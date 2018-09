Los celtas

Voz 2 00:00 acierto email entonces el concepto de Celtas es una creencia aunque sea una creencia brumosa mente comprendida que reúne por un lado un sentido de conciencia por otro un sentido de herencia los arqueólogos que desean de construir esa conciencia por razones estrictamente académicas deberían reflexionar sobre la necesidad de que a lo largo del tiempo lo que los seres humanos han tenido que definir es fundamentalmente su identidad una necesidad que requiere la constante reevaluación y reinterpretación de los muchos símbolos de sus es percibida el concepto de Celtas está siempre evolucionando

Voz 0772 01:03 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia aquí en la Cadena SER como digo siempre escuchando en esta ocasión un fragmento de una conferencia que dio en la Fundación Juan March Gonzalo Ruiz Zapatero Él es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid un perfecto conocedor del mundo celta en concreto de los botones que su especialidad yo tengo la suerte de haber compartido con él pues entrevistas y momentos de grabación para televisión para Cuarto Milenio incluso él ha estado en varias ocasiones aquí con nosotros compartiendo micrófono en en Ser Historia hablando de del mundo celta es un mundo aparentemente muy exótico muy cercano a nosotros desde el punto de vista cultural pero también muy desconocido muchos de nuestros oyentes y reclaman con avidez que hablemos más del mundo Celta no es algo que quizá en las últimas décadas sea vinculado me atrevería decir ahora con nuestro invitado podremos eh ahondar un poco más en ese detalle Se Se ha vinculado como digo más quizá a la new age a cosas más extrañas de lo que es el propio tratamiento académico histórico científico que requiere esta esta cultura Gonzalo Rodríguez bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 3 02:11 hola encantado Nacho encantado de estar aquí

Voz 0772 02:14 Gonzalo Rodríguez es doctor en Historia él es también guía turístico en en Toledo desde Ciudadanos atiende a la Cadena Ser en en Toledo en los que quieran conocer un poco más su trabajo y contactar con él para esas guías maravillosas por el Toledo más mágico pueden acceder a través de la página paseos Toledo mágico punto es pero en esta ocasión los bien hablar de de su libro La tradición guerrera de la Hispania céltica que es un extracto según una una edición más divulgativa de lo que es su tesis doctoral precisamente dedicada a los a los celtas Gonzalo en la primera pregunta es como tantos pueblos del mundo antiguo los celtas eran absolutamente guerreros aquello relacionado con la violencia la guerra los golpes en la conquista del del vecino era algo pues muy imbricados no es su día a día vamos yo entiendo que

Voz 3 03:06 las culturas que se llamaban bárbaras que en realidad son las culturas de la Edad del Hierro en Europa que es donde hay que ubicar la tradición celta o El Mundo Celta son pueblos guerreros pero en el sentido de que ellos viven imbuidos de una ética heroica para ellos el principio heroico

Voz 4 03:25 yo es el principio fundamental de su concepto

Voz 3 03:28 donde las cosas la idea de trascendencia que ellos manejan está vinculada al mito del héroe y a partir de aquí hay toda una cultura guerrera que ensalza la figura del héroe la vida que emula al héroe ejemplar que normalmente además eso una suerte de antepasado ejemplarizante originario del linaje entonces es una tradición guerrera claro que sí pero porque está imbuida del principio ético o espiritual de la idea de donde la trascendencia se conquista por haber llevado una vida heroica y sobre todo si es posible por haber tenido una buena muerte una muerte heroica espada en mano

Voz 0772 04:01 en el título de tu libro la tradición guerrera de la Hispania céltica no también me permite hacerte otra pregunta qué se entiende por esa Hispania céltica cuál es la la parte geográfica que que abarcan

Voz 3 04:13 claro esto es esto es muy importante porque la España pero romana es una realidad un tanto peculiar porque por un lado tenemos unos pueblos de origen indoeuropeo que genéricamente hemos llamado celtas y que en sí mismos además no son homogéneos

