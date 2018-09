La verdadera biografía de Carles Francino

Voz 2 00:00 Nuestra patria es una marca yo no veo rojos y azules yo españoles es blanco y es Balbino más caro lo haré arenga exige más matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema Iris

Voz 5 00:55 espérate a lo que le falta a la frase por cierto por cierto acaba de hablar el presidente del Gobierno en el Senado dices ha dicho a Pedro Sánchez Pedro Zerolo que ha dicho que de momento Carmen Montón novato no va a dimitir Inma Carretero buenas

Voz 0806 01:07 hola buenas tardes Francino pues acaba de salir el presidente del Gobierno después de la sesión de control del pleno del Senado ya hecho unas declara

Voz 6 01:16 tienes en las que mantiene su confianza

Voz 0806 01:18 a la ministra de Sanidad Carmen Montón lo escuchamos

Voz 7 01:21 encontró un trabajo como ministra de Sanidad suficiente extra en menos de cien días se ha recuperado la universalidad la única

Voz 0230 01:29 el pasado viernes incluso puso en marcha

Voz 7 01:33 la tramitación de una ley muy importante para este Gobierno como es la ley rusa contra el avión la violencia infantil en definitiva lo que está haciendo durante estos últimos meses es precisamente lo que se me pidió es revertir los recortes Kubica recuperar y avanzar en Jerez mira publica por tanto lo único que como presidente del Gobierno es que la ministra extrema extraordinario trabajo lo va a seguir así no sea

Voz 0470 02:03 no sé si que se descarta la que descarta la de M

Voz 0806 02:05 eso no le preguntábamos insistentemente insistía que está haciendo un gran trabajo la ministra Montón y que lo va a seguir haciendo era la respuesta de Pedro Sánchez después de que muchos dirigentes del Partido Socialista y el Gobierno opinarán que lo mejor es que la ministra de un paso atrás para no debilitar la posición del Gobierno ni la credibilidad ni la coherencia del Gobierno el presidente del Gobierno ha querido manifestar

Voz 0230 02:29 su apoyo a Carmen Montón esta mañana

Voz 0806 02:31 ya comparecieron dos pesos pesados del partido Adriana Lastra y José Luis Ábalos decían que confiaban en sus argumentos yo soy explicaciones pero ellos cuando le preguntábamos no descartaban la posibilidad de que se produjera esa dimisión Pedro Sánchez ha sido bastante más claro Francine

Voz 6 02:47 bueno pues a ver qué personas próximas horas un abrazo compañero hasta luego pues bueno sí

Voz 9 02:52 si ahora está haciendo un trabajo no

Voz 0230 02:55 está haciendo un trabajo extraordinario si lo va a seguir haciendo lo que bueno poder seguir haciéndolo otro sitio yo o no a veces

Voz 10 03:05 a veces la política es un estado de ánimo va a dimitir ministra eso

Voz 0230 03:14 suspiro transmite más información que un sí o un no transmite información no sobre si iba a dimitir o no sino sobre alguien que se está preguntando qué hago yo aunque insistiera después Pepa Bueno en la pregunto va a dimitir que me lo considero justo ya están una tercera vez no se preguntaba si cree que es justo

Voz 10 03:39 Justo le preguntaba si va a dimitir ministra pues decirle lo mismo

Voz 0230 03:45 la información está en la primera respuesta

Voz 10 03:50 bueno más cosas

Voz 0230 03:51 hemos aprendido hoy Arabia Saudí es un país serio lo dice la ministra de Defensa Margarita Robles ahora cuando la escuchemos ahora parecerá que dice que Arabia Saudí pero es porque la frase viene de un que venía diciendo que Arabia Saudí Icon hablen con el ímpetu se convierten Carabias

Voz 9 04:10 Arabia Saudí relaciones comerciales

Voz 0230 04:15 otra cosa que hemos aprendido el presidente catalán Quim Torra no abrirá las cárceles para que salgan los presos independentistas en el caso de que sean condenados yo no tengo la posibilidad de abrir las cárceles esto sólo lo ha dicho a periodistas extranjeros parece que no pero cuando hablamos a los extranjeros y por razones desconocidas todos somos sensatos amables lógicos vamos a escuchar al ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell es decir en inglés que persona League preferiría la libertad condicional para los presos independentistas hay personal e iTunes

