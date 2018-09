El Larguero (11/09/2018): Asensio y Saúl, la historias de Aarón Soler e Indurain

Voz 1375 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero tiempo para el deporte hasta hora y media en la Cadena SER en el día ya en el que nos hemos vuelto a ilusionar con la selección española no sé qué ha hecho Luis Enrique o no sé qué han hecho los futbolistas o no sé lo que no hicieron en el Mundial de Rusia pero como nos ha cambiado la vida como nos ha cambiado la cara viendo la selección española veníamos de la depresión después de el Mundial de Rusia dos partidos otra vez nos hemos enganchado a la selección española y otra vez nos hemos ilusionado con la selección española hoy le hemos hecho un seis cero a Croacia subcampeona del mundo en un partidazo de la selección y así hay que decirlo así lo hemos visto Así lo hemos contado en Carrusel Deportivo España seis Croacia cero en el segundo partido de la Liga de Naciones que juega la selección de Luis Enrique están saliendo ahora mismo protagonistas en directo en el Martínez Valero está uno de los que hoy ha sido titular hablando Dani Ceballos en directo si vamos a hola Javier hola qué tal Manu

Voz 1 01:57 hola qué tal Dani buenas noches y bueno que como titular hoy mismo la charla imagino

Voz 2 02:02 sí la vi en el once titular y la verdad que muy contento por poder debutar sobre todo por el juego del equipo otro punto

Voz 1 02:10 la septiembre que llevas titular en el Bernabéu con el Real Madrid confianza de Lopetegui titular aquí en Elche con Luis Enrique ahora sí que cuenta todo mundo contigo

Voz 2 02:19 bueno la verdad es que en el año acordaba ahí en este momento no es de ellos sino de seguir con la cabeza puesta donde la tenía el año pasado seguir trabajando seguir en la misma línea para seguir dando frutos no septiembre sino durante todo el año y a Podemos

Voz 1 02:33 por tanto mi equipo como animal de la selección seis del Madrid aunque todos España pero soy jugador del Madrid iba ya golazos de Marco Asensio

Voz 2 02:41 bueno la verdad es que en esta ocasión como jugadores del Madrid y la semana Paz el partido anterior no estábamos pero la verdad que no entendemos muy bien dentro del campo marcó sabemos las características que tiene que tiene un cañón en la pierna ahí te ha visto hoy de hecho que un jugador diferente

Voz 1 02:57 que hace goles a estas alturas una última señor de Radio Marca le guardas

Voz 1375 03:01 algo de rencor

Voz 1 03:02 a Zidane por lo que pasó el pasado año contigo

Voz 2 03:04 contesté creo que no es momento para responder

Voz 1 03:07 bueno pues se va a Dani Ceballos que no quiero hablar de un asunto pero bueno evidentemente voy a crecer la pregunta Hay bueno cuestionarle lo que dijo a la superior de remarca que de alguna forma estaba molesto con la actitud de Zidane pero no le ha gustado la pregunta Caixa marchaban Ceballos

hoy ha habido carta ya de manera oficial más vale tarde que nunca de Tebas junto con el Barça y con el Girona pidió en Dole a la Federación permiso para jugar ese partido en Estados Unidos todavía faltan muchos detalles y muchas conversaciones para que esos oye acabo aquí todo lo ha dificultado la manera en la que se ha llevado el proceso y la manera en que Tebas lo ha hecho es cierto que la federación se ha llevado la Supercopa de España de Tánger y la Liga dice Sony porque nosotros no podemos llevar un partido estados los si está de acuerdo los jugadores está de acuerdo el Barça está de acuerdo el Girona de momento sigue habiendo un no por respuesta de la federación que mañana tiene encuentros importantes mañana Rubiales se ve con el presidente del Gobierno también con el presidente de la FIFA y entre otros asuntos ese el del partido en Estados Unidos y se hace si se hace esta temporada que está por ver si se hace veremos cuando qué partido que equipos idóneos mañana seguirá avanzando en ese tema sea que si un poco enfangado por como se ha hecho todo tan rematadamente mal de manera unilateral por parte de Javier Tebas como suele ser habitual el cese de lo que dice es si se ponen de acuerdo a mi me da igual no tengo ningún problema pero de momento no hay acuerdo luego nos contará Antón Meana más detalles en el dial que también Marcelo aceptado la pena de cuatro meses de prisión que no cumplirá al no tener antecedentes y un pago de setecientos cincuenta mil euros luego la Vuelta a España estaremos también con Miguel Induráin la Fórmula uno pero está por ahí Marco Asensio que sale en directo

Voz 0732 04:25 eh

Voz 1375 04:26 todo lo ha dificultado la manera en la que se ha llevado el proceso y la manera en que Tebas lo ha hecho es cierto que la federación se ha llevado la Supercopa de España de Tánger y la Liga dice Sony porque nosotros no podemos llevar un partido estados los si está de acuerdo los jugadores está de acuerdo el Barça está de acuerdo el Girona de momento sigue habiendo un no por respuesta de la federación que mañana tiene encuentros importantes mañana Rubiales se ve con el presidente del Gobierno también con el presidente de la FIFA y entre otros asuntos ese el del partido en Estados Unidos y se hace si se hace esta temporada que está por ver si se hace veremos cuando qué partido que equipos idóneos mañana seguirá avanzando en ese tema sea que si un poco enfangado por como se ha hecho todo tan rematadamente mal de manera unilateral por parte de Javier Tebas como suele ser habitual el cese de lo que dice es si se ponen de acuerdo a mi me da igual no tengo ningún problema pero de momento no hay acuerdo luego nos contará Antón Meana más detalles en el dial que también Marcelo aceptado la pena de cuatro meses de prisión que no cumplirá al no tener antecedentes y un pago de setecientos cincuenta mil euros luego la Vuelta a España estaremos también con Miguel Induráin la Fórmula uno pero está por ahí Marco Asensio que sale en directo Javi

