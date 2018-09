Voz 1375 00:00 está por ahí Pedro Fullana que está además muy bien acompañado en esta noche de ciclismo en el Larguero con uno de los grandes ante el que hay que ponerse como mínimo como mínimo de pie inseguro que Pedro Fullana está debe Don Pedro muy buenas

Voz 1 00:11 muy buena yo estoy de pie desde hace una hora y yo cuando he llegado aquí a este sitio en el que hemos quedado con Miguel Induráin sabía que iba estará enfrente nuestro para hablar esta noche en El Larguero yo me he puesto de pie me he quedado de pie lo esperado lo recibido como merece por palmarés es el mejor ciclista de la historia de este país con cinco Tours con los dos tiros fue subcampeón en en una Vuelta a España campeón del mundo contra el crono campeón olímpico contra el crono diseño evidentemente no se hizo disfrutar en la época de los noventa Además se retiró un dos de enero del noventa y siete es decir hace ya prácticamente casi veintidós años pues ahora vive con pasión el ciclismo desde la distancia mañana va a estar en Madrid en una charla justo coincidió con el final de etapa de la Vuelta con los amigos de el Banco Santander que él patrocina uno de los programas que hay de sociales de del banco iba a estar con ellos compartiendo una charla de ciclismo precisamente aquí en la capital de España la noche antes pues evidentemente aquello de estar con nosotros aquí en el la sintonía

Voz 1375 01:07 pero para repasar lo que está siendo esta Vuelta

Voz 1 01:10 esta España un poco también cómo lo él soy soy

Voz 1375 01:12 ya mañana será a las cuatro y media el que quiera cuatro y media de la tarde en Santander un dos tres Touch a la en las oficinas del Banco Santander en Madrid ahí estar hablando Don gran el gran Miguel Indurain hola Miguel buenas noches qué tal buenas noches cómo estás hombre

Voz 0607 01:28 bien vamos tirando

Voz 2 01:31 aguantando y pasando años

Voz 0607 01:33 sí esto de entrar en la radio a viejos tiempos de de Tour de Francia de de vuelta a España así

Voz 1375 01:41 señor tú siempre siguió tirando el general no eso de tirando es muy tuyo no en la vuelta en el Tour Giro y ahora sí es tirándolo

Voz 0607 01:48 bueno yo procuraba ir a rueda te da la vida

Voz 3 01:51 te hacen

Voz 0607 01:53 Eva lo que tiren los compañeros tienen ahora las del Sky eso sí sí pero marcando ritmos siempre siempre

Voz 1375 02:01 si antes eh oye que vamos a hablar mañana que a los que vayan a ella verde que les vas a contar

Voz 0607 02:06 no vamos a comentar la la etapa de la Vuelta muy interesante ha habido contra velo ha habido montaña ávido bueno bueno ya dos semanas de de carrera si está todo muy igualado entonces quedan las últimas coletazos sí ir es de ciclismo al final es nuestra pasión nuestro poco nuestro hobby fue nuestro trabajo así es tantas cosas que ahora pues intentar intentar promocionarlo un poco

Voz 1375 02:33 a la vuelta a esta bonita eh está está Alejandro Valverde haya treinta y tres segundos cómo lo ves

Voz 0607 02:38 desde casa lo veo bien un poquito más complicado que ya has el está amontonando todavía esto de Cistierna con él viendo la salida de la etapa porque no podía ir otro día y me dice que está pues eso ya cansado la temporada está haciendo larga ha hecho las clásicas ha hecho el Tour ha hecho muchos esfuerzos era era que lleva un año redondo después de la desgracia del año pasado en el Tour de la adhesión y yo creo que la vuelta se le va a ser está haciendo un poco larga pero hay por lo menos está en la pelea los rivales son duros los rivales son grandes corredores a ver qué tal y Simon

Voz 1375 03:15 a qué tal aguanta ver Nairo Quintana bueno nos espera una vuelta una recta final de vuelta espectacular y mañana podréis escuchar y hablar con Miguel Induráin en esa charla las cuatro y media con el Banco Santander y ahora que ahora que haces que siempre te Shaq como los que te hemos visto tantas y tantas veces si nos hemos pegado a la tele tantos años contigo como nos imaginamos ahora a Induráin cuando hay vuelta o Giro eres de los que te pegas a la tele también o tampoco

Voz 0607 03:40 montado en la tele pero si puedo lo veo en directo y luego pues las etapas como todas las etapas más interesante donde más pelearse dan donde más guerra hay las etapas otras cosas me pongo a verlas pero siempre que hay poco medio dormido no pero es parte yo creo de de ciclismo también no el SATE

