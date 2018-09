Los escépticos

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

el proyecto científico Luis Alfonso Gámez que lleva décadas luchando contra curanderos luego si vendedores de crece pelo desde las páginas el diario Correo muy buenos días muy buenos días Toni un placer saludarte

en Valencia el profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica autor de comer sin miedo bueno entre otros muchos libros José Miguel Mulet cuántos libros llevas ya amigo gracias y buenas ideas Places

Voz 3 00:45 seguro que está preparando el séptimo bueno Laura no

Voz 1995 00:49 sí porque tema así lo tuyo digamos que

Voz 3 00:52 a ver si no me aburro es la mejor inspiración una novela romántica la próxima comida de por medio continúe conmigo me protagonistas Tom tenga hecho Tonino el vamos

Voz 1995 01:04 sí estamos iros anote el borrador dejándose aquí a la buena vamos a hablar de de fraudes de la alimentación porque aparecen constantemente este es de los recurrentes pero antes de hablar de esos fraudes quiero que tengamos en una realidad que es incluso más dura que los fraudes en la alimentación que los timos en los restaurantes un contraste que ilustra la gran paradoja de nuestra época mientras el mundo desarrollado padece de obesidad y además la mitad de nosotros que estamos gordos au a dieta o al o las dos cosas a la vez millones de personas en el mundo millones pasan hambre y la cosa va a Apple lanzaba la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura publicó ayer mismo el informe la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo y el informe es durísimo una de cada nueve personas pasan hambre en el mundo son ochocientos veinte millones de personas setecientos veintiún millones de personas lo que es desolador es precisamente que la cifra como les contaba ha subido lleva tres años subiendo sea revertido la tendencia a la baja volvemos a cifras de DC una Decca así que mientras aquí estamos gordos Nos engañan con la comida ochocientos veintiun millones de personas se mueren literalmente de hambre José groseros el director de Estadística de de la FAO que nos atiende desde Roma José muy buenos días

Voz 4 02:18 muy buenos días muchísimas gracias por una entrevista

Voz 1995 02:21 un placer saludarte es terrible esa estamos gordos y muertos de hambre a la vez en el mismo planeta

Voz 4 02:28 no si realmente los resultados que que que publicamos de ayer no sólo la FAO otros cuatro organismos de de de Naciones Unidas señalan de esa manera hay que tomar en cuenta que el objetivo Desarrollo sostenible Naciones Unidas número dos justamente la erradicación del hambre en el mundo de todas las formas de malnutrición sin embargo es la tendencia que tenemos una tendencia de crecimiento en lo que respecta a cifras del hambre también de crecimiento un algunos indicadores nutricionales como el obesidad que tú lo lo mencionaba son preocupantes pero también es una alerta temprana para aunar esfuerzos

Voz 1995 03:05 pero cómo es posible si somos capaces de lo mejor y el peor cómo es posible porque habíamos conseguido habíamos vamos la sociedad en su conjunto había conseguido que esas cifras empezarán a disminuir los objetivos del milenio entre ellos el acabar con con la con el hambre íbamos bien qué pasa

Voz 3 03:22 José

Voz 4 03:24 el listo digamos que hay dos tipos de razones las razones estructurales en las zonas coyunturales las razones estructurales que están por detrás del hambre son razones que tienen que ver con la pobreza y la desigualdad tenemos que seguir haciendo esfuerzos escalar intervenciones que vayan justamente a combatir la pobreza y la desigualdad y generar oportunidades de ingreso en las personas pero en los últimos años las esta tendencia esas revertido por tres factores que tenemos como hipótesis la primera es la sin ningún orden de prelación obviamente la primera es un No Proliferación de los conflictos de algunos conflictos localizados en algunas regiones del mundo que tenemos los casos de los casos de Siria en los casos de Somalia de Sudán ya tenemos algunos algunos casos de de conflicto a nivel mundial que obviamente inciden en la inseguridad alimentaria una segunda razón tiene que ver también con el impacto de algunos fenómenos que tienen que ver con relación el clima los Extreme los los efectos climáticos extremos se han incrementado tanto en frecuencia como intensidad ya eso tiene impacto en términos de seguridad alimentaria y una tercera razón es justamente la desaceleración económica que hemos visto en algunos países que también obviamente tiene impacto en inseguridad alimentaria

