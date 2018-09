Los VIP ademas cursaron solo 4 asignaturas porque solo a ellos Alvarez Conde les ofreció el reconocimiento de créditos de sus licenciaturas

Voz 1

00:00

eh me habían informado de que tenía derecho al reconocimiento de créditos por la había informado pues yo creo que fue el profesor e Álvarez cuando se planteó reconocer créditos o que le convalidará una asignatura recibir información al respecto no no no no recuerdo que nadie no va muy bien que todas las asignaturas no recuerdo este que les informaran sobre esto y no