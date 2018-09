Maroto: "Casado es víctima de una universidad que quería facturar más"

Voz 1727 00:00 Javier Maroto vicesecretario de Organización del Partido Popular muy buenos días

Voz 1 00:07 hola muy buenos días tras la dimisión de Carmen Montón

Voz 1727 00:10 se puede Pablo Casado un hacerlo por su máster en la Rey Juan Carlos el suyo señor Casado está judicializado ya

Voz 0893 00:18 fíjate lo que sucedió ayer por la tarde hasta las cinco de la tarde todo el mundo en el Partido Socialista empezando por el propio presidente del Gobierno no señor Sánchez decían que el Masters de la señora montón era perfecto estaba todo bien no había irregularidades lo que cambió entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche es que se descubrieron plagios en los trabajos de la señora Montón y además y esto es lo realmente graves falsificaciones en las notas de su máster esas son las dos cuestiones que llevaron al Partido Socialista cambiar su opinión pues bien ninguna de las dos cuestiones a las que estoy haciendo referencia aparecen afortunadamente en el caso señor Casado es un asunto completamente distinto es un asunto que no tiene esas similitudes que hace que la señora montón mantenga una petición imposible sostener que afortunadamente no sucede como como digo en el caso por el que me pregunta

Voz 1727 01:15 pero usted nos pide un acto de fe porque no hemos podido fotocopiar los trabajos con los que Pablo Casado aprobó las única cuatro asignaturas que cursó de veintidós

Voz 0893 01:25 sobre este asunto se han dado todas las explicaciones habidas y por haber usted la primera de todos recordarás como recordarnos oyentes a la Cadena Ser cuál es el fondo de la cuestión en el caso señor Casado nadie ha puesto en duda los trabajos del señor Casado lo que estaba en duda si las convalidaciones de las asignaturas en ese máster son au no oportunas hiciese a él por ser una persona conocida aquí quién que lo hacen por esa razón o cómo se cómo sostenemos en el Partido Popular era un criterio habitual de la Universidad Rey Juan Carlos ese tipo de convalidaciones de carácter tan laxo

Voz 1 02:06 sí porque no lo entrega señor Maroto y si no tiene ningún problema porque no entregan los trabajos

Voz 0893 02:10 primer lugar quiero terminar a explicar esto es decir lo que se está poniendo en cuestión sobre el máster señor Casado no son y sus trabajos si ha habido falsificaciones que nadie ha dicho que las ha habido ni mucho menos se ha habido manipulación en las notas como en el caso de la señora montón ninguna de las cuestiones es surge de lo que está en cuestión en el caso señor Casado es si las convalidaciones que la Universidad y ha reconocido que están bien hechas sean echó al señor Casado por ser él fuera un criterio general a muchos alumnos en esa universidad lo que si en algún momento ese tema Se judicialización supremo lo que se podrá comprobar es que su cara es con carácter general el criterio general de sonidos ya que lo hacía así habrá eh Se posee verá que el señor Casado es una víctima como serán también otros muchos alumnos de una de una universidad que posiblemente lo que deseas facturar mucho y tener muchos alumnos pidieron como digo casos completamente diferentes

Voz 1727 03:03 tampoco en el caso de las señora amontona cuestionaba el contenido del TCM hasta que se ha podido ver Ico Isaac comprobar lo va a entregar ese año Casado para quedarse tranquilo con respecto a este tema entregar los trabajos a los medios

Voz 0893 03:16 mire yo no he visto bueno hay pueden permítame el ejemplo yo no he visto los trabajos que usted tiene en la universidad inadecuadas profesional de su profesionalidad no los he visto porque a nadie se le ocurre poner eso en cuestión no inventamos la carga de la prueba no no hagamos que sea lo que sea necesario demostrar en España la inocencia antes de tener que demostrar la culpabilidad en el caso señor Casado nadie ha puesto en cuestión nadie ni su peor enemigo en la política o en la universidad ha puesto en cuestión la calidad de los trabajos del señor Casado no está eso en debate nadie le ha acusado de eso en ningún momento en lo que es estaba hablando en el caso señor Casado es sobre si las convalidaciones ese número de convalece de convalidaciones tan altas es un criterio general de la universidad pues un caso específico solo casado eso y solo eso es lo que está investigando por tanto el

Voz 1 04:06 quién los va a entregar por lo tanto no los va a entregar vamos para resumir no los va a entregarlo no

Voz 0893 04:10 esa es una conclusión que saca usted siguen si es el caso es que el Supremo pide pruebas sobre esta cuestión otra el señor Casado siempre ha facilitado el trabajo porque no ha hecho otra cosa que dar explicaciones creo que hasta en cuarenta y dos ocasiones pero digo usted se va a poner a pedir a todos los alumnos de España que entre Jesús más

Voz 1 04:28 no a todos sino a Olive ha olido poder político claro señor malo todo

Voz 0893 04:33 el líder político sobre el que se ha cuestionado el trabajo fin de máster con más atrevido con la señora Montón se lo vuelvo a repetir a las cinco de la tarde a las cinco de la tarde el señor Sánchez defendía la ministra a las nueve de la tarde la ministra en días eh tener un un bandazo adicional un nuevo bandazo el Gobierno a cuenta de este máster es sólo es porque una cadena de televisión estaba haciendo públicos los trabajos plagiados de la ministra esta cuestión no afecta a otros casos y mucho menos al señor Casado

Voz 1 05:04 una última cosa como Manor

Voz 0893 05:06 casos homogéneos porque como dice el refrán las comparaciones son odiosas especialmente si se comparan cosas distintas

Voz 1727 05:12 ya una última pregunta señor Maroto sus eurodiputados deben hoy votar a favor de que sancionen a Hungría con un Gobierno que vulnera los derechos fundacionales de la Unión

Voz 0893 05:22 he escuchado la noticia al han apuntado dos veces en el informativo de de hoy por hoy no conozco el fondo de la cuestión pero me parece sin duda un asuntos relevantes de manera que

Voz 2 05:31 dejaremos porque sean lo antes posible y lo haremos

Voz 0893 05:34 sí lo haremos público y por supuesto a ustedes los medios

Voz 2 05:36 está haciendo

Voz 3 05:37 señaló Maroto Javier Maroto vicesecretario de Organización del PP gracias por estar en la SER buenos días