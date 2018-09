“Llegábamos a Francia con la maleta vacía y la traíamos llena de comida”

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:06 diecisiete días dimos a conocer a nuestros oyentes una iniciativa fascinante liderada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón y Malloch a mí es una propuesta que trata de recuperar las vivencias y testimonios de toda una generación que está a punto de desaparecer son voces que necesitamos escuchar y por eso les pedimos a nuestros oyentes que grabas en esos mayores grabas en esos momentos que capturan sus relatos debido de esos pequeños pedazos de vida y les pedimos que nos lo enviarán nosotros enviarán a un audio de voz como pudiera seis nueve nueve treinta once XXII nuestros oyentes María Baltasar lo ha hecho es extraordinaria ya salgan es extraordinario

Voz 0269 00:45 tres señoras de escucharlo sí sí sí porque la idea no aproximarnos y sobre todo aproximar a a todos los gentes que estén ahora mismo escuchando una realidad que muchas veces se olvida se deja al margen realmente nos marcan los ha marcado y nos va a seguir mal

Voz 1995 01:04 y aprender Baltasar aprender es que tenemos mucho que aprender no sabemos nada no tenemos ni idea nuestra vida ha sido relativamente sencilla más a otros menos pero ha sido muy fácil comparada con la de esa generación vamos a escuchar sí vamos a escuchar a Rato de Pilar Vargas tiene ciento un años himnos habla de la dura vida de trabajar en el campo y como ella ve los tiempos modernos

Voz 2 01:33 a pelear Begues o cima Nancy en la nuez de arriba

Voz 3 01:39 tengo ciento un años hoy y mi vida Él es pues pues así ya la habrá Begar ida inválido Olvera se quedaron yo a acoger Lee los animales puso el teníamos que ir a ganar con los muelle Xilai Ia coger patatas y qué diferencia hay con la de hora Holy Jan y lo sé porque yo soy todo ese a base de máquinas que ya han cambiado mucho de cuando yo era niña

Voz 1995 02:16 ciento un años tiene Pilar Vegas no hace tanto tiempo y ha cambiado todo vamos a escuchar a Mercedes Félix es de Madrid relata lo lo que es vivir en una economía muy muy muy justa algo que he escuchado y en la sociedad de consumismo

Voz 4 02:30 quería sonrojar nos tiene cuarenta y nueve osea que es una niña de la posguerra total soy de Madrid y de hecho mi madre pasó la guerra que sabía lo justo mi madre compraba lo que lo más barato que había y lo de temporada yo recuerdo de pequeña de haber ido al cine dos o tres veces me acuerdo con los compraban tanto mi hermano y a mí por un jersey a cada uno de cada año un año azul y otro rojo luego también me acuerdo que los zapatos eran de ese Darra espantosos

Voz 5 03:07 sí

Voz 1995 03:08 claro que ahora parece María nuestros hijos no el año que empollón desde del año niños entre siete cada estación creíble como ha cambiado la vida

Voz 6 03:19 sí porque desde luego hay más en la época bueno todos los los con las contiendas tienen una época complicada pero bueno nuestro países ese acrecentó por la realidad de una dictadura que ha había cartillas de racionamiento que había dificultades no sólo económica sino incluso para poder percibir esos ingresos muchas familias que se quedaron fuera por una persecución más bien de ideales Iker que estaban fuera del sistema o la posibilidad de ganar luego esos dineros porque además están marcados entonces eso acrecentó todas la situación no

Voz 0269 03:56 en una anécdota en cuanto a lo que se utiliza y lo que se abusa como hay que aprovechar mi mi abuela materna que dio tantos años cuando nos sentamos a la mesa tenía la costumbre de que las migajas de pan que sobraban con el dedo meñique las hacía así así va juntando y luego decía hay que aprovechar todo nos comíamos las esas migajas no yo al día de hoy cuando inconscientemente estoy en una mesa empieza dice y empiezo hacer o con el dedo meñique las reúno todavía las es decir la idea que había de aprovechar absolutamente todo cuando teníamos tenían bienes escasos no eso prohibía hay muchos países donde todavía existe hoy conocíamos el hecho de que ha aumentado el hambre cuando hay un proyecto de terminar en dos mil XXX de Naciones Unidas con el hambre y estamos en dos mil dieciocho ya no cometió diecisiete millones las vamos a seguir escuchando a Mercedes

Voz 4 05:07 me acuerdo del frío en esta casa éramos doce personas viviendo y bueno yo nunca he tenido una cama para mí sola dormíamos cada uno con un primo aquí no había agua caliente ahí bueno pues había que lavarse pues como se podía entonces eh también me acuerdo del colegio pues de también con lo justo el colegio fue pues hasta que no llegue a las catorce y luego ya trabajar tengo esos recuerdos recuerdos de abundancia pues la verdad es que no de hecho yo vamos me metí en el mar con dieciocho años la mayoría de las familias pues nada íbamos de vacaciones a ningún sitio y tampoco pasará nada se jugada muchísimo en la calle me acuerdo que en la calle hacíamos hasta jugadas en el centro de la calzada Silvia tráfico

