Raúl: "Trabajo en Navantia desde los 18 años. No tengo la culpa de que lo que fabrico se venda en Arabia Saudí"

Voz 0020 00:00 Raúl desde Cádiz buenas noches

Voz 0913 00:03 hola una noche qué tal bien aquí no se puede dándole vueltas a la cabeza de lo acontecido en todo es vida

Voz 0020 00:17 haciendo la reflexión con la almohada

Voz 0913 00:20 a mi hija la día sorprendiendo además de de la clase política que está ahí como como responsable nosotros veíamos los trabajadores de de sus errores sus cuotas lo que como él un hecho que está pasando ahora con el tema de la corbeta de Paradores Souvirón

Voz 0020 00:47 a ver

Voz 0913 00:50 ahora quieren hacerlo nosotros culpable de vamos dando moralmente de que hay que ver qué estamos haciendo barcos posguerra que que es para un régimen sueños veo pues quiere que les diga pues no sólo los Brenda

Voz 0020 01:08 trabajo pues este trabajador de Navantia sí trabajador de Navantia

Voz 0913 01:14 toda la vida bajan vamos mayor que ha sido y militar toda la vida la Bahía de Cádiz está dedicada a la construcción de barco tanto militares como civiles además que hiciéramos todos los barcos seguirle pero tenemos que acabar con lo hacemos para lo que lo use no es culpa nuestra Nochebuena una corbeta puede valer tanto para defender como para salvar vida como se están tapando vida con corbetas precisamente que tiene España en el Mediterráneo Lydia como para disuadir

Voz 0020 01:45 ustedes cuando cuando las fabrican Raúl saben a dónde van

Voz 0913 01:50 con claro nosotros lo sabemos quién es saber quién es el cliente

Voz 0020 01:53 quién se compramos pero comprador

Voz 0913 01:56 la mente del comprador es el que manda pero no por ello te pone un ejemplo cuántas personas mueren en el mundo apuñalada miles de millones no y no por ello se cierren la fábrica de cuchillo no se siguen vendiendo cuchillo no exactamente igual no lo lo fabricantes de cursillo no dejan de fabricar cuchillos ellos luego de lo que hagan con ellos no es culpable de digamos de los que los fabrican de quién lo usa me resulta gracioso que ahora se echen las manos a la cabeza tanto Podemos como PSOE con el tema de las cosas estaban aquí cuando curiosamente hace unos años se hicieron unas cuantas corderito también aquí haces marítima buena Venezuela y nadie dijo nada nadie dijo nada ni no manaba Cabezas para Venezuela San ellos también barcos pero claro Palomero no venezolano le gusta más a ciertos partidos políticos que que que estas corbeta quedaban para la que saudí ojalá nosotros como trabajadores ojalá solamente hiciéramos Ferri ahí barcos para que la gente se lo pasaba bien pero que desgraciadamente no vivimos en el mundo de del Golfo amoroso un el mundo en un mundo en el que hay gente buena y gente mala nosotros sabemos unas corbeta y un contrato de ochocientos mil euros el cual Levada trabaja a más de seis mil trabajadores que son seis con seis familia la Bahía de Cádiz están muy castigaba tiros con el Lugo decir no esto no lo hacemos o gana podremos les voy a decir no no hacemos las corbeta porque esta vez sí bueno pero hacemos Leno o hacemos pero es que no hay otra opción entonces el chantaje moral que no llevaba los trabajadores estamos haciendo unos barco es para un régimen me parece ser totalmente Bamut de una poca vergüenza Gobierno postín yo no guste o no escuche contratos con árabe subí yo que con otros países

Voz 0020 03:51 de todas formas y aún usted que trabaja en en Navantia hay que nos puede dar tanto su punto de vista como el de sus compañeros realmente es en sentido atacados como trabajadores o cree que este conflicto ha sido más una cuestión política es decir de de unos partidos que acusan en este caso al Gobierno aunque luego el Gobierno ha tenido un cambio de parecer mal el pulso pero con trabajadores han sentado siempre he sentido que se les acusa a ustedes

Voz 0913 04:22 claro claro manipulado el Gobierno va dando bandazos a una cosa mal cuando cuenta que ese mal rectifica intenta desviar el embrollo que aliado así como va bien hoy ahora nos ha tocado a nosotros para esas consecuencias no ha pagado nosotros vamos a tener sentido de que esperemos que de momento se contrato no peligra pero estoy perfectamente mi código decir pues mira pues no quiero que me hagan los barco diciendo sólo hacemos nosotros no lo va a ser otra empresa sino sólo hacemos nosotros nosotros desgraciadamente no vamos a arreglar el mundo vamos otra empresa aquí en cada día hay más de un cuarenta por ciento de paro desgraciadamente la Bahía de Cádiz cuna de la de la provincia más castigada por el paro en España Supercopa Chigala son seis mil puestos de trabajo para cuatro cinco años entonces me hace gracia cómo se echan las manos a la cabeza si la sanidad como para él cuando de toda la vida se han construido barco en coches con militares y parques y miles ojalá tuviéramos leer y nosotros no somos nosotros trabajadores los que les dimos desgraciadamente la cartera de clientes la del Gobierno o los gobiernos digamos junto con los pactos político cuánto tiempo lleva trabajando