Voz 10 04:52 yo tuve incondicional

Voz 0230 04:56 lo dicen inglés pero no para que no le entendamos sino porque era una entrevista en la BBC esto es algo que habría que probar que toda España hablara siempre habláramos todos a los extranjeros a los extranjeros como si nos estuvieran mirando un extranjero todos fingiendo no súper civilizados lo hay personalizada

Voz 10 05:18 me expreso mi respeto hay todo

Voz 0230 05:21 si habláramos a un extranjero imaginario y además susurrando ya sería la bomba la política española susurraba

Voz 2 05:29 pasar para relajarte con lo poco que tengo con lo poco que mira expedidos de acuerdo

Voz 7 05:36 sus tierras

Voz 0230 05:50 qué miedo todo va mejoraría muchísimo todo más cosas que hemos aprendido hoy como salvar una vida con la Macarena a lo cuenta Nerea

Voz 0545 05:58 sí lo hemos aprendido gracias a la televisión local de Écija donde han emitido un vídeo para enseñar la forma idónea de atender a una persona que sufre un infarto es un río didáctico pero que le han querido dar un punto divertido en él vemos a un señor que después de fumarse un cigarrillo se cae al suelo y aparece una mujer Trini

Voz 10 06:15 soy Trini a mi marido le acaba de dar un infarto para poder vale la vida hay que seguir los siguientes pasos

Voz 0545 06:22 Trini comienza a explicar los tres pasos más importantes comprobar la respiración llamar al uno uno dos y por supuesto hacer el masaje cardiaco pero hacerlo al ritmo de la Macarena

Voz 12 06:31 sí al ritmo de la Macarena hacemos con precio Nino mantener la calma y seguir así hasta que lleguen los sanitarios

Voz 0545 06:40 ya se va terminando hasta que llegan los sanitarios y mientras tanto también vemos a una vecina Emilia que está haciendo que grafía perfecta de la Macarena junto a ella

Voz 0230 06:47 bueno pero es que esto es así de para en los cursillos de reanimación se utilizan canciones La Macarena es ideal porque haga falta dar el Guillén pulsaciones por minuto y entonces el ritmo de Alda no en Japón

Voz 9 06:57 que son

Voz 13 07:01 bueno esto ahí presionó más y sin levantar la rompe la costilla canciones para animarse es un concepto

Voz 0801 07:19 esto son las twiterías resume la Twitter la sospecha sobre los currículos de los políticos aún puede empeorar según Raúl Herrera

Voz 15 07:27 ya veréis cuando terminen con los máster empiecen a revisarlo de inglés alto

Voz 0801 07:34 con la vuelta al cole mueve el grupo de Whatsapp de papás y mamás que sirven básicamente para crear problemas que no existen Verónica Bernabéu decidió no complicarse

Voz 15 07:42 están preguntando en el chat del cole Si hay que marcar los lápices uno por uno de aquí p'alante mi hijo se llama alpino

Voz 0801 07:51 a está a puntito a puntito determinase la temporada de mosquitos y los que llegan al final de la etapa son los peor en lo más cabrones el Twitter

Voz 15 07:59 me ha picado un mosquito de tal tamaño que lo tengo acostado a mi lado fumándose el cigarrito de después

Voz 0801 08:06 vamos ahora con Flanagan más Flickr Twitter una perspicaz observación

Voz 15 08:09 sabes que un arquitecto es hijo único porque decide poner los interruptores de las luces del baño fuera

Voz 0801 08:17 ya acabamos fundamental la honestidad la pareja aunque duela en vez de Molar Twitter

Voz 15 08:21 Qari muy maquillada depende vas a matar a Batman

Voz 0230 09:37 en el caso de la ministra de Sanidad Carmen Montón se ha complicado cuando se ha sabido que la Universidad Rey Juan Carlos buenas noches la universidad

