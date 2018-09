Los guionistas de la ficción española toman el mando

Voz 0313 00:00 oye desde la ventana pregunta qué tienen en común y digamos Velvet

Voz 1 00:05 si no pongas de sacar a Mateo precisamente ayer una de tus amiguitas

Voz 2 00:10 exento en nuestra casa pensó que yo era tu esposa qué tiene en común con cuerpo de élite aquí aquí estamos a salvo por lo menos un poquito no puedo consentir que pase la cárcel acabemos timo hasta que pueda demostrar

Voz 3 00:25 sí harina como una mula

Voz 2 00:28 aportar millones de pesetas al grupo al que siempre todas las condiciones pero esos acabó sino se lo dije antes fue porque sabía que iba a montar un numerito era un traje una pistola o por poner otro ejemplo la papelera aquí todo va como era sea como las setas que tú que esta siendo interrogado por la policía como las que has estado a punto deje captará Río

Voz 0313 00:52 vale ya sé ya sabemos todos lo que tienen en común son series de televisión son series españolas forman parte de ese boom magnífico esa década esplendorosa que está viviendo la la afición española pero hay algo más allá algo más en estos fragmentos de talento que tu decías que acabamos de escuchar es que Red

Voz 4 01:09 indican que vamos a hacer aquí hoy una

Voz 0313 01:12 mira que durante bastante tiempo demasiado bueno no es que estuviera olvidada pero quedaba ayer un segundo un tercer plano que es la figura que es la cabecita de los creadores de las creadoras la cabeza de los guionistas hoy hemos invitado a Verónica Fernández a Cristóbal Garrido y Alex Pina aquí a La Ventana de la tele para que se expliquen detenidos amigo y amiga cómo estáis achacó cierta al haber pistas para los oyentes verónicas guionista de Bell de seis hermanas ahora está inmersa en H que es la nueva ficción de de Netflix de la que también es productora ejecutiva Hall es una excelente crees de gángsters no la en la Barcelona de los de los años sesenta

Voz 5 01:50 sí exactamente eso es en lo que estoy trabajando ahora Hay

Voz 1504 01:54 qué buena pinta tiene que vuelve claro tiene pues si una serie gánster algo insólito en el panorama

Voz 0313 01:59 una pinta Cristóbal es creador y productor ejecutivo de cuerpo de élite de escuchamos un fragmento de un ratito ese disparatado grupo de de polis autonómicos hay mezclados coordinador de guiones de de Fariña que yo no sé si has digerido ya el éxito o los elogios en fin

Voz 6 02:15 la crecido Cristóbal pero viento eh no no oye di de hacer van

Voz 7 02:19 si ya es grave si ya estamos diciendo buenas de los premios que esa es una cosa como empezar revivir otra vez si yo escribí Fariña en dos mil dieciséis las extremidades como ondas Carles aquí en este centro dijo

Voz 6 02:36 a nosotros no podemos bueno

Voz 0313 02:40 no hay temporadas que no nosotros no metemos mano sólo dos opciones que hay temporadas que puede haber dudas porque hay muchos productos hay que compiten y que es también yo creo que este año no tengo ni idea eh pero que algún ondas de Tele que haya Fariña no sé qué categoría tengo tengo poquitas dudas tú estás contento no

Voz 7 02:58 yo estoy muy contento independientemente del Ondas me parece

Voz 0313 03:00 entonces ya Alex el creador de la de la casa de papel que me decía alguien el otro día esos como Piqué todo empezó con él un poco la la revolución de de de de de de prestigiar Nos fuera de que la serie se vean no sé cuántos países del mundo lo mismo te pregunto qué acristala valía ya has digerido también todo el boom Bono esta semana en la nueva temporada de esas otra no

Voz 8 03:22 sí bueno más o menos lo hemos digerido con cierto sentido del humor porque ha sido todo muy muy sospechado muy fuerte muy fuerte pero bueno la verdad es que queremos hacer lo mismo siempre es lo que de pronto hemos empezamos a ser tendencia a la gente se ha dado cuenta de que el Espanyol no sólo aquí sino que se ven todo el mundo oí escuchábamos y y realmente nos estamos en un momento yo muy dulce por muchas cosas en en la ficción española hay en la industria española

