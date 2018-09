Borrell: "La Constitución se puede reformar, pero no actuar como si se hubiera reformado"

Voz 1727 00:00 el ministro español de Asuntos Exteriores está ahora mismo en Estrasburgo para asistir en la Eurocámara al pleno sobre el debate de la Unión el último de Juncker con la histórica votación sobre Hungría Señor Borrell buenos días

Voz 1 00:12 buenos días hablamos enseguida de Europa pero In

Voz 1727 00:14 evitable mente le tengo que preguntar esta mañana por la dimisión anoche de su compañera de gabinete la ya ex ministra Carmen Montón debilita o fortaleza al Gobierno esa dimisión

Voz 1 00:25 pues mire nada no es que la dimisión siempre dando la mente todo en el caso de la me distrae pero lo que yo he conocido como tiempo que estaba trabajando en ella señora ministra donde activa de pero llevo dos días en Estrasburgo no me puedo dar más información sobre lo ocurrido que usted tengan lamentó profundamente

Voz 1727 00:51 el Europarlamento Señor Borrell la prueba hoy la retirada de voto a Hungría en asuntos comunitarios corresponderá después al Consejo donde están representados los países hacer efectiva esa sanción lo deben hacer a su juicio

Voz 1 01:05 bueno lo debe dar pero lo van a hacer cuál es la pregunta que veo difícil ciento cuchillada al mayorías suficientes para para hacerlo

Voz 1727 01:16 pero es compacta sí

Voz 1 01:18 yo soy un caso paradigmático de lo que está ocurriendo en India en Europa ocupado un comportamiento que muchos se distanció de la riqueza y el funcionamiento de la democracia que llamamos donde se quiere que para las mayorías podrá hacer lo que quiera me hagan algo algo parecido vivos en el Parlament de Catalunya que ICIT año pasado donde la mayoría parlamentaria porque la mayoría Arroyo con los derechos de las minorías Cabrero los reglamentos las marchas lo que pasó por el Parlament de Cataluña debería que hubiera pasado no era seguramente se hubiera considerado como un argumento más para la aplicación del artículo siete

Voz 1727 02:04 ya es compatible con la Unión Europea gobiernos como el de os roban que cuestione la libertad de cátedra de expresión la independencia judicial es compatible seguir así teniendo dentro del club a gobiernos que se comportan de esta manera liberal

Voz 1 02:19 la gente cree que no ir por eso estamos en el debate que estamos en la en la lo que ya tienen mecanismos para corregir las desviaciones el poder y eso es una cosa muy buena nuestras cosas pueden ocurrir pero cuando descubran a me instituciones Parlamento grupos parlamentarios hay una comisión que plantea la quema más debate se discute se vota en función de lo que consideren representaciones parlamentarias primero consejo después se podría llegar a tomar la eso que sin duda es de una enorme trascendencia como como es la la consideración de que el comportamiento de un país no se corresponde con con los valores fundacionales de la Unión Europea porque eran siempre decimos que sí en valores es decir normas de comportamiento que no cumpla con ellos pues no es admitido en el club porque todo lo demás cuando se está en el club

Voz 1727 03:20 llega vía es rol ya que ya que menciona a Cataluña a mí me llama la atención que el Partido Popular español que mantiene una posición en fin muy conocida con respecto a lo que a lo que ocurre en en la comunidad autónoma a propósito del intento de ruptura del Estado por parte de los independentistas sin embargo da libertad de voto a a sus eurodiputados hoy para pronunciarse sobre la deriva autoritaria de Orban es llamativo no

Voz 1 03:49 pues sí de lo que he ligado a un partido político es comprar claro como a las me parece oportuno es cierto yo lo señalo lo que hubiese pasado lo que pasó en Cataluña en esos días de septiembre hubiera pasado el Parlamento húngaro Iraola seguro que hubiera puesto el grito en el cielo por media Europa o por toda Europa porque realmente es un ejemplo paradigmático donde como no se puede funcional un parlamento por mucha mayoría que sí tenga porque las mayorías no lo puede todo que podría hacer es actuar dentro del marco de las normas no se pueden normas o hacerlas a su medida como ocurrió en esos días Pocho celosos en el Parlament de Cataluña el Congreso deben mecanismos no quiere hablar de ello lo quiere olvidar pero eso o yo rechazo yo hubiera sido realmente eso es la seguros y es lo pasa peor bueno los gritos

Voz 1727 04:54 ayer volvimos a ver una manifestación multitudinaria de la Diada fiesta nacional de Cataluña convertida ya en una reivindicación independentista un año más avanzamos en alguna dirección Señor Borrell

Voz 1 05:08 sabemos que hay una parte importante de la sociedad catalana que está a favor de la independencia basaría algunos ayer antes de ayer lo sabemos desde hace años esa mayoría utiliza el día a día que es una fiesta de todos los catalanes para expresar sus reivindicaciones pues un millón no sabemos eso en un millón pero desde luego que fueron numerada manifestación no sé pero desde luego que hay Jon Imaz que personas a favor de la independencia de Cataluña escolar que se han producido in la presos políticos hace los perdón como baños llaman presos políticos la existencia para ellos de presos políticos que sus representantes estén presos aunque sea de forma condicional pues productos de una mayor reivindicación de la mayor movilización verdad no yo creo que no hay nada nuevo deseo que el año pasado y seguramente lo veremos si no es un problema que se vaya a resolver sólo se podría resolver cómo estoy intentando ver lo que formo parte pues a través de una voluntad política de diálogo y de Jose así pero como decía antes hay cosas que por mucho mayoría que te hayas no se puede para ver cómo hacer las cosas fuera de la Constitución como ver recordaba el secretario general del Consejo de Europa fue muy claro decir España es un Estado de derecho y que fuera de la Constitución no se ponen de encontrar soluciones políticas fuerzas solución como dijo es el caos que se puede reformar la Constitución sí claro se puede reformar lo que no se puede actuar como si se hubiera reformado o ignorarla

Voz 1727 06:50 Señor Borrell ministro español de Exteriores gracias por atender a la SER buenos días