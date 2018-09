Buscar piso para universitario

Voz 1 00:00 sí

Voz 1515 00:37 a los las convocatorias de conciertos la verdad es que han vuelto con fuerza tras las vacaciones es esta semana están Los Coronas Sandra Bernardo que ayer nos acompañó en el programa nuestro amigo Nancho Novo con los Red House esta vez que actúa mañana a las nueve de la noche en la sala Clamores mira lo que Nancho Miriam Soto hola Nancho no es del Atleti no pero aquí le tira alto ahora pero es que dice que le dejó la novia nada del Calderón por eso yo le pregunté si esta canción estaba basada en algún hecho real Se lo volveremos a preguntar para las historias de las canciones de Madrid Diego hay alguna chica porque creo que habla de Usera digo había una chica en Usera algo me dijo un día le preguntamos si que nos lo cuenten los libros cantidad de historietas Manchester ya tiene una edad expedientes de escuchando bueno les decía que queremos hablar hoy sobre el reto al que se enfrentan los universitarios que llegan a Madrid a cursar sus estudios el del el de encontrar un buen alquiler queremos hacer una radiografía de situación contándole escasos con nombres y apellidos para que ellos mismos los estudiantes nos narra en a qué dificultades han tenido que enfrentarse además de eso lo hemos pedido a nuestro compañero Juan López redactor de la Cadena Ser en la redada y en el programa de madrugada de buenas a primeras que nos haga un estudio de mercado a su forma recopilando anuncios muy sorprendentes Juan qué tal hola

Voz 1210 02:09 qué tal buenas bueno cada uno ha recopilado una cosa no vamos

Voz 1515 02:11 jugando tanto con Miriam Soto que ha recobrado un montón de testimonios de universitarios Juan se ha metido en Internet por lo que ha empezado a hacer es buscar anuncios pues bueno un poquito

Voz 1210 02:23 no voy a decir antes iba a decir espeluznantes me suena un poco de película de terror pero sí es verdad en serio

Voz 1515 02:28 entre tanto queremos que ustedes también nos llame nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta y que nos cuenten si se han visto en alguna de estas situaciones que les vamos a narrar ahora o conocen a alguien que se haya tenido que enfrentar enfrentar alguna de estas vamos Juan con el primer anunció que te has encontrado

Voz 1210 02:46 venga yo te voy a decir antes que la palabra estudiante en el mundo de idealista de fotocasa es sinónimo de algo peyorativo de algo que baja la calidad sea si ves algo este es un piso para estudiantes ya desconfiaba porque es algo que viene ya con unas calidades reguladas

Voz 1515 03:00 defecto de fábrica no el primero

Voz 1210 03:03 es uno que se ofrecía como se alquila la habitación pequeña de un piso varía doscientos cincuenta euros que dices qué precio más bueno para ser en Madrid en el centro cuando entraba en el anuncio veías que realmente no era una habitación sino que era el la terraza estaba cerrada pero claro realmente es una terraza es decir de Tous cuatro pares de habitación una era una ventana que daba al salón una ventana corredera y las otras tres eran la fachada del edificio es decir eso no hay no se puede vivir imagínate en invierno la que tiene que pegar ahí

Voz 1515 03:32 claro y además el ruido

Voz 1210 03:34 claro claro había todos los justos árboles al lado sea que reanude nada como estaba encerrada la no era era un cerramiento normal de cristal tenía ahí pues un sofá cama una una mesita con un flexible pero en realidad daba el pego de una habitación de estudiantes pero no era una habitación eso no tiene no se puede vender como habitación te

Voz 1515 03:54 de sería más bien una terraza acristalada explicando lo bien

Voz 1210 03:57 claro pero que te digan que es la habitación pequeña ya es un truco

Voz 0821 04:00 además en el salón y a

Voz 1210 04:04 a nivel de privacidad tampoco es ir allí con un piso de estudiantes que es verdad que comparte muchas cosas pero no tantas no

Voz 1515 04:12 bueno primero de los casos que se ha encontrado en qué portal te has encontrado Juan

Voz 1210 04:15 este estaban idealista están idealista hemos

Voz 1515 04:18 dado charlando también con estudiantes con universitarios que están estos días a Madrid primero de los casos Mirian

Voz 0821 04:23 pues Carlota tiene veinticuatro años dice que buscar piso en Madrid es imposible porque son carísimos