Voz 0313 03:50 hoy hablemos de la figura del guionista que por esos proponen Mariola que que charlemos yo creo que tiene toda la razón no sé si me he quedado corto diciendo antes que los guionista estas tradicionalmente han ocupado un lugar no sé si secundario sería excesivo a la hora de repartir méritos pero que ahora estáis revalorizado se vamos es una evidencia os llama más trabajáis más

Voz 4 04:11 queréis más Bryce mejor por dónde empezar venga que esto

Voz 0313 04:15 la conversación abierta va

Voz 4 04:17 el mercado semana haciendo gestos no quiero empezar yo tengo fama de pagarla siempre hablo de Mariola sabes es verdad que es

Voz 7 04:28 en muy buen momento para la afición en general es decir para todo el gremio creo que es un momento maravilloso en el que la entrada de las plataformas está dando mucho mucho mucho trabajo y cuando hay mucho trabajo Hay los guionistas tenemos donde ir tenemos donde cómo negociar si tú no me decía

Voz 0313 04:44 sois los mismos hay más hombre siempre y más

Voz 7 04:46 hay un poquito de relevo generacional que van llegando y ahora está muy de moda es todo esta y más de tele y todo el mundo hace máster sí

Voz 4 04:53 posters

Voz 1504 04:55 a la cagas te hoy mantenerlos Alexis Verónica una cosa que sí que me contaba historias es que ahora una cosa fundamental que ha cambiado es que vosotros ya habláis directamente con la plataforma la cadena que eso es fundamental es decir los los los que lanzan esa serie quieren hablar con el creador de la serie que es una cosa que aquí no se hacía Alex ahora ya ese diálogo elimina intermediarios y no

Voz 8 05:25 sí yo yo creo que es más amplio que eso es verdad porque lo que realmente ahora sí busca una mirada autorial que quizás esa transformaba mucho la ficción ahora mismo casi es literatura en sentido de los arcos de los personajes son mucho más complejo los diálogos y nosotros en el caso de Berlín por ejemplo hay nos pasamos tardes enteras pensando la tesis para hacer un diálogo que al final eran monólogos no entonces yo creo que todo es mucho más complejo la ambigüedad lanza al espectador a odiar a un personaje y luego a querer el otro es todo eso hace que que el los los al final los autores au los guionistas seamos un poquito más especializados que antes la mirada que antes de la productora bueno voy a hacer un policiaco oí una determinada manera ahora cada vez más la forma el ADN la mirada es lo más importante yeso también por supuesto lo saben los que las plataformas lo sabe todo el mundo y cada vez bueno estamos en un lugar diferente al que estábamos yo creo que soy en ese sentido creo que está está bien

Voz 5 06:23 bueno yo creo que hay otro cambio fundamental que es que antes si querías ser autor y querías a llevar tu serie si querías controlarlas tenías que dar el paso acepte productos hay muchos guionistas pues estoy pensando Ramón Campos estoy pensando en Aitor Gabilondo que han montado sus propias productoras para llevar a cabo sus proyectos para para poder controlarlos no yo creo que ahora hay un salto más los que no tenemos productora también podemos hacer eso yo creo que huele un quiebro que eso es fundamento

Voz 1504 06:53 claro porque lo de dar el salto a la productora también supongo que es mucho más farragoso y no a todo el mundo le apetece lo tiene

Voz 5 06:59 Zidane bueno y claro no no a mí por ejemplo no me apetece ya lo hice una vez vidilla la vendí

Voz 4 07:04 sí sí sí lo esas mieles pero pero creo

Voz 5 07:09 que eso sí que es fundamental aunque no tienes que meterte en hacer una empresa en en en producir yo misma el producto sino que puedes jugar como juegan los americanos

Voz 0313 07:19 nuevo modelo este nuevo modelo de relación Omar o modelo más evolucionado en redunda también en mayor libertad creativa mayor libertad de trabajo para vosotros

