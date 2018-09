Saúl Ñíguez: "Olvidémonos del Mundial, es el pasado"

Voz 1883

bueno al final yo lo he dicho ya mundial fue muy duro para nosotros también lo voy a todos los españoles fue duro pero como he dicho muchas veces ya pasado olvide no hay que olvidar esto eh creo que una nueva ilusión ya hemos visto todos partidos hemos hecho un gran partido a dos veces pero creo que que este equipo tiene mucha mucha materia y creo que puedo mejorar cambiado para este cambio tan radical bueno pues han cambiado muchas cosas no creo que al final también han cambiado jugadores han cambiado hemos cambiado pues muchas cosas creaciones están viendo que ahora está dando resultado igualmente dos años antes de del Mundial eh todo el mundo está muy ilusionó bien sube esto por ejemplo llamo dos años clasificando nos hicimos una la selección estupenda y al final el Mundial soy dio mal a finales del creo que le estamos dando mucha vuelta de verdad que perdimos la oportunidad muy muy muy buena ya está olvidando de lo que estamos preguntando quedamos el pasado yo creo que no debía ser hacerse el futuro dice que España tiene puso un pie en esa futura define el Ford del mes de julio si consigue buenos resultados en casa frente a ahí la tierra Croacia es un torneo nuevo pero imagino que apetecen a apetecer apetece pero la verdad que que no hemos hecho nada todavía dábamos con su de dos dos buena Vitoria así ahora que además de revisar idea es Aureliano sacan la cabeza no des de la línea a ser un pilar importante para el seleccionador no es cosa mía yo siempre que me da la oportunidad de jugar e intentar hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo pero esta ventana