Voz 0470 09:47 Juan Carlos ha admitido hoy que las

Voz 0230 09:49 notas del expediente del máster de la ministra Carmen Montón se modificaron después de acabar el máster y Iker una de las notas por ejemplo pasó de no presentado ha aprobado

Voz 15 10:04 chao

Voz 0230 10:07 en un clima de sospecha hacía ese instituto concreto de la Universidad Rey Juan Carlos ha habido casos conocidos de estudios no cursados premiados con un título la ministra defiende que ella sí que estudio sí trabajo y que si hubo alguna laxitud en el cumplimiento de todos los requisitos que se pedían a otros alumnos ella no es consciente ni responsables se van conociendo detalles en Hora catorce ha hablado la secretaria técnica de Asuntos Académicos de la Conferencia de Rectores de Universidades españolas un cargo largo esta secretaria técnica de Asuntos Académicos de la Conferencia de Rectores de la Universidades español se llama Amelia Díaz y explica que no se puede entregar un trabajo de fin de máster sin haber aprobado todas las asignaturas

Voz 17 10:53 no se puede presentar el trabajo de fin de máster o de grados sin tener las todos aprobadas

Voz 0230 10:59 lo veis lo confirmó exactamente lo que Georgia ha dicho están en coincidencia El diputado del Partido Nacionalista Vasco Aitor Esteban opina que todo lo que sale de la Universidad Rey Juan Carlos juegan ocho

Voz 18 11:09 es un lío y un escándalo que rodea

Voz 9 11:11 el Instituto es un auténtico escándalo

Voz 0230 11:14 a veces los diputados digamos periféricos no se refieren a cosas que pasan en Madrid como quien visita un parque de atracciones no un lugar donde siempre pasan cosas raras como quien va al circo

Voz 9 11:26 vistos en las cosas como como se se han desarrollado y como todo lo que lo que rodea a estos temas pues yo me imagino que habrá acontecimientos pronto pero no lo sé de ellos sabrán el PSOE tiene que calcularlo y el Gobierno

Voz 0230 11:40 esta era la pregunta que se iba haciendo todo el mundo todo el día no pero esto va a dimitir o no va a dimitir o o le quedan horas aumentaba es esto la al inicio de la ventana no queda claro tras conocerse estas informaciones sobre el cambio de notas en el expediente de la ministra todo el mundo también comenzaba a preguntarse oye ya que constitucionalmente corresponde al presidente del Gobierno nombrar y cesar ministros que hace tan callado ahora las cinco de la tarde ha hablado pero durante todo el día por ejemplo nuestra compañera Inma Carretero lo contaba en el Boletín punto uno

Voz 0806 12:09 ni el presidente y la vicepresidenta quiénes Carmen Montón citaba en la entrevista como sus apoyos han salido a respaldar la ministras Bultó dos sí que ha intentado defender su posición la portavoz parlamentaria del Dutroux en privado la opinión extendida entre los diputados es que Carmen Montón debería dimitir cuanto antes

Voz 0230 12:27 esto claro tenía más mala pinta no bueno sigue teniendo mala pinta si el presidente no te respalda públicamente van pasando las horas tú vas contando las horas que pasan sin que te respalda la vicepresidenta tampoco claro no es por casualidad porque porque ninguno de los dos quiere arriesgarse a pasar los próximos dos años escuchando su propia voz en la radio y en el intermedio diciendo Carmen Montón tiene mi apoyo ahora lo que hemos escuchado al presidente del Gobierno es decir Carmen Montón está haciendo un extraordinario trabajo lo va a seguir haciendo el ministro de Asuntos Exteriores por ejemplo Josep Borrell ha estado muy liado en las últimas cuarenta y ocho horas no podía apoyar

Voz 7 13:04 es que no me puede sorprender porque no he tenido ocasión de escucharla

Voz 0230 13:11 la ministra de Economía Nadia Calviño no sabía mucho del tema pero le parece que Carmen Montón ha sido perdón está siendo ha sido has sido perdón está siendo no no el lapsus ha sido suyos un lapsus peculiar