Voz 1995 05:57 cómo estás diciendo no quiero pensar ahora en Madrid con Carmena fogatas cazar algunas cosas vamos a escuchar a Magdalena Pérez por su parte no sale de algo muy curioso de las enormes diferencias que había entre vivir en aquella época en España o con la gente que podía viajar a Francia la misma época pero dos países que parecían a diferentes

Voz 7 06:17 en el cincuenta y cuatro entonces voy a cumplir sesenta y cuatro por circunstancias con escondiera pequeña mis padres me llevaron a Francia a París concretamente olés hubo a donde tenemos Jammu ya tenían seis años teniendo el el hecho la inmensa diferencia que había entre España y Francia momento yo iba con la maleta día volvía con una maleta llena de todo tipo de viandas ropa compraban entonces ahí se compraba en una cosa que era la cumbre comíamos yogures que aquí yo pero cuando las había probado nunca han quilla que Sitel que el el abismo que había entre España y Francia

Voz 8 07:05 era era enorme

Voz 1995 07:07 fíjate es curioso porque nos llamó Magdalena dos días después de este primer mensaje acaban de escuchar dos diez después quiso contar las necesidades que también había la época y que no eran de hambre sino de conocimiento bueno sí de hambre de conocimiento del deseo de querer aprender en una España que estaba muy atrasada

Voz 9 07:26 lo que sí que se habla de principios del siglo XX de aquellos años tan difíciles se habla de el hambre el frío otras necesidades pero pocas veces se habla de de otro tipo de necesidades como como la necesidad de saber de conocer eso me y lo digo porque me estoy acordando ahora de mi padre siempre me queda pues que él empezó a ir al colegio con seis años terminó con siete años y medio aproximadamente sin embargo su afán por saber por conocer por yo que se tenía un interés algo fuera de lo común padre hablaba inglés y francés escribió poesía pintaba mucho también bueno es un hombre que sabía de absolutamente todo sin apenas al colegio

Voz 1995 08:24 vaya que siempre pensamos en las unas necesidades tienen que ver evidentemente con más importante pero somos el vial que más necesidades la de conocimiento que nos cuenta Magrana

Voz 1 08:35 bueno en primer lugar quería

Voz 6 08:37 y de alguna manera reconocerá toda esta agenda que fue la que realmente lo gol levantó el país si somos lo que somos gracias a a que a pesar de que ellos estaban en esas situaciones lucharon es tuvieron desde cada uno desde su desde su ámbito no efectivamente bueno es que es lo que lo que tenía el sistema en el que estábamos no también había o muy mucha yo trabajo para escapar la la educación había censura es que a veces se nos olvida lo que es vivir en una dictadura y no sólo hace falta pensar los grandes crímenes de sangre hay otros limitaciones pues hubo mucha gente que tuvo que exiliarse etcétera no

Voz 0269 09:20 mira mi madre nació en mil novecientos treinta vive afortunadamente ella tuvo sus estudios primarios como el noventa por ciento de la ciudadanía española eh yo no he visto una he visto muchas personas inteligentes pero no la pondría en segundo y tercer lugar ella sea una inteligencia natural con una lectora empedernida de prensa seguimiento de noticias devora libros lo que quiero decir con esto es que nosotros la familia nos hemos aprovechado de esa esa ciencia pero el país se vio privado de muchas personas que tenían esa inteligencia y que no pudieron acceder a estudios que tuvieron que dejar los estudios que tuvieron que emigrar que tuvieron que atender a las necesidades familiares sí que no había un sistema de educación que potenciar a esa fuerza intelectual más nada Nuestro país eso es un lastre que hemos tenido durante muchos años y que afortunadamente ahora ya no

Voz 1 10:27 así aunque hay algunos que estamos a vueltas con la ley

Voz 6 10:30 ley de educación desde que empezó la hemos

Voz 1995 10:33 pero estoy contigo al de una gran fuerza que transformó este país seis nueve nueve treinta once XXII memorizar te queremos que siga mandando sus testimonios muchas gracias a todos tenemos más es decir tenemos unos cuantos que hoy nos vamos no nos da tiempo a escuchar pero lo haremos por favor sigan compartiendo con nosotros vayan cogen el teléfono más ahora es muy fácil once años tiene el iPhone pues cierto solo once años hoy cumpleaños mil trescientos millones de ahí cuanto vendidos después bueno pues vamos a darle utilidad eso coge la grabadora graben esos abuelos a sus mayores a su padre a usted sí

Voz 0269 11:07 te Keiko que te topes pesar de las mentiras que cuenta no

Voz 1995 11:09 a pesar de eso vamos a dar un sentido positivo vamos a hacer que tenga una parte de buena que sea a través de la memoria de por favor comparten con nosotros sus testimonios tres nueve V30 once veintidós son cualquiera de las redes sociales este programa Baltasar Garzón muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa y María Simon gracias y enhorabuena Un placer Nos vemos la semana que viene