"Es injusto que por la práctica de unos se devalúen nuestros títulos logrados con mucho esfuerzo"

Voz 1

00:00

me llama Alejandro y hace tres meses una graduada en Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos ahora mismo estoy en Oviedo preparándome para el MIR quería decir que durante todos estos años y al ser de fuera de Madrid me paso por la Universidad ha supuesto un esfuerzo para mi familia que yo he intentado corresponder con mis notas año tras año porque digo esto pues a raíz de los últimos acontecimientos han involucrado a la universidad me gustaría hacer un pequeño alegato en su defensa y sobre todo en la de todos los estudiantes que nos hemos formado allí para empezar esta universidad me ha dado la oportunidad formarme no sólo como médico puedo decir que me he encontrado con profesores maravillosos en general sobre todo lo más importante de la experiencia de todos los años que pasé allí ha sido muy positiva evidentemente estoy hablando desde mi punto de vista ir en mi carrera pero estoy seguro de que cualquier alumno de cualquiera de los campus que tienen ahí en la universidad por todo Madrid puede decir lo mismo quiero decir que es absolutamente injusto que las prácticas de unos pocos ya sean alumnos de renombre ojo directores de másteres estropee el nombre y el prestigio de de la universidad sobre todo de evalúen en cierta medida los títulos que nos hemos sacado allí todos con nuestro esfuerzo aquí desde luego sin que nadie ha sabía nada porque han sido muchísimas horas de estudio de clases prácticas como para que ahora tan que hay por ahí diciendo con la cabeza baja que me graduado en la Universidad Rey Juan Carlos espero que en la medida de lo posible se depuren responsabilidades ir a alguna forma se pueda alabar el nombre de la universidad que en estos últimos meses pues ha visto digamos ligeramente empañada