Voz 4 04:27 ya

Voz 3 04:29 el tica arcaica Almagro Gorbea los llama europeos proto celtas en el tercio noroeste de la península hay unos Celtíberos en las tierras altas de la meseta que son los celtas más parecidos que tenemos en España al céltica europea la Galia pero que azul a su vez están influenciados por el mundo ibérico y luego hay una gran zona de transición entre el noroeste más arcaico y la Celtiberia más plena en el interior de la meseta en el ámbito de los paseos de los letones de los carpetazo entonces esta céltica Hispánica es una rama de la céltica europea tiene personalidad propia en nuestra en la península ibérica es una personalidad propia que deriva posiblemente de un antiquísimo sustrato indoeuropeo proto Celta Por otro lado de la influencia ibérica que recibe del mundo de de Levante claro aquí habría que decir que la península Ibérica claro tiene dos rostros el rostro céltico indoeuropeo y el rostro ibérico claro el tema de la de los íberos no vamos a entrar aquí si te parece porque es el más misterioso y casi fascinante de de la protohistoria en España no quién han realmente los íberos no se dice que no maneja una lengua europea pero al parecer Geneto que si están vinculados al tronco indoeuropeo entonces bueno yo en mi tesis no quise meterme no en algo tan complicado y mece me centré en la Hispania céltica propiamente dicha en su diversidad y heterogeneidad luego

Voz 0772 05:51 hay otro término que es el término celtibérico no no

Voz 3 05:54 el cómo lo definimos qué significa celtibérico es difícil de saber a día de hoy yo considero que creo que lo más aproximado es pensar que los celtas que ocupaba la región que los romanos llamaron Celtiberia eran los celtas de España más parecidos a los celtas europeos pero que a su vez tenían una serie de influencias del mundo ibérico que les hacían muy particulares en este sentido el término celtibérico puede que designe no sólo celtas de Iberia sino celtas y esto por ejemplo es patente en el en el alfabeto que utilizan los celtíberos los Areba cosa que utiliza un alfabeto que es ibérico ellos cogen el alfabeto ibérico prestado al mismo tiempo la manera que tienen de construir hay determinados elementos arquitectónicos en los o pida del mundo celtibérico que son influencia Ibérica entonces en la medida en que están tan cerca del mundo ibérico reciben esa influencia daría la impresión de que Roma los designa como Celtas Iberos izado celtas en tierras de Iberia

Voz 0772 06:51 en tu libro Moreau acabas de mencionar a los Baceos que a mi se me ha encendido la alarma no yo estudié en la Universidad de Valladolid y hay muchos profesores estaba todo el día dando la matraca literalmente con los lácteos para arriba los Barrios para abajo casi acabé cogiendo los eh cierta cierta manía están también los los botones que hemos comentado antes que muchos de ellos conocemos sus nombres sus tradiciones gracias a las fuentes clásicas no por ejemplo la geografía de extra Avon da muchos datos sobre ellos no hasta qué punto los los autores clásicos bueno imagino que son gran parte de de ese pilar histórico que nos han ayudado a reconstruir gran parte de de la de la vida diaria de las creencias de estos pueblos

