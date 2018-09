100 Yardas - Empieza el espectáculo (Programa 128)

Voz 2 00:00 sí sí en ya fútbol americano

Voz 3 00:27 qué tal estáis bienvenidos a cien yardas esta semana

Voz 1025 00:31 eh en la soledad de

Voz 3 00:33 en la pantalla viendo partidos

Voz 1025 00:37 me vino la idea a la cabeza descomunal que si hiciésemos un podcast diario creo que en nos faltaría tiempo para hablar sólo de la primera jornada sólo porque han pasado tantas cosas ya habido partidos tan absolutamente increíbles y unas jugadas tan maravillosas que Chris Yécora embajada que me tengo aquí al lado está diciendo así como sabéis el perrito de de de los coches que va moviendo la cabeza vamos a qué tal estás en yardas va

Voz 4 01:09 la muchas gracias por por invitarme como siempre estoy completamente de acuerdo a esta primera semana

Voz 1704 01:15 ha sido locura tal unos favoritos que ya no

Voz 4 01:18 favoritos otros que eran dudosos giros y dudosos que que han sobrevivido y superado sí sí

Voz 1025 01:26 pues la verdad es que tenemos muchas cosas está por Barcelona Louis Jones sola

Voz 5 01:30 pues mira yo si tuviera hacer un titular sería los Rogers cojo gana a Chicago este sería mi titula sí

Voz 1025 01:36 pero ojo a Chicago tuviera que hacer uno eh a Chicago que tal y como hijo Iker y Andrea da miedito

Voz 5 01:44 sí sí cierto además jogo hago además achican además

Voz 1025 01:48 no no pecado está en la lista de o con Chicago

Voz 5 01:51 o sea que todavía más mito maldito zen

Voz 3 01:53 Teórica así qué tal estás muy buena

Voz 1704 01:56 yo no tengo ninguna otra vez que esta semana podríamos hacer una hora diaria seguramente no dejaríamos cosas porque como tú has dicho ha sido una primera jornada que si ya teníamos la las ganas y teníamos el mono metido en el cuerpo vamos esto ha sido como un aviso de que nos viene un temporal son tremendo por delante hay muchísimas cosas buenas y malas para analizar así que vamos con ello

Voz 1025 02:19 pues vamos a analizar muchas cosas en nada tendremos con nosotros Dick que menuda arranque de temporada que lleva estaba también como no Kenneth Garay estaremos con Manu Marlasca que no os podéis imaginar el análisis de Green Bay ideal el factor Aaron Rodgers que lo pone yo qué sé a la altura del Capitán América pero bueno buscó porque realmente habrá que hablar de Green Bay y cómo a alguien se olvidó de avisarles que ya había empezado el partido que como para el segundo cuarto dijeron hay que hay que jugar a esto pero bueno os lo contamos si instantes estará también cómo no Alfredo también desde México pero antes antes de que empecemos como Dios manda y dejadme recordar los resultados porcino visteis esos partidos los palcos perdieron dieciocho con los Eagles partía el juego del jueves ya lo analizaremos porque esto es como el el día la marmota este partido porque los dos fines en el partido más largo de la historia ganaron veintisiete veinte a los Times menos mal que ganamos Buy Kings ganaron veinticuatro dieciséis a Follini Reynders Tex Sant perdieron contra los Patriots en un partido la verdad que francamente bonito eh los vaca ganaron cuarenta y ocho a cuarenta los seis en un partido donde no fueran Juan las defensas sólo jugó a ataque no recuerdo un paz

Voz 1704 03:35 la gran sorpresa de la jornada fue

Voz 1025 03:38 ellas porque para mí hay hay otras que hay que hablar de ellas los Jaguar ganaron veinte a quince a los Giants venga los ganaron treinta y cuatro veintitrés a los Cos empate a veintiuno con Brown que para mí está también es sorpresón dos pero bueno la M tiene una paliza los Bill de padre mujer nuestro ganaron cuarenta y siete tres treinta y ocho a veintiocho ganaron Kansas a Los Ángeles Chargers los reds Kings pudieron con los Cardinals veinticuatro a seis no diste es muy buena imagen luego me lo bueno

Voz 4 04:07 no no los cowboys los cabos

Voz 1025 04:10 mi madre mía buscaba cowboys perdieron ocho a dieciséis con

Voz 1704 04:12 Carolina nave las grandes decepciones de la juvenil

Voz 1025 04:15 vamos vamos ahora lo comentamos veinticuatro veintisiete en ganar a los Broncos hacia Tanzi Jobs Chicago casi negando a los Packers veinticuatro veintitrés en una última jugada memorable

Voz 5 04:25 L dijo no no Chechu cuarenta

Voz 1025 04:28 la OCHA diecisiete a los Lions Lorraine cien problemas serios en los raids XXXIII a tres de los

Voz 0933 04:34 los Reynders que me vais a tener que explicar muy bien para que yo entienda las cosas que han hecho no estuvieron tan mal el partido Lorenzo Riders eh

Voz 1025 04:42 no pero tienen un chaval que se les ha ido Juan H

Voz 0933 04:44 cago que no entiendo exactamente en qué momento alguien lo Reynders pero es pueda ideal son Tarja Dre eh

Voz 5 04:51 el de ayer calentaban poco los motores decía que ya tenía asignada la pala de la semana y evidentemente la será para volver es para la decisión y además soportado por lo que hizo Khalil en el partido no que es que hizo hizo hizo lo que no está escrito o no como defensa aunque

Voz 0933 05:07 vamos es que le has regalado regalados simples jugador franquicia es que le has dado dos primeras rondas nos claro pero es que con

Voz 6 05:16 las primeras notas seguramente no va a dar como ganador nos es la pala la pala me da para el Estado

Voz 0933 05:24 venga

Voz 7 05:26 al fútbol americano

Voz 8 05:47 pues vamos

Voz 6 06:00 venga que vamos a ir sumando historias

Voz 1025 06:03 dice empezar por la pala y empezamos por el final y y vamos remontando me da igual empezar pone G treinta interesa trece de Lorraine frente a la realidad

Voz 1704 06:10 yo sí me perdona es y muy rápidamente sin Luis va a dar la pala mira la las la comparto pero vamos yo voy a yo voy a darlo positivo para mí el MP ofensivo se lo podría dar a Gil se lo podría dar

