El colegio de Olba utiliza el huerto para enseñar a sus alumnos

Voz 0313 00:00 pues la historia que vamos a contarles a continuación aquí en La Ventana tiene mucho que ver con el público que consume literatura infantil juvenil porque vamos a hablarles de un proyecto educativo muy muy singular que de masas conecta con una noticia con otra historia que les contamos aquí en La Ventana a principios de semana ya saben se lo recuerdo sin que este próximo viernes estaremos en en Calahorra Maite en el teatro la hermandad para analizar el fenómeno de de la España vacía Iber y comprobar sobre el terreno cómo se buscan alternativas a a esa problemática no bueno pues el otro día tuvimos el testimonio de una mujer que ha visto ha descubierto hoy está viviendo la cara más positiva de vivir en un territorio que no esté masificado se llamaba se llama Araceli Orellana es madre de cinco hijos dos recuerdo de Valencia capital sea trasladado a un pueblecito de Teruel que se llama fuentes los Ig gracias a eso la escuela ahí quería llegar ha podido permanecer abierta era su primer día de cole porque de los chavales ya estaba muy felices

Voz 1 00:59 luego parece ser que la ciudad tener cinco hijos es una enfermedad y en el pueblo es una alegría que hemos tenido una acogida grandísimos hacemos con una gran familia en el pueblo toda la gente del pueblo esta mañana aplausos en la puerta al colegio ha sido supere motivo también ha venido la televisión osea a los niños están estamos todos bien no un sueño todos estaban super contento se querían marchar y el cambio ha sido enorme tanto olía la calle jugando todos los amiguitos del pueblo son con todo el día ya no ve la tele ya no está digamos con el Internet ha vuelto a jugar en la calle la calidad de vida que aquí que son todo como una pequeña familia el paraíso no tiene que ver con la capital del capitán ese estrés es ruido estoy tan tan agradecida estar aquí que apoyas que animo todas las familias a que repueble que sí se puede

Voz 3 01:49 eh

Voz 0313 01:52 Sí Se Puede en otro contexto bueno pues al día siguiente nos llamó un oyente de de un pueblo cercano de Huelva ahí hay algo más de doscientos vecinos también tienen un colegio muy singular es más el año pasado ganó un premio de la Fundación tiró dos por su proyecto educativo y nos hemos interesado por los detalles del mismo Pasqual Baron tardes buenas tardes bienvenido varones es padre de dos niños de cuatro seis años no que lo que los llevas al cole correcto y qué tiene de especial este colegio

Voz 4 02:19 pues es un colegio que trabaja de una manera singular como has dicho trabajar por proyectos que tiene la huerta como como eje vertebrador de currículum digamos que que que a través de la huerta que trabaja todos los contenidos curriculares de de de de todas las etapas sacada de tapar trabaja de una manera hice incluye dentro de la huerta y se construye el currículum a partir de la huerta

Voz 0313 02:41 este proyecto ha atraído también familias de fuera que han permitido con los chavales mantenerlo abierto

Voz 4 02:47 pues bastante sí sí es como leíamos como lo nómadas educativo su sede hay mucha gente que está buscando centros sobre todo centros públicos de calidad que hay pocos y digo bueno se busca muchos intenta darle contenido hace hace escuela pública de calidad ISO mucha gente que está hace muchos kilómetros si hice muy bien mucho para para encontrar centros centros públicos sí sí hay mucha gente que está viniendo

Voz 0313 03:14 hola bastante gente vamos dejar incorporar a la conversación a la profesora que es quien tendrá también más detalles del día a día en ese en ese cole Delphi Ruíz buenas tardes hola hola bienvenida a cuantos chavales tienen por cierto

Voz 5 03:27 bueno pues ahora mismo estamos entre XXXIII treinta el cuatro el cuatro I

Voz 6 03:33 que si tiene que ser novia pero bueno iré de qué edades entonces ese tres años hasta doce desde primero de Infantil hasta hace esto de Primaria

Voz 0313 03:44 es están todos juntos en el aula o están separados cómo funciona las escuelas rurales sabemos que a menudo junto a los chavales el mismo espacio por Bono a veces por necesidad y a veces porque hacen de la necesidad virtud como están en ese caso

Voz 5 03:57 bueno pues ahora mismo somos tres profesoras este año entonces están divididos están los de Infantil y primero de Primaria en un aula segundo tercero y parte del cuarto en otra aula de cuarto quinto y sexto en en otra aula pero bueno poco móvil no porque pues los de primero hay ratos que están haciendo actividades con los de la ola de de de segundo y tercero alguno de cuarto pasa de una aula otras a las las puertas están bastante abiertas no héroe

Voz 0313 04:30 esto del huerto yo esto del huerto como elemento central del proyecto que nos comentaba Pascual eso quiere decir que no hay libros que hay menos libros cómo funciona eso