Voz 1 05:39 aquí está Marco Asensio brazos cruzados sonrisa de oreja oreja vallado golazos no bueno dice uno que no es tuyo porque de darla al portero pero el gol iba para dentro sí bueno Gemma apuntó el segundo eh pero claro bueno contento por por cómo han salido las cosas estos partidos la verdad es que era contra rivales muy buenos que habían hecho un gran papel en el Mundial hay bueno yo creo que que este es el camino que hay que seguir malos se resistía tú la

Voz 3 06:07 hemos hecho dos tres asistencias tiene muy buena pinta muy buen aroma esta selección con con gente joven

Voz 1 06:14 sí sabíamos que teníamos que cambiar un poco la imagen en los Mundiales ya intentamos pues pues que sea ya pasado estrena tenemos que aprender también de de los errores cometidos pero yo creo que que hemos hecho un gran trabajo esta concentración tanto los entrenamientos como como los partidos que que es donde se ve reflejado todo todo el trabajo que hemos hecho bueno pues contento por por cómo han ido las cosas y también pues hacer estos dos grandes partidos contra dos grandes rivales seis goles a Croacia es verdad que en los primeros mitos han llegado un par de veces y me han hecho gol que lo España a base de cañonazos de haber sacado del partido un asistido en la segunda parte si nos enfrentamos a la a la subcampeona del mundo en teníamos muchas ganas de jugar este partido oí y bueno yo creo que ellos también se ha visto que que es un gran equipo pero a partir del primer gol nuestro nos hemos soltado más y hemos podido pues hacer buenos goles si hacer un gran partido marcó que dicho

Voz 3 07:06 hay entre Lopetegui Luis Enrique que os pide que que cambia notado

Voz 1 07:12 bueno a ver no sé no sé las diferencias pero Luis Enrique los pide que seamos muy agresivos arriba a presionar arriba intentar pues dominar todo el partido no dejar respirar al rival y yo creo que que estos dos partidos lo hemos hecho muy bien y hemos dominado los dos partidos creo que de principio a fin es un equipo más vertical España ahora es un equipo os habláis más vertical que busca más las bandas los centros el primer gol de Saúl tu disparo que dispara más que no es llegar con el balón hasta la portería si intentamos pues aprovechar más otras situaciones de del juego es nuestro estilo pues yo creo que la selección está siempre un poco un poco definida que es tener el balón pero sí que tenemos más recursos a arriba para poder finalizar las jugadas

Voz 3 07:56 cuál es joven pero tiene pinta que estoy puede ser tu años depués empezar a ser indiscutible en el Madrid y en la selección no sé si tienes ese ese sentimiento

Voz 1 08:06 mi objetivo como siempre es siempre seguir creciendo eh yo creo que ahora tengo más importancia en mi club en la selección y bueno lo intento aprovechar de la mejor manera cómo partidos como partido como el de hoy lo necesitas es sentirte indiscutible o o regularidad cuál es tú que te hace falta para ser Marco Asensio el que la rompan bueno yo creo que para cualquier jugador lo importante es la continuidad una vez que tengas continuidad ahí la confianza del míster luego ya está en mi en poder demostrar que puedo tener esa continuidad que pueda dar esa respuesta que buscaba el entrenador en el campo

Voz 3 08:40 el origen el once si quieres que te diga eso es buena noticia

Voz 1 08:50 ya para el club para para el fútbol español igual yo creo que que estamos todos a una el equipo todos tenemos que remar y mereció ser el equipo que sea ahí bueno yo creo que como he dicho siempre vamos todos en la misma dirección irá muy bien

Voz 0198 09:06 no a la hora de fumar automatismos también con Saúl la conoces de la que eh eso al final no sé si si

Voz 1375 09:13 te ayuda o no tienen a crear no influye

Voz 1 09:17 siempre es importante conocer a a los jugadores que que tenemos al lado y bueno la verdad que conozco ya a la mayoría bastante pues la pues la sub veintiuno por también estar en mi club muy bueno es ayudar a la hora de de jugar obviamente me ha dicho algo Luka Modric creo que te has cambiado la camiseta con con Kovacic apareció verlo en la distancia Lucas el hombre cabizbajo ha dicho algo nuevo al final el partido no hemos hablado es hemos dicho que ya lo han aún mañana ya que vamos a hablar un poco el partido

Voz 3 09:44 me aconsejan una última personal salvo este verano de Liverpool estaba dispuesto a pagar un dineral porte en algún momento eso no pasó

Voz 1 09:53 yo pensaba en estar de vacaciones tranquilo y luego ya cuando volviese pues pues empezar con el Real Madrid en ningún momento tenía intención de de irme a ningún lado

Voz 4 10:04 cultas e primeros goles con la roja después de diecisiete partidos estado dos años tenía unas ganas de marcar