Voz 5 06:24 a Fitzpatrick que estuvo Sense

Voz 1704 06:26 nacional en Nueva Orleans pero lógicamente se lo doy Aaron Rodgers en defensa sólo podría dar a Kyle Mac que estuvo brutal se lo podría dar a Von Miller o que hicieron grandes partidos pero se lo doy a la defensa completa de los Rey ven es que que miedo metió aunque no tenía rival enfrente se comieron a los Beatles eh

Voz 1025 06:45 absolutamente absolutamente pero de los Revenge es algo que os acordáis que en pretemporada yo dije lado muy buena sensación pero insisto pretemporada

Voz 1704 06:54 el jueves hay un drivers venga Els donde vamos a ver de la talla de los dos equipos es un partido muy interesante en el jueves noche fútbol de de esta semana a ver que incorpora

Voz 1025 07:02 hemos a estas horas a al Italia Nini Andrea Iannone hola Andrea hola

Voz 0318 07:08 qué tal cómo estamos empezando

Voz 1025 07:11 través hemos empezado run Riders y sobre todo porque el Louis John le ha metido ya la primera parte de la temporada lo Riders sobre todo por dejar escapar un jugador Franck lo que ha hecho una primera semana

Voz 5 07:23 espectacular absolutamente a ver el tema a él también es fácil ahora viendo el papel que ha hecho Khalil lo en el partido más estaba esa evidentemente salida reivindicarse está claro no pero pero pero era evidente no tuve tiempo en el programa de poderlos sacar me consta los ya habla de esto pero pero si tú en un momento dado como aluden quiere reconstruir un equipo las bases es hacerlo siempre sobre giraron en torno a alguien no en defensa o en ataque en torno a esas personas pero tú no puedes desprenderse de un jugador Fran quizá haya como el que como como lo que era Khalil mal pero Khalid Mc eso yo sinceramente no sé no no les cabe a ni una cabeza no imagínate que en la deconstrucción no posible de constitución que será hablado que puede hacer adaptarlo a su forma de todos modos se vio bastante vieja escuela de Gooden ademas es que Mc además es

Voz 1704 08:17 es un jugador sobre el que construir ahí yo creo que es una visión que la la la cojas por donde la cojas no no no llegó claro después del partidazo que Mc ya empieza a decir no se quería tirar si le queda se queda seguro pues claro que sí

Voz 4 08:32 yo hay encima no ha ofrecido ningún ninguna explicación que tiene algo de sentido ofrecido a ellos

Voz 1704 08:41 no hacer lo contrario que han res que que han hecho el resto de los equipos con sus estrellas el resto equipos han pagado a claro estrellas ellos sean desprendido de su estrella pero yo quiero diferenciar una cosa es en esto estamos de acuerdo e es para mí es un error grave del lado de General Manager de de en el equipo que vi de los Riders fue mejor de lo que yo esperaba a pesar de de de haber perdido el el resultado final creo que es un poco irreal porque los Riders hacer un partido bastante apañado

Voz 1025 09:11 piensas tú Andrea

Voz 0318 09:14 la cuestión te lo he dicho a la semana pasada está claro que había hecho en falta el partido de los Bears para para que es para saber qué eran

Voz 0453 09:26 que ya sabíamos que era así de bueno que Messi

Voz 0318 09:29 así gualda salen perfectamente lo rayas Osaka perfectamente crudo en lo que pasa es que en ciertas cosas pero hay que mirar los todo dios claro que ha perdido el equipo en cuanto a calidad obviamente ahora si hay otras razones también evidentemente muchas ganas de quedárselo la tenía él está bajo contrato hubiera podido cobrar casi catorce

Voz 0933 09:51 mi yo pero si tú le das cariño igual si se quiere quedar

Voz 0318 09:54 bueno si les das el cariño que no lo sé yo estoy simplemente estoy

Voz 0933 09:59 Andrea Andrea que opera sabes qué pasa

Voz 1025 10:03 dando cariño a tantos jugadores en tantos equipos

Voz 0933 10:05 el habrá pensado que merecía más que no han hablado desde el final de temporada con él

Voz 5 10:11 esto o tiene que estar muy cabreado también cayó Maxi es cierto que se quería marchar porque a ver si que vimos a un gran Chicago en este partido pero yo no sé si sería una de sus principales opciones y la ponen sobre la mesa

Voz 11 10:24 la he cada temporada Chicago

Voz 5 10:26 para para pues yo judo que fuera unas

Voz 0933 10:29 yo Chicago en Melilla Iker es un proyecto no

Voz 1025 10:34 a esto a medio plazo mejor que el de los Writers tendríamos amigo

Voz 5 10:39 bueno tendría mis dudas y si esta oferta hubiera venido a la finalizada temporada si hubiera sido el destino que Khalil Mc hubiera queridos coger no para para para ir a ganar un jugador de ese de ese calibre lo que quiere es ir equipos que le den posibilidad de ganar no la Superbowl pasada Play Off se quiere ganar la Super gol incluido hubiera sido exhalación no por eso me extraña me extraña que que haya sido él el que haya dicho extraña bastante

Voz 1025 11:08 dicho lo dicho os os pongo otro tema en este partido de hoy sobre la mesa y lo remataba ojo con Laurence ya lo decíamos pero fueron de menos a más partido e insisto no tiene tiene mérito porque como muy bien apuntaba y que los Riders no hicieron un partido fácil

Voz 1704 11:23 no sobre todo en la la línea ofensiva los Riders es muy buena contuvieron bastante bien durante bastante tiempo a la defensa los ramos

Voz 0933 11:32 me tramitaba si eso es eso es pero

Voz 1704 11:34 cierto es que los Ravens al final tienen tantísimo material tantísima calidad que decantan el partido y para mí la persona que decanta el partido el jugador que lo hace es esto tocarle que que que es que es una bestia digo es para mí la mayor arma ofensiva que la en la NFL porque no sólo lo hace corriendo es que recibe bien

Voz 1025 11:57 es decir que muy bien se irá lo que decantó

Voz 1704 11:59 el partido al final también

Voz 5 12:02 Pirlo la Bestia estuvo muy bien por el lado de de

Voz 0933 12:05 bueno si eres jugadores escogido tirando la pelota para que lo mete dentro el partido dejarlo

Voz 4 12:13 de es mucho más completo

Voz 1704 12:16 durante todo el tiempo dime

Voz 4 12:19 te iba a decir que me acuerdo mucho de de de un crónica que tenía los sin luz una hace tiempo de Stephen Jackson no sea

Voz 6 12:25 pero sí pues mí me cuesta mucho de

Voz 1704 12:28 él claro está en la rastas hasta en las gradas pero es una apuesta