Voz 1995 04:42 el informe afirma que pasan hambre ciento cincuenta millones de niños menores de cinco años y alerta de que seiscientos mil podría morir antes de final de año sino hacemos algo José rasero director de Estadística de la FAO muchísimas gracias un placer

Voz 4 04:56 muchas gracias todo eh pues perdió oportuno

Voz 1995 04:58 Mulet Gámez antes de hablar de de los timos de cómo nos engañan con la comunidad plantear algo que es verdaderamente sangrante en un mensaje optimista hombre fíjate con los números que hemos visto

Voz 3 05:09 eh somos hoy dos mil trescientos millones de personas más que en mil novecientos noventa mil novecientos noventa en mil novecientos noventa había mil once millones de personas que pasaban hambre uno

Voz 5 05:24 uno de cada cinco yo creo que esto eh

Voz 3 05:27 esos fenómenos que ha dicho el portavoz de la FAO es cierto los conflictos y demás llevamos unos años de aumento ahora es uno de cada nueve que pasa hambre ochocientos veintiun millones somos es uno de cada nueve antes era uno de cada cinco esto puede ser simplemente un momento de un mal paso mira me acuerdo de que hace dos años Richard Dawkins por estas fechas supo a raíz del tramo del Brexit y del populismo me dijo esta frase que se me quedó grabada que hay que mirar a largo plazo que nos vamos en la dirección correcta aunque haya retrocesos y eso es lo que tenemos que pensar ahora tenemos que pensar en hacer donaciones a cosas como la ONU a las agencias de la ONU y ayudar sobretodo hay que intentar la estabilidad es lo que lo que arreglar

Voz 6 06:09 pero luego hay otro tema ver a mí el tema este me toca muy de cerca porque yo investigó precisamente tolerancia sequía que ya acaban de decir que es uno de los factores que está provocando pero claro tengamos en cuenta que también estamos en un Bruc en un mercado mucho más globalizado Europa y Estados Unidos nunca va a pasar hambre pero cuando en Europa estamos discutiendo qué es el grifo Sato que si todas génica sino que pasa que si la agricultura en los países desarrollados cada vez queremos que sea más bonita más perfecta lo que sucede es que cada vez estamos importando más comida de los países que pasan hambre y el mejor ejemplo lo tenemos con la aquí Noa la aquí Noa era el alimento típico de la gente pobre en países como Perú Ecuador Bolivia porque en once no es un cereal cereal que crecía en cualquier suelo era muy barato y tiene muchas proteínas se pone de moda Lucky Noa en Europa de repente en la que no ha sube el precio y qué pasa que la gente que tradicionalmente la nutrición la tenía equilibrada gracias a que a la aquí no ya no se la puede permitir entonces pensemos que la mejora de la agricultura no es necesaria solamente en esos países también en Europa para no ser tan dependientes de las importaciones de esos países

Voz 1995 07:21 es una moda además la que se nos viene encima

Voz 3 07:23 con el cambio climático y la actividad de los insectos que ya se contó la semana pasada me parece que es en Science que a más en la pérdida de las cosechas en en Europa y en Estados Unidos que son

Voz 6 07:35 hombre si hay más calor hay más fauna más fauna también hay más plagas

Voz 0936 07:40 yo hay hay una tendencia dentro de este quiénes suta allí mirándose el futuro yo soy más pesimista hoy en día más que nunca es la tendencia las brechas económicas en el mundo son cada vez más grande esto realmente es lo peor de todo es de de vienen casi todos los males

Voz 6 07:56 sí pero yo no yo no soy pesimista yo quiero poner un tema tecnológico y es que la producción agrícola cada vez funciona mejor a ver si todos los años cuarenta lo decías a alguien que Almería iba a ser la principal zona productora de hortalizas en España en Europa se hubieran reído de ti ahora hay a Almería es el principal productor de pimientos y tomates debido a que la tecnología ha permitido el Mar de plástico