Voz 1 10:11 pues no si tenía muchas ganas de de marcar mi primer gol con la selección ha costado un poco pero pero yo creo que al final todo trabajo tienes recompensa Hay Joyce ha visto lo que hoy se habla mucho del pasado no os preguntamos mucho

Voz 4 10:24 por lo que pasó en el Mundial sobre todo después de este comienzo de Luis Enrique es maravilloso y el Mundial fue hace dos meses pero tanto ha cambiado

Voz 1025 10:36 a ver si tampoco hay que volver

Voz 1 10:39 ya el pasado siempre se pueden corregir cosas ya pueden reforzar cosas buenas que que hicimos a partir de ahí tenemos un un cuerpo técnico que que esta estos diez días Nos no sea

Voz 1375 10:53 claro pues su manera de pensar en la manera en la que quieren

Voz 1 10:55 en la que quiere jugar lo hemos aceptado de muy buenas maneras yo creo que en los entrenamientos han sido muy buenos y lo sabe reflejaban el campo también

Voz 4 11:02 pues aquí tercera temporada en el primer equipo a Madrid y tercera temporada sin La Volpe es una temporada muy importante para todos un un decir aquí estoy poco como

Voz 1 11:15 sí están mi tercera temporada en las dos primeras también eran era muy importante pero pero en esta sí que parece que estoy teniendo más continuidad estoy teniendo más más protagonismo hoy intenta aprovechar Si bueno ya se ven en el campo es la respuesta que estoy dando

Voz 1375 11:30 bueno pues este es Marco Asensio que ha hablado muy

Voz 1 11:32 luego mano de lo que es el presidente de un futbolista que si con continuidad a la va a romper porque tiene pegada se asocia tiene mucho

Voz 1375 11:41 la calidad Vaya partidazo que se ha marcado el daba al Asensio vaya dos golazos es verdad que el segundo le Vega en el larguero y luego le pega al portero y se acaba metiendo dentro Yolanda o al portero a puerta pero como él dice Si apunta el segundo también al además los dos seguidos partían bueno en esta portada El Larguero en directo Ceballos en directo Asensio eh la saliendo a mismo del Martínez Valero no somos era el tiempo de sanedrín os decía también importante luego ampliada Ponseti que ha contado en Carrusel Deportivo el eh sobre el futuro de Fernando Alonso en Mc Laren la temporada que viene no como piloto sino como veremos a ver en qué lugar fuera del coche en qué lugar ocupará en la escudería de Mclaren luego nos lo cuenta él ha estado explicando en Carrusel deportivo y como decía luego estar aquí eh Miguel Indurain las once y cuarenta y dos ha dejado antes de que empecemos que le un abrazo cariñoso a toda la familia de Enrique Barba no sé si recordáis creo que lo comentamos no sé si fue aquí o en la tele buen Mediaset en la Eurocopa dos mil dieciséis un chaval de dieciséis años que cómo hago que jugaba al waterpolo en el Canoe de Madrid y que sufrió un cáncer de huesos desde la Eurocopa que hicimos demandamos hay un abrazo con Kiko con Camacho y con todo el equipo va a algunos chavales que se solidarizaron con él Italia y el chaval ha estado luchando y peleando común Jabato lo mismo que lo hacía en la piscina por salir adelante y por ahí por pelear y superar ese cáncer de huesos de hecho volvía a nadar y volvía a estar otra vez en la dinámica de entrenar y de jugar pero una recaída ha hecho que hoy sea un día muy triste sobre todo para su familia al que le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí a esa familia que siempre encontramos en las piscinas viendo jugar al waterpolo hoy ha fallecido Enrique Barba dieciséis años así que una familia que hoy está destrozada la suya la del Canoe su club donde jugaba y la de toda la familia del waterpolo en en Madrid un abrazo para Enrique Barba descanse en paz el chaval once y cuarenta y tres una menos en Canarias vámonos al fútbol

Voz 6 13:59 saludamos enseguida ya a Romero a Gallego a Marte

Voz 1375 14:03 los López y a Rafa Alkorta pero sale por ahí Saúl también adelante

Voz 1883 14:06 nosotros intentamos hacer el mejor partido y hacerlo lo mejor manera posible para hacerle daño al rival pero que al final vosotros estoy poniendo en boca el míster quedarse solo quiere verticalidad o cosas así no para nada es así no al final queremos hacer daño al rival de la mejor manera posible el muñón es pasado pero es inevitable pensar por qué no dimos con la tecla viendo lo que pasó hasta marzo ir viendo el arranque que habéis tenido con Luis Enrique en en septiembre ese paréntesis nosotros también nos vamos pues lo planteáis reflexionar sobre ese mes maldito en Rusia bueno al final yo he dicho ya mundial fue muy duro para nosotros también lo voy a todos los españoles fue duro pero como he dicho muchas veces ya pasado bien no hay que olvidar esto eh creo que una nueva ilusión ya hemos visto todos partidos hemos hecho un gran partido las dos veces pero creo que que este equipo tiene mucha mucha materia y creo que puedo mejorar enviado para este cambio tan radical bueno pues han cambiado muchas cosas no creo que al final también han cambiado jugadores han cambiado hemos cambiado pues muchas cosas que al final están viendo que ahora está dando resultado igualmente dos años antes de de Mundial eh todo el mundo estaba muy ilusionado bien es mentira no por ejemplo llevamos dos años clasificando nos hicimos una asociación estupenda y al final mundial se mal al final creo que le estamos dando muchas vueltas

