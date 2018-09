La localidad Cebolla se queda sin libros por una riada

Voz 1 00:00 el otro día la riada de agua de ir de barro

Voz 0313 00:02 que que arrasó una localidad muy pequeñita de Toledo que se llama cebolla habrán visto imágenes de la farmacia por ejemplo en lo que ahora puede ya no estaba no bueno además de inundar de destrozar la farmacia inundar viviendas destrozó también la Biblioteca del pueblo se ha convertido en auténtico lodazal sólo se han salvado el veinte por ciento de los libros hasta aquí la parte digamos negativa trágica de la noticia la cara positiva ha sido la reacción están llegando nuevos por donaciones que en fin provienen de de de muchos puntos de España están casi casi bloqueados hemos invitado la bibliotecaria de cebolla asome a la ventana María José

Voz 2 00:36 Olivares buenas tardes qué tal María José como eso

Voz 3 00:40 nadie él de un poco desbordados con pero bien

Voz 0313 00:43 cuántos cuántos años hace que está de bibliotecaria y en el en en el pueblo

Voz 3 00:49 dieciocho dieciocho años ya

Voz 0313 00:51 su hijo con tanto tiempo y con tanta veteranía que sintió al ver la Biblioteca hecha un desastre por por lo del barro y la lluvia

Voz 3 01:01 o sea que Colombia uno cero bueno luego de Puebla Durango SAS lo que no creas aval y se coge la parte de arriba no subiera la humedad hay veinte a trabajar el pasado pero pero Titín

Voz 0313 01:24 que pena que pena está hasta llorar y todo me imagino no probó una puedo llorar claro cuántos libros a la biblioteca antes del antes de la de la ría de cuantas queda

Voz 3 01:34 el uno uno dos coma catalogando todos los nuevo Venus llegaba sugiere pico y estoy allí

Voz 0313 01:46 cuántos han llegado a la segunda parte era noticia cuando dijo

Voz 3 01:51 entiende que si la cantidad que yo te cuento porque porque es que yo te digo el Camus desbordado hizo lo tensando pues lo que es la localidad un poquito los alrededores Talavera de la Reina que lo tenemos cerca es una ciudad grande pero bastante bueno pues fuimos contentos porque ha sido parte abrumado pero por otra parte dices Magee mía que no te quiera que voy haciendo quisiera aquí

Voz 0313 02:18 oye María José nosotros aquí en la radio tenemos un montón de libros iré cuando los llevamos a a bibliotecas normalmente de Madrid pero también de fuera os podemos enviar un cargamento de cincuenta sesenta setenta ochenta cien libros o olía ambos más que ayudamos

Voz 3 02:35 si no no mire ademán Carlo peca de cero es decir ahora mismo hay gente que tengo que empezar con un ejemplar número uno entonces bueno es muy difícil a filtrar que igual no llegan duplicados pero bueno tiempo tiene modificar alguna cosa pero por ahora es imposible decir que no

Voz 2 02:57 mareante pero que no hay nada

Voz 0827 03:00 eso está pensando en estos momentos que aparte de libros va a necesitar a partir de ahora ayuda porque claro hay que hacer a a pasos agigantados primero a la recolección y ese trabajo de catalogación que usted ha ido haciendo durante los dieciocho años va a necesitar ayuda

Voz 3 03:15 sí lo más seguro que que bueno lo que el Ayuntamiento y eso preveían ayudarme ahora tenemos la ventaja de que como se hace con la informática el catálogo lo catalogado la nube IMI bueno Puy es una

Voz 2 03:35 es una ventaja grande conquistar damos mucho menos pero

Voz 3 03:38 sí sí el espurio las eh

Voz 4 03:40 en las elecciones

Voz 2 03:42 pero bueno empezar poco a poco y sobre todo tenemos bueno pues mobiliario los equipos informáticos tuvo que se lo llevó

Voz 0313 03:49 de los libros que se han perdido de los que se han salvado haya alguno con un valor o un significado especial para usted María José

Voz 3 03:57 sí la colección infantil yo me gusta mucho mucho en novela cero la colección infantil era era una una una colla no porque claro yo te callas sino porque creo que que lo era eran ediciones muy muy bonitas en editoriales que cuidado mucho la luna ilustraciones los cinco premio María Moliner que ha recibido la Biblioteca estaban allí

Voz 5 04:23 hoy de estos ese salvaron y claro eran los de las estanterías de arriba no las las enciclopedias tengo una curiosidad me de José siguen entrando gente a la Biblioteca consultar una enciclopedia o y a todo el mundo se se lo busca en la Wikipedia en Google

Voz 3 04:42 ahora el siglo piernas forma nuevo aquí en el pueblo una de esquí

Voz 5 04:47 José las enciclopedias las bajas abajo ahora eh leerlo todo si acaso las trabajo

Voz 6 04:54 claro que la parte infantiles chiquititas muy baja todo lo niega además no

Voz 3 05:03 a ver si el AVE bética en las zona debe béticas qué tal están en el suelo prácticamente no eso eso desapareció es que no no soy ni para el río Tajo

Voz 0313 05:14 ya al margen de la sea al margen de las enciclopedias los vecinos como es el gentilicio de cebolla cómo se llaman los vecinos ese voto hacia bonos los sevillanos eran son muy usuarios de la biblioteca

Voz 3 05:25 sí sí y además me que le mucho hombre simple quería que fueran más y que vinieran más Illa pobres y la población juvenil en la que más no cuesta pero un ciento cincuenta y uno que me siente que ocupe Egia gente juvenil que otra cosa yo les sí bueno pues he pero sí mucho mucho mucho todo lo que tiene mucha novela nueva un catálogo era muy moderno

Voz 2 05:55 entonces el alquiler de locales municipales por

Voz 0827 05:59 venga si funciona muy bien sí sí lo sabemos vamos a ir concretando entonces peticiones María José a ser posible en enviar enciclopedias que ocupa mucho y no estoy están prácticamente nada y a ser posible el primer envío libros infantes

Voz 0313 06:12 si no tenemos todo el mundo tengo aquí hay que ir sembrando si alguno

Voz 3 06:16 dile a Cuba ni lo bueno la parte de abajo de todo lo que la Nobel adultos también no fue pero pero bueno Culture cheque fue pues dos metro de agua si toco ocultó los todo lo cual tú pero bueno la es que tiene casi el cien por cien es muy infantil juvenil

Voz 5 06:37 pues yo María José no dejo de pensar y de ver poesía en en eso que has dicho de de que de que los libros estén ahora en el tajo pensar en en carpas y en si libros compartiendo espacio con Gulliver no oí con otros personajes infantiles en estos momentos no

Voz 2 06:55 sí pero me da sabes pero hace unos días

Voz 0313 06:59 tiempo de escribir un libro un cuento de si María José Olivares biblioteca día de cebo ya muchísimas gracias por estar en La Ventana hay muchos ánimos se libros va adelante digamos lo enviamos seguro eh