Voz 0020 05:33 Raúl se baña

Voz 0913 05:35 tengo cuarenta siempre y el tenemos Juanjo dedicando vamos petrolero contar dinero Ferry gasero de todo barcos militares le digo quién lo dice que un petrolero no vale para el mes para lo mismo que un digamos que que una fragata una corbeta un petrolero puede perfectamente para suministra petróleo a un país que está embrión invadiendo a otro osea que sobre el tema de mi barcos militares no pero barcos posible si bueno ojalá fueran todo lo posible pero es que lo posible también se pueden utilizar para parar lo mismo que son una una corbeta

Voz 0020 06:16 lo que lo que parecía en un primer momento o al menos lo lo que llegó es que el debate estaba más bien en el cliente en qué les diésemos a Arabia Saudí no tanto en que les diésemos una corbeta no tanto en les diésemos un petrolero no tanto en que Navantia fábricas una corbeta sino que cliente era Arabia Saudí que todos sabemos o al menos por encima de qué estamos hablando no

Voz 0913 06:40 claro pues sin que no pero nosotros no podemos defiende no no te lo dejo para eso digamos a la políticas internacional en este sentido para parar haciendo algo ilegal o algo inhumano como ha pasado en otro sitio en el Golfo Pérsico algo que se ha metido rápidamente estado unido todos los encontrarse país dormido metan se embarquen al sepa ahí hagas lo que sea pero no lo paguemos nosotros los trabajadores sabes lo decimos nosotros los probadores muy lejano el tridente ojalá no tuviéramos venderle no sé cuál quién lo designó como el que vende con un concesionario usted no sabe si es que lo está comprando coches volátiles a ese kosher para transformarlo en una ambulancia o va a meter

Voz 0020 07:30 Raúl pero permítame también que la comparativa no es muy adecuada porque vendiendo una corbeta Estados a Arabia Saudi perdón más o menos sí que sabemos para qué va a ser utilizada vender un coche a un particular y que luego se estrelle haciendo el kamikaze en una carretera es una cosa que podemos adivinar o no esto si no si lo saben no

Voz 0913 07:49 bueno está claro yo como lo digo yo secar a ver subí es un régimen para ligar es un país que no respeta los derechos humanos claro como trabajador debemos somos con total

Voz 0020 08:01 por eso

Voz 0913 08:03 nosotros trabajadores no pueden ser responsable sean te has lo moralmente de qué estamos haciendo uno marco a un país digamos que tiene un régimen lo que no respetar los derechos humanos cuando eso no es nuestra competencia en nuestra competencias construir barcos ahora el cliente pues señor mío de la Sepi la Sepi en Navantia busquen otro tipo de cliente pero no santas en a nosotros los trabajadores

Voz 0020 08:32 por parte de quién sea en sentido chantajeado Raúl

Voz 0913 08:35 nosotros no hemos pasado con el Gobierno principalmente lo vengo diciendo no o hecho con nada no Weston un nada no no digan que trabaja con trabajo se hace más corbeta diciendo que ahora subir señor guste otros clientes que haya carga de trabajo para para los trabajadores para

Voz 0020 08:59 de todas formas finalmente si se van a vender

Voz 0913 09:03 parece que se decide parecer sí pero estoy como mire yo digo lo ha hecho hasta que no estoy ahí trabajando no hay nada seguro no hay nada seguro yo echado en obras donde donde se ha firmado un barco o lo que sea hice han pesado y poder X motivo ha dicho el cliente para la obra que no lo quiero mira te pongo un ejemplo a quisieran hacerse el petrolero lo hacía lo de Puerto Real porque los hacía iban forman a tiros de reparaciones ha sido San Fernando que pasan que digamos que es el acierto militar que el astillero de Puerto Real que más que se dedican a la construcción civil bueno pues iban a seis seis petrolero eso esté traerlos a quedan cuatro el quinto y el sexto petroleros mucha firmado todavía muy creo ya que defienda bajar Tura que estamos ya hay ya ya hay muchísimos vestido ya de la gente agravando los petrolero la mitad ya salió estaría no me creo está ya en la calle esos las condiciones en las que se trabajar en astilleros ante no lo son

Voz 0020 10:02 pero las condiciones de Astilleros son contrato de obra

Voz 0913 10:06 claro son contratos con con poderes de finalización de obra exactamente igual para construir vamos está trabajando sino al barco para construir como está haciendo nada nada no hay trabajo a la calle a subsistir como se cuando lo hay encima que hay trabajo las condiciones no no se respetan las condiciones son pésimas porque este yo desde los dieciocho años que llevo en esto cada vez vamos a ameno cada vez trabajando más por menos dinero ve el tiene entre sus más pisado y aparte de eso las condiciones laborales yo no digo que no respetan ni convenio ni nada no se nada eso se está convirtiendo en una jungla que estamos llegando ya a un punto en el que qué pasa cansado ya de que no utilicen como cambio que nos tomen el pelo está cansado siempre igual ha habido traer cuatro años de trabajo conseguido financieros hicieron tres ahora parece que es política todo cuando vienen elecciones cuando vienen este tipo de dos a cambio de gobierno de gran temporada Cilleros Le digamos con una mano a otra otra con la promesa de que van a traer más probar unos prometen no comer se exilió pausa y si no lo votamos a ello con lo que nos prometió pues no va a haber trabajo no señor trabajo tiene que haber siempre independientemente del gobierno que hecho es que no nos gusta ese clientes vale

Voz 0020 11:31 Paul entonces el el chantaje y la indignación de los trabajadores de Navantia es básicamente el juego del Gobierno saludé ahora armamento ahora a ver si saben claro

Voz 0913 11:42 no vendo ahora vendo ahora sí ahora no