Voz 1375 15:28 dependían el una oportunidad muy muy buena

Voz 1883 15:30 ya está olvidamos lo de lo que estamos preguntando Toronto Nos quedamos en el pasado yo creo que no debería ser así

Voz 4 15:35 si en futuro dice que España tiene pues un pie en esa futura Final Four del mes de junio se consigue buenos resultados en casa frente a Inglaterra Croacia es un torneo nuevo pero imagino que apetecen

Voz 1883 15:49 te apetece pero la verdad es que no hemos hecho nada todavía hemos conseguido dos victorias y ahora hay que no evitarla medidas Aureliano sacar la cabeza no de la alineación ser un pilar importante para el seleccionador no es cosa mía yo he dicho siempre que me me la oportunidad de jugar inductor de hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo el guionista podría ser perfectamente un familiar tuyo eh titular en Wembley gol en Wembley tu primer gol esa esa condición en tu casa quién en Elche o no semana muy positiva especialmente individualmente pero yo creo que no que no es el momento de individualizar hay que pensar en el equipo creo que hemos hecho dos grandes partidos ha visto pero a pesar de ser una selección estamos formando un gran equipo y creo que eso es importó

Voz 1375 16:29 ante parece que va a haber Saúl para rato está terminando ahí esa intervención ahí Saúl que ha sido pues eso día perfecto para el jugador del Atlético de Madrid que a jugar su casa titular otra vez y marcando otra vez antes que no al partido en Carrusel hola muy buenas hola Jesús Gallego qué tal no sé qué tal de Romero sonado como sabía

Voz 6 16:50 lo no estaba aquí estamos luego haciendo de orquesta perfecto está porque Gallego decía o la Gallego buenas noches en gallego está Marcos López en Barcelona hola Marcos qué tal buenas noches otro está también Rafa Alkorta hola Rafa muy buenas para todos

Voz 1375 17:07 os pregunto cosas del partido de la selección pero está por ahí que está emocionado como una bastante buena como estaba o Elche como está la afición como ha estado a la familia de Saúl y cómo estás está que si un día perfecto también muy Bonnín

Voz 1119 17:22 no para la afición ilicitana Manu además no solo

Voz 7 17:26 ha jaleado a Saúl Ñíguez

Voz 1119 17:28 el hijo pródigo sino que también a Luis Enrique como tú comentabas

Voz 1375 17:31 bien comienzo del Larguero yp por otra parte

Voz 1119 17:34 también la afición siempre aplaudiendo a David De Gea porque hay que decirlo David De Gea es un reconocido aficionado un gran seguidor del Elche Club de Fútbol de hecho su padre vino hace dos meses en eh eh Julio a comprarle su abono el es aficionado y abonado del Elche un gran seguidor franjiverde en una noche muy especial una gran alegría para esta sufrida afición ilicitana que ha vibrado con la selección

Voz 6 17:56 enhorabuena Pepe Moral a la afición del Elche que no falla nunca hay que hoy ha vuelto ha vuelto a estar ahí dándolo todo con la

Voz 1119 18:00 debería ser sede permanente de Martínez Valero PH como decía te lo has arruinado Ramón propuesto Santi Cañizares no

Voz 8 18:07 en total veinte tal vez debería ser sede permanente en tantas ciudades que querrían pero oye desde luego es verdad