Voz 3 04:29 Nos de quinientos euros no encuentro nada ahora empezado además todo el mundo las universidades e todo el mundo parecía tener lo que cogido ya desde julio y la verdad es que es imposible yo estoy intentando te cuesta otras medidas ha hablado con mucha gente menos de quinientos euros es imposible y claro con un sueldo de becario pagas pista de quinientos euros es bastante complicado

Voz 0821 04:54 pues claro quinientos euros para no para no sé cuánto cuánto cobran los becarios bueno sabemos muy bien para aquí

Voz 1515 05:01 cientos euros Seat de quinientos quinientos euros simposio

Voz 0821 05:04 hable ella dice que ha puesto todas las medidas que sean todas estas medidas pues la sabe ha dicho a su magia su padre a sus primos a todo el mundo es muy difícil buscar piso este es el primero de los

Voz 1515 05:14 eso es la historia de Carlota tiene veinticuatro años y tenemos también otra historia la de Lucía Pascual tiene veintidós

Voz 0821 05:20 que es de un pueblo de Cantabria está en último grado en el último año de de Periodismo lleva tres meses buscando piso en Madrid

Voz 4 05:28 empecé buscando en grupos de Facebook e habitaciones individuales en pisos de estudiantes ese pedían cosas un poco disparatadas ese rondaban unos precios que yo no me puedo permitir que creo que pocos estudiantes ahora mismo no se pueden permitir por habitación sin ventanas habitaciones

Voz 5 05:50 de un metro cuadrado

Voz 4 05:53 eh una barbaridad pedían quinientos euros en zonas ni siquiera buenísimas

Voz 1515 05:59 habitación más de un metro cuadrado por las que pedían sin ventana quinientos euros Juan

Voz 1210 06:03 sí si no el centro de Madrid está imposible para encontrar algo decente otra cosa que decía otra estudiante de estas que es muy interesante es lo de la época realmente creo que es mejor para los estudiantes coger un piso en junio o julio o agosto que ahora Ana septiembre lo que queda ya es bueno como los equipos de fútbol lo que no le han dado salida ahora ya es que no lo quiere nadie entonces el segundo ejemplo que tengo es uno que que encontramos que yo todo incluido que también estaba en idealista era un piso que valía trescientos noventa y nueve pero tener la opción de quinientos diecinueve Todo incluido este piso era muy curioso porque en el salón estaba la ducha tú entraban por la puerta de casa lo primero que tenía al lavabo al lado la ducha y lo tercero sofá

Voz 1515 06:46 lo que distribuciones esa era como un pasillo

Voz 1210 06:49 sí es muy muy largo y estaba realmente la todo incluido porque estaba todo dentro de del propio salón todo menos el retrete que estaba fuera de la casa

Voz 1515 06:59 ser que el olvido no entiende el donde estaba esto

Voz 1210 07:03 espérate que lo tengo por aquí en qué distrito aunque distritos Centro que estaba en la calle Cardenal Cisneros glorieta de Bilbao y Herat mucho cante porque luego la habitación realmente no estaba mal pero el salón era un desastre

Voz 1515 07:18 más o menos no sé si tienes una estimación Juande cuánto tiempo esta chica a la que estábamos escuchando ahora Lucía estudiante en Madrid viene de Cantabria decía llevo tres meses

Voz 1210 07:30 cuando de momento no he encontrado nada cuánto tiempo es muy complicado porque es la forma más fiable de encontrar un piso es a través de una habitación que esté libre entonces ahí normalmente de hacen una especie de casting para que tú en tres y ahí pasan meses ronda seis rondas al final es como encontrar un trabajo

Voz 1515 07:47 hay que hacer un caso que hacer un casting y que tú les gusta Satur futuros compañeros es tremendo nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta esto les suena lo están viviendo sus hijos son ustedes vosotros los estudiantes quiénes los State lo estáis viviendo no estáis escuchando unos queréis contar vuestro caso vamos Mirian todos son de sesenta días

Voz 0821 08:09 algo más historias Julian Ángela vienen de Andalucía ella estudia audiovisuales el ingeniería encontraron una habitación para compartir de seis metros cuadrados ellos dos viven juntos en una casa en la que convivían otras seis personas

Voz 1490 08:23 vivimos junto con contraer pues la verdad porque es Madrid todo y ver como las habitaciones super guay por idealista y después como sin sin Ana muy mal Elvis equipado falta muy caro todo y ahora como que todavía es peor pero bueno no me nos fuimos a vivir a un piso sin ya ya súper desesperado y Erasmus ocho y no sabemos qué ocurrió si como la búsqueda del piso o cuando se ha encontrado porque era un era nuestro Videomedia seis metros

