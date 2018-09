Escucha las noticias de las 11:00 (12/09/2018)

on ya a las once a las diez en Canarias

Voz 0202

00:06

lo y Fernández muy buenos días buenos días Pablo Casado insiste en que el asunto máster no va a afectar a su carrera en el Partido Popular que seguirá como presidente su entorno ya deja claro que Casado no va a enseñar los trabajos realizados durante ese polémico Master nos vamos a la Cámara Baja María Jesús bueno pues eso es casado no va a dimitir el líder del PP sostiene que en el caso de la ex ministra o falsedad documental inmersos ha tenido que ir además no se plantea dar un paso atrás Se le imputa el Supremo dice que el está muy tranquilo y que siempre da la cara pero no va a enseñar sus trabajos