Voz 1375 18:12 la cosa es que cada vez que va a Elche eso no falla seis

Voz 1501 18:15 de visitas seis victorias ahí está el dato que deja

Voz 6 18:17 lo hago por si alguien quiere dar una vuelta treinta

Voz 1375 18:20 tamil que han llenado el estadio para ver este partido la selección eh bueno vamos conociendo en un poco íbamos teniendo pistas de de de de lo que es el la selección de Luis Enrique sólo llevamos dos partidos pero está claro que su portero es De Gea está claro que su lateral derecho es Carvajal que sus centrales Ramos que el compañero de Ramos va a ser Nacho eso tiene toda la pinta parece que el lateral izquierdo aprueban un partido a Marcos Alonso en otro a Gayá todavía no sabemos qué va a pasar con Jordi Alba Un partido para cada uno de los dos busca Lets evidentemente e indiscutible Saúl tiene toda la pinta que va a ser escudero de de Bousquet aunque un poco más escorado a la banda pero me da la impresión de que no dos semanas no se va a mover mucho del equipo titular y luego el otro día jugó hago junto a ellos dos hoy ha sido Ceballos titular Isco ha vuelto a estar pegado una banda Joy Asensio en la otra con Rodrigo de nueve el otro día fue Rodrigo en una banda Iago Aspas titular y me sorprende que una Juani en minuto Morata ninguno de los dos partidos no bajó ni un minuto ni en Wembley ni hoy desconozco porque no si tenía algún problema o alguna maestra pero no jugó en el minuto Morata tampoco jugados uso ni Albiol ni Kepa Ny Pau López los otros dos porteros eh dejé ha jugado los dos completos antes de dar una palabra todos a Rafa Alkorta a Romero el gallego ya Marcos López que me decir lo que os ha gustado buenos que hoy hay que ponerle muy pocas pegas por no decir ninguna pero yo veo en esta selección sobretodo una cosa se nota la mano de Luis Enrique se nota la mano de Luis Enrique se nota pero sobre todo veo hambre en este equipo que hace tiempo en los últimos tiempos lo echaba en falta en esa sólo tenemos que darle las gracias imponernos casi de rodillas a tantos y tantos jóvenes que han está dándolo todo por esta camiseta en una década inolvidable pero llega un momento que hay algunos que tienen menos hambre que otros de verdad que no está Piqué que ya no está Iniesta que ya no está Silva que algunos jugadores veteranos han ido cayendo pero es que hoy quitando a Ramos y a Busquets que son dos de la vieja guardia hay dos escuderos de esta última década también forman parte desde prácticamente se desde dos mil ocho dos mil diez desde el Mundial de Sudáfrica lo demás son Carvajal Nacho Saúl Ceballos Asensio Isco Rodrigo y lo han entrado Rodri del Atlético ha vuelto a entrar Thiago hoy desde el banquillo Azpilicueta veo hambre en estos jugadores y eso es mandamiento número uno indispensable que se nota la mano de Luis Enrique pues claro que se nota un seleccionador nacional el nuevo todo el mundo quiere agradar al nuevo seleccionador sólo faltaba todo el mundo quiere ganarse un puesto y todo el mundo quiere repetir en la convocatoria pero sobre todo por encima del buen fútbol que me ha encantado me han encantado con bajó a España habría encantado que después del tres quería en el cuatro después el cuatro querían el cinco ante la subcampeona del mundo de la que todo el mundo habla hay hablamos maravilla sin parar porque hemos pegado un repaso bueno de hecho es la mayor derrota que ha sufrido en su historia Croacia nunca había perdido de forma tan abultada Croacia antes había perdido un cinco uno he leído antes el año no me acuerdo contra Inglaterra en Wembley fue en dos mil nueve en la fase de clasificación para el Mundial de dos mil diez no recuerdo el día pero en dos en dos mil nueve le metieron cinco uno hoy la mayor derrota que ha sufrido su historia ante España ante una España que venía de una depresión profunda que nos tenía todos preocupada quisimos Lopetegui viene hierro ahora Bergen Luis Enrique hoy nos ha vuelto a ilusionar este equipo pero yo sobretodo veo hambre porque bueno son claro que lo son pero veo hambre los jugadores he Romero con qué te quedas bueno hay muchas cosas que quedarse pero titulares de este partido de las el de hoy bueno primero que el fútbol no gusta tanto

Voz 0239 21:51 fue un partido pueden cambiar tanto las cosas con un gol que no nos lo imaginábamos ni nosotros porque quiero recordar no paraguas decía esta porque no para jugarlas sino para celebrar la victoria espectacular que en los primeros veinte minutos estábamos un poco rajado el juego de España porque no habíamos acabado de entrar bien en el partido el gol de Saúl lo cambia todo y a partir de ahí me quedo con con el hambre con con las ganas de recuperar la pelota en campo contrario como como hemos ocupado los espacios como hemos recupera la bola es verdad que en la segunda mitad Croacia seguramente haya bajado un poquito para mí demasiado lo brazos ante una selección que ha sido muy muy superior por encima de todo Manu me quedo con el debut de tres tíos que han sido titulares por primera vez

Voz 1 22:30 hoy en un partido de la selección española

Voz 0239 22:32 a mí lo han bordado lo aborda o Ceballos lo ha abordado pero lo abordado también sobre todo en la segunda parte Gayá y luego hemos tenido un ascenso espectacular no es fácil encontrar tres tíos titulares desde o por primera vez en un partido de de tronío como este en un equipo tan importante como la selección española y que les hayan sentado el traje también como las sentadas dos tres

Voz 1375 22:53 sí sí en gallego

Voz 0334 22:55 te quedas del partido de bueno yo quiero quiero decir dos cosas la primera del once titular de España hoy nueve jugadores estaban en el Mundial nueve estaba Saúl estaba Marco Asensio estaba Rodrigo estaba ahí van unos jugada y otros no jugaron nada de todo lo que ha hecho Luis Enrique que algunas cosas técnicas que ha visto hoy me me han encantado de de de lo que ha hecho estas dos semanas quiero destacar una cosa que yo creo que es es el un cambio radical que necesitaba la selección Luis Enrique reconoció ayer en rueda de prensa el no había convocado a Iago Aspas si había convocado a Diego Costa impuso a Iago Aspas de titular en el primer partido cuando le preguntaron ayer

Voz 1375 23:42 lanzó un mensaje a toda la selección

Voz 0334 23:44 que fue el siguiente reconozco mi error porque he visto entrenar dos días a Yago Aspas ha ido como un avión volando le puesto ese es un mensaje de aquí para jugar en los entrenamientos que currar serlo aquí para jugar en los entrenamientos tienes que demostrar que tienes hambre porque el entrenador no da galones a nadie aquí nadie tiene galones aquel que quiere jugar Se lo gana y un tío que estaba fuera de su convocatoria inicial fue titular el primer partido yo creo que ese es un mensaje para todos Si quiere aquí puedes jugar pero aquí en los entrenamientos de tienes lo tienes te lo tienes que comer y así sale a jugar Asensio así sale a jugar Ceballos así sale a jugar Gayá y asistan jugar todo sabiendo que sí Curran en los entrenamientos van a jugar y eso yo creo que en los últimos tiempos en el Mundial sobre todo no pasó porque el Mundial estábamos viendo claramente que había jugadores que no tenían el físico el ánimo para ser titulares jugar van

