Roberto Leal: "No puedo decir fecha oficial, pero OT va a empezar muy pronto"

Voz 0699 00:00 a ver que esta música de fondo tiene una explicación hoy se ha presentado en Madrid la Bimbo Global Energy Reis que es una carrera solidaria a nivel mundial que se disputa en más de dos decenas de países de forma simultánea entre ellos España como decía con pruebas en Barcelona en Madrid vamos a acercarnos un poquito más allá con un protagonista Antonio de la Torre en qué consiste con quién estaba muy buenas tardes

Voz 1493 00:20 buenas tardes pues es una carrera para todo el mundo con carácter solidario que se va a celebrar el veintitrés de septiembre domingo en dos sedes en España que como bien ha explicado es a lo largo de todo el mundo pero en España se van a celebrar en Madrid en el parque Juan Carlos I en Badalona a lo largo del paseo marítimo una carrera que este carácter solidario por cada kilómetro que se recordase van a destinar dos rebanadas de pan al Banco de Alimentos también va a favorecer a la Fundación menudos corazones que es una fundación que apoya a los niños que nacen con diferentes cardiopatías hay varias modalidades para que no se escaqueo nadie para que pueda correr cualquiera toda la familia de tres kilómetros cinco kilómetros sin diez kilómetros en ambas ciudades está escuchando uno de los embajadores principales estoy muy bien acompañado no es otro que Roberto Leal presentador de televisión alguno de Operación Triunfo les sonará mucho que está a punto de empatar ya te escucha

Voz 0699 01:08 hola Roberto muy buenas tardes esta vez Paco tú la vas a correr o no te da la vida

Voz 1 01:12 sí hombre sí la voy a correr yo cuando me apuntaba una carrera hay encima teniendo la suerte de ser embajador participo activamente sí sí voy a correrla de diez y luego si se deja la vida y ahí sí que te dé la razón haré la marcha de de tres kilómetros con mi mujer y con mi niña que eso todavía lleno

Voz 0699 01:31 no sabe del todo vale es una noticia en el que se entrenan simultáneamente a través de la serie oye me da que eres un presentadas a Roberto muy deportista tuvo eh

Voz 1 01:40 sí para mí es una manera también de tener una rutina saludable y de hacer otra cosa diferente a trabajar no porque con la etapa última que llevo que que al final bueno sí tiene tu de de trabajo pero me busco eso porque Cillo para también me mantenerme mantenerme al final el tú lo sabes también lo que echamos mucho

Voz 2 01:58 la hora en el ordenador lo luego también en mi caso de pie y tal pues IVAC Moss teniendo una edad hacemos deporte au mal no

Voz 0699 02:07 no sé si si aparatos que me divierte me gusta entre tuyo para presentar hay que estar especialmente en forma Robert

Voz 2 02:13 hay que estar o no no no para presentar OT no para

Voz 1 02:17 que los trajes que me pone me quede más o menos bien no como si me hubieran tira desde lejos sí pero pero no al final lo que hay que echar es bueno tener buena salud pero para todos especialmente para presentaron un programa hay hay que estar bueno preparados a verte el guión y ya estaba porque luego directo

Voz 0699 02:34 vale me vas a entender porque es periodista periodista te voy a hacer la entrevista un poco rara de la generación noté que han dejado atrás quiénes eran especialmente deportistas y quiénes no

Voz 1 02:41 Nos mira se que en su día lo saqué correr hundidas de la Academia corrían rápido que yo lo vi allí en Raúl por ejemplo corría rápido también Cepeda corría rápido Ricky el resto corría no te digo que que colocarle bueno pero éstas tres son los que se picaron poco conmigo delante algunos por lo que sigue pues lo que hablo con ellos siguen sin ahora bueno buscando buscando tener Tito no

