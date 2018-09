La historia detrás del viral del infarto y La Macarena

Voz 1995 00:00 hay días en que me guste especialmente mi país no tanto porque ayer le metió seis goles a los subcampeones del mundo no sino porque en este país hay personas como Trini seguido a conocer Trini ayer el tuitero Manuel de Lorenzo rescataba un vídeo de dos mil trece con el siguiente mensaje o la televisión local de Écija trabaja codo con codo con Woody Allen Pedro Almodóvar y los Monty Python o hay por ahí un genio que no está recibiendo el reconocimiento que se merece el vídeo era un vídeo de servicio público explicaba la población de Écija que hacer a un familiar le da un infarto la protagonista es Trini

Voz 1 00:36 hola soy Trini a mi marido le acaba de dar un infarto para poder vale la vida hay que seguir los siguientes pasos

Voz 1995 00:45 los siguientes pasos incluían la la Macarena

Voz 2 00:49 sí al ritmo de la Macarena hacemos con concreción y mantener la calma y seguir así hasta que lleguen los sanitarios

Voz 1995 00:59 sí enseñaba al mundo a través de su marido que estaba tirado en el suelo como realizar un masaje cardiaco al ritmo de la Macarena Trini mantel la calma buenos días esto es una maravilla Trini lo sabes

Voz 3 01:15 se hizo para que tuviera conciencia del problema tan gordo que a él de de los infarto

Voz 1995 01:22 el vino tiene ya tres años te sorprende que tres a cinco años perdón cinco años

Voz 4 01:26 con cinco años te sorprende que después de cinco años

Voz 1995 01:29 de repente se dispara la fama de del vídeo y por consiguiente la tuya

Voz 3 01:34 sí sorprende porque han sido mucho muchos años hay que hacer un poquito parado porque aquí lo que se ha ido no son en los cursos de de que se está haciendo se ha ido poniendo el vídeo para enseñar a los a los alumnos de un colegio a profesores alumnos y ex ya está poniendo pero claro ahora Rigol que viene estoy fuerte

Voz 1995 02:03 bueno hay tres protagonistas el vídeo yo desde aquí ya pido un Goya para tu marido porque él no hace muy bien le fue muy bien y hay un momento que no entendemos muy bien después del masaje que tú eras anima a la Macarena se llevan a tu marido arrastras os quedáis tú la Emilia bailando en ese momento no lo tienen no no no lo había pensado

Voz 3 02:25 no de que él ha sido hay una víctima nuestra es que somos malas

Voz 4 02:32 hemos hecho un plan con un poquito de maldad idiomas sobre la llegada

Voz 1995 02:37 pero si viene de un incidente real donde desafortunada de tu marido hay que darle que cardiaco

Voz 3 02:43 si hay que dárselo tuvo una muerte súbita irá hacía la rápida actuación que tuvimos en casa no mantuvimos prácticamente con el tiene le exaltara entonces gracias a eso

Voz 5 03:00 en riesgos no

Voz 3 03:02 no le faltó el oxígeno no les faltó no tiene daño ninguno que el problema es el daño que le queda después de verdad entonces él estuvo sobre veinte minutos en parada cardiorrespiratoria con asistencias ya dos minutos uno dos estuvimos haciéndole masajes

Voz 1995 03:20 pues nos alegramos mucho que que la cosa no fuera mayores Trini se ha propuesto ayudarnos también por ejemplo que en el atraganta miento con una escena costumbrista española en la Navidad

Voz 6 03:29 colocamos detrás de la vi le damos cinco palmadas suerte entre los omóplato de Jesse hombre Emilia déjame probar todas dieta

Voz 1995 03:41 con tu marido vuelve a insistir ese hombre la carrera al Goya gracias Trini por iluminar nos da mañana por hoy ilumine no sé por qué hemos tardado tanto tiempo en vez de esto gracias al trabajo de de Écija la televisión local de Écija gracias al trabajo de la tele y a tuyo concretamente

Voz 4 04:00 un beso y gracias a la asociación de pacientes cardíacos también también Ben Crane había tu marido le das un beso muy grande vale