Voz 1375 24:40 de otra parte yo creo ahora los pregunta a todos hay que tenemos tiempo para analizar todo como se ha hecho esta transición no sólo el partido esta noche que hay que analizarlo y que ya blanco lo hemos contado en Carrusel con Dani pero hay hablar del partido esta noche pero es verdad lo que dice Gaye de esa transición hay muchos que están allí que estaban en la lista de de el Mundial pasa que no jugaban hay muchos que estaban aquí que hoy es que no rascarse ni un minuto jugará un minuto residuales IU probablemente allí estuvo Fernando Hierro en el Mundial de Rusia pero probablemente hubiera estado el que hubiera estado yo creo que era prisionero del equipo que tenía era yo creo eh era muy difícil que no sé si se hubiera estado Luis Enrique hubiera sentado a Iniesta hubiera sentó va a Silva no es claro es que claro es que esta transición ha llegado cuando ya no están si iría está dicho me voy Silva ha dicho me voy hípica qué ha dicho me voy si si siguieran esto dando aquí no hubieran dicho me voy Iniesta se quedaría en el banquillo Se armó la de San Quintín porque habían dejado y en el banquillo claro entonces es más fácil hacer esta transición cuando ya no están y ellos han dado un paso al costado no eh pero pero es verdad que mucho estar aquí aunque no jugaban en el Mundial de Rusia porque hierro decidió morir con los que estaban allí que eran los pesos pesados de la selección española probablemente otro seleccionador hubiera hecho lo mismo yo creo eh Marcos como las visto ya lo voy con Rafael corto

Voz 0732 25:57 un impacto inmediato es decir la capacidad que tiene Luis Enrique de reactivar equipos que FAR no sí sí que es para mí es un es un electrón lo que hizo con el Barça en su momento recordamos que el Barça venía de la época de Tata Martino ya estaba Neymar primer año Neymar muy malo ya estaba Messi por supuesto llega a él allí después de unos seis Messi irregulares acaba conquistando el triplete y aquí el impacto ha sido tan inmediato que en dos días no solo

Voz 0334 26:24 el el triunfo de España sino cómo

Voz 0732 26:26 Ana España es decir la capacidad de recursos nuevo de registros nuevos como bien decía Jesús y Antonio hay muchos

Voz 1375 26:32 jugadores estaban en el Mundial pero ni el entrenador

Voz 0732 26:34 que era Lopetegui en su momento ni tampoco Fernando Hierro supieron sacarle rendimiento que lo que le está sacando

Voz 1025 26:40 Luis Enrique tiene esa capacidad a mí me

Voz 0732 26:43 hundido debo reconocer que de esa manera tan inmediata porque en apenas como aquel que dice en diez días activado el equipo inglés ya yo ahora te preguntas qué demonios le pasó a España en el Mundial cuando antes llega al Mundial estaba muy bien SMS en Rusia es un desastre y ahora estamos en septiembre que no han pasado dos años han pasado dos meses desde el Mundial parece realmente otro equipo

Voz 1375 27:04 ir Rafita como cómo explicas tu lo que ha pasado en este tiempo es muy difícil pero pero esta otra oímos gana en Wembley donde hacía no sé cuantos años que no ganábamos a Inglaterra partido oficial y hoy hemos pegado un repaso Lehman repasó ante los ojos de todo el mundo a la subcampeona del mundo

Voz 7 27:20 sí bueno P P I yo creo que habría que recordar la fase clasificación de Lopetegui fue espectacular y todos deseamos que era espectacular yo creo que Fernando Hierro no tocó el equipo que era el equipo de Lopetegui porque pensó que era lo mejor en ese momento que evidentemente no fue así pero ese fue su pensamiento

Voz 1375 27:37 esto esto eh conocí

Voz 7 27:39 en la Luis no me extraña lo que está pasando porque él es todo energía es todo energía es todo pasión es todo ideas nuevas es todo tener un repertorio tremendo de jugadores super diferentes versátiles que le dan le da la oportunidad de hacer lo que él quiere en cada momento fíjate el otro día que decís de Iago Aspas hoy a jugar Rodrigo pero hoy ha jugado con Asensio Isco a mi me parece que la la idea queda clara desde el principio sea el el la selección tiene que seguir teniendo más posesión normalmente que los demás pero es una posesión para hacer daño para hacer daño hay que trabajar los movimientos esos movimientos les tienes que transmitir a los jugadores para que lo entiendan hoy hemos visto jugadas fantásticas de Star

Voz 8 28:27 tocando el balón en corte de repente hace nunca me orientación y aparece Carbó

Voz 7 28:30 Hall solo casi en la línea dar un pase llegar un centrocampista de meter gol esa jugada hace cuánto que no la veíamos en la selección pues mucho tiempo los llegador es como Saúl que les pedirá a los dos centrocampistas que pisen área ese tipo de cosas ese tipo de cosas al final activa activa todo el mundo activa a los de la vieja guardia y los nuevos caro hambre no tienen lo siguiente será más hambre que el perro de planta pero es normal es normal porque están viendo que es un entrenador que tiene muchos registros que tiene muchos jugadores buenos pero que hay que darlo todo en cada entrenamiento no sé si lo decía Gállego hoy pone no esto es es que juega al que lo merecía

Voz 1375 29:11 que se lo merezca va a jugar tienes así entonces eh

Voz 0699 29:13 pero base el que él crea que que que que lo merece y habrá igual otro día que habrá una Liga