Voz 7 07:28 yo creo que sí porque cada vez está haciendo un poco una ficción un poquito más arriesgada si bastante no es caro nos estamos quitando en la televisión generalista de todos los públicos y eso quiero es que no es lo que llevábamos a Speer

Voz 0313 07:39 lo que usted pero escribís igual a una serie de plataforma para una serie de un canal generalista

Voz 7 07:44 depende porque mira creo que hay que reconocer una cosa es que por ejemplo Antena tres y todo el equipo Sonia Martínez y además está haciendo una ficción muy muy muy arriesgada la casa de parte pero ahí yo escribo para unos que para otros igual con Antena por lo menos si una serie tan difícil como Fariña nación Antena tres entonces yo creo que eso también hay que reconocer lo que está guay que las plataformas diferentes tiene un puntito más allá

Voz 5 08:10 pero otros que escribes distinto también depende del presupuesto que tengas entonces no nos vamos a engañar que si las plataformas entran y te dan unos presupuestos mayores las los conceptos también pueden ser un poco más grandes muchas veces no hemos podido realizar series y a mí me ha pasado de te te digan en una cadena que bonita es nos encanta pero esto no lo podemos producir entonces es verdad que ahora hay un abanico mayor porque están entrando otro tipo de presupuestos que nos pueden llevar a hacer series con otro tipo de concepto

Voz 9 08:39 yo quería volver al riesgo que decía la libertad que decía Carles si el el riesgo no

Voz 1504 08:44 quiero que por favor Cristóbal que cuentes lo del flash back porque sí

Voz 6 08:47 mira tú estás contigo eh tuvimos un encuentro en Vitoria hay miércoles sentaron contarlo

Voz 1504 08:54 varias varias anécdotas de cosas que antes pasaban en las reuniones Alex verónica Hay Cristóbal y que ahora ya bueno pues parece mentira pero no pasa no

Voz 7 09:03 yo para gracias adiós contaba Javier Holgado en esta charla que tuvimos que hay una determinada cadena no hubiera cuál porque no lo dijo lo cual yo no me voy a meter en este lío que no que no quieren flashback en un se en sus series sea fíjate lo humillante que es puedo decir por fin hecho un flashback en una serie

Voz 4 09:20 a ver si hay una cadena queda claro que que tiene prohibido los Florin cree que que un señor una señora se levanta el sofá vuelve y de repente la que estaba muerta ahora está viva no lo va a entender tan terrible como eso pero está pasado no pero ya podemos hacer las cosas la buena noticia a la cadena

Voz 0313 09:40 oye ir antes porque siempre lo pregunta pero yo creo que es oportuno plantear cobrar más es decir un guionista hoy se gana mejor la vida se pasan a mejor vida que hace cinco años por ejemplo en España

Voz 7 09:52 depende guionista sea yo creo que hay una franja Un poco top que se han hecho un nombre por fin por estos reyes de la autoría de la visibilidad y que evidentemente ese cachete implica poder cobrar más pero luego habrá que un campo entremedias que son sueldos posiblemente que llevan igual desde hace quince años posiblemente

Voz 9 10:13 si no hay posibilidad Alex única moderno

Voz 8 10:16 yo creo que están empezando a cambiar al menos nosotros tenemos a la insensibilidad e intentamos hacerlo creo que todo eso está ocurriendo muy rápido también están entradas plataformas pero también estamos en un modelo de cambio en donde la televisión generalista está cambiando donde de pronto llover con su vocación hija de quince años es radicalmente diferente al que hace entonces bueno estamos no está viviendo un momento de de de yo creo que empiezan a poner los pilares de de una nueva percepción del guionista quiso ya está no yo creo que lo hará más porque evidentemente nuestra producción ahora se distribuirá ciento ochenta países y eso sí a este cambia el panorama cambia

Voz 0313 10:58 ha cambiado no yo quiero contar una cosa ha pronunciado el aprobado perdona Mariola palabra burbuja estamos en una burbuja de destellos porque el concepto burbuja dado mucho miedo e viniendo de donde es un poco lo que está diciendo es que entonces

