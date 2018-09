Marco Asensio: "Ahora tengo más importancia en mi club y en la Selección y tengo que aprovecharlo"

Voz 1422 00:00 pero está por ahí Marco Asensio que sale en directo Javi aquesta Marco Asensio brazos cruzados sonrisa de oreja oreja vallado golazos no bueno dice uno que no es tuyo porque le dan la al portero pero el gol iba dentro sí bueno Gemma apuntó también ese mundo eh pero pero bueno contento por por cómo han salido las cosas de estos partidos la verdad es que era contra rivales muy buenos que habían hecho un gran papel en el Mundial hay bueno yo creo que este es el camino que hay que seguir se

Voz 1 00:28 es tía tu primer gol con las lesiones ocho dos tres asistencias tiene muy buena pinta muy buen aroma esta selección con con gente joven

Voz 1422 00:37 sí sabíamos que teníamos que cambiar un poco la imagen en los Mundiales ya intentamos pues pues que sea ya pasado estrena tenemos que aprender también de de los errores cometidos pero yo creo que que hemos hecho un gran trabajo esta concentración tanto los entrenamientos como como los partidos que que es donde se ve reflejado todo todo el trabajo que hemos hecho dije bueno pues contento por cómo han ido las cosas y también para hacer estos dos grandes partidos contra dos grandes rivales seis goles a acrobacias es verdad que en los tres únicos han llegado un par de veces y me han hecho gol pero España a base de cañonazos han sacado del partido un asistido en la segunda parte si nos enfrentamos a la a la subcampeona del mundo eh teníamos muchas ganas de jugar este partido oí y bueno yo creo que que ellos también se ha visto que que es un gran equipo pero a partir del primer gol nuestro nos hemos soltado más y hemos podido pues hacer buenos goles si hacer un gran partido marcó que dices

Voz 1 01:29 denuncias hay entre Lopetegui Luis Enrique que os pide que cambia notado

Voz 1422 01:35 bueno a ver no sé no sé las diferencias pero Luis Enrique los pide que seamos muy agresivos arriba a presionar arriba intentar pues dominar todo el partido no deja respirar al rival y yo creo que que estos dos partidos lo hemos hecho muy bien y hemos dominado los dos partidos creo que de principio a fin es un equipo más vertical España ahora es un equipo os habláis más vertical que busca más las bandas los centros el primer gol de Saúl tu disparo que dispara más que no es llegar con el balón hasta la portería si intentamos pues aprovechar más otras situaciones de del juego es nuestro estilo pues yo creo que la selección está siempre un poco un poco definida que es tener el balón pero sí que tenemos más recursos a arriba para poder finalizar las jugadas

Voz 1 02:19 él es joven pero tiene pinta que este puede ser tu años después empezará a ser indiscutible en en Madrid y en la selección no sé si tienes ese ese sentimiento tu nombre

Voz 1422 02:29 mi objetivo como siempre es siempre seguir creciendo eh yo creo que ahora tengo más importancia en mi club de la selección y bueno intenta aprovechar de la mejor manera cómo partidos como partidos como el de hoy lo necesitas es sentirte indiscutible o o regularidad cuál es tú que te hace falta para ser Marco Asensio el que la rompan bueno yo creo que para cualquier jugador lo importante es la continuidad una vez que tengas continuidad ahí la confianza del míster luego ya está en mi en poder demostrar que puedo tener esa continuidad que pueda dar esa respuesta que buscaba el entrenador en el campo seis del

Voz 1 03:03 en el once

Voz 2 03:05 sí sí eh bueno quieres que te diga eso

Voz 1422 03:12 la noticia para el club para para el fútbol español y bueno yo creo que que estamos todos a una el equipo todos tenemos que remar y mereció el equipo que sea ahí bueno yo creo que como he dicho cierre vamos todos en la misma dirección irá muy bien

Voz 3 03:30 a la hora de jugar automatismos también con Saúl la de la sub veintiuno eso al final no sé si si ayuda o no tiene nada que ver no no influyen

Voz 1422 03:39 siempre es importante conocer a a los jugadores que que tenemos al lado y bueno la verdad es que conozco ya a la mayoría bastante pues la la sub veintiuno por también estar en mi club muy iban esa ayuda a la hora de de jugar obviamente ha dicho algo Luka Modric creo que esto es cambiar la camiseta con con Kovacic apareció en la distancia Lucas el hombre cabizbajo ha dicho algo nuevo al final el partido no hemos hablado es como he dicho que ya lo han pillado mañana ya que vamos a hablar un poco el partido

Voz 1 04:07 aconseja una última personal salvo este verano de Liverpool estaba dispuesto a pagar un dineral porte en algún momento te planteaste cambios de ir solo pasó

Voz 1422 04:16 yo pensaba en estar de vacaciones tranquilo y luego ya cuando volviese pues pues empezar con el Real Madrid en ningún momento tenía intención de de irme a ningún lado

Voz 1 04:26 cultas e primeros goles con la roja después de diecisiete partidos estado dos años claro

Voz 1422 04:34 no sí tenía muchas ganas de de marcar mi primer gol con la selección ha costado un poco pero pero yo creo que al final todo trabajo tienes recompensa hoy se ha visto lo que les habla mucho del pasado no os preguntamos mucho

Voz 1 04:47 por lo que pasó en el Mundial sobre todo después de este comienzo de que es maravilloso y el Mundial fue hace dos meses pero todo ha cambiado

Voz 1422 04:59 a ver si tampoco hay que olvidar el pasado siempre se pueden corregir cosas ya pueden reforzar cosas buenas que que hicimos a partir de ahí tenemos un un nuevo cuerpo técnico que que esta estos diez días chinos nos ha inculcado pues su manera de pensar la manera en la que quiere en la que quiere jugar la hemos aceptado de muy buena manera yo creo que los entrenamientos han sido muy buenos y se ha visto reflejado en el campo también

Voz 1 05:25 pues aquí tercera temporada del primer equipo que tercera temporada es una temporada muy importante para todos Un un decir aquí estoy