Voz 4 12:34 lo hizo la habilidad de

Voz 12 12:36 eh de recibí de cogerla

Voz 4 12:38 pace si todo ha apuntado sí que se parecen

Voz 1025 12:41 bueno estaba mirando datos veinte carreras ciento ocho yardas lo para un partido de alta de esta magnitud no pero es lo que tiene lo que tiene también su hijo tiene tiene a Cook si a CAP que tienen también los dos cinco recepción de ochenta y siete ya parece encontró día ya te han hecho entre los tres del partido

Voz 1704 13:01 sí sí dice Si vas a nombrarlas yardas de de carrera sólo hay un jugador en toda la NFL que hizo más yardas de carrera que tocarle fue James Conner el suplente Belbel

Voz 0933 13:14 qué le parece que la banda es apuntar cuidado Olivier macho que acaban de sacar del

Voz 1704 13:21 marcharte los Steelers así que me parece que van con con era otro

Voz 0933 13:24 pero yo ciento treinta y cinco yardas

Voz 5 13:26 de de cincuenta y siete desde decepción

Voz 1025 13:29 el icono un enfado importante yo creo eso porque yo creo que están bastante cabreados con con el pero bueno es lo que hay Andrea quienes matizar algo de los Raptors

Voz 0318 13:39 hombre yo creo que lo hemos hecho lo de retransmisión que lo sabemos todo su potencial que tienen este año reforzarlo

Voz 0453 13:49 sólo muchísimo donde se deteriorado

Voz 0318 13:54 eso porque la primera parte le ha servido para para entrenaron porque en sintonía para carburar para para hacer un poco de rodaje Lolo

Voz 0453 14:04 en la segunda parte

Voz 0318 14:08 han salido quizás no claro bueno también cuestiona The Game Plan a la segunda parte ya empezaron a utilizar más que utilizar más la carrera

Voz 0453 14:21 todo eso es lo que le digo bien por una parte pero eso tampoco es esperar porque hay que no

Voz 0318 14:29 la verdad que como ha dicho Iker la la línea de los Raed es una gran línea claro tú piensas el medio juntos si te imaginas una película

Voz 0453 14:41 de de la mar que él no es claro ser una masacre ir Iker realidad en ese aspecto contenido bien por lo menos más en la primera parte pero sí que

Voz 0318 14:55 la han conseguido contener los de todas maneras ha salido ha salido también la calidad de los de los de los Stiles volvemos a hablarlo

Voz 1025 15:06 sí sí sí sí no no no no que llegaremos

Voz 0453 15:08 pues no sé cómo ha salido el tema Koller

Voz 1025 15:11 no tranquilos que ahora hablamos de los Stiller si queréis apuntar algo más de este partido y si no nos vamos a ir a una vuelta por América que nos vamos a ir con queda Garay

Voz 5 15:20 yo si fuera yo si fuera de los Riders esos cien millones de a Urtzi enteramente

Voz 1704 15:26 no ahora cuando cuando volvamos el paseo por por el otro continente si hemos tratado el lado de los Riders yo creo que luego hay que ir a hablar un poquito de lo que pasó con más con Green Bay lo demás

Voz 0318 15:38 tampoco tampoco podemos ser catastrofistas a la primera jornada hasta ahora se ponen en tendrá que demostrar que después de diez años sigue siendo un buen entrenadores eso te eso es otra cosa

Voz 0453 15:51 pero el equipo dio la talla no te quiero decir a mi sí sí lord Ryder por la razón que más que

Voz 0318 16:01 nada más que por el traspaso de Mc pues precisamente el tema del crudo Dent que después de tantos años

Voz 0453 16:07 sí sí sí podía eh

Voz 0318 16:11 en alguna manera pues destacar alguna duda yo creo que a la primera

Voz 0453 16:16 lo hemos pero que son adaptarse al

Voz 1704 16:19 nuevo estilo moderno y tal pues desde luego dio las

Voz 0453 16:22 talla cero Mc B pero pero yo

Voz 5 16:24 creo lo que Mc Bayle dio un repaso táctico y yo creo que tácticamente me veía estuvo mejor mejor supo adaptar mejor la lectura del partido a las necesidades que no Grübel sí que sí quizá la primera parte de ellos eh pero yo creo que también echarle un ojito

Voz 0453 16:41 tiempo que hay que saber quién lo voy a que no es la primera jornada

Voz 0933 16:45 sí muy bien pues venga vamos a Connery

Voz 1025 16:48 ahora seguimos hablando de todo esto

Voz 13 16:53 Conexión cien yardas con Estados Unidos Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 2 17:11 Garay

Voz 0933 17:13 como siempre es impresión no la Kenneth qué tal estás oiga les cuento que presentan he estado repasando varios estás con diferencia la qué te han hecho nunca no con diferencia no no te afectan ningún huracán no llega tan arriba para las Catalina Díez dando

Voz 14 17:31 esta vez no yo sé que usted añora aquellos momentos en que nos jugamos de Caracol si a usted lo mandaron a Leo

Voz 0933 17:38 sí hombre me pasó por tercera

Voz 1025 17:40 por diez por segunda vez verdad por encima me acuerdo

Voz 14 17:43 que terminó viviendo en una casa aquí de estos pueblos sea un se dormía

Voz 0453 17:48 al lado el árbol

Voz 14 17:51 en la casa que sí

Voz 0453 17:54 sí sí en Baton Rouge qué tiempos aquellos oiga que me pagaba

Voz 14 17:59 mucha plata no aquí qué tiempos aquellos

Voz 6 18:02 te damos lo Andrea

Voz 0453 18:06 sí

Voz 6 18:07 pero estoy Andrea me con una alegría

Voz 1025 18:10 ja ja David que lleva una semana complicada Andrea creo que está durmiendo poco con tanto fútbol americano

Voz 0318 18:17 en al día durmiendo en pocos señores durmiendo

Voz 0453 18:20 si no está bien

Voz 14 18:23 eso de eso de dormir ya pasó de moda

Voz 0933 18:25 es totalmente falso

Voz 14 18:28 que me acusó a ver qué te gusta no han dado no les suena lastrando ese partido tuve pasar de esas residentes Esther y me gustó la manera como se recompuso mentalmente tiene fortaleza mental tiene fieles porque no es fácil lanzar el primer pase es el interior te dice lo lleven la sombra de dotación pichichi después levantó me sorprendía la defensa la línea ofensiva mucho mejor de lo que se pensaba pero no podemos ser tan grandilocuentes es la primera semana de la NFL VIR porque digo vamos a eso tendríamos quiere por el juego defensivo fatal ante los boca ni el de Tampa Bay que ganaron con Patrick que ya está mandado a recoger simplemente jugó porque no está ya son por aquello de la suspensión tendríamos que haber también a los Chicago Bears que permitieron más allá de labrada de Adolf ellos que sin duda para el fin de semana y demás que permitieron el regreso de Aaron Reyes y los dimes para el después de ganando veinte así es lo que más me gustó lo dan no yo escuchaba lo lo lo de John Wood hombre acuérdense que es el alumno del maestro