Voz 7 29:19 precio uno tendrán un partido malo porque también perderán y no habrá partidos tan buenos hoy hoy hemos vivido de la pegada de un Asensio inconmensurable en la primera parte porque la pena aparte realmente no estaba siendo una gran primera parte primero porque ellos son los croatas y eso es estamos hablando de palabras ya mayores pero cuando han desconectado a Modi ya Rakitic y Asensio a Pegasus dos zapatazos el equipo seguirá bajo España empezaba a jugar con más espacio ya aprovechaba también tiene jugadores para jugar espacio a mi me gusta

Voz 2 29:50 pero son dos partidos muy importante los dos contra dos equipos muy

Voz 1501 29:54 no les hemos ganado bien con lo cual yo creo que es buena Mararía para él estaba vacía estamos los jugadores y citando nodriza

Voz 1375 30:00 criticó pero Itzik como él Saviola

Voz 1 30:03 Plata Javier Herráez bueno pues es bastante cabizbajos os podéis imaginar y bueno te dejo una frase de Luka Modric luego la tranquilamente es el mandado ya a Javi Blanco el Audi

Voz 1375 30:11 se dice textualmente Luka Modric que

Voz 1 30:14 él personalmente le dan igual le dan igual los títulos y los trofeos individuales será mando a Javi Blanco vamos a poner bien

Voz 9 30:20 pero eso no sé no estoy aquí para hablar de esto hay otras que decir hoy si gano perfecto si no que no no pasa nada no estoy obsesionado con esto para mí importante cosas colectiva así hasta ver qué pasa

Voz 1375 30:35 es decir eso lo decía a Modric no tenía muchas ganas hoy hablar de títulos individuales cuando la pintado la cara la selección con el cole seis cero Romero que hay ganas de que vuelva dentro poco la selección otra vez a ver

Voz 6 30:44 cuando volví en un mes tenemos otra vez partidos de la no tenemos partidos aún

Voz 0239 30:47 Mente mono con un par de patitos tenemos prácticamente el pie ya en la fase final en empleos que se va a jugar en junio que entonces tendremos que la oportunidad de celebrar esta competición que tiene que ir cogiendo vuelo porque hoy la sensación en el arranque del partido no era de de competición gorda pero evidentemente éste el resultado es un puñetazo encima de la mesa todos no vamos encantados con lo que hemos visto en el terreno de juego durante esta concentración con lo que hemos visto también de Luis Enrique fuera del terreno

Voz 1375 31:12 juego con una actitud bastante más

Voz 0239 31:15 más conciliadora de la que algunos seguramente esperará esperábamos en estos primeros días de seleccionador

Voz 1375 31:20 eh ganando también es siempre mucho más ancho más mucho más fácil la victoria en Inglaterra

Voz 0239 31:24 ya ya tendremos tiempo pasa por eso digo

Voz 1375 31:27 pero momento así viento a favor nos alegramos de que éste de que este bien

Voz 6 31:30 Jorge Adorno suman Nos vemos que vaya

Voz 1375 31:32 en el viaje chao hasta luego hasta luego seré el sanedrín con Jesús Gallego con Marcos López con Rafa Alkorta en el día en el que le hemos hecho seis cero a los subcampeones del mundo estamos en El Larguero y nos esperan protagonista muy especial ya estoy viendo el partido y en Elche

Voz 5 35:10 Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 35:18 estamos en el tiempo de sanedrín de El Larguero con el seis cero a Croacia con Gallego Marcos López con Rafa Alkorta Illa con Romero y Herráez camino de del aeropuerto con la con la selección española después del seis cero a Croacia en esto ha ocurrido en una fase del partido cuando España goleaba a los subcampeones del mundo en la grada con respecto a Luis Enrique que estaban coreando su nombre Luis Enrique Luis Enrique Luis Enrique algo que no recuerdo que haya pasado con vamos Nickon no sé si con Luis Aragonés y con Vicente del Bosque cuando hemos ganado Eurocopa y Mundial luego le han preguntado Luis Enrique en rueda de prensa por esto que sea huido en la grada el Martínez Valero habla el seleccionador

Voz 1336 36:00 pues vergüenza ajena operativo alcanzó un han cantado mucho muchas veces nombre yo he sido siempre muy afortunado incluso de jugador pero también entrenador fuera de eso quedo ofendidos no me lo esperaba la verdad lo agradezco muchísimo pero la verdad es que prefiero que animan a los jugadores que son los que hacen verdaderamente lo difícil campo ahí está la dificultad yo fuera puedo acertar no fallar tomar mejores decisiones pero lo agradezco es evidente pero prefiero que que anime a los jugadores serio

Voz 1375 36:32 a dicho Luis Enrique en la sala de prensa es verdad Marcos que en el cambio en la cantado muchas veces a Lucho cuando entrenaba al Barça pero como seleccionador es algo que no es habitual no Julen Lopetegui a Del Bosque tenía aragonés no no de hecho en el Camp Nou

Voz 0732 36:45 más el nombre de Luis Enrique que el de Guardiola curiosamente es decir a la gente el Camp Nou porque por la manera de ser de Luis Enrique ahí la conexión que niña que tenía ya de su época de juego es sorprendente porque además insisto son dos partidos sean no es no es una trayectoria pero era tal el estado de depresión en que había quedado sumida la selección que que se lo que ha activado Luis Enrique a nivel de de afición el el ambiente ayer en el entrenamiento el ambiente hoy en el campo la victoria de Wembley pues ha generado un clima un clima nuevo que eso es lo que le va a venir sobre todo de maravilla porque luego como siempre dice Rafa habrá partidos en los que se pierdan en los que se gané pero que empezar así yo creo que ni Luis Enrique podía imaginar este