Voz 9 13:23 sí puedo decir que desde la perspectiva de su labor como ministra ha sido está siendo absolutamente

Voz 7 13:28 sí

Voz 19 13:31 ah sí

Voz 0230 13:33 la parlamentaria Adriana Lastra sí que había apoyado a Carmen Montón pero el argumento no era muy fuerte

Voz 10 13:38 dimitir por algo que se considera injusto

Voz 0230 13:43 claro puedes dimitir para proteger a un gobierno puede dimitir porque hay algo que te perturba de tal manera que te impide atender adecuadamente tus obligaciones imagínate que el presidente del Gobierno te insiste en decir venga Carmen te necesito necesitamos que estés fuerte el presidente me dice que quiere que yo esté fue

Voz 0545 14:03 el quiere que esté fuerte que dé explicaciones claras otra

Voz 0230 14:06 manera de entender ese apoyo es pensar que el presidente te está diciendo Carmen

Voz 20 14:09 si no estás fuerte falta Montes vienen ya de las aceras verdaderas laca sitos pimpón fue halagar inversas GAR inversas

Voz 0230 14:17 por cierto que horas antes de que dimitiera Machine Huerta rostros no nos acordamos horas antes de que dimitiera máximo cuerda Adriana Lastra también la apoyó ejerce es que hace tiempo hablábamos de ministros que tenían su dinero en paraísos fiscales y ahora estamos hablando una persona que dedujo algo por su participación en programas que no podía y que luego

Voz 10 14:37 no no lo cuando te apoyo Adriana Lastra dices

Voz 15 14:41 no

Voz 13 14:45 la manera es una manera de ver las cosas ahora con Especialistas secundarios

Voz 21 14:51 qué tal

Voz 22 14:54 ah

Voz 0470 14:55 Especialistas secundarios de que Pablo hablamos hoy a ver del palo de que hoy es festivo dama lista ayer eh o que está Marimar

Voz 0801 15:04 pero bueno vamos a Alberto de hoy es festivo en Cataluña

Voz 0470 15:07 sabemos ya hemos decidido que lo que los días

Voz 0801 15:10 en festivos que nos toque trabajar vamos a encarar encargarle un amigo que no saca la sección una sustitución íbamos a aprobarlo hoy yo creo que va a gustar yo creo que una persona queda a cuajar el ex Josete Josete hola ya es que me río ya sólo de veces te digo con nosotros atacó en la Little echar amigo de toda la vida te acuerdas de toda la vida junto a todos lados sobre todo el despacho el director por qué bueno pues Josete eres historiador amateur buena Mateo oro provisional da igual eso le hemos pedido que los días festivos se prepara una biografía iba a cambio venga contarlo aquí al todo por la radio vale vale hoy para empezar de quiénes echó la biografía como como día uno baldía uno Carles Francino nueve museografía de Carles Francino empieza fuerte voce miedo hay eso sí pero eso tiene que comentarlo antes con nosotros bueno a lo que me preparaba verde pero está bien de Atila aire gente oyen pasaba Francino Atila Hitler cuando bueno pues eh vamos que no es lo que vamos a ya venga crisis interesante era

Voz 15 16:28 Miki que Carlos Francino murga Naciones seno de una familia en el barrio de Gràcia barcelonés hace sesenta años pienso pero que tenía que tapar el número entero no hace sesenta años cuando yo iba a sesenta tu encima vuelvo a hacerlo igual yo no somos las tardes Carlos Francino nada más nacer el borrado ya le propuso un partido de pádel al médico que asistió ya las dos horas estaba jugando en una pista eso sí pagado por Francino está muy bien ambientados todos en casa más moderna más molesto bueno el partido Carlos Francino siempre muy espabilado a los tres años ya sabía decir más de cien palabrotas catalán castellano e inglés inventado a los quince años fue expulsado por no perdón fue no a los quince años impulsa por su amor al Papa ya al cristianismo en general se fue a luchar a las Cruzadas donde pasó siete años matando moriscos a este este dándolo Josete textos apócrifos continuar Josete muy certero no lo sé

Voz 0801 18:04 se bastante certeros o ir a misa porque eres un buen historiador amateur

