Porque no existe un planeta B

Voz 1995 00:04 con Toni Garrido labor hablamos poco de de la moda yo no te compras zapatos sino zapatillas de deporte has cambiado el maletín una mochila boletines vida color pasas de que combina o que no lo busca arroba para tu hija la sección de niñas de moda ha dejado de ser eso que te dicen que tienes que llamar si alguien que nos puede decir que debemos tener en el armario desde luego es ella para mirar de frente a la moda esa religión para es para otros la moda ahora la rigen es la comida muchos nueva forma religiones la comida para otras es una maldición todo hay que decirlo bueno tenemos Akin sería capaz de renovar el uniforme de Wimbledon explicarle al mismísimo Papa porque llevar es níquel y cambiar de las gafas de sol de aviador a Pedro Sánchez ha bajado la moda de los altares y las pasarelas porque con ella queremos conocer conociera quiénes dan forma nuestro estilo de vida nos guste o no nos guste seamos sientes inconscientes Lola Carretero muy buenos días

Voz 1298 01:02 Díaz es un placer enorme que estés con nosotros a mí me hace muchísima ilusión estar aquí contando cosas a veces hermosas y a veces incluso terroríficas la Bioy les

Voz 1995 01:13 sea que no vas a contar hoy tiene ambas es una parte muy hermoso de una parte hermosísima y una parte terrible en una una parte de aberraciones latinos vas a contar en cualquier caso claro yo pensaba el otro día a los a los cuando alguien dice muchas cosas en Twitter lo que está haciendo es un kilo no somos conscientes de que la moda todo lo que todo lo que le rodea está en nuestro entorno nos guste no nos gusta

Voz 1298 01:35 es es el de digamos que es un hilo de espiral que a veces nos entramos no sabemos dónde nos lleva a mí de la moda me gustó siempre ese círculo que no se cierra nunca que es cuando se crea una ropa cuando se vende cuando se distribuye cuando nos la ponemos cuando la de ese echamos de donde se crea es decir qué materias primas se necesitan para conseguir algo bello pero se dijo que la moda puede ser un bellísimo cuento a veces de terror

Voz 1995 02:05 pues vamos a tirar del yo de cuál concretamente diríamos hoy

Voz 1298 02:08 pues vamos a tirar de un hilo que yo creo que es un hilo de esperanza ahí es un hilo de realidad absoluta hay una empresa española que ha hecho grandes trabajos de innovación por el medio ambiente que es cuál es una empresa totalmente y alternativa a la moda de uso de materias primas que todo lo que hace todas sus colecciones se hacen con materiales reciclados quién es decir todas todas llegan a un reciclaje G más allá del que contaminamos mucho contamine hemos menos no por ejemplo se hacen zapatillas con botellas de plástico hundidas en en el Mediterráneo un ejemplo se hacen trajes de plumilla ceros con algas pero no algas que vamos a extraer del mar que sería una barbaridad es del alga que devuelve el mar cuando ya no la utilizados en sus fondos no los plumas que otra otra de las fibras que se usan de forma natural bueno el otro día fui fui a ver una de sus tiendas tiene dos en el mundo en Berlín y Madrid que son unos espacios íntegramente reciclables para ellos la ética dice que quieren compradores que sí que aprecie muchísimo la estética pero por favor no nos olvidemos de la ética ICANN medir una bolsa de papel que me compré unas zapatillas dije no no esto no quiero papel pues favorece está hecho de polvo de piedra precioso a Bolsa hablaba pero no polvo de cualquier piedra sino de piedra que está uno o obstaculizando caminos que hay que quitarla piedra que está consiguiendo un daño no que soporte una cantera es decir es una responsabilidad de moda que yo creo que da una esperanza para llevarnos a un buen y lo ser conscientes de que nos ponemos que cuesta

Voz 1995 03:53 las esperanza pero en este caso lo que tenemos es un buen ejemplo existe la forma sostenible de vestir esa

Voz 1298 03:58 absolutamente os ha cuando compramos una camiseta creemos que hay materiales nobles como el algodón la lana y bueno pues la plumas un animal tenemos que darnos cuenta que el algodón es el cultivo que mayor consumo de agua hay en el mundo nada que nos comamos nada que se cultive no hay no hay árbol vegetal que consuma para producirse más que el agua para que me estábamos ideas una camiseta de algodón de estas que podemos comprar pueden comprar en cualquier parte del mundo hoy el locos no olvidemos que ante era como pues casi casi un capricho de países ricos y desarrollados no teníamos esas grandes cadenas en Londres en París en Estocolmo pero hoy el clic llega a casi ciento ochenta países en el mundo por ejemplo Zara el texto esto acaba comprando camisetas que son tres cien de tres dos mil a tres mil litros de agua para una sola camiseta sin olvidarnos ya que luego hay que lavarla bastante que es otro ciclo eh que también otro día hablaremos de