Voz 0453 19:39 el primer trabajo lo digo en Tampa

Voz 14 19:45 Mccain en Tampa por no

Voz 0453 19:47 no todo lo que pasa es que

Voz 14 19:50 pues bien la época aquí usted que estábamos en pañales pues X

Voz 0453 19:52 entonces yo somos muy jóvenes a y luego lo estuvo

Voz 1704 19:56 en Washington

Voz 5 19:58 actualmente

Voz 14 19:59 somos muy jóvenes señores y ahora esperando esta segunda jornada en cuanto a los Miami dos en el partido más largo de la historia o de aquellos que les según queda resulta amigo nuestro rol Martínez ya las últimas horas porque hace las transiciones

Voz 0453 20:12 no sé yo madre mía aquí le tocó

Voz 14 20:15 lo la vida señor parece vikingo Martel pero como pensábamos después de la victoria en los dos hombre vamos encontraron Jets de Nueva York tocados deprimido golpeado después de la paliza que elevar Tito y ahora lo vamos a encontrar felices de la vida y demostrando que tiene en juego terrestre que tienen bueno receptores que Sundance puede jugar en la NFL que tienen buena

Voz 15 20:38 sí

Voz 14 20:39 quién sabe qué pasará el próximo domingo pero fue en la semana uno yo creo que no hay que sacar conclusiones tan radicales

Voz 0933 20:45 oye muy bien en Miami venga vamos como ahora

Voz 14 20:53 ahora lo está encontrando tan pero tan ágil me dio la impresión en el tema de Kenia Steely de todas en general no se metió dio la misma impresión compañeros se pasa lo que le ha pasado siempre como sea el hecho de que tiene momentos de brillantez absoluta pero es bipolar

Voz 0453 21:09 sí SL apagan la lámpara de vez en cuando

Voz 14 21:11 esa es otra anotación no puede seguir pasando si quiere seguir ganándole en esta Liga a ver qué pasa señores un abrazo me te en los Estados Unidos Podemos pues la gente en las Carolinas les cuento que ya no estoy viendo la Liga porque pensar que no está Cristiano y me va

Voz 6 21:27 ha tardado

Voz 1704 21:32 a yo no les cuento que la cadena

Voz 16 21:34 la Liga quién lo Estados Unidos que eran en ningún sistema cabo le

Voz 14 21:38 precio de buen Cristiano poco horrores

Voz 6 21:40 pues nada que Cristiano está pagó la Liga ahí te dejo cuidado te mucho como Picasso lo sabe

Voz 17 21:51 los dos de que bueno al Bilbao yo ya lo había albergado una charla la con

Voz 3 21:56 no que no había oído ha pillado nos ha pillado ahí al tiempo aquí con ella

Voz 9 22:10 y visto

Voz 18 22:13 a dar el seis

Voz 3 22:26 qué tal está el Manu Marlasca

Voz 0453 22:28 qué tal pues muy contento pues antes se si con utilidades

Voz 1025 22:31 no me imagino porque no voy a las sensación era que era un equipo de pronto muerto en manos de Chicago que por cierto ya advirtió Andrea Andoni que ojito porque la defensa parecía que era la leche

Voz 1704 22:46 Andrea Iker

Voz 0318 22:49 los dos al incidieron saben incita

Voz 19 22:50 luego voy ciertamente sí tenían Raptors yo yo minusvalora a Chicago lo que pasa es que hay un hay un secreto que yo voy a compartir con vosotros que es que no avisaron a

Voz 1069 23:01 en El Vestuario nos avisó que me toda la temporada hasta final del segundo cuarto creía que estaban en

Voz 0453 23:05 en pretemporada pero ayer que esto va en serio no les os habéis enterado

Voz 19 23:13 eran cuenta que esto cuenta para para ayudarle pero yo no he hecho nada no vale vale pues ya no son los azul sea no te preocupes

Voz 1025 23:20 qué barbaridad lo que pasa es que hay presiones de verdad que

Voz 1069 23:22 Dios que primero dio la impresión de que no sabían que había un tal Mc con el número A52 que jugaba porque una línea durante los dos primeros cuartos prácticamente le veía pasa

Voz 14 23:34 dar veía pasar hacia el cuatro

Voz 1069 23:37 aquí estamos hubo una extraña

Voz 14 23:40 jugada en la en la que más ojo

Voz 20 23:42 la placas cebo estuviese a punto de placar más yo creo

Voz 1069 23:45 que que no no estudiaron bien la verdad es que no no papeles parecía una falta de planificación no muy bueno después es cierto que a partir del tercer cuarto cuarto cuarto

Voz 0453 23:56 pues yo creo que el mayor espectáculo

Voz 5 23:58 no no sobre todo sobre todo porque la la haces

Voz 1025 24:01 sanción Manu es que voy a decir una barbaridad ahí ya me van a caer todos los encima pero no me importa de verdad lo digo es que para mí un Roger está por encima del bien y del mal incluso de Tom Brady

Voz 19 24:14 por qué es más determinante para claro yo no sé si está por encima o no pero sí que creo que es más determinante para para

Voz 1069 24:20 para para el equipo no para Green Bay osea creo que que Aaron Rodgers determina mucho más para Green Bay que Breivik para para los patios probablemente porque los patios usamos conjunto más completo claro que que Green Bay no está bueno tiene los patios tienen mucho más que troncal pero tienen mucho más no no digo que no tenga nada más que a Don Rogers no porque Aaron Roger sin el cuerpo de receptores que que tiene pues probablemente también no sería tan Avon Rogers pero bueno utilizó entre receptor ese prácticamente en todo el partido Holanda alcoba adelante Adam de Alison con los tres repartieron el veintiséis tengo aquí XXVI reacciones entre los veintiséis intento de reacción entre los tres no es decir que que que bueno pero lo cierto es que Aaron Rodgers el espectáculo que dio a partir de de de de

Voz 19 25:09 en el cuarto cuarto con veinte tres veintitrés empezó el cuarto cuarto perdiendo pues esa remontada la verdad es que es tremenda no