Voz 15 18:08 más tarde tras una música más tarde Carles Francino ingresaría en la Universidad Autónoma de Barcelona en la que estudiaría Periodismo señor protagonizó nos que estudia atribuida protagonizó numerosas reyertas y fue el abanderado las protestas estudiantiles en favor de aplicar la pena de muerte lo vegetal además fue el primero que acuñó el término periodo listos para referirse a sus compañeros de profesión furibundo te romanista sí totalmente a los veinte años tuvo una especie de bajonazo se fue a la India meditar

Voz 24 18:54 pero Boris lo ahí Dios

Voz 15 18:58 bueno a las doce hora de llegar la India jazz ya había meditado todo lo que tenía que meditar volvió a España cuando leches ya en la población de Reus Roy Jenkins a época pertenecía Tarraco inició su carrera profesional fue en Radio Barcelona donde tuvo la oportunidad de transmitir en directo el primer beso entre Gunilla von misma Luis Ortiz Francino se convertía así en el periodista de referencia de la noche marbellí bueno a lo que el caso ha vuelto a la fama aquí escuchamos ojo en Francino entrevistando como sólo él sabe Gunilla yo conozco asume

Voz 7 19:35 antes que ella es decir al uso rara los conozco antes un poquito antes y entonces yo te voy a hacer una pregunta pero cómo has conseguido retenerlo tanto tiempo

Voz 15 19:44 o sea que el curso pero esto no es Francino sí sí de ver bueno después de eso ya sabéis informativo de TV3 Hoy por hoy La Ventana lesión de rodilla ahí declive

Voz 0801 20:03 el bueno Josete ha encantado Francisco supongo estos emocionado no pues ahora por eso

Voz 0470 20:10 pero momentos en fin impagable

Voz 0801 20:13 octubre otro día festivo Josete momentos pega

Voz 0470 20:15 cables pero eso ya cuando era me preparo una pequeña aquí Gabilondo lo a gusto eh gracias a documentación de primera mano nosotros tenemos otro día de fiesta prontito en octubre

Voz 0801 20:33 aquí está la Josete el Tour esperamos

Voz 0470 20:36 yo estaré que es viernes

Voz 15 20:38 no vengo igual

Voz 0470 20:41 la Ventana con Carles Francino pues ahí soy yo pues el aumentaran todo por la radio después del final de etapa de la Vuelta Ciclista de la de la Cruz es curioso de las bicis Espando cuando acabas no cuando empieza no valen para el músico no vale pero está bien estamos bien estamos bien la moción del deporte estamos con Toni Martínez Especialistas secundarios con Josete no está con Iñaki de la Torre y si compilar de Francia

Voz 25 21:18 como nunca Karanka

Voz 0230 21:25 parece que no lo sepa

Voz 0470 21:26 es nuestra corresponsal en Youtube ya tengo Jose teman guiado ese entusiasmo sentencias más energía

Voz 6 21:36 bueno de la Vuelta Ciclista a otra gran vuelta titular que dejó ayer en Youtube el rubios vuelve al revés

Voz 15 21:47 promete promete Albiol

Voz 6 21:49 de mes mientras llega tengo otro titular más hoy traigo esto notición es una de las youtuber más famosas del momento verde Elise que tiene millón y medio de suscriptores en su canal increíble va a entrar en Gran Hermano VIP es una puerta giratoria nueva que se abre a los youtubers se ahí cero seis Barajas Oraya no sea hay mucha fuerza ahí hay mucho movimiento verde que entra está youtuber ella tiene un canal en en en Youtube que parece un poco un Gran Hermano pero de su familia hasta el diez tiene seis hijos hace es contar esa experiencia de tener seis hijos pero sin nómina dos ni expulsiones de Asuntos Sociales

Voz 0442 22:32 ahora voy a entrar en Gran Hermano VIP estoy formadas toda no sólo llegó un niña dentro y que no que va a estar veinticuatro horas conmigo sino seis niñas que dejó fuera para mí supone un calvo de culpabilidad ellos están bien cuidados en las mejores manos se caiga con su padre no busco la fama porque estamos en un momento de máximo alcance dinero porque también nos va súper bien os juro os prometo pieza asegura que sí participó en Gran Hermano es por vivir la experiencia

