posibilidades las saca de cuadros del Prado los días que la dirigió María Teresa León la que fue compañera de Alberti fue un verdadero desastre de los cuadros salían practicamente sin protección ninguna lo que le interesaba era que salieran rápidamente y muchos de ellos salieron son me va a permitir un poco la expresión con unas Cantón era y poco más es decir sometiendo los a unos Rioja a mi modo de ver verdaderamente grave ser varios

Voz 1 11:19 a las dos semanas de guerra la improvisada junta ya funciona a buen rendimiento dispone de nuevos medios empieza a organizar metódicamente la conservación y catalogación de las piezas recuperadas se incorporan especialistas al equipo y se crean comisiones para los diferentes servicios se levantan actas de incautación hice confección ficheros detallados con la procedencia el autor la materia de cada obra recuperada además aumenta el número de sus miembros lo que permite ampliar los reconocimientos el número de las recuperaciones que continúan siendo difíciles de negociar sobre todo cuando se deben a denuncias anónimas como la que firmada con el seudónimo un artista Se recita

Voz 0772 11:59 en el Museo del Prado dando cuenta de que

Voz 1 12:02 cinco cuadros del Greco se han escondido en una cueva de Illescas en Toledo

Voz 0772 12:13 uno de los problemas que también existía a la hora de Bono de manejar de trabajar con tan ingente pinacoteca los de los cuadros más importantes que salieron del Museo del Prado y que estamos hablando en estos minutos aquí en Ser Historia con José Calvo Poyato autor de este libro El milagro del Prado es tener un listado detallado de de todas esas obras el seguimiento de donde estaba no solamente la la idea de de la propia conservación hoy en el en el traslado y los materiales que se utilizaban para ello pero el el la la idea de estos cuadros Se sabía realmente cuando salieron ese tenía conciencia de de de realmente el no no voy a decir la valía no de todos ellos pero sí que la cantidad y la calidad de todos ellos

Voz 2 13:00 sí sí sí yo sabía sobre todo gracias al trabajo que realizan Giner Pantoja ahí Timoteo Pérez Rubio conforme los cuadros van llegando a Valencia una cosa en la manera en que se sacan y otra cosa es la manera en que como luego se se seguían conservando y como he dicho antes eso restauradores esos técnicos que trabajan por protegerlo fue una labor área de ese corte que acabamos de oír

Voz 0772 13:22 la gente recibiendo la creación que se hizo muy pro

Voz 2 13:25 pero en Madrid porque al comenzar la guerra en Madrid en los primeros días de guerra hay un desorden un caos absoluto en grupos incontrolados asaltaron fundamentalmente iglesias y palacios pertenecientes a gente de la aristocracia de ideología conservadora los asaltaron hice crea una junta denominada de incautación Salvamento es decir incautar los bienes para poder salvarlo efectivamente desarrollaron una labor verdaderamente extraordinaria tratando de salvar todo ese patrimonio histórico artístico no ya los cuadros del Prado sino mucho patrimonio histórico artístico muy ligado por ejemplo a cuestiones religiosas que eso ha sido muy importante en España para tratar de salvarlo porque la Iglesia se había convertido en uno de los objetivos a atacar por parte de esas bandas incontroladas que que habían surgido en en Madrid no hacen una labor muy meritoria ellos muchas veces los miembros de esa junta donde están en fin de nombres muy muy ilustre Lafuente Ferrari por ejemplo por por citar alguno de ellos no ellos mismos así un informe diciendo que hay determinados cuadros por ejemplo los borrachos de Baco que no de pero donde de verdad que no que no pueden salir que no deben salir del Museo del Prado a a veces son los que elevan esos informe y los que señala aunque los Padrón no pueden salir de la forma en que lo han hecho en la época en que María Teresa León ha estado dirigiendo la salida la salida de la salida de los cuadro seis una labor muy importante en ese sentido para tratar de salvar el una parte importante del patrimonio pero luego oí en el libro también yo lo recojo hay situaciones verdaderamente dramáticas como la incautación de la de la colección de Monet hace el gabinete numismática del Museo Arqueológico Nacional que se hace en el mismo momento en que se decide que se saquen las obras acercado voy a dar un detalle que a mí me parece revelador se incautaron solamente las monedas acuñadas en oro y en plata porque son las que además de un valor numismática tienen un valor se metálico por el que están acuñada no interesaban las monedas acuñadas en bronce en interesaban las monedas acuñadas cobre se llevaron más de diez mil moneda es hace aproximadamente a diferencia de lo que ocurre con los cuadros del Prado que pudieron regresar todos se perdieron todas la oscura historia del Vita ya que las transportó al otro lado del Atlántico donde en un momento determinado se les pierde la pista en Méjico