Voz 1025 25:16 con con con veinte tres y una sensación de que quién veía incapaz de estar en el partido

Voz 19 25:22 eso eso efectivamente y empezaron ya puesto esas jugadas Rogers que que bueno lo cierto es que a línea empezó a funcionar algo mejor en el tercer cuarto cuarto cuarto ya funciona o bien ya no tenía más tiempo pero aún sin tiempo la juega de Reyes que hemos comentado aquí tantas veces que Iker se lo gritó saber cuando la jugada está rota cuando para eso ya terminado cuando parece que que hay que lanzar el balón a una banda posaron Rogers la manga esos pases alcanza los receptores no desde luego la el el el último pase el pase que es el que es brutal es brutal es brutal la guerra de Cobb es brutal los dos bloqueos que hace tai Montgomery para que pueda llegar hasta el final porque sale desde detrás y sale y hace dos bloqueos son definitivos para que pueda alcanzar el la Lines on Ibon Iker o que lo es el problema que en la retina todos los seguidores de Green Bay Nos ha quedado esta no luego ya mirando la letra pequeña del partido es verdad que la letra pequeña el partido pues vuelva a decir que que que Green Bay de apenas diez no alcanza las setenta yardas de juego de carrera y que permitió muchas yardas al al al equipo contrario de carrera y de pasa no permitió prácticamente ciento cuarenta ayer la carrera a Chicago y permitió hasta el tercer cuarto insisto que que Chicago jugase casi casi a a placer no entonces bueno habrá que hacer esos ajustes pero siempre que se da la el arma secreta que es Aaron Rodgers en estado de gracia sillas de toda la temporada desde luego que será difícil ganar a Green Bay no

Voz 1025 26:52 sin ninguna duda para quién no lo vieran alrededor recordamos el resultado bando Green Bay veinticuatro veintitrés a Chicago un gran equipo Chicago ojo porque va a estar en las quinielas para este día ahora más de un favorito no sé si para meterse en Wall Cars no no no sé si llegarán pero para fastidiar la vida a más de uno Chicago bastara ahí porque claramente es un equipo rocoso y durísimo en defensa

Voz 19 27:15 tienen una defensa es sensacional incorporación que yo creo que en definitiva es el sí a la defensa el año pasado era una muy buena defensa la verdad es que que la incorporación de Mc que va a ser tremenda tremenda

Voz 1025 27:30 yo creo que es un equipo en reconstrucción pero rápida o sea que el año que viene como gestión de un par de cosas más Chicago va a ser un equipazo

Voz 19 27:38 si como lo cual parece que sí que va a haber hay va a haber Liga no de Minnesota

Voz 1025 27:44 sí sí bueno ya veremos dentro del teatro y que ha tenido un mal

Voz 19 27:46 arranque muy mal arranque pero ya veremos no Minnesota es verdad que dio peores sensaciones de las que parecía porque ahí estuvieron los Mainer hay estuviera ahí estuviera

Voz 0453 27:56 sí sí que parecía que estaban al alcance

Voz 19 27:58 pero no no no fueron la apisonadora que parecía que podían ser contra San Francisco no pero pero bueno yo creo que también sea cuestión de ajuste y Minnesota como metamos la semana pasada en línea por línea hay hombre por hombre es un equipazo es es un equipazo

Voz 0453 28:12 sí sí eso teniendo entre los favoritos

Voz 1025 28:14 yo también eso me habla todavía ya con Jones y eso lo tocamos pero todavía más en favor de San Francisco porque me da la sensación que joder que San Francisco también es un equipo difícil eh porque Minnesota priorice los tenía que merendar con patatas inocuas

Voz 19 28:29 no no se lo todo lo que lo que hizo un poco más allá de las intersecciones que es verdad pero bueno pero pero yo creo que se le vieron manera y luego la defensa de San Francisco hizo cosas interesantes sí sí sí hizo cosas bastante interesantes cosa que sí que hay Liga hay entre Minnesota Green Bay hago yo creo que va a estar muy bonito el resto pues bueno así rápidamente tuvo algún equipo que no sacó la defensa no

Voz 1025 28:54 sí hubo equipos que viniera la mitad del equipo pero eso ya sí

Voz 0453 28:59 si nos ha para nota esto merecía marcar

Voz 21 29:02 ha dado madre mía verdad algunos de los marcadores

Voz 19 29:05 es cierto es que no tuve ocasión de ver más partidos piel de San Francisco Negrín B pero vamos de da la impresión eso de que algunos hoy dejó la defensa en casa no

Voz 1025 29:13 hombre el partido por ejemplo entre Tampa y los Seing fue brutal de ataques allá de Alien vamos no no terminaron doscientos hectáreas acaba el tiempo por pero no hubo un pan

Voz 19 29:23 no en todo el partido por cierto da Costa importan

Voz 1025 29:25 The Vice contra Minnesota esta semana eh

Voz 19 29:28 ya ya ya ya pues a lo mejor ahí sí que vamos a ver también otra dimensión otra la hay tendrán que ajustar un poco más si tendrán que que sí sí a Minnesota le permites los dos cuartos que me permitieron a Chicago

Voz 1025 29:41 has muerto puesto que todos creemos

Voz 19 29:44 en en en Aaron Roger detrás pero no tanto no estaba yo

Voz 1025 29:49 luego una de la tarde hora del este horario

Voz 21 29:52 América no lo están que buena hora para nosotros buena hora siete de la tarde ha estado muy bien

Voz 19 29:58 y luego al acabar

Voz 0453 30:00 Sde por favor que vamos a al manos no vamos a dejar ni uno entre ellos amigo un abrazo enorme feliz fin de semana

Voz 19 30:09 ah

Voz 2 30:12 escucha cien yardas eh

Voz 1025 30:25 era por rematar precisamente con Packers Ivars queréis decir algo más que luego saltamos al empate entre Steelers Brown que nos queda tela marinera para analizar yo

Voz 1704 30:35 yo creo que no es ha puesto en bandeja para hablar un poquito tanto de ese Packers ver como del by quién engañas yo creo que hay cosas

Voz 0933 30:41 muy interesante volver a empezar Iker yo me quedo en me quedo en Green Bay una punto ligero que muy rápida sobre esto que tú decías ahora mismo ya sabía yo que iba a levantar ampollas a ver cuando alguien me dice es que dejó yo pienso sí sí sí no hay duda cuando alguien me dice Pérez

Voz 1704 31:01 esa mejor entonces yo

Voz 0933 31:04 pero pero bueno he estado de acuerdo en lo que ha dicho que quizás el el matiz en que es más algo más de todo