Voz 3 07:30 a ver el estudio de la Hispania céltica obliga a manejar varias fuentes por un lado estarían las fuentes clásicas los autores clásicos que hay que saber leer no podemos entenderlos en la pura literalidad hay que saber leer los entre líneas Iber las ideas que no se están trasladando y cotejar las a su vez con el registro arqueológico y luego al mismo tiempo hay que saber hace una lectura transversal y comparada con esas mismas fuentes clásicas y esos mismos registros arqueológicos en otras áreas supuestamente Celtic de Europa E incluso yo me atrevería a decir que hay que saber hace una lectura en el ámbito de la etnia arqueología el ámbito del folclore determinadas pervivencia es ancestrales del folclore en España y en Europa con los cuales se pueda hacer un paralelismo a su vez con la información que hemos recibido de las fuentes clásicas y el registro arqueológico en todo caso hay pistas que a veces nos dan las fuentes clásicas y que son sumamente reveladoras yo tengo aquí si te parece una cita de Silvio Itálico que para mí es muy muy reveladora de la cultura heroica de de la España celta dice les es un honor morir en combate y un sacrilegio incinerar el cuerpo de los caídos en batalla pues creen que estos son retornados a los cielos junto a los dioses de lo alto si los buitres hambrientos devoran sus cuerpos yacen antes es decir el autor está señalando cómo morir en combate es el honor más alto que muere combate ni siquiera salen tierras oreja porque se considera que en ese momento es casi como como un héroe sagrado que debe ser devorado por los buitres para fíjate la frase dice retornar a los cielos junto a los dioses de lo alto la trascendencia se conquista por morir es para en mano entre comillas una suerte de Val jala verdad veo en este caso el ámbito de la Hispania céltica entonces son pistas como estas las que bueno pues te permiten ir hilando con los con los elementos del resto arqueológico con los elementos del folclore con los paralelismos el resto de Europa tratar de aproximar una visión lo más certera posible de qué cosa fue la Hispania céltica y cuáles sus principios valores y creencias

Voz 2 09:32 el descubrimiento de la necrópolis de Numancia en los años noventa por parte del equipo de Alfredo Jimeno permitió excavar más de ciento cincuenta tumbas que pertenecen a la fase final de Numancia siglos II primero antes de la era de aquí lo que estamos viendo son los de las distintas panoplia en los distintos equipos

Voz 5 09:52 lanza a Puñal dos lanzas sólo puñales combinaciones de espadas Puñal y lanzas

Voz 0772 10:01 es decir los distintos tipos de combinación

Voz 2 10:03 es de panoplia que tiene los individuos de esos dos siglos finales de Numancia entre los cuales deben estar sin lugar a duda quiénes resistieron el asalto de Escipión en el ciento treinta y tres que termine

Voz 5 10:17 con con la ciudad de con la ciudad de Amancio

Voz 0772 10:22 escuchábamos un nuevo fragmento de esa conferencia de Gonzalo Ruiz Zapatero en la Fundación Juan March hablando de de los celtas hacía hincapié precisamente en uno de los aspectos que quería comentar con nuestro invitado Gonzalo Rodríguez y García autor de este libro la tradición guerrera de la Hispania céltica que es precisamente de todo aquello relacionado con con el El Mundo bélico las armas antes en esa primera parte de la entrevista hablábamos de de esa tradición heroica no que Gonzalo parece a semejar un poco las creencias son la forma de pensar de los antiguos celtas de la Península Ibérica con con ese mundo griego no donde los héroes lo veía los en la en la en La Ilíada y La Odisea no alcanzan quizá el máximo estatus social si mueren en batalla Simone la guerra y todo lo que ello conlleva no es así

Voz 3 11:11 fíjate hasta qué punto es así que estaba escuchando o no el fragmento que habéis puesto de Ruiz Zapatero lo pongo en relación con otra fuente que tengo aquí delante de Tito Livio que hablando de los hispano celtas a los celtas de Hispania dice se suicidó van convencidos que sin armas nada valía la pena cuando Roma les derrota les obliga muchas veces a entregar las armas y los pueblos célticos Numancia incluida están dispuestos venga me has ganado me rindo pero no me pidas que entregue la espada si me pida es que entregue la espada o vuelvo a la guerra o me quito la vida cualquier cosa menos desprender me de alarma porque en el arma que no sólo está su modo de vida sino que está el símbolo de lo que ellos son les priva de su identidad esto es así porque efectivamente el principio espiritual heroico lo que plantea es que la trascendencia está al alcance del hombre siempre y cuando el hombre trata de trasladar a la subida los valores del héroe el honor el valor el coraje la entrega el sacrificio entonces hay que entender que para ellos es el principio rector que informa su imaginario colectivo no sólo es el héroe sino los símbolos que se vinculan al héroe posiblemente las leyendas que nos han conservado que ellos mismos maneja harían sobre los héroes que mueren en combate o que derrotan monstruos gigantes como casi en las leyendas populares que después conoceremos durante el medievo no