Voz 1375 04:00 duermes viendo la vuelta

Voz 0607 04:02 hay etapas así monótonas te pones a ver después de comer

Voz 3 04:06 tira kilómetros tiene aquí Isabel es que va a llegar al estoy bien

Voz 0607 04:11 no sé por qué cuando faltan diez kilómetros así el ojo el Street el resto pues es todo muy muy igual no hombre una caída un abanico a una cosa pero hemos visto muchos de esos ya

Voz 1375 04:26 el favorito para ganar la de este año quiénes

Voz 0607 04:29 pues estabas todo muy muy igualado porque queda una etapa durísimas de la etapa de Andorra es una bestialidad pase final de vuelta queda queda todavía mucho una semana parece que no pero fíjate Guido la última semana reventado parecía que lo tenía lo tenía en una gran vuelta hay que hasta que no llegas en este caso a Madrid que no no tienes la vuelta en el bolsillo se echan eso es lo que están ahí que son grandes corredores a nivel mundial está muy igualados en la montaña no hacen diferencia contra el que ha marcado las diferencias

Voz 1375 05:10 en algún momento de tu carrera cuando tú estabas ahí en el ciclismo profesional te tocó vivir una situación como la que ahora viven por ejemplo Valverde y Nairo Quintana no que parece que quién es el jefe de filas en Movistar iba por delante Valverde tiene que esperar a Nairo Nairo tiene que atacar y Valverde tiene que esperarle eso cómo se decide lo decide el día a día en la carrera

Voz 0607 05:30 bueno ni caso me toco está ahora en el equipo con Pedro con con Arroyo como bueno los que grandes corredores la carrera no es llevan poco cada uno a su sitio no luego cuando estuve con Pedro mano a mano en los Tours soy todo pues yo era más rodador era más escalador entonces no éramos Mis no no tenemos que entendernos en el mismo sitio uno era diferente no dejó ahora Jehová las bazas muy muy diferente problema pues dado con Landa ha habido con con Aero con Valverde pues son prácticamente Teodoro desiguales no entonces ya de todos tiene que atacar el mismo sitio a todas las defender el mismo sitio y ahí pues el propio director del propio equipo al que marque un poquito la

Voz 1375 06:19 la jefatura de la carrera son un poco del mismo perfil no eran tan de distinto de de perfil más distinto más diferenciado como en la etapa tuya no

Voz 0607 06:28 la pues eso yo defenderme la montaña he luchado encontrarlo y Pedro a través defenderse en la contrarreloj a la montaña entonces ahí cada uno buscaba eso su mejor posición Alberto Contador se le echa de menos no Alberto ha sido gran corredor ha sido el que nos ha mantenido ahí durante muchos años en las grandes vueltas en muchas carreras e se un corredor de esos pues echa menos lo que claro es que sabe que la edad llega un momento que que no no perdona hay que dejar paso a jóvenes nunca te arrepentir

Voz 1375 07:07 viste de haberte retirado el dos de enero del noventa y siete cuando dices me retiro de ciclismo profesional nunca has dicho jode igual un añito más podía haber aguantado

Voz 0607 07:15 sí una llamase ese Si gana un Tour era una vuelta a eso y siempre he tenido no aunque no hubieras gana nadie nadie me lo firmaba no lo que pasa es que yo empecé el joven yo el otro día estuve ahí la salía de la Vuelta el speaker o Guajardo o comentaba que todavía mantengo el líder más joven de de la Vuelta fíjate que empecé en el año ochenta y cinco Mi primera vuelta y me puse a que empecé muy bien mantuve hasta los Lagos desde el principio de mi carrera muy jovencito con veintiuno años ya ya estaba disfrutando las grandes vueltas entonces no tuve ningún año de lesión de percances y todos los años fueron a tope en aquellos años se dejaba con esa edad Fenoll dejó con esa edad porque dejó con treinta y tres

Voz 1375 08:01 es que en esa época todo el mundo

Voz 0607 08:04 lo dejamos a esa edad ya si haces más de diez años de ciclismo profesional a tope te das una paliza importante yo pues sí podría haber seguido no lo sé pero yo estaba saturado llevaba mucha presión muchos kilómetros Emma mucha lucha decidí dejarlo viento nunca estado donde la toma de esa decisión

Voz 1375 08:28 a veces es más supongo también cansancio mental que que las piernas puede ser también no