Voz 6 31:11 pero no hallaron ruido para le

Voz 1704 31:13 a decisivos de maneras distintas creo que los dos hacen mucho mejores a sus equipos es cierto que Breivik puede estar mejor rodeado pero ponemos a mirar los récords de Lady las actuaciones en su perdón y no podemos menospreciar

Voz 1025 31:27 es que lo son

Voz 1704 31:30 pero es que tampoco puede hacerlo con con Rogers vale entonces yo me decido por él mismo

Voz 5 31:35 tengo dos tíos es la NFL al Oscar

Voz 1704 31:37 lograr muy bien claro yo yo yo yo en esto

Voz 5 31:40 caso sin a ver chic es es verdad Él los dos son dos

Voz 0933 31:44 como ya es una cuestión de dos luego hay pues mira me has quitado la boca al tema

Voz 5 31:48 justos de como de de de de de de esa versatilidad ese movimiento y esa capacidad que tiene que

Voz 0933 31:55 sí a mi me gusta más pero si es una cuestión de gustos e aquí sorprender email quiere dar los nombres porque es que es cierto

Voz 1704 32:03 este años un equipo aspirante a todo y lo han demostrado si tienes ahora Roger sano eres candidato a todo el el pase para mí el pase a Jerónimo Alison es de ciencia ficción hablabais hablado del The Kop el que le da cruzando el campo estaba España

Voz 0933 32:19 yo creo que sí mira al otro lado es brutal primero mira al otro lado pero hay dos no

Voz 1704 32:24 desde la defensa que creo que que pasan por debajo del radar porque habla Se habla mucho Aplec Martínez que es muy bueno pero a mí me vuelven loco los dos jugadores interiores de la línea defensiva Kenny Clark Mc Daniels me parece que son de las mejores parejas de la Liga

Voz 1025 32:38 dime tú también querías meterte en el bombardeo

Voz 4 32:41 es un par de palabras sobre el los dos jugadores decisivos mira yo creo que son de estilo diferente yo creo que rachas es más de crear oportunidades

Voz 22 32:52 el aire es más de tomar lo que leerán hay que sacarle provecho si es eso yo sé que

Voz 4 33:00 esos son quizás desde una diferencia muy muy pequeña pero Roses es capaz de crear con sus pies muy y no no tanto pero a ninguno de los dos puedes yo nunca nunca apostilla contra ninguno todos son los que van enterrados y luego sacan un brazo

Voz 1704 33:21 cómo cómo Breivik lectura Press NAP postes nada para mí no hay nadie es el que mejor le para Rogers con una jugada rota No hay nadie como él porque te arregla cosas que están rotas

Voz 0933 33:33 Andoni que estás ahí con los papeles como luego que tuvimos Day venga de papeles que no suele

Voz 0318 33:39 empieza

Voz 6 33:40 pues yo programa que se oye todo

Voz 0453 33:44 a ver si ya lo médico

Voz 0318 33:48 hoy en día él no se esconden tanto las cosas tendrían que limpiar que tengo tantas hojas que tantos partidos

Voz 1704 33:55 sí

Voz 6 33:55 que te cubren

Voz 0318 33:58 de hecho el tiempo yo tengo que obtiene saben tiempo que no tengo

Voz 1025 34:01 ahí estábamos bueno a tan Green Bay Chicago que nos vamos a ir también con el San Francisco Minnesota y luego matamos con Stiller Brown

Voz 0318 34:10 claro que sí claro yo creo que hemos hablado suficiente es que Rogers rollos es breve mira es que quienes vas es determinante yo creo que que que Rogers es más determinante en los

Voz 0453 34:24 que no es

Voz 0318 34:26 no estoy diciendo que es mejor una mejor roto pero parece que los patrios tienen además de a a Berdych y así se demuestra al tú miras con quién han jugado esta semana los patos y los números de la gente hacen buenos a todos saben perfectamente utilizable todos lo cual en un momento de una supuesta baja de Pelé Di pueden compensarlo con el sistema en el cerebro de Félix cosa que las pacas no los compañeros

Voz 0453 34:58 ya que encuentran con otro Rakitic

Voz 0318 35:01 en la segunda parte de de rollos con una pierna sólo es en sí impresiona saber que tú lo ves en la retransmisión lo han lo han hecho muchas veces no los disponer de imágenes comparativa de derroches lanzan dos antes de la lesión después de una lección sea cambia su mecánica todo es que no puede apoyar la piadosa

Voz 0453 35:24 no es que me Sarkozy a estas demandas ya que ya ya ya

Voz 0318 35:29 por eso digo que que ahí se demuestra cómo pero ya lo hemos visto en otras ocasiones lo Congo hace dos años que he perdido

Voz 0453 35:39 este año lo los London fue tan determinante

Voz 0318 35:42 doctor tocado pero pero en otras ocasiones les digo jugar lesionado y hacer milagros sí

Voz 0933 35:48 hay que reconocer que también fue mérito de Chicago que supo atacar a la línea de de Green Bay por donde tenían debilidad

Voz 1704 35:53 claro no fue llegarle machacaron lo que lo Cullen

Voz 5 35:58 que la alternativa que tiene nostálgicos tú no

Voz 1025 36:02 ha dicho usted me Weiner veinticuatro dieciséis Kings pero bueno aparte y nos dio mala sensación no sé si los Buy quince esperamos un equipo dan rocoso y niñas mira

Voz 5 36:18 para empezar un equipo como es no te viene de la construcción que se está haciendo que tiene a toda su línea

Voz 0453 36:25 a todas las líneas tocada ofensiva

Voz 5 36:27 vale que no tiene a Mc Kinnon ya ya no tiene aquí no Goodwin ya veremos ahora parece que también no está tocado ya veremos lo que hizo ante ante un rosa como los Vikings yo creo que es memorable yo creo que es para no sé si se mueve un poco el el yo

Voz 0933 36:45 pero sí claro pero pero sinceramente

Voz 5 36:47 sí estuvieron allí hasta el final después algunos pequeños detalles que ellos mismos en fallaron por falta de de de de de del tema pero yo creo que verdaderamente podemos estar para disfrutar y meterlo en alguna quiniela cita importante

Voz 6 37:03 no quiero

Voz 1704 37:06 no quiero no quiero ser aguafiestas de venga dime déjame a mí los los niñas me gustaron pero creo que que todavía les faltan unos cuantos bocatas de nocilla para estar a la altura