Voz 0334 37:27 este inicio tan espectacular que está teniendo la selección española

Voz 1375 37:30 y además haciendo un poco gallego hoy Rafa lo que barcos lo que hizo en el Barça no venía del Barça del toque del Barça de Guardiola del Barça de tal aunque con el año de transición del Tata Martino pero de cómo le damos una vuelta a esta manera de jugar no es un poco lo que toca hacer en la selección

Voz 0334 37:46 bueno yo yo he visto movimiento que quería hablar de Air que me ha encantado cuando España estaba pasándolo mal por la presión de de de Croacia Luis Enrique ha dispuesto a los ha mandado a Sergio Ramos a la izquierda a deja Nacho en el centro y a Busquets a la derecha esto lo ha hecho para mandar a los dos laterales arriba del todo a buscarle las espaldas idea ahí ha venido el primer gol porque el primer gol si recordáis España sale con la pelota le llega a la izquierda que está Sergio Ramos el que le mete el balón a Carvajal desde la izquierda en el campo de Croacia y ahí hace un cambio de juego que rompe toda la presión que intentaban hacer los croatas la llegada a la pelota Carvajal que estaba prácticamente sólo ha pegado el centro y la llegada de Saúl ha roto el partido y yo estaba viendo ese movimiento que se lo estaba ordenando Luis a Nacho a ir a Busquets que viniera a la derecha entonces que he visto pues mira lo estaba pasando mal este recurso lo ha puesto el entrenador para buscar esta jugada cuando te sale una jugada así que tú estás buscando luego lo ha cambiado todo como decía Romero y ha sido fundamental pero yo yo veo que Luis Enrique su evolución como entrenador la va aplicar mejor en la selección que en el Barcelona donde había una serie jugadores que le condicionaban el esquema aquí es la selección donde se va a poder ver más lo que él sabe conoce desarrollo y además sin

Voz 1375 39:10 esos jugadores que aquí también posiblemente le condicionaría en el esquema Si siguieran algunos de ellos digo preferido para Luis Enrique está libre bajo el que lo merezca porque ahora no tiene ataduras no está Xavi Hernández no está Iniesta no está Silva no está hay muchos jugadores que jugaban porque tenían que jugar porque quienes los estará en el banquillo no lo ya eso ahora no lo tiene Luis Enrique Marcos seguir la FIFA

Voz 7 39:29 bueno está claro no el Barça además un equipo muy especial y con una metodología muy clara desde hace muchos años desde los niños que son pequeños y es muy difícil meterle matices a ese tipo de fútbol no sobre todo al Barça de Pep no que que quizás fue el mejor Barça que habíamos visto

Voz 1375 39:50 nunca

Voz 7 39:51 pero Luis consiguió darle algo no le les sumó algo no les resto nada yo hoy a veces la gente no es que vamos a ver que no arrestado nada está sumando lo difícil de un entrenador en un en un equipo he llamado a la selección como el como el Barça es darle darle riqueza aún fútbol que era esplendoroso con las lecciones más fácil claro que es más fácil porque evidentemente tiene mucha más libertad tiene mucha más libertad y entonces Luis con libertad pueda armar un cisco de mucho cuidado sea quiero decir

Voz 1375 40:23 sí porque en todos los sentidos

Voz 7 40:25 títulos como como es él no porque él es es es pura pura energía es es un tío honesto que va por su lado el inglés como iba sí nuevas por su línea pues pues él no va a hacer una curvita para para chocar la mano el va por su lado el a veces por eso tienen más o menos problemas con unos o con otros pero el va por ahí y entonces se el jugador el jugador se va a encontrar con muchas facilidades para poder desarrollar lo que él está pidiendo y eso ya se está viendo está viendo porque hemos visto aún Rodrigo fantástico Yago Aspas que no estaba ni convocado fantástico tiene un Morata que igual Alan ha jugado pero igual próximo día quiero decir él la conexión que tiene con el equipo para darle sus matices y su manera de ver el fútbol sin me apuras la vida porque es un competidor fijaros lo que lo que sí sí hace si está como una cabra te acoge

Voz 1375 41:19 o sea que vamos a hablar de eso

Voz 7 41:23 animal es un animal competitivo en todo en todo entonces eso es muy fácil de transmitir a los jugadores

Voz 1375 41:28 pues yo es que el detalle el otro día

Voz 0334 41:31 me pareció fantástico se lo que dijo de ella bueno lo vio claro

Voz 1375 41:33 yo creo que hizo lo que hizo situadas

Voz 0334 41:36 es una lista que te la tienes que conocer un error Gaye

Voz 0699 41:38 o es que no es la primera lista te la piensa si te lo piensas

Voz 0334 41:43 dejas a un tío fuera porque has elegido es decir si si Luis Enrique estaba pensando en el partido Inglaterra no había pensado en Yago Aspas que vieja fuera de la convocatoria lo cambia leve dos entrenamientos hilo pone de titular lo que está demostrando eje bueno este tío me ha convencido en estos dos entrenamientos más que los que yo traía cambio le pongo un mensaje clarísimo de competitividad total