Voz 0607 08:32 todo todo porque los kilómetros que hace damos que hacíamos treinta mi el treinta y dos treinta y cinco mil kilos el pasado año pues están ahí no tienes un año de descanso no pasa de España Froome una ha corrido yo quiero vuelta Tour Giro giro final uno al cuerpo decía hace no hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado no entonces Amine físicamente notaba que que me costaba mentalmente pues también bastara el deporte tienes que estar fresco y que sino pues enseguida te pasa por encima

Voz 1375 09:09 sigue subiendo la vicio no

Voz 0607 09:11 sí yo tengo unos meses ahí quedó en Pamplona hace mucho frío lluvia eso que que que dejó de hacer deporte maravilloso lo hago bici vino cuando empezaba buen tiempo pues hago bici me gusta Hay Sigo rodando sigo haciendo mis eventos promocionando muy deporte disfruto con la bici y el chaval qué tal cómo va bien y rompió un poco esa esa K la progresión de cara a ser ciclista profesional fin llega andando en bici sigue corriendo a piñón fijo la Fix en ciudades a otras carreras ha estado ERE sigue gustando trabaja de una tienda en Mallorca también relacionado con el ciclismo que le gusta el tema de le anima a te animal provisional

Voz 1375 09:58 la ANI máster o lo dijiste buf donde te vas a meter

Voz 0607 10:02 no a mí me dijo cuando querías pues que quería a mi me gusta porque si te gusta adelante luego cuando decía que lo quería dejar pues pues también tienes que aceptarlo una cosa es que me gusta a mí es más que decidida que que porque es el que tiene que dar pedales el que tiene que hacer con con gusto con alegría lo que lo que está haciendo y si decide que que lo deja pues pues también apoyarle y a otra cosa pues nada Miguel allí

Voz 1375 10:32 la tele sigue osea por ejemplo otro reporte sí que ves no por ejemplo a Nadal los de hoy en día Nadal Márquez todo esto te gusta o no tampoco

Voz 0607 10:39 sí sí sigo el deporte sigo eventos deportivos tenemos un montón de de alto nivel que lo que ha dicho tanto Nadal como Márquez como baloncesto balonmano atletismo que yo el el me gusta sigo deportes algo de fútbol mucho los grandes eventos pagaban general Eurocopa Mundial a la que interesante cosas un poquito elegidas el resto casi siempre bizi es lo que lo que más me estaba me tira

Voz 1375 11:11 pues nada Fullana ahí ahí lo tienes a Miguel Indurain no sé si tienes alguna para él antes de dejar descansar y se prepare para esa charla de mañana

Voz 1 11:18 estábamos hablando precisamente de esa época con las cintas VHS estamos recordando las viejas batallas cuando nos enganchó a todos al mundo del ciclismo los en los años noventa quizás para muchos Se retiró muy joven quizás con más margen de maniobra yo no sé Miguel sitúa al leves al al ciclismo mucho futuro en España lo digo porque estamos viendo que referentes importantes tú Beloki Contador más recientemente Alejandro Valverde con lo que está haciendo que con treinta y ocho años ahí sigue de cara al futuro tú ves que puede haber un referente español que opte de verdad a ganar grandes vueltas

Voz 0607 11:53 bueno estamos un poco en un cambio de generación estamos ahora dejado Contador Purito ha dejado Valverde bueno Valverde está ahí en esos últimos años y es un año gané estaba o con los con los mejores no tenemos grandes corredores no tenemos ahí tenemos a Holanda tenemos a a Soler pues de la sea a gente que que está apuntando muy bien que lleguen a ese nivel de los que te he dicho antes pues va a ser muy difícil porque ha estado durante muchos años y a un grandísimo nivel estamos muy mal acostumbrados entonces eso viene hay chavales que vienen fuerte vienen a un ritmo bueno progresando pero eso hasta dónde llegas a veces es difícil porque estás peleando con lo mejor del mundo y que pelear con lo mejor del mundo siempre ha sido complicado

Voz 1375 12:44 pues nada Miguel oyente agradezco mucho que haya sacado un huequito para estar en El Larguero que hace mucho que no te escuchaban los oyentes de la SER Isabel de Ci cómo te va a los que quieran verte mañana repito en ese en esas oficinas del Banco Santander en Madrid a las cuatro y media hablando de ciclismo con nuestro gran Miguel Induráin para repasar un poco cómo está la Vuelta Ciclista a España como estaba en general Miguel Indurain que siempre es un placer escucharle y hablar con él gracias Si nada que te vaya bien hasta la próxima