Voz 0772 15:53 estaba viendo el el mapa que aparece en uno de las guardas de del libro en donde sería precisamente el el itinerario no que hacen los cuadros del cuadro del del Prado desde noviembre del año mil novecientos treinta y seis hasta su regreso final a Madrid en septiembre de mil novecientos treinta y nueve parece no salvando a un poco las bromas la Vuelta Ciclista España como parte de Europa no entrando hasta hasta Ginebra cruzando Francia

Voz 2 16:21 sí si hay un itinerario ve yo creo que con los hitos fundamentales recogidos no lo que acabo de señalar por ejemplo que había ocurrido en el Puente de Arganda la llegada a Valencia donde por ejemplo son las Torres de Serranos las que se han acondicionado para depósito de los cuadros como muchos eran muy grandes y las torres tenían dimensiones limitadas otros se llevaron al al colegio el patriarca no luego de allí van a ir a Cataluña cuando el Gobierno republicano abandona Valencia porque el ejército franquista está avanzando sobre el Mediterráneo y puede cortar ya las comunicaciones y seis tal y como he dicho antes en Peralada y en y en Figueras luego se viven momentos dramáticos claro hay una preocupación a la hora de sacar los cuadro fuera de España a partir de ese momento están en un territorio extranjero bueno nosotros teníamos las lo con los franceses por ejemplo durante la Guerra de la Independencia habían hecho con numerosísimas piezas del patrimonio histórico artístico de España hay una preocupación para garantizar que en cualquier circunstancia esos cuadros puedan volver puedan volver de nuevo a España cuando están saliendo en ese en ese momento

Voz 0772 17:30 y no solamente de Pepe el el hecho de que estuvieran fuera de nuestras fronteras sino que además en el año treinta y nueve comienza la Segunda Guerra Mundial practicamente saliendo una guerra para entrar en otra

Voz 2 17:41 claro yo recojo una situación muy curiosa en Ginebra se produce una especie de duelo entre las autoridades franquistas que ya han ganado la guerra estamos hablando ya de marzo del XXXIX hilo republicanos que han llevado los cuadros hasta allí no bueno lo lo franquicias encargo de los cuadros si negocian con las autoridades de Ginebra la celebración de una exposición voy a dar un dato que puede llamar mucho la atención pero que tenemos que situarlo en el año mil novecientos treinta y nueve eh visitan esa exposición que se llamó de los tesoros españoles más de cuatrocientas mil personas en el verano de mil novecientos treinta y nueve que es cuando estuvieron expuesto cuatrocientas mil personas con los medios de comunicación que habían

Voz 0772 18:24 es una barbaridad clavo una barbarie

Voz 2 18:26 toda esa cifra sigue siendo hoy con los medios de comunicación de que disponemos una barbaridad bueno con las autoridades y no brinda la exposición terminaba el treinta y uno de agosto ante el éxito pidieron prorrogarla un poco tiempo para las autoridades españolas se negaron al día siguiente comenzaba a la Segunda Guerra Mundial los trenes de retorno a España los primeros días de septiembre temían que viajar con las luces apagadas cuando viajaban de noche porque la aviación alemana podría bombardear el territorio francés estaban en guerra no en fin no ocurrió nada no no no pasó Nova las obras terminaron llegando a Irún por Irún hasta Madrid donde fueron recibidas en fin en en loor de multitud no y ahora sería como decía antes la propaganda de la propaganda franquista los vencedores de la guerra los que saltaba que era en fin la locura que se había cometido sacando los cuadro fuera de España en lo cual llevaban su parte de razón Se habían podido rescatar gracias a la gestión hacer Kaurismaki o no

Voz 0772 19:26 es una historia fascinante la que nos cuenta nuestro invitado José Calvo Poyato en su último libro El milagro del Prado la polémica evacuación de sus obras maestras durante la Guerra Civil por el Gobierno de la de la República Pepe Calvo muchísimas gracias por habernos acercado una manera tan brillante la historia de de estos cuadros la intrahistoria de estos cuadros como digo siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia