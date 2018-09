La polémica del día. ¿Abuelo a toda costa?

Voz 1 00:00 la polémica

Voz 0827 00:06 la noticia la siguiente una pareja británica decidió fabricarse un nieto con el esperma de su único hijo muerto en un accidente de carretera sin autorización oficial un urólogo extrajo y congeló el esperma del cadáver que un tiempo después fue enviado de EEUU para su fecundación estación en un vientre de alquiler el niño tiene ya tres años hicieron tal y como lo hicieron no está permitido en Gran Bretaña la reproducción asistida abierto posibilidades inimaginables hasta hace unas décadas dando respuesta a problemas que eran irresolubles y el avance de las técnicas ha requerido también un perfeccionamiento de las leyes para evitar que lo éticamente inadmisible sea final ante posible algunos casos abuelas que desean engendrar hijos que no verán crecer parejas que conciben a un hijo para salvar a su hermano enfermo viudas prematuras que desean tener un hijo póstumo han llevado el debate hasta sus extremos pero lo que ha hecho esta pareja británica satisfacer a toda costa su deseo de descendencia sirviéndose de unir con muerto que no había autorizado en vida tal posibilidad parece que supera todo lo admisible

Voz 0313 01:16 esponsales Begoña Arce buenas tardes qué tal buenas tardes cómo está la opinión publicada en Reino Unido está dividida es es unánime al analizar este asunto hay mucho ruido por cierto

Voz 0273 01:25 eh no hay mucho ruido pero si ha habido algún debate sobre todo en televisión hemos visto un hombre que es gay ha tenido un hijo por fecundación asistida defendiendo a esta familia quién somos decía a para para criticarle eso para entrar a juzgarles pero a partir de ahí ha habido una avalancha de personas diciendo bueno esto es intolerable esto no se puede hacer estas una pareja también muy específica es una pareja de cincuenta y tantos años aunque no se conoce su identidad Se sabe que son bastante ricos porque lo ha dicho el propio médico que llevó a cabo la operación en Estados Unidos en La Jolla en una clínica en Florida el pareja estrés malamente rica ha dicho él hizo una familia notable estarían buscando un heredero también al parecer porque lo que eligieron fue el sexo del futuro del futuro Nieto hijo eligieron por supuesto que fuera por supuesto porque buscaban un heredero al parecer para su fortuna el sexo del bebé ya más fueron muy escrupulosos en la elección de la madre seleccionaron a una mujer pensando como la habría elegido su hijo tuvieron en cuenta los factores físicos también en nivel educativo bueno todo esto les costó entre setenta mil ciento quince mil euros y decir los que en el Reino Unido todo este asunto es un delito aquí todo está perfectamente escrupulosamente regulado por la Autoridad de Fertilidad y Embriología Humana está claro que en este caso hubo muchas personas involucradas desde el urólogo que extras el semen los propios padres e quién transportó el semen a Estados Unidos en fin que serían culpables que habrían cometido un delito no hay por el momento no noticias de que se vaya a perseguir a esta familia o que se vaya a indagar sobre su su identidad parece ser que se niña ya tiene tres años y que los abuelos le han adoptado como hijo que estaría viviendo en las Islas Británicas

Voz 2 03:38 mira yo lo primero que he pensado es que en cuanto a las peticiones que nos hacen los pacientes en general pues en treinta y cuatro años que llevo trabajando en reproducción asistida ya nombre sorprende casi nada pero vaya tela la verdad es que que es nunca ha sido algo sorprendente sobre todo en el pensar cómo han mantenido que organizar todo todo todo este procedimiento para conseguir su deseo de descendencia eh te lo ha sido un procedimiento que es ilegal no solamente me han recaudado sino en todos los países cuyas leyes yo conozco de reproducción asistida es ilegal en todas partes es decir en Estados Unidos incluso es ilegal que un tratamiento de su orina como han hecho pero si es ilegal al menos en los estados de los que yo conozco le le realizar un tratamiento post mortem que se llama con la autorización expresa de El barón que es extraer que siga aquí en España también existe de la ley de reproducción asistida tienes una ley de dos mil catorce que bueno es una ley de mil novecientos ochenta y ocho pero que está está está actualizando que entonces existe un artículo que regula la utilización de la métodos post mortem considera que soy de los post mortem para su utilización los personas correspondientes tienen que haber dejado o bien el testamento o bien el últimas voluntades o en un documento afea Asier de credibilidad se siente firmada ante notario eh que autorizan a la nada la causa movilizar a la utilización de sus gametos post mortem o bien porque ellas hacen congelados obvia Cortese puedan obtener en el momento de la muerte pacientes que normalmente tienen una enfermedad hay saben que esto puede ocurrir en cualquier momento autorizar a normalmente al a la otra parte de su pareja