Voz 0772 12:39 gran parte de ese legado que ha llegado hasta nosotros de los celtas viene precisamente del estudio de de yacimientos arqueológicos y también de de esas necrópolis de esos cementerios en donde ellos hicieron enterrar como decías hora Gonzalo con con esa sal más que nos ayuda a conocer un poco el pensamiento que ellos tenían en vida la trascendencia no que tenía todo ese mundo bélico en ese más allá que que nos ha llegado imagino que a través de las fuentes clásicas o de tradiciones posteriores que hayamos podido heredar de de de cómo era ese pensamiento del más allá ese pensamiento más trascendental post mortem de los celtas

Voz 3 13:12 a mí me da la impresión de que lo que las fuentes y los restos arqueológicos nos trasladan es que ellos se encaminan a lo que los romanos llaman hablando en este caso de los celtas de Britannia los romanos dicen que los héroes celtas van a la isla de los bienaventurados Ellos creen que el que muere en combate va la isla de los bienaventurados en la cita que he leído antes se dice que retornan a los cielos junto a los dioses de lo alto de la impresión de que hay una especie de salón de los héroes cielo de los héroes donde divinidades vinculadas al mismo tiempo a la actitud la al combate reciben aquellos que han sabido vivir conforme al camino del héroe aquí hay que pensar que cuando se ven las necrópolis la mayor parte de las veces son necrópolis de incineración es decir les han quemado en una pira funeraria lo que tú encuentras en en el resto arqueológico es la parte final del ritual funerario cuando ya han cogido las cenizas las han metido en una urna las han metido bajo tierra junto a la urna metido las para doblada o el cuchillo doblado porque es quemado en la pira funeraria con sus armas en este sentido Si quieres mira te leo muy breve lo que se dice lo dice a piano del funeral de Viriato dice tras haberlo adornado del modo más espléndido le prendieron fuego sobre lo alto de una pira inmolaron numerosas víctimas por secciones la infantil la caballería marcharon alrededor del cadáver iban entonando cánticos al modo bárbaro todos se sentaron en torno a la pira funeraria hasta que el fuego se extinguió fíjate es como el a mí me recuerda al funeral de patrón o no el la Iliada suben a la pira funeral ella le queman con sus armas marchan alrededor de la pira funeraria cantan himnos no de garra música épica entiendo un canto épico como todo esto no se está trasladando leía que ellos tienen de qué es lo que va a trascender de Viriato su alma va subir a los cielos junto a los dioses de lo alto el cuerpo entiende que se meterá en una urna funeraria entierra por eso las necrópolis lo que nos dan son el el momento final del ritual funerario de la Hispania céltica el momento pleno es cuando se queman la pira funeraria

Voz 0772 15:16 esa cita que acabas de de leer que aparece entre muchas otras en la contraportada de de tu libro eh bueno el comentario que has hecho no de de esos héroes griegos me hace insistir un poco la idea no de cómo se genera alrededor de todo el Mediterráneo Un un foco de de pensamiento cultural que comienza en el Mediterráneo oriental lo que es Grecia el próximo Oriente y se extiende no hasta hasta nosotros hasta ese sistema tema en una ibérica mira yo lo señalado en varias

Voz 3 15:45 pasiones en la tesis que se pueden poner paralelismos entre la conducta que adoptan los guerreros de la Hispania Celta los héroes que encontramos en Homero en la Ilíada es un paralelismo en el cual estamos viendo que los personajes de Homero que son del Bronce final tienen conducta respecto de la muerte heroica parecidas a las conductas que tienen los celtas de la Edad del Hierro en Numancia entre los Baceos hoy entre los galácticos la idea aquí es cómo llega esa influencia del Mediterráneo oriental al Occidente yo creo que es que no llega exactamente a mi entender es que hay una matriz común que sería ese ámbito que genéricamente se llamado de los pueblos europeos que desborda Europa desde la Edad del Bronce se expande a lo largo y ancho del territorio europeo desde una misma matriz desde una misma raíz genera distintas ramas ya sea la rama del mundo homérico ya sea la rama del mundo céltico en en España que son ramas que pueden aparecer en distinto momento cronológico y geográfico pero que tiene una misma Ray yo entiendo que es ahí donde puede estar la explicación