Voz 5 11:12 a pasando muy deprisa entonces la sensación de que de repente yo hablo por mi experiencia personal y creo que soy una privilegiada en esto no que de repente tengas un montón de proyectos en un año que te llamen él los americanos que te pidan cosas que tienes a veces una sensación de cuando va a aparecer el señor Bono Ramón Flores y te voy a decir que esto es inocente

Voz 4 11:33 está un poco esta extensa gente haremos cuando hablamos de burbuja es cómo se va a poder llevar

Voz 5 11:39 esto muchos años Éste es de esta producción que parece que va a entrar de mano de las plataformas y que las cadenas también siguen produciendo osea no solo o Atresmedia estudios que de repente aparece N N osea que va a pasar yo tengo la sensación de que esto es un boom que luego se estabilizará

Voz 0313 11:57 pero consumo pero el consumo de series digo desde el punto de vista de esplendor no ha tocado techo yo creo

Voz 8 12:02 yo creo que estamos verdad en el que ahora mismo no sabemos dónde dónde dónde va a acabar estoy realmente las series son el movimiento cultural más importante que hay yo lo veo con buenos jóvenes pero la literatura plantea el hermano mayor se está convirtiendo el hermano pequeño está ocurriendo algo tremendo desde el punto de vista de la horquilla de gente que ve series no locales claro yo siempre digo es que el espectador ve tantas y tantas horas de ficción que es un experto en sabes vasca doce horas a la semana a ver series entonces realmente entiende ya todo muchísimo más que los ejecutivos de televisión porque dedican más horas a consumir final

Voz 1504 12:42 no es buena esta frase de saben más que los ejecutivos de televisión no y ahora mismo es más difícil financiar una peli que una así

Voz 7 12:50 oye me decís todos siempre por ejemplo una película hay mucha más series que pelis entonces claro que hay un mercado de series con una demanda tan grande que es mucho más fácil es mucho más fácil no es fácil pero desde luego hay mucha más gente que está reclamando series ahora mismo que que que él es de hecho Bono que no a esta palabra maldita de los Masters ya va gente estoy aquí

Voz 1504 13:13 otra cosa que en pantalla son otra cosa que contáis siempre es lo bueno de las plataformas de internacionalizar esto lo sabe bien Alex por la cuestión está el minutaje no que si tú te vas fuera puedes hacer series de cuarenta y cinco cincuenta minutos que ahora aquí bueno va a empezar a título mundial de Moto a poco todavía no está implantado aunque se supone que vamos a verlas yo supongo que eso es fundamental no sí

Voz 8 13:35 pues sí la verdad que ha creado a nosotros nos ha ido muy bien haciendo setenta minutos para luego no

Voz 4 13:40 ha convertido el quince

Voz 8 13:43 el SEM veintidós

Voz 10 13:44 de ir realmente a los que han

Voz 8 13:47 en serio es un poquito Frankenstein pero que tal y como se consumen que es acabo uno es la casa es muy adictiva hasta un varias semanas en el puesto más activo vuelves a empezar a otro Gavito en un flujo continuo pero yo creo que es maravilloso que empecemos a cinco cincuenta minutos y en los pongamos en formato internacional creo que éramos el último reducto ya

Voz 10 14:07 la como lo de Astérix

Voz 0313 14:10 ya a la aldea gala

Voz 7 14:12 es terrible escribirlas pero también entiendo que es terrible verlas para el espectador te lo empiezan a las once menos diez señores acabamos claro pero hay otra

Voz 5 14:20 cosa que ahora las vemos sin publicidad o un capítulo y encima te dicen dentro de cinco segundos otro y hay mucha gente yo pienso en mis hijos que tienen en la edad de que habla avales que las venas el móvil que las venera en Haifa que las noches en el ordenador

Voz 1504 14:34 pues yo reivindico desde aquí que la la tele las series que creáis se ha de ver en pantalla

Voz 4 14:40 todo lo maniobra con si miras donde las muy

Voz 1504 14:46 es que no es lo mismo si os es forfaits en un plan luego la vamos a ver en nuestra por favor

Voz 4 14:51 tanto gustito ir en ese tren camino a Vitoria Mariola pasando por los que todo el mundo tiene un ordenador encendido con