Voz 0699 03:08 desde mantienen bien hombre ellos cantan que es lo que hacen y hacen muy bien pero si tú ves alguno que se lo hubiera dado especialmente bien algún deporte no se baloncesto fútbol tenis lo que son

Voz 1 03:17 en baloncesto sin duda Cepedano yo yo pensaba porque el cuello cuelga muchos vídeos en Instagram o jugando al basket yo pensaba que eran Fake porque le he visto meter canastas de de una canasta la otra si si él dice que llegó a G jugar no profesional pero que tenía tenía alguna que otra oferta sea que que juega bastante bien y después al fútbol y eso bueno de esta generación no pero Bustamante es verdadero cráneo jugando al fútbol sí que tuvo una oferta del Atleti sobre la mesa en su día sea que sí sí cante y deporte pueden de la mano al final no está está perfecto

Voz 0699 03:53 Bustamante recuerdo lo del fútbol el vasco voy a apuntar para el Play Basket que esto viene

Voz 1 03:58 pues sí sí de verdad que muy Crack oye mira que

Voz 2 04:01 me gusta aplicar me con él letal bueno con todo así en plan broma pero ahí no entraría nunca porque me va a dar una paliza oye cuándo empieza una nueva Boted Roberto

Voz 1 04:08 pues mira muy pronto no te puedo decir fechas todavía oficial porque entonces la mismo cuando llegue a Televisión Española si están esperando

Voz 2 04:16 pues vale vale porque no no pero muy prontito

Voz 1 04:19 que si tenemos en muchas ganas ya de de directa para mi segunda segunda edición nada tratar de de empatar por lo menos con la del año pasado no

Voz 0699 04:27 Nos encontraremos también cantantes deportista

Voz 1 04:29 tras pues fíjate que todavía no yo no les conozco no he tenido la suerte de conocer es todavía no pero bueno tú sabes pronto se que sí sí que ha fichado les un poco pero no sé si sus aficiones son el deporte o no lo veo bien sé que que creo que que llevarán una vía es saludable pero eso habrá que preguntárselo mira es una buena pregunta para una de las galas vale mira así me siento yo

Voz 0699 04:54 poquito también de Roberto termino la bien vamos a decir lo bien es una carrera recordamos finales de septiembre nadie puede escaquearse porque hay para todas las distancias y encima es un fin solidario pero podríamos decir que tuvieron corriendo en esta etapa de tu vida es un maratón no una carrera de se note totalmente seco

Voz 1 05:15 sí ahora hace ocho días que me incorporé de las vacaciones y te puedo decir tranquilamente que parece que hace ocho meses en incorpore tremendo tremendo porque claro a hará entras en la rutina yo sigo en España Directo toda la tarde ahora empiezo con Operación Triunfo encima te bueno también eso lo compaginó con el gimnasio tengo una niña de catorce meses bueno no podemos decir que que no me aburro pero sí sí vivo vivo no es así un maratón mejor un maratón no es un esprín pero no dejó de estar todo

Voz 0699 05:44 Otegi equipara ya entonces escucharte cansar mayo así que no lo no si no no no no no Cansinos sino cansado que esto es una diferencia

Voz 2 05:53 Matti muy verdad estoy de acuerdo bueno pero

Voz 0699 05:56 sí que me da para por lo menos si es un fin solidario primero en la SER y segundo hacerlo posible para correr aunque sea un rato

Voz 2 06:02 mito y contribuir a que todo vaya mejor que PT veinte venimos todo todo

Voz 1 06:08 el equipo porque al final es eso lo que no mueve por supuesto a lo que nos cuesta correr correr también pero al final hay una causas solidarias blanco como decíamos dado dos rebanadas por cada kilómetro recorrido al Banco de Alimentos hay gente que no tiene acceso a alimentos básicos como pues desde el pan y tengo una manera fíjate amable divertida Hay fácil realmente de de apoyar así que además de de la Fundación menudas corazones que que una parte de de lo que cuesta el dorsal Osaka