Voz 0772 16:49 estamos hablando de tradiciones milenarias del segundo milenio en Grecia que perviven en el primer milenio antes de nuestra era en la Península Ibérica bueno pues esos siglos de diferencia podríamos entender que es el tiempo lógico no que que requiere cualquier tipo de tradición y para moverse de un punto a otro del del Mediterráneo pero me Gonzalo Rodríguez autor de este de este libro la tradición guerrera de la Hispania céltica yo no sé si habrás hecho alguna investigación en relación a los eh al posible eco que hayan tenido estas tradiciones Celtics hasta nosotros hasta nuestros propios días

Voz 3 17:24 se donde hay infinidad de de de

Voz 0772 17:27 imagino de de creencias de rituales que están imbuidos están ya pues sumergidos en el mundo cristiano en la tradición judeocristiana pero que seguro tiene su origen en el mundo céltico

Voz 3 17:37 sí sí sí de hecho de la tesis me salían dos libros la tradición guerrera de la Hispania céltica este libro propiamente dicho y otro que estoy terminando a rematar que es precisamente sobre la cuestión en no arqueológica entonces que te encuentras por ejemplo en el romancero castellano o en los cantares de gesta de la Edad Media española pistas de esta antigua cultura de la Edad del Hierro piensa por ejemplo en el cantar de las Mocedades de Don Rodrigo en el famoso episodio de los calores del Cid donde al Cid se le otorga un don tras ayudar a un leprosos a cruzar un río leprosos el aparecen sueños resulta que San Lázaro y le otorga el don el don es un calor unas fiebres que literalmente él cantar dice que le pasan de la espalda al pecho del pecho a los brazos de los brazos a las manos y que cuando les sube ese calor esos calores el Cid puede luchar furibundo contra quien se le ponga por delante que lo derrotara posteriormente en el duelo que tiene que llevar a cabo en un duelo singular contra un guerrero Navarro creo que es el Cid convocas os calores pide que les suban esos calores y cuando les sube bueno pues arremete contra sus rivales por delante creo que es obvio que esos calores que recibe el Cid a que nos están recordando toda la tradición de la Edad del Hierro de los guerreros furibundos de los guerreros ver Sert que se sometían a una serie practicas iniciática para para despertar una eventual bestia interior y con ese furor entrar en combate de esta pista de del furor ver ser Code el ritual de la magia guerrera encontramos en España concretamente entre los botones tenemos la famosas a una iniciática de de Ulaca del del castro de Ulaca

Voz 0772 19:15 en Ávila posiblemente guerreros se somete a aún

Voz 3 19:17 baño de calor extremo porque pretenden que se baño el calor levanten el algún tipo de conexión que le haga ese guerrero furibundo bueno pues una cosa tan antigua que ya parece el once final en la Edad del Hierro de manera bueno pues ya entre comillas folclórica o literaria encontramos en el romance las Mocedades de Don Rodrigo a mi entender esa es la pista que que está detrás de los calores del Cid

Voz 0772 19:39 el Castro de de blanca fue uno de los primeras de los primeros temas que yo hice la sexta temporada creo en para para Cuarto Milenio es un lugar fantástico hunden en Ávila y sobre toda la historia que de de las piedras no desea altar también de sacrificios que hay muy cerquita de las documentadas Gonzalo es un parece que nos acerca un poco a la a la historia menos conocida de esos pueblos celtas de te hace prácticamente tres mil años no Gonzalo Rodríguez García autor de esta tradición la tradición guerrera de la Hispania céltica donde podemos conseguir tu libro pues me

