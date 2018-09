Un profesor de la Rey Juan Carlos "avergonzado" pide "atacar el problema de fondo"

Voz 1727 00:00 vamos a hablar con uno de esos profesores Manuel Villoria catedrático de Ciencia Política de la administración de la Universidad Rey Juan Carlos muy buenos días hola buenos días el caso montón me imagino que es otro mazazo para para la comunidad educativa que usted representa

Voz 1 00:15 sí yo creo que lo lo primero que tengo que hacer este disculpas a todos los ciudadanos de Madrid luego a todos los alumnos pues la situación en la que nos encontramos me da bastante vergüenza pero como decían los compañeros otra tertulia si esto se escribe esencialmente a un instituto que ya está finiquitado no yo creo que la Universidad en su conjunto en toda España y la Universidad Carlos pues no llega a esto de lado de esperpento ahora sí creo que hay un problema de fondo que algún día habrá que que atacar no la universidad española tiene problemas muy importantes y yo creo que algún día habría que empezar a hablar de ellos

Voz 1727 00:55 ya no debería haberse destapado todo a raíz del caso Cifuentes quiero decir tenemos que esperar a que los medios vayamos descubriendo el listado de personas con mucho futuro y poco tiempo a la que en teoría les han regalado un master

Voz 1 01:10 bueno lo en la en la universidad creo a un comisionado especial para investigar qué es lo que estaba pasando en la en el instituto sacó toda la información pasó toda la información a la inspección todo que va saliendo pues es fruto de la labor de la Inspección en gran medida que va más que el viendo todos alumnos viendo las notas viéndose no han cambiado probablemente saldrán más cosas o si no salen porque son más bien de personas que no son políticas no pero yo creo que ahí ha habido de todo porque es que era un absoluto descontrol no

Voz 1727 01:48 venimos escuchando toda la mañana a los alumnos muy conmocionados muy desolados incluso un poco abatidos piensan ustedes emprender algún tipo de acción colectiva no se una demanda por daños y perjuicios reputacional es eso es posible

Voz 1 02:02 pues sería positiva yo creo que es una buena idea yo personalmente pues no no no lo he pensado pero yo creo que la Universidad Si está personada en la causa ahí debería pensar a ver qué es lo que hace para recuperar el prestigio que que que no era mucho su origen pero que es está perdiendo absolutamente entonces efectivamente esta universidad nació mal y tendremos que trabajar mucho para para