Voz 7 14:59 una serie viendo Fariñas no

Voz 4 15:01 sí claro la casa papel que no

Voz 6 15:04 va serie venga a pegar básica del cable dañado

Voz 4 15:06 hasta entonces la como tomate como justamente estreno y era como una cosa como todo el mundo estaba muy enganchado a eso es maravilloso

Voz 0313 15:12 eso fantásticos tú en qué andas Cristóbal ahora ahora mismo

Voz 4 15:15 a ver yo ahora es que no puedo contarlo sabe estoy con un desarrollo de unas

Voz 1504 15:18 yo pensaba que a Francia estoy Francino te iba a pillar en el renuncio

Voz 4 15:21 eso es lo que estamos con un desarrollo Adolfo Valori yo donde ha desarrollado una serie y luego si se puede hablar de cosas que no son series estrenó dos pelis a principios del año que viene así que

Voz 1504 15:34 me encanta si se puede hablar

Voz 4 15:36 ya lo define como una cosa para la sección médica mañana viene

Voz 0313 15:44 y tú Alex estás en el embarcadero en otra cosa también no estamos en el embarcadero eso es para lo hemos visto no

Voz 8 15:50 ahorrando en un sitio maravilloso que yo conocía muy voy yo y ahora realmente el estoy fascinado con con con el lugar es muy magnético además estábamos con pocos

Voz 1504 16:04 pero visualmente muy vivos

Voz 8 16:06 que nos viene muy bien porque la serie tiene como esta especie de cosa anacrónica de del verano de nuestra infancia sí está muy bien hay con motos ventas estoy también con ese papel tres y luego estamos con ya con los ingleses bromeando con la gente de crearon una siguen inglés que es guay Lines bueno

Voz 1504 16:22 ahí queda eso con la gente has estado

Voz 8 16:25 la verdad que bueno algo en lo que no podíamos imaginar hace seis meses de protesta ocurrió

Voz 7 16:32 pero la gente Crown diga también que estamos esperando una serie con al espina del del de la casa de papel

Voz 11 16:36 no no no vayamos a Verónica hablábamos una serie de gánster de Barcelona de los años sesenta a usted

Voz 0313 16:46 no motos vintage en el embarcadero ya alguna alguna historia de cosas que estén ocurriendo ahora no tienes ganas de meterle mano a lo mucho que está ocurriendo en este país qué serie os haría ilusión escribir kioscos encargaran que os dejaran escribir sobre lo que está ocurriendo pero hace falta que sea el más

Voz 4 17:03 a poder ser un poquito más atrás sí que Mariola sabe que lo voy a decir pero yo me he tirado un año sin cuerpo de élite que en cada uno de los católicos si éramos una buena Omán en este fragmento en la actualidad a los Pujol a cada emisión era una cosa de la actualidad yo sí

Voz 7 17:22 feliz de poder haber tocado todo esos temas en en el Prime Time nacional que

Voz 4 17:28 emitían justamente el martes técnicos hacia Fariña también dando un poco hostil era cómo no voy a volver a trabajar en este país en la Villa pero bueno no

Voz 5 17:37 hombre a mí me encantaría hacer una política de verdad

Voz 0313 17:40 claro han estilo no como es no como

Voz 4 17:43 me puedo

Voz 6 17:47 sí

Voz 0313 17:48 Camps del ala oeste de la Casa Blanca quiere decir que dos partidos llamen como se llamen que que la gente que sí me encantaría coger la última década el el sábado se cumplen diez años de la caída de Lehman Brothers bueno en estos diez años en todo el mundo pero en España en particular joder las cosas que han pasado falta aunque fue emblema

Voz 1504 18:07 he hablado aquí Carles yo muchas veces que no nadie se atreve realmente a dar ese paso Alex de bueno una serie política tipo esto que ha dicho ella o House of cards au

Voz 6 18:17 nos hemos comprado dicho cuando he dicho Valencia era Albufera

Voz 4 18:23 con lo cual estados ahí

Voz 6 18:25 todavía estuvo