Voz 6 23:03 a ver vivir la experiencia hijos yo estoy embarazada si va por el por el séptimo se iban a entrar dos digamos en uno es si ella pues es un poco la experiencia se decían Gran Hermano uno esto es como es por por el carácter echaré Arroyo el padre con los chiquillos digo yo yo creo en semana contraprogramar yo no sé si por un lado podrás ver a la madre en Telecinco y por otro lado a los chiquillos se al padre en el canal de Youtube pasa con la Familia Real que no que buena tienes que coger el mensaje del Rey o la fiesta

Voz 0470 23:34 bueno volviendo a verdad

Voz 15 23:36 es difícil de difícil dilema siempre sí

Voz 6 23:40 si la misa del Gallo con Sofía bueno volviendo a ver de Lis es el secreto de la naturalidad con la que habla de sus cosas ya sea los piojos de sus hijos o pues sus embarazos no Stop

Voz 0442 23:50 soy hacerlo cada semana una fotografía de la evolución de la tripita que voy subiendo en Instagram la pongan y y Nitro descubierto el me encanta que cada semana se fuese viendo cómo va creciendo y al final de los meses hace con con da síntomas estrella esta semana sus sueños brutal y que está notando también a los

Voz 6 24:15 bueno vamos a ver no tiene partes tienen boxing es todo este jueves seguir en su canal bueno aquí en ver normal esto de compartir tu vida en redes sociales a otra fuerza les horroriza quién es partidaria de es otra youtuber TR ya tiene doscientos treinta y cuatro mil suscriptores ella reivindica que es parte de lo que identifica su generación esto de culto a las imágenes que todo lo que cuente sea visual de hecho ha hecho un vídeo que se llaman Manifiesto en defensa del millennials

Voz 0230 24:45 bueno para empezar yo considero que somos

Voz 26 24:47 la generación del amor propio somos capaces de reconocer nuestros propios méritos pero no desde la arrogancia sino desde la ilusión coges y lo publicas hinduista a pones la foto el cruasán o el dibujo una foto de tus ojazos dices que son muy importantes pero las redes sociales pues siguiera quién te de la gala a gente que no está cerca de ti físicamente eso es increíble nosotros somos la generación de las imágenes pueda hace no pudo como no no somos

Voz 6 25:10 no lo sé no más queda el Rey lo gatitos de Internet ya está algún día este manifiesto Kroes estudiará las universidades o al menos de los grupos más ilustrados de Whatsapp

Voz 0470 25:22 yo estaba pensando

Voz 6 25:24 sí yo lo veo catedrático del ya tienen nombre el señor por delante bueno quería cambiar de tema enfocó por Alcer telonera Iñaki de la Torre siento el peso de la red

Voz 9 25:34 me siento una obligación

Voz 6 25:37 voy a hablar un poquito de música Iñaki es un alter ego en Youtube Amazon no lo ha recomendado un oyente tiene más de ciento cincuenta mil suscriptores y él se dedican a analizar músicas de reggaeton y Urban Style hipster Stones en fin Kane el y también sé que no te diría Josete por ejemplo la canción del verano fíjate se hinchó Mayfield quince del artista canadiense Drake esta criticada

Voz 0230 26:07 no cabe

Voz 15 26:10 además del majos escuchamos dos

Voz 28 26:12 la dos uno que es una especie de piano eléctrico que es el que hace la melodía esta de Tete Tete Tete

Voz 9 26:18 son cuatro acordes pero realmente el segundo el tercero y el cuarto son el mismo saquen realmente estamos escuchando dos acordes a la mayor ajusta su séptima yo creo que

Voz 0470 26:31 aquí está la clave de El boom destaca

Voz 9 26:34 la melodía de voz del estribillo

Voz 6 26:41 Open Bank Forever a ya tiene histórico en el tras reggaetón hay armonía amigos un descubrimiento de altura de agua en Marte os como mínimo chupando eso aquí a ella bueno y con tanta ola de calor en las tendencias de Youtube los vídeos más vistos estos días son canciones son éstas