Voz 1995 04:58 inquirió la vamos tanto la ropa para que pienso yo yo tenía más de cinco camisetas debió a mis hijos tienen treinta camiseta bueno quién está al frente de de Kohl porque detrás de todo esto hay un nombre

Voz 1298 05:10 pues mire usted no hombre y hay un hay uno de esos emprendedores que visionarios de verdad visionarios que bueno que que te enamora ni él es Javier Goyeneche le conocemos hace veinticinco años de empezó a cambiar los maletines formales por maletines completamente informales ya de fibra reciclada que creó en dos mil nueve bueno o y está en el mundo y se dedica a pescar residuos del fondo de los mares entre otros muchos caminos vamos a escucharle

Voz 2 05:39 Eco nace con la vocación de crear una marca de moda que fuera realmente sostenible no nos pareció que lo más sostenible era no seguir utilizando recursos naturales del planeta y por lo tanto el reciclaje era una opción si éramos capaces de crear esa nueva generación de productos reciclados con la misma calidad el mismo diseño que los mejores productos no reciclados no sea la idea no era yo siempre digo no es Coge el edredón dijo de la abuela una mochila sino que es transformar lo que otros llaman basura otra vez en polímero Nilo producto sino te cuento pero no por tanto demostrar que no hay que seguir cavando cae más profundo que sacar petróleo en el que podemos transformar esos residuos en algo con valor

Voz 1298 06:22 ya la propia palabra vaya vida la ética pero él dice que unas y la otra no deberíamos de aceptarla ni deberíamos de aceptar una ética con producto los feo mal hecho sólo vasto son confortables pero que cuando pidamos todo ese confort ese diseño y esa vanguardia La Vanguardia desde luego es avanzar por no consumir lo que cuesta tanto de hace tanto daño en planetas aquí

Voz 1995 06:44 aquí mencionadas oral el lo importante ahora claro también es darse cuenta conscientes de todo lo que compramos de todo lo que consumimos tenemos yo cruelmente tengo mi armario más ropa allí necesita nunca más necesitaría

Voz 1298 06:55 volver a comprar nada no tengo reparo a aquí tenemos a saber algo no es una la frase que hay es mucho que dice hoy que bonito estoy tal luego me lo compro dice no si yo no necesito nada nadie compra ya nada en el mundo desarrollado porque lo necesite es un imputó un impulso de consumo que no voy a ello al criticar sí pero sí que creo que tenemos que es que llega que sean conscientes de ese impulso de dónde viene a dónde nos lleva

Voz 1995 07:21 dice algo muy interesante no no se trata ya sólo de qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos sino qué hijos vamos a dejar a ese planeta

Voz 2 07:29 el algodón no porque la gente no es consciente no se necesitan bueno sólo pasa una camiseta dos mil litros de agua en Cheste

Voz 1298 07:36 para lavarla a lo largo de su vida son otros dos mil euros

Voz 2 07:39 no hay un documental de Isabel Coixet muy no que salva el mar de Aral que esa triste no que al final cuenta no cuando los rusos decidieron desviar las algodón agua para las plantaciones de Kazajistán pues secarán más banal en menos de dos años no es un desierto hoy en día no la prueba es que los chinos están sacando todas las plantaciones de China no las que China dónde están mandando esas plantaciones desgraciadamente a India África sitios donde necesitan el agua para vivir entonces no sólo no estamos llevando el agua para producir esas camisetas sino que estamos volviendo al agua al sistema llenos de contaminan idas y contamina o no con lo cual es un es dramático noto ya salía étnico textual News que para mí es la revista probablemente más informada no ese que se quemaba en Etiopía Un bosque de cincuenta y ocho mil hectáreas con siete poblados dentro para hacer plantaciones de algodón orgánico

Voz 1298 08:28 cuenta perdona ya he dicho una cosa que me parece todavía algodón orgánico

Voz 1995 08:34 único es que no creamos que el algodón

Voz 1298 08:36 no orgánico viene de la nube no así el algodón orgánico hay que plantar

