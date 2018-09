La firma de Iñaki Gabilondo

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos la dimisión de la ministra de Sanidad era inevitable los partidos feroces en sus denuncias se están viendo obligados a tomar la purga que respetaban a los demás íbamos dejando atrás años de vergonzosa tolerancia pero eso sí a la española no por contrición es decir por convicción o arrepentimiento la ministra no reconoció la amena Ortí irregularidad si por atribución es decir por miedo a las consecuencias cada caso eleva el nivel de exigencia y compromete al siguiente el caso Cristina Cifuentes comprometió a Carmen Montón comprometerá el caso montón a Pablo Casado pues debería pero creo que no ocurrirá Casado es un desacomplejado que además no teme al ridículo recuerden su sketches viva el Rey en su partido todavía en fase de cicatrización están como los monos japoneses de Toxo Google ni ven ni oyen ni dicen una segunda lectura de la noticia El Gobierno Sánchez está encadenando sobresaltos tres balones y rectificaciones se diseñó con la intención de llegar hasta el final de la legislatura incluso de trascender más allá pero no parece que el tiempo esté jugando a su favor todo lo contrario su salida fulminante le reportó un gran botín en expectativa de voto dada su debilidad parlamentaria lo mejor hubiera sido convocar elecciones una de marcadas sus intenciones con sus primeras iniciativas no hacerlo así fue un error el error se agravará cuanto más tarde en convocarlas