Voz 0230 27:06 no

Voz 0470 27:13 venga gravemente placita en Facebook

Voz 6 27:17 no le de J Balbino os si tú quieres de Nino Vargas e Iñaki como experto con cuál te quedas dame tu cosita pole o si tú quieres menos es más en los títulos por supuesto

Voz 21 27:29 voy a hacer como la ministra

Voz 0470 27:30 a la música en este elijo la música

Voz 31 27:36 de rol hablo con Daulte eh dónde

Voz 0470 28:19 la música con Iñaki de la Torre eso Radio Futura no

Voz 21 28:22 esto es radio Futura efectivamente y me gusta mucho que conozcas la canción porque precisamente venía a poner canciones que no son tan famosas de la movida grupos de la movida que tampoco están siempre en el recuerdo de todo el mundo lo digo al hilo de aquello que contábamos autovía con Tequila el viernes crecíamos que ellos no habían están la movida pero realmente eran a la vez que la movida y luego yo puse unas cuantas canciones no tan conocidas de Tequila ha dicho Gates ejercicio con otros grupos llena de de Radio Futura pues no todo el mundo conoce esta canción de ella la ley del desierto que estaba también la canción aquella de discazo discazo tremendo esta su gran éxito de la Escuela de calor estaba esta canción hay que buscar más disco tarde futura para oir cosas que no son las tuvimos siempre o luego por ejemplo en el primer disco en Nacha Pop una cosa muy bonita llamaba cita con el rock and roll me da igual lo digo porque digamos otras cosas que no son siempre las mismas de los mismos grupos este disco desde mil novecientos ochenta es el primero es el de La chica de ayer pero tiene gemas más escondidas como esta cita con el rock and roll aquí tocaba además por cierto también Teddy Bautista el piano que era el que venía de los canarios y que luego fue tres de la SGAE luego mirada que enternecedor Loquillo en sus principios o qué casualidad si eso era creo que una lesión de rockabilly clásico estará Loquillo con los intocables que realmente con los que grabó aquello de Rock and roll star estaba ya Sabino Méndez en ese grupo grupos barceloneses por cerca de una movida rockabilly barcelonesa bastante grande por ejemplo con los rebeldes ya lo sabemos nosotros allí que ellos grababan además a ver a este lado del croata he nuestro compañero eso es grababan también en sellos de los que eran los burros entonces los Quimi Portet Manolo García que lo moverán el último de la fila ya sabéis y luego otra canción oculta por ahí de los gabinete que a mi me gusta muchísimo llama esclavo de tus pies una bonita historia de una chica que trabaja en una academia de baile iba limpiando el suelo es muy bonito es el mismo disco en donde salía la canción aquella de Cuatro rosas que se llamaba Cuatro rosas también el disco de mil novecientos ochenta y cinco por ciento de hablaba antes del último de la fila aviones plateados de mil novecientos ochenta y seis el mismo disco de salía insurrección para luego resulta que esta canción no ha pasado la recopilatorios no ha sido tan facilita y luego si recordáis aquella banda quemaba los pistones que ha retomado hace un par de años que tenía que el Single el pistolero también tenía otra canción religiosa que es en lo que quieres oír si hay tres lograron ochentero pero lanzaron en el chat ochenta y cuatro hilo había producido por cierto Ariel Roch que ya sabéis de los Bikila y luego me gusta también me gustaba muchísimo la mode que últimamente ha intentado hacer cosas también

Voz 7 31:59 la envuelvan a Quito

Voz 21 32:08 cada Fernando Márquez el zurdo que también cantaba aquello en paraíso de practique sólo tienes quince años estaba Mario Gil Daniel Ballester estaba Antonia San cajón fines otras de los históricos pero otra de esas canciones que no todo el mundo recuerda ya de Aviador Dro y luego me gustaba también mucho porque eran como una especie de alter ego de Los Secretos los mamá yo creo que el jueves que viene como tengo un montón más de canciones que no tiene recuerdan unas cuantas más