Voz 1995 08:42 a esta iniciativa que lleva por nombre abstrae Clean de hoy Ocean's quién realmente Se dedica a sacar el plástico del mar

Voz 1298 08:49 pues después de varias visitas a pensarlo y tal deciden y se ponen en contacto con las cofradías de pescadores Javier Goyeneche y su equipo deciden qué

Voz 1995 09:00 la gran basura está en el fondo del mar

Voz 1298 09:02 hoy han visto con ese otro visionario que está haciendo la recogida de las grandes islas que ya se ha puesto en marcha entonces dice quién me saca esto ve que los pescadores que levanten Galicia cuando tiran las redes entre sus peces vienen botellas de plásticos restos de redes islas tiran las tiran al mar otra vez sí dijo tras no les llegó a un acuerdo con ellos ahora mismo hay un hay nos lo cuenta tenemos la suerte de que hay el Levante están sacando con los peces residuos tremendos ya son casi cien toneladas que van a unos contenedores que COAG vuelve a reconvertir en polímeros vuelve a hacer tejidos para hacer

Voz 1995 09:45 más de tres mil pescadores en España colaboran con esa iniciativa vamos a hablar muy sabiamente con es presidente de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa Nacho muy buenos días

Voz 3 09:54 hola buenos días encanta saludarte

Voz 1995 09:57 eh tú utilizas en tu trabajo ropa de porque ya sería cerrar el círculo si tú sacas el plástico que va a la creación de polímeros para crear ropa que tú mismo utiliza sería cerrar el círculo

Voz 4 10:08 sí bueno que de cada vez que hacemos es pues Javier con nosotros otra vez

Voz 3 10:16 un poco ropa y al nos nos hizo una gordita hace mundo y bueno irá hay también utilizamos algo de ropa también

Voz 1995 10:25 Menacho que Nacho tú ves cuando tiras las redes y las a gasto ves toda la porquería tú ves todo lo que tiramos al mar cuéntanos describe os cuando sacas esa red que es exactamente lo que

Voz 4 10:39 pues mira cuando sacamos la red desgraciadamente poder y un poquito de todo no por la tarde nada de conserva podrá de plástico como la

Voz 3 10:53 bueno en fin de un alguna neveras contenedores de basura

Voz 5 11:00 pintura y Nacho

Voz 1995 11:03 daba más la basura que encuentras cada día o va a menos

Voz 3 11:07 mira un poco a tema es decir de nosotros cuando el recital zonas porque tiene cola hay nada no entonces nosotros tienen que aquí detrás del rey cuando él está en un sitio cuando escucha trabajamos en la zona llega un momento que cada vez que entregamos coger menos menos menos menos hasta llegar un momento que prácticamente no cogemos preveía cuando cambiamos de zona ya podemos acoger

Voz 6 11:37 Nacho nos está nos estamos dando cuenta con lo que nos dice es que cuando trabajáis esa extracción Hinault vuelve al mar esa zona se limpia o sea que es posible tienes que ir a otra donde no has esta sigue sacando es un

Voz 3 11:50 la cima ella ella zona ese limpias pero claro cuando a dejarse barba de la zona vuelve a coger pero cuando vuelve la esa zona donde ya lo ha puesto de dejarle descansar vuelve porque la basura desgraciadamente por las mareas tipo las corrientes mueven un sitio para otro no porque los problemas

Voz 1995 12:10 sí sí no no no se va a acabar pero en cualquier caso Nacho buen trabajo y gracias a los tres mil manuscritos que colaboran en este caso concretamente en Villajoyosa Nacho muchísimas gracias por atendernos un abrazo

Voz 4 12:22 nada fue un abrazo todo el mundo y nada de cocinando poco a la gente que que bueno pues más limpio que el vecino sucias aquí en este tiempo buena gente que que consideraría porque realmente los más preocupado de que el maduración de una buena salud como los pescadores que pedimos desde aquí por favor que tenga un poco la gente conciencia la basura hay que no llega al mar

Voz 1995 12:44 claro el mensaje Nacho un abrazo muy grande me gusta mucho buena pesca Lola porque a veces miramos por el mundo el pleito haciendo hay un señor que

Voz 1298 12:51 no estoy Alicante esto es grave alicantina de Villajoyosa pues si ahí te encuentras eso contenedores neveras su bueno un vertedero más no es un vertedero y una de las lemas de Eco Alce qué porque no hay planeta B

Voz 1995 13:07 me planeta vez no lo hay Lola Carretero muchísimas gracias por su parte gracias gracias