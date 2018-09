"Los alumnos de la Rey Juan Carlos exigimos responsabilidades a la Universidad"

Voz 1727 00:00 esta mañana invitamos a profesores y alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos y a sus familias si quieren a mandarnos una nota de voz a llamarnos para contar cómo están viviendo el último caso de un máster presuntamente plagado de irregularidades en su universidad tenemos Dani el buzón lleno

Voz 1881 00:23 hasta arriba muchísimas gracias a todos hola qué tal Pepa buenos días es hoy David López soy locutor de radio y alumno de la Universidad Rey Juan Carlos en este caso del tercer año de Periodismo y Comunicación Audiovisual quemando este mensaje a Hoy por hoy porque creo que la situación ahora mismo de nuestra institución que de la universidad pública en general en España es preocupante los alumnos estamos muy cansados creemos que bueno tras estas apariciones de casos de corrupción en el entorno de los estudios de nuestra universidad van a continuar apareciendo más pedimos que se depuren responsabilidades no puede continuar esta tendencia digamos por nuestra parte es están pensando en convocar huelga ha manifestado lo demás es lo máximo que podemos hacer pero de verdad necesitamos ayuda y necesitamos que haya cambios importantes en nuestra institución muchas gracias

Voz 1727 01:09 gracias a ti David por Jean Marie contarlo Un beso ánimo en la carrera hay suerte en este oficio

Voz 1881 01:15 habla de protestas también Irene

Voz 1 01:17 con ella como estudiante Vera web DJ si quería contar que aprendemos aquí aparte de lo que yo aprendo un estudiante universitario en el mar en los últimos años hemos aprendido a sentir vergüenza ajena por todo lo caso de corrupción que está habiendo en nuestra universidad hemos aprendido a tener que defender nuestro trabajo el de los estudiantes de verdad no el de la élite frente a gente que lo ponen dudo cada dos por tres y si algo creo que aún no hemos aprendido que deberíamos la que Jarno Trulli manifestando

Voz 1084 01:46 suficiente por por ellos qué

Voz 1 01:49 esto lo dijo incluso desde la autocrítica porque verdad poco estamos haciendo para lo que de verdad deberíamos estar pero que no se diga que no se siga devaluando nuestro título por una generalización que se hace con la elite un saludo

Voz 1727 02:04 toda la razón en lo que dices Irene en un saludo y un beso grande yo una más

Voz 1187 02:08 yo soy valenciano pero estudió periodismo en la red Juan Carlos en Madrid hay estoy muy muy triste por esto está pasando porque claro para mí en la Universidad Rey Juan Carlos supone un gran esfuerzo económico ir también personal de sacrificio para aprobar asignaturas yo estoy viendo cómo mintió los está dando por todos los casos que están saliendo aún así creo que es sano que estas casos porque

Voz 2 02:31 sí sí han concebido deben salir a la luz y es una a vuestra de buen periodismo también me parece un un acto ahora

Voz 1187 02:38 de cerca ya dirigida a la ministra pero no me parece suficiente me parece que de la universidad no se lo está tomando las medidas que se deberían domada me parece que el rectorado está ignorando completamente los alumnos se dedican solamente a mandarnos e-mails correos a nuestro correo corporativo de la universidad diciéndonos que tranquilos que hasta nos afecta que las matrículas la O RJ hace siguen creciendo que si siguen matriculando muchos alumnos como que no le demos importancia pero como no le vamos a dar importancia si toda España está haciendo bromitas con con nuestros títulos exigimos que por lo menos exijo a título personal pido por favor

Voz 1881 03:12 sí desde la universidad y se las explicaciones pertinentes salga alguien por favor que limita no

Voz 1727 03:19 de verdad alguien a lo largo de la mañana lo hemos intentado no lo estamos consiguiendo gracias son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 3 03:27 él mi nombre es Jordi Soy una estudiante de Periodismo de Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos la verdad es que la dimisión de la ministra montón sólo ha significado de otro capítulo otro otro episodio en esta saga de bochornosa peripecias que estamos viviendo actualmente en la en la universidad sólo pido muchísimo respeto para los profesores y muchísimo

Voz 4 03:48 el respeto sobre todo para todos los alumnos y alumnas que día a día vamos a la Universidad de hacemos un esfuerzo muy grande por salir adelante pese a la que está cayendo y pese a todos los casos tan flagrantes y tan triste es que que estamos viendo esperamos que éste sea uno de los últimos sucesos que mancha la imagen de nuestra universidad ya esperamos que desde el Rectorado se pongan las pilas se pongan a trabajar pronto para que no vuelvan a ocurrir

Voz 1881 04:11 gracias Jordi seguimos escuchando a alumnos de la Rey Juan Carlos

Voz 5 04:14 bueno pues nosotros comenzamos el el curso con ganas comenzamos el curso pensando que de errar se había hecho en la limpieza necesaria que desde la Universidad se habían comprometido a realizar nos encontramos con que tan sólo tres días más tarde se destapó un nuevo caso de corrupción está afectando a Carmen Montón de nuevo volvemos en la imagen de la de la Universidad de continúa desprestigiando y con ello nuestros Titulos tanto que grave como de Master especialmente demás entonces eso no sería otra área dando nosotros como alumnos sigue generando un ambiente de crispación generalizada no sólo entre los alumnos sino también entre los profesores así que estamos un poco cabreados estamos decepcionados con la o con la universidad aceptamos la dimisión de la ministra Carmen Montón creemos que era lo correcto aunque también creemos que no merecíamos

Voz 1881 05:05 unas disculpas al menos también exigimos por parte de un aún de una universidad responsabilidad institucional Alberto preocupaba bastante

Voz 6 05:13 ya no son los que estemos cansados sino que no supo bastante porque bueno estoy en no es una cosa de cuatro personas de cuatro privilegiados sino algo el sistemático y bueno pues estamos preocupados por la repercusión que tendrá en nuestros títulos tampoco creemos que existe haciendo solo

Voz 7 05:27 cliente e con el rector porque bueno supuestamente iba a sacar a mi deshidratada detrás no de los niños de conmigo

Voz 8 05:37 para Asunción el caso de Carmen Montón

Voz 9 05:39 Nos demuestra que es una práctica de favoritismo no basada en la ideología política como se podría haber pensado anteriormente sino la posición social o política de los individuos beneficiados ellos supone que los alumnos que acudimos a la universidad como uno más tengamos la sensación de incertidumbre sobre nuestro futuro y un mayor desapego hacia la administración universitaria

Voz 1084 05:58 a mi personalmente no me preocupa de hecho creo que sirve para que no se olvide y para que sigamos trabajando en limpiar la Universidad no debemos olvidarnos de que el Instituto de Derecho Público ha estado trabajando al margen de la legalidad durante muchísimo tiempo y que las personas que trabajan en él parte vienen de el Centro Ramón Carande que fue asumido por la Universidad entonces lo que realmente estamos sufriendo es la corrupción endémica de ese centro consideramos que ahora la pelota está en el en el tejado de del equipo rectoral muchas gracias a todos