Voz 0933 37:17 me vais a la primera semana sí hombre para Hitch si no hubo amigo

Voz 1704 37:22 cosas de los forenses que me gustaron mucho en primera y hubo otras que no tanto por ejemplo

Voz 1025 37:27 me pasó lo mismo con los Bike y no te pasa igual con el White miel

Voz 1704 37:29 soy kiss me parece un equipo muy sólido que se que se despistó

Voz 0933 37:33 ah claro ir a entrar el partido les dejaron volver pero lo que están bien

Voz 1704 37:37 pero si un equipo me dio sensación de share capaz de apisonadora al otro es el tiempo

Voz 1025 37:42 por supuesto pero se desconectaron no

Voz 0933 37:45 por qué la verdad eso es verdad es verdad y tenía

Voz 1704 37:48 en que haber matado el partido no lo hicieron pero es cierto que ganaron con cierta solvencia si ir por ponerle un pero agarró por lo que hasta ahora había ganado todos los partidos si tienen una sonrisa Fidel Beni en fin creo que ante la presión a veces no tomo muy buenas decisiones

Voz 5 38:04 no obstante la Lina lo contuvo muy bien vuelva a repetir una línea que está tocada por todas los

Voz 1704 38:12 que lo a todos ellos a todos los bestias de demorado llegando a pueblo eh

Voz 5 38:17 pero pero no fui pero pero no pero no mucho yo yo yo vi más a húngaro por lo bastante con bastante tiempo para poder escoger jugada que no agobiado corriendo por subida a mí me dio más sensación de estar con con tiempo

Voz 0933 38:33 nos anima te dice algo modesto que nos vamos a Stiller Brown simplemente creo creo que los Kings sí sí usted

Voz 1704 38:41 con las cartas sobre la mesa de que van a ser un equipo top esta temporada

Voz 0933 38:45 está claro pues venga cambiamos de partido

Voz 1704 39:01 sí puede ser

Voz 24 39:04 yo quería

Voz 0933 39:06 la cosa al maestro Andrea hablar de mí no no no no no

Voz 6 39:11 o sea que decir

Voz 0933 39:14 los dedica unas palabras vas a esperar más semanas por lo que veo

Voz 0453 39:18 bueno yo te diga eso

Voz 3 39:21 ahora pierda encima a Andrea no

Voz 1025 39:24 qué he tardado semanas por no decir dar recuperando en temporadas anteriores en un partido como el que Binter Steelers Bravo yo no sé si estaría de acuerdo conmigo pero fue un partido de tú a tú de los dos equipos de un equipo como los Brawn que viene de meterle un tal arcoiris no me malinterprete este lo estoy exagerando eh quiere decir que es un equipo que viene de de de muy mal la temporada de muy malas temporadas y los Steelers que parten como favoritos de la verdad voy a darle aquí voy a darle parte de razón recuerdo

Voz 5 39:58 la pasada que tuvimos hay un pequeño desajuste de de ideas con mi querido y gracias a que los Steelers cosa que mirarse exacto el tú lo estabas diciendo yo no yo no veía en aquel momento no pero sinceramente al margen de de de bien los Brawn se sin quitarles nada a los Brahms por supuesto pero cierto que tengo

Voz 1704 40:19 el ers tienen cosas que tienen que arreglar sí sí sí sí

Voz 5 40:22 es cierto ideó una cosa muy rápida eleve Juan

Voz 1704 40:24 ya que no tiene mucho que decir pero la defensa de los brazos me pareció tremenda bueno lo veníamos diciendo sé

Voz 1025 40:34 yo creo que quiere hablar sí

Voz 1704 40:36 claro sí dime

Voz 0318 40:40 se puede parecer que uno habla a toro pasado todo es fácil pero creo que aquí por lo menos aquí no eso no debería ser sospechoso francamente a mí este partido no me ha sorprendido nada ha pasado toda la opción creía que podía pasar unos grados que no sólo el Bronx pasaba saudí que pueden plantarle cara a cualquiera que han tenido el partido otra vez un circo en el en la prórroga hubiesen ganado también es verdad que han fallado también lo es

Voz 0453 41:13 el Aberdeen Lubián

Voz 0318 41:16 lo que sí que que hasta ahí había llegado a una grandísima defensa de los de los será porque lógicamente se habla mucho de de Cali el Mac pero

Voz 0453 41:30 bueno Garrett saca con cinco asistencias asistencia dos Sachs dos ambos son pocos

Voz 1704 41:37 se dice pronto

Voz 0453 41:39 esto

Voz 0318 41:41 buenas defensas que interceptaron tres veces actriz

Voz 25 41:44 sí sí

Voz 0318 41:46 esto en

Voz 0453 41:48 bueno digamos que en parte

Voz 26 41:52 no yo

Voz 0318 41:54 hasta final no se ha visto todo todo lo que se podía ver del ataque de los brazos aunque luego Holandes

Voz 14 42:00 sí que tan bien que y eso es lo que pienso o lo rutas cortos que es muy bueno yo siempre he dicho que déjale jugar en un sitio donde se ha vendido doscientos no es una pasada

Voz 0453 42:16 en ciertas detenciones también en ese aspecto

Voz 0318 42:21 Lago en cuatro los estilos yo creo que les decía la semana pasada sea el hecho de ETA relajados con el tema de

Voz 0453 42:29 el de P

Voz 0318 42:31 muchas cuidarle mucho cuales no es una sorpresa en el domingo a saco sea lo está haciendo bien siempre lo he hecho bien aquí ellos saben lo que tienen en casa llega un momento que mira si yo no es un poco la cuestión de Mc no al final desde el punto de vista deportivo evidentemente has perdido Pedro igual para para hipotecarse de la casa con convenio cuando tienes acorde con el contrato que tiene pues desinvertir en otros sitios sea Köhler se ha hecho casi doscientas yardas totales

Voz 5 43:08 si finalmente hay ciento treinta y cinco de carrera y cincuenta y siete

Voz 0453 43:11 yo lo estás preso que son ciento noventa y dos osea no sé si no viste tiene base partida

Voz 1025 43:18 te gustó o no

Voz 4 43:20 sí sí vamos a lo que yo yo tenía como hablamos la semana pasada habíamos dicho que los cielos a habrían sido un

Voz 1704 43:29 hasta hasta el domingo para mí un favorito

Voz 22 43:33 luego de ideas muy muy pronto

Voz 4 43:35 para empezar a decir que no no no no pero estoy completamente de acuerdo con con con Iker de que ellos tienen mucho que arreglar mira os a Brown no decisivo Schuster no decisivo cuatro

