Escucha las noticias de las 17:00 (12/09/2018)

la Audiencia Nacional ha desestimado los argumentos de la plataforma ciudadana red del Observatorio de la Deuda en la Globalización que aún a esta hora hay conociendo el archivo se muestra convencida de que diversas instituciones del Estado actuaron en connivencia con el sector privado para asegurar el beneficio del proyecto la querella iba dirigida contra diversos ex ministros entre ellos Joan Clos y Miguel Sebastián José Manuel Soria y también al presidente del Real Madrid Florentino Pérez en dos mil seis el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pactó una indemnización de mil trescientos millones de euros si finalmente el almacén no se llega a construir

y por supuesto que va a haber primarias más que primarias yo diría que va a haber casi participa áreas porque es que yo quisiera que fuera una cosa que sucederá entre todos jamás se me ha ocurrido pensar que no iba a haber un proceso de selección de estas características

Voz 0518

03:37

que sea tongo de manolas entonces como no haber primarias porque no la va a haber que era la participación prevista sin venta nuevo término desde participar días porque más que primarias no haber participar en lo que va a haber es el dedo el dedo de Manuela Carmena que va a decir tú si tú no tú si tú no tú si tú no