Voz 1995 08:20 en Murcia Murcia también reivindica Murcia Mazarrón Murcia voy a reivindicar pero como es combatir los datos quedamos con cifras que sean yo en sanas no somos muy carnívoros consumimos por término medio cincuenta kilos de carne al año según el informe de consumo de alimentación cincuenta kilos eso es una es bastante barbaridad no varía pero es que aparte nueve de cada diez filetes sea consumen mucha Gámez pero nueve de cada diez Chile desde que que nos comemos no Sant-Boí es son timos claro

Voz 3 08:57 que no hay tantos bueyes

Voz 1995 08:58 es que crear un buey cuesta mucho tiempo y mucho dinero no irá

Voz 3 09:02 todo el mundo quiere comer carne de buey bueno pues entonces lo que nos venden es otra cosa carne de vaca por carne de buey no tendría que decir seguramente muy tan buena o mejor que el pueblo

Voz 6 09:12 a este tipo de fraude no es tanto un supermercado donde hay una etiqueta que eso una etiqueta viene a ser como un contrato legal sino en un restaurante donde tú cuando te ponen algo en un plato no te pones analizarlo

Voz 3 09:26 es que no te puedes poner claro de todos de todos modos yo el otro día que va sobre esto también estuve Zape ando por la tele encontré como hay timos en todo lo que es alimentación incluso en el supermercado incluso en la pescadería que te mezclan percebes de Marruecos con percebes de Galicia y te lo cobran a precio de percebes de Galicia y esto el problema no es quién o al revés no nunca me de Galicia Filipinas cajas gays desmintiendo te vas no te van a cobrar el la carne de buey como una hamburguesa no te preocupes es objeta jamás tampoco pero el problema con la carne de buey con todo esto no es que sea insano que sea peligroso sino que te están cobrando

Voz 6 10:03 ya son calidades diferentes exacto y que están cobrando

Voz 3 10:05 por algo que no vale lo que esas

Voz 6 10:08 pasa mucho con las especies de pescado no que a veces es lo que es merluza por un pescado que no es merluza es de menor calidad o con el bacalao también pasa mucho que hay que se parecen pero real

Voz 1995 10:18 mira no te digo que te pueden dar con él va Cantabrea pero yo os voy a poner un ejemplo el famosísimo rabo de toro

Voz 7 10:27 sí bueno el debo de toreo dices claro llegó

Voz 1995 10:30 no es un plato muy comunes

Voz 3 10:33 cuántos toros tienen que ver algo de y eso que la carne de lidia es muy dura e tampoco es que sea la mejor carne pero bueno pero uno piensa que de todos pero el rabo de toro tiene su mitología pues vale pero es que resulta que no es ni tan bien sea de todo lo que para que el cuello de canguro muchas veces Coello de canguro ojo y la carne de canguro es bien rica e sí sí pero

Voz 8 10:54 eres amo carburador no

Voz 3 10:59 boxeadores no vamos a ver el problema está efectivamente Tony y yo cada dos por tres y en cuanto ves cuántas cuántas corridas taurinas hay en España donde salen tantos toros ya

Voz 1995 11:11 no pero ya veíamos como en una pescadería que eran Kuwait de pega Le pegaban ojos de plásticos para que parecieran frescos incluso vi un anuncio de una marca de esas de sopas instantáneas donde ponía avión sobre de setenta gramos si la oponían era el sobre light que ponía que era la dieta con cincuenta gramos de El experto en marketing el gran genio le había quitado gran cosa sobre ella decir con menos calorías vi claro claro claro si hay pero Boris

Voz 6 11:40 ay si el producto tiene cuarenta por ciento menos lo o treinta por ciento se puede etiquetar como light lo que no te obliga la ley esa cómo lo haces aunque pongas una relación más pequeña

Voz 3 11:50 esa ese es el problema es que no son los chollos luego vas a un sitio sin carné de buey yo que sé percebes gallegos a este precio barato es claro porque no es eso un jamón pata negra son cien euros

Voz 6 12:05 sin te venden un jamón pata negra por menos de cien euros están perdiendo dinero con lo cual tienes que sospechar