Voz 2 06:14 el hacer nada con esa autorización solamente incluso con esa autorización sólo se pueden utilizar en los doce meses porque diarios al fallecimiento y además sobre lo podría utilizar a sus parejas

Voz 1362 06:36 doctora Ruiz me interesa saber eso de que está acostumbrada a oír casi de todo que es casi de todo aquel que es lo lo lo más exótico que que que ha llegado a a recibir is segundo no hay una una armonización de legislaciones entorno a la reproducción asistida no hay un igual que hay convenios internacionales si hay pues pues de derechos de de de de otras poder de legislaciones en esto que que nos va la vida en ello nunca mejor dicho no hay

Voz 2 07:05 bueno hay una hay acá en tanto en la sociedad europea de reproducción de la es lo que con la sociedad americana de Producción Asistida hay sus consejos también ahí sus normativas que no podemos saltar los pero recuerda legislaciones en cada país pero no sólo el reconducción legislación de cada país es muy diversa mitad fiscales eran también ocurre en materia de reducción por ejemplo en nuestro país es teníamos una situación bastante favorable en cuanto a poder a ver a ver a las personas infértiles la solución que mejor necesiten porqué aquí está muy bien regulada la donación de óvulos de adorno en el diagnóstico genético preimplantacional de embriones para detectar enfermedades de las que más padres son portadores genética severas mientras que en otros países estos tratamientos están prohibidos por ley entonces es bastante habitual en el mundo de la reproducción asistida que pacientes que necesitan un determinado tratamiento se vayan a otro país a realizar

Voz 1362 08:19 el terrorismo turismo reproductivo que es lo que han hecho estos estos británicos y saltándose

Voz 2 08:24 ah bueno éstos han hecho algo más que turismo porque claro a ver lo que se hace en el turismo reproductivo que no me gusta obviamente nada en lo que se hace a ver si yo necesito una donación de otros porque no tengo varios no dejó otra posibilidad os entonces yo mi país eso no es ilegal pues me tengo que ir a otro así que yo no iba María de emigración reproduce

Voz 0313 08:49 por qué no por placer si hubiera por necesidad era una logia de turismo sanitario verlo

Voz 2 08:57 ya por eso pero fíjate yo yo pienso que la emigración que se relaciona más con la necesidad que conectarse Edipo de Solé bueno algunos me parece más películas entonces la cuestión es que si yo necesito esto me voy a otro país hacérmelo no porque es ilegal sin embargo es lo que no se puede hacer es parte de ese tratamiento como se ha hecho no está unido en país donde es ilegal y otra parte en otro país donde además han hecho algo ilegal que puede utilizar el germen de una persona que no había ha manifestado su consentimiento

Voz 3 09:35 lo de la familia buscar un heredero ya en fin es hoy a años

Voz 0313 09:39 de todavía más graves

Voz 2 09:41 de las cuestiones personales ya te digo que hoy olvida de todo y al final ha decidido que es lo que no sé quién es para juzgar la Nos motivaciones son los o las circunstancias que a una persona le llevan a pedirme lo que me sentiría por ejemplo una madre ofrecerse a dar los ojos para su hija porque si mi hija no tiene óvulo

Voz 0313 10:06 esos otros dos puede

Voz 2 10:09 lóbulos veo de una madre con el gen de él ha herido de la hija ponerle nombre a la hija obviamente nosotros decimos que no porque no se puede hacer pero tampoco me pongo a juzgar el porque lo porque quieren que ir hasta que no vives en las circunstancias otra persona tampoco se puede citar ahora lo que sí que puedo analizar es la la legalidad de es este de ese tema ir es ilegal en todos los puntos de las