Voz 0933 43:51 deberían serlo si cuáles deberían ser dominar

Voz 4 43:53 antes si quieren llegar a la suponemos y luego luego roces

Voz 0453 43:56 por otra vez haciendo tomando decir

Voz 4 43:59 John es que nunca tomaría ni ni le tenemos casi en el mismo nivel no pero él también es uno capaz de aunque ese aunque sea un tipo muy grande es muy capaz muy hábil de de que te moverse de creer cosas con sus movimientos y con los pies ha perdido peso hizo muchas cosas en el que ya ha hecho en el oscilan prosigue con los mismos problemas del año pasado que le que le atacaban en el final de la temporada que era malas decisiones

Voz 1025 44:28 se mala cabeza del XX

Voz 0933 44:30 tres completamos de cuarenta y uno intentado si alguien que en Elda

Voz 1025 44:33 no con trescientas treinta y cinco yardas para

Voz 0933 44:35 claro pasa de las trescientas yardas pero cuando se ponen en plan pistolero pues pierde pierde efectivamente para que no haya

Voz 1704 44:41 escuchados los datos que son curiosos sin haber ganado sin haber ganado ya los Brawn han hecho mejor temporada que el año pasado así que me Ponseti lo que dije las

Voz 6 44:49 no pasa nada huevos y otro dato es que

Voz 1704 44:57 cero victorias cero derrotas un empate es el mejor inicio de temporada de los Brandao desde dos mil cuatro ya esto dejándolo en anécdota si miramos el jueves los brazos esto ya claro serio creo que la afición de los brazos tiene motivos para ilusionar

Voz 1025 45:12 o sea que podemos decir dos cosas que que cien yardas es el

Voz 0933 45:16 es el único programa en donde ya aquí lo dejemos ya dijimos

Voz 6 45:19 los Brawn se iba a hacer mejor temporada que es que todo habla de los patrio esas llamadas haciendo historia estamos aquí haciendo esta teoría

Voz 0318 45:27 más de hora y quién puede hacer gracia pero amparado una racha de derrotas

Voz 0933 45:35 importante insisto esto es de catorce años

Voz 0318 45:38 yo llego a este partido a la prórroga con todos los es decir bueno todo esto no es solamente que han llevado

Voz 0453 45:45 en la pudieran haber ganado yo he tenido la editorial lava es que también el carácter

Voz 0318 45:51 de remontar el partido sin problemas Galán provocado de remontada ahí

Voz 1704 45:56 eso que era un equipo en dinámica negativa y ser capaz de remontar hace cambiar el chip

Voz 5 46:01 ha cambiado la pelota al experiencia

Voz 0318 46:04 no te quiero decir los que supuestamente deberían ser las estrellas están bueno menos Gordon sólo entre comillas sólo atrapado en balón entero como lo ha hecho y en qué momento se lo que ha significado esa Charo indicó no

Voz 0453 46:23 a ese valor sin haberla leído antes

Voz 1704 46:26 el balón que empata XXI el partido lo segundo

Voz 0318 46:28 son Gordon recuperará al cien por cien al que hemos visto

Voz 0453 46:32 sí

Voz 1025 46:34 bueno pues chicos el tenemos unas cuantas cosas más que hablar pero si no no parte este

Voz 0933 46:41 yo quería rematar algo de este partido porque sendos que han tantos partidos yo yo quiero hablar de otro partido en particular cuando cuál es tu otro partido en particular el de los ya hecha en Detroit por favor de eso hablamos yo quiero hablar

Voz 1025 46:52 me doy por supuesto y aparte quiero hablar también de los Jaguar que me gustaron mucho de los venga áspero antes nos vamos a México venga

Voz 13 47:02 comunicación con México llega a cien yardas desde Dobleu Radio

Voz 2 47:08 al periodo también

Voz 27 47:16 como entraron que otros alumbrado otros Rascal del consulado de arduas semana uno de la eh bcn donde lo que más ha resuelto son los cuatro puntos en este serial el partido estampa GEAS pasó en ese juego de donantes defensivos que ya había comenzado la temporada él se disfrazó de Joe Montana es precisamente para dar un partido extraordinario ochenta y ocho puntos es el récord semana uno en puntos totales entre dos equipos Buffalo no puedo entender cómo exigió expire mando me explique MC él es increíble siete transacciones su carrera no lo puedo entender algo al Lille quiere muchos tienen más para ponerlo de titular con los veo si bueno los provechosos esto último que hablamos poco de último eh acabó invicto en la pretemporada a no hacerlo cuarenta y siete puntos en su primer juego hemos últimos creo que vale la pena ponerme Ascensión preciosos contractivo una un empate el mejor frase bromas pero bueno es el mejor arranque el declive antes del dos mil cuatro es el primer gran semana unos desde mil novecientos setenta y uno mucho trabajo para Pittsburgh qué bien me iba ganando el partido XXI siete empezó a dejarse caer lo aprovechó los que los parados para poder empatar en juego me gustó lo que demuestra que puede ser puede ser quién sea esa línea ofensiva la lista para ponerse a correr si es necesario la derrota en Los Ángeles chollos en casa pero sobre todo es que es un espectáculo de ese muchacho ganar a los Chargers que es uno de los equipos llamados eso es esta temporada pero resultó todavía mucha más espesa los Kansas City Chicks qué pasó con Dallas es la responsabilidad que acelera así como ahí sí que tener quince en sus hombros no funcionó los acabas ganando Carolinas pero sobre todo el tema tan desastroso esos partidos bueno pues quince dio a cartelera sin lugar a dudas señoras que estamos cojos andar ahí de renunciando en un me histriónico de la NFL como suele tener no se y más en los domingos por la noche regreso de un partido por cero en Chicago EE UU bastante bien el partido pero se le olvidó que tenía enfrente un nombre que no les puede dejar segundos en el reloj porque va hacer pedazos y ex coordinador defensivo excampeón del mundo en su primer partido como que cosas cuarenta y ocho puntos bienvenida vale vale Félix como coche pues pues los fans cumpliendo con su moto ser favoritos este año gracias a que tiene la mejor plantilla sin duda de lo que es la americano en los Estados Unidos lo muchísimas cosas cosas que practicar nos estaremos escuchando arroba su fuerza

Voz 29 50:37 anda

Voz 6 50:43 el seis mira escuchábamos Alfredo también me decía venga

Voz 1025 50:48 ten pero casi me apunté si aquí va a si no que me estaba comentando de dos partidos mientras comentaba Alfredo que tiene toda la razón que no parecen de NFL y que no sorprendieron que