Voz 6 09:00 la verdad que no sé lo que nadie pero que

Voz 1490 09:11 vivíamos hecho

Voz 0821 09:14 estos son los que se vengan haciendo una fiesta Mis debe vengar la haciendo de la fiesta de después y les quitaron la la fianza por haber hecho por eso aún haber hecho esa fiesta pero claro tú llegas a un piso y piense compartir tu habitación con otra persona porque bueno pues ya expareja son seis metros cuadrados que mete esos que como tiene que ser ordenada de perfil más cosas que no

Voz 1515 09:38 encontramos Juan en idealista y en el resto de portales venga vamos con otros

Voz 1210 09:43 este podíamos decir que es el el metro cuadrado más más caro de Madrid eso era un piso que vimos que tenía quince metros cuadrados útiles y costaba en torno a los seiscientos euros cerca de La Latina y éste tenía la peculiaridad de una cosa que se está llevando mucho en Madrid últimamente pero no es decir es una todo del en el mundo siniestro de del alquiler es el altillo pero en este caso era un altillo realmente estrecho en un altillo de no saber es incierto cuatro palmos cinco realmente una ranura donde dormir en un colchón muy muy fino porque es un colchón gordo ya no entras te da con el techo era encima un bajo con una ventana justo al lado de la ranura que yo no sé si podía sacar la mano a la calle una una cosa

Voz 1515 10:28 espeluznante por este cuanto pedían seiscientos euros seiscientos euros en qué zona de Madrid La Latina en las claro esto ya no

Voz 1210 10:35 metemos en un barrio Latina Chamberí barrio Salamanca ahí el el calabozo que te pueden pegar

Voz 0821 10:42 vamos a ver si lo lo malo es que todas estas cosas sea al final acabaron alquilando si es que es es

Voz 1210 10:47 Areces desaparecen estos pisos son digamos yo lo son poco como el Guadiana porque el que se mete ahí no aguanta mucho por motivos obvios claro

Voz 1515 10:56 bueno nos hemos preguntado también si esta situación habrá repercutido en la demanda de los colegios mayores en Madrid el Padre Teodoro Maíllo es el director del Colegio Mayor Jaime de la de Lamo padre qué tal hola

Voz 7 11:08 hola buenos días y ustedes han notado que ha aumentado la demanda

Voz 8 11:13 bueno sí ha subido ha subido la demanda pero lo que más nos ha llamado la atención es que ha habido menos renuncias y menos salidas este año respecto al año pasado por ejemplo sí que es cierto nuestro tema que yo no creo que es la única razón que haya habido más solicitudes pero sí que por lo que en unos comentan antiguos colegiales sí que han notado que los con

Voz 1515 11:45 claro porque normalmente en los colegios mayores creo que la tónica es que con una cierta frecuencia haya estudiantes que se den de baja en este año nadie se ha dado de baja no

Voz 8 11:57 a ver una vez que el colegio está lleno de Ortega las solicitudes a los colegios mayores empiezan en abril mayo no son de última hora el quince de junio prácticamente estaba lleno y unos acecha

Voz 1515 12:10 sí han llevado no no sé si la situación es para tanto pero se han llegado a plantear ampliar instalaciones ampliar la oferta

Voz 8 12:20 no ha sido y cómo no nos deja organismo nosotros cuando reformamos el coloso así como diez años quisimos ir una planta más no organismos ya los metros edificables ya estaban cosas más in

Voz 1515 12:33 no querían muchísimas

Voz 8 12:35 creo que el mayor y ya podría reducir salas comunes pero no sea un objetivo consumiros que las salas comunes nombre en servicios comunes a todos los colegiales que un plus aspecto aún piso queríamos chance

Voz 1515 12:48 sumar hoy también la opinión de los colegios mayores en este caso del director del Colegio Mayor Jaime del Amo llevan desde el quince de julio llenos este año por primera vez ningún alumno sea dado de baja Padre Teodoro Vaello muchísimas gracias

Voz 8 13:02 ustedes no están llamando oyentes

Voz 1515 13:04 enseguida seguimos contando historias y algún anunció más Juan así que vamos a hacerlo rápido para que los oyentes se hagan una idea de la dimensión de este tema Amparo qué tal hola

