Antonia: "Me indigna que mi hijo se haya sacado un máster con mucho esfuerzo y a la Ministra de Sanidad se lo regalen"

Voz 0020 00:00 gracias a usted muy buenas noches las mismas buenas noches que les damos Antonia que no se escucha a través del novecientos cien ochocientos desde Ourense buenas noches

Voz 1 00:10 buenas noches pero la escucho muy madre Adriana

Voz 0020 00:13 vamos a intentar que me escuche mejor

Voz 2 00:15 muchas gracias qué tal va mejor sí bueno yo le quería decir mi opinión que

Voz 1 00:24 no sólo no hay que ser un buen técnico como me imagino que será esta señora ministra sino una persona con ética eso es otra cosa porque a mí me parece que yo sobre todo le voy a dar las gracias a la prensa esta prensa que apunta que me pareció muy buena porque yo me parece que la prensa nos decía en la prensa pero vamos a ver es que por ejemplo los hijos de los que hacen los Masters con todo el sacrificio esa que quiere convertir a los más vamos a ver es una fábrica de la fábrica de esa Chicho no de eso no supone que ahí entra repito la ética la sociedad claro sobre todo esto estamos acostumbrados sólo la prensa es una Duarte parada para defender la democracia parece muy sano que la gente limita porque es que vamos a ver esos esas tres casos que se han salido a la luz sobre los tres iguales

Voz 3 01:35 me muchos días si estudiando la escucha

Voz 0020 01:39 la mente Antonia

Voz 1 01:41 es como la oigo muy lejana pues pienso que esas altas

Voz 0020 01:45 nada estamos estamos escuchando la perfectamente Antonio Alonso

Voz 1 01:48 no yo por ejemplo no me gusta personas que yo tengo un hijo que hizo los cursos de yo dieron acceso al doctorado o muchísimo sacrificio vivimos en Orense Mi hijo de la ex profesor de instituto daban el dio nadie capturó no sabía conducir mi marido lo llamaba tenemos que yo queda para para que mi marido lo esperaba allí no presencial entonces por qué se va valorarlo mimo no lo digo por mi hijo siendo por cualquier persona clave que se deja un cinco sentidos ahí íbamos a ver valorar igual que esta gente que me quieren medrar a costa de engordar el currículum entonces la sociedad tenemos que valorar esto que la prensa no le damos la importancia que tienen le vamos a mi me parece que la democracia tiene una buena prensa nada es mucha lo que se evita es precisamente esa niña está para mí si cometió ese gran error las lo ha subsanado al tenerla la de dimitir bueno ya propio porque me parece que que sostenerse como Doña Cristina como este señor Casado que quieren hacer tantos pues no señor sereno no sabemos gente preparada yo tema pero hemos la cabeza para pensar con nuestra inteligencia está ahí lo que me evitemos pues sabemos que es el voto no es aquel día que te votas es que hay que pensar a quién se vota porque yo creo que esta es otra manera de hacer política sí se veamos a las patatas ya que en Galicia pero pero por lo menos que limite al rápido porque es un insulto al votantes marear la perdiz más vale dice que defendemos a nuestros hijos de esta mañana la sociedad nada yo voy a un abogado que lo que se abogado prepara viene defienda cuando yo a mi hijo en profesor quiero que se profesor te lo más pero para el posible no porque esté ahí muchos del en el currículo sino que respondan a la verdad lo vi yo que está muy enredado el culpables la universidad sí pero si yo acepto un regalo que me parece que no me merezco que yo soy tampoco ética como tampoco eficientes hacia la universidad amigos de una mujer de entre cuatro años y lo veo claro que parece que la experiencia de la vida te da una forma de pensar a estos políticos nos tomen por tontos marginando que te pego que no es igual el caso que es igual son unos corruptos tanto unos como otros creen que lo vamos a un atrás de abracen no no hay manera eso es lo que quería decir que muchísimo

Voz 0020 04:33 te ayudamos lo que decimos Antonia también no qué necesidad

Voz 1 04:38 claro esa ambición humana tiende la visión es el quererme tras ser más porque yo estoy segura que español está preparadísima a base de buenos modales este duramente lo he dicho al señor de Valencia gente que su trabajo es súper eficiente pero claro es que no sólo la mujer de cesa no tiene lo que tiene que parecerlo

Voz 2 04:59 me parece a mí claro

Voz 1 05:02 da igual que sea un partido pelota sale el del PP es que da igual que al igual que pero pero que somos todos pero vamos a ver es tonto el que esta zona atizado por un partido y no lo ve lo que ver lo que se ve claramente fábricas de hacer chorizos por el exigimos que tenga defiende una universidad les debemos difícil una es dejé intelectual también porque nuestros hijos luego nosotros vamos a acudir a esos profesionales a mí me parece ha sido Galia bobos perdone porque es que me ha enfurecido porque me acuerdo cuando yo incluso yo cerraba negocio iba a esperar a las redes sin hijo de haber llegado a tiempo las angustias que para que esta gente por la cara sí lo lo veas en tu propia casa claro que el televisor se pueda pagar nos vamos es que me parece un insulto como si debiera disfrutar mi propia casa cuando nerviosas caras diciendo no todas porque no puedo enseñar porque no lo podía enseñar porque no señor cuando la esconde pueden enseñarse enseñan rápidos porque nadie que hace un cuartel con una un doctorado son puesta mucho sudores no no no se tiene tiene una caja de

Voz 2 06:12 de mudanzas

Voz 1 06:15 eh qué es lo que cuesta respeta lo que te regalan pues a lo mejor no los respeta bastante

Voz 2 06:22 bueno Adriana

Voz 1 06:25 muchas gracias a escuchar así

Voz 0020 06:27 muchas gracias a usted por llamar Antonia

Voz 1 06:30 muchísimas gracias a la prensa que me parece que que los españoles hemos de aprender que de que la prensa tiene mucho poder y que los políticos lo tenía pero tener un poquito más ha tenido la la prensa Si fuera más legal también la esos periodistas desaparecido fantásticos

Voz 0020 06:46 no una reflexión también Antonia boas noites