Voz 7 13:13 hola Amparo en qué situación se encuentra usted

Voz 8 13:16 mira te digo nosotros llevamos una semana en Madrid somos vela fama tratando de encontrar una habitación para mí que soy de aquí una carrera que no hay en la mano no nos queda más vale lo que encontramos Kayes Simon y en condiciones malas habitaciones condiciona su Nos ocurrió en un piso que encargamos a una persona aquí que lo encontraron una habitación desde Las Palmas la fotos de vinimos era era fatal sus lo ha estropeado aún no habíamos dado para que lo guardara la habitación cuatrocientos euros de señal no quisiera una habitación no habíamos firmado el contrato y el señor no nos quiso devolver la señal se quedó con nuestros cuatrocientos euros nosotros seguimos buscando si alguien sabe de algo que haya mínimamente decente

Voz 0821 14:13 barbaridad barbaridades entonces están a través de que plataforma

Voz 1515 14:16 lo más lo están mirando a Amparo una foto

Voz 8 14:18 hay mercado todo hemos pasado Lucho él Saeco en Instagram hemos buscaban idealista mucho a través de idealista he conocido a que no se dice mira tal chico se va ha quedado a mi caso libra de todo es que estamos un poco a contrarreloj contra las cuerdas a

Voz 1515 14:38 Amparo que tengan que tengan mucha suerte gracias

Voz 8 14:41 gracias gracias con una historia además un caso

Voz 1515 14:44 has Míriam cautas veintiún años más de un mes

Voz 0821 14:46 buscando la limitado el precio ahora encontrar dónde vivir pero se acuerda de con quién tengo que compartir la vez anterior estoy viendo en Alcorcón y hecho viviendo

Voz 9 14:55 el chico dirá majísimo era un amor de de chico y tal pero la chica era un poco rara rara en el sentido de que amo estaba loca para que para que te voy a engañar no se a ir a veces lo pasaba muy mal muy mal de decir es que no me apetece ir a mi casa irme a dormir a casa de una amiga ahí bueno Illa en la universidad conocía otra chica con la que estoy viviendo ahora y la verdad es que súper bien ahora mismo sufrimiento ante era era un infierno era un infierno la verdad

Voz 1515 15:24 de ahí la convivencia claro con The a la que apenas conoces qué difícil y un caso más de los que te has encontrado Juan en Internet

Voz 1210 15:31 el último un poco retorcer dar una vuelta de tuerca al tema de los colegios mayores porque claro están todos llenos y la gente que busca un poco de una residencia Un sitio con más control para sus hijos pues se puede encontrar en la lista anuncios como como este que era una unas pecie de residencia porque el barrio Salamanca tenía muy buen aspecto de ser exclusiva pero a mí me llamó mucho la atención el precio es que valía en habitación compartida mil veinticinco euros en habitación compartida es verdad es verdad que en las zonas comunes y además parecían estaba muy bien pero me parece un precio desorbitado para una habitación en

Voz 1515 16:05 madre dejadme que sumemos un caso más es que Nos va a echarse en el tiempo encima este me parece alucinante porque es precisamente la vuelta esto Olga que anunciaba su piso ya tenido que quitar el anuncio

Voz 7 16:18 creo que por la avalancha Olga qué tal hola hola buenos días que ha pasado

Voz 0392 16:24 pues yo tengo una casa que intentaba alquilar una casa pequeñita donde yo vivía antes son treinta metros cuadrados en una zona relativamente buena de Madrid Francisco Silvela igual lo pusieran en anuncio que un domingo por la noche en el portal Idealista idealista un mes a las once y media de la mañana tuve que quitar por la avalancha de llamadas que tuve en dos horas recibí una sesenta llamadas que más me voy más mensajes por Whatsapp lo lo quité porque no daba abasto osea me pareció algo exagerado barbaridad a mí y al final lo que tuve que hacer es de las cinco personas primeras que les había cogido el teléfono a las cinco ese mismo martes eso sí esto es pues el martes quiere con ellos eso se ve la primera que vio la Kansas a la violó esa fue exagerado yo no no no daba crédito no pensé que era siempre ha estado muy cuentan efectivamente hay muy poca oferta y muchísima demanda

Voz 1515 17:28 bueno hoy por eso queríamos analizar este asunto para que se den cuenta de la dimensión de los que ofrecen de los que buscan de los estudiantes que vienen a Madrid Juan López compañero de la Cadena SER muchísimas gracias

Voz 1210 17:38 seguiremos hablando de esto de nada