Voz 5 04:39 no no utilizan los libros de texto utilizamos pues libros de consulta libros de lectura libros hay mogollón miráis veríais pues todas las estanterías llenas de lenguas no pero no tenemos los libros de texto como base de nuestro trabajo diario entonces nosotros trabajamos precisó con apoyándonos mucho en el huerto que es una de nuestras herramientas principales ahora mismo pues trabajamos todas las áreas y todos lo hacen los objetivos curriculares intentamos llegar a través de del huerto pero claro en el huerto sí apoya Natra siguen talleres como un taller de cocina taller de experimentación e luego en trabajamos mucho desarrollo personal ascendió Dansa hundió va no hay muchos talleres que podemos llevar adelante todo esto gracias a la colaboración de las familias porque lo fundamental de Oliva es que las familias están implicadísima en el proyecto hasta el punto de llegó en el propio proyecto sea creado se le ha dado forma entre todas las familias ya se creó una comisión que relato sobre todo entre toda la comunidad educativa hacia como voz provoca cambios en lo que había que modificar hasta que estuvimos todos de acuerdo en que ese era exactamente el proyecto pedagógico y queríamos tener en en nuestro nuestra aula no

Voz 0827 05:57 claro que si es que desde que debido a Pasqual los del huerto empezaba a pensar y es que claro un huerto está todo están las matemáticas está la física está la química está la geografía está la poesía está el respeto está en un buen sitio para pasear y filosofar y pensar no ahí lo tenemos todo claro

Voz 5 06:15 efectivamente es sí claro estamos en el medio rural eh sabemos que lo tenemos relativamente fácil no se han ido consiguiendo poquito a poco huertos muy próximos a baja la escuela osea están contra el muro de la escuela tenemos en el huerto la acequia pasa por al lado haga actualmente tenemos tres Tito se han ido ampliando igual no quiere decir que podemos sacarle todo el jugo dijeramos no

Voz 7 06:40 el plan lo mantenerse en invierno también

Voz 5 06:44 pues tenemos un uno de los muertos tienen un invernadero un invernadero realmente grande que en unos lo el el Ayuntamiento unos signos cedió todo a la estructura había habido un taller ocupacional sin que había habido en el pueblo hace años y entonces estaba la estructura equiparada dio hiló ayuna a un grupo de comarca aguja que que nos ayudó con el plástico tenemos un invernadero grande digo nos permite pues hacer los Plantemos para el verano adelantar algún algún cultivo retrasará algún otro huy pues en eso estamos y sin que y en verano tenemos la suerte de tener colaboradores del pueblo algunos maestros jubilados que vienen de Barcelona sonido y unos lo cuidan

Voz 0827 07:33 y encima los senior trabajan con los más pequeños que eso también es muy educativo yo cada vez que escucho hablar de un proyecto como éste llegó a la conclusión del FIDE que hemos sido muy eficaces en la acumulación de conocimientos y el gran reto que tenéis ahora los profesores y las profesoras es bueno y mental orla para transmitir esos conocimientos no es un mundo tan virtual como en el que vivimos ese es el gran reto en estos momentos

Voz 5 07:59 bueno yo realmente nosotros en nuestro en nuestro ideario pedagógico por así decirlo nuestro gran reto es conseguir que los niños sean personas se sientan sepan quiénes son se conozcan a sí mismos vayan descubriendo poco a poco que quieren que quieren hacer con su vida como la que llevar adelante sea que se complete el gol personas porque habitualmente en la escuela se ha trabajado mucho sino que sepamos sumar restar que está bien son manitas que invadida por supuesto

Voz 6 08:29 pero muchas veces no se ha trabajado el poder hablar en público entonces hacer una entrevista pagada avenido cualquiera en Mirlo haría mucho más tranquila que yo esta vez

Voz 5 08:39 este es realmente nuestro reto un poco sin dejar de lado el sentido de que tanto el miedo a no estén juzgando todo el tiempo non exámenes un juicio una presentación de tales juicio pues dejar un poco de lado ese juicio constante el que estamos sometidos desde desde los tres años sí desarrollar un poquito más en el sentido de en el sentido de del humor

Voz 0313 09:02 Delphi una una última duda los móviles las Table Chillida más entran en el huerto o no

Voz 5 09:08 eh bueno los móviles no porque son muy chiquititos las que utilizamos es buena de hecho tenemos dos blogs el blog de Aula el dos de huerto imagen que vamos manteniéndolo muy al día incluso en verano tenemos una ama de ahí intrigado a la que lleva al huerto que hacerlo llego una comisión pero hay una persona que lleva mucho más carga no ella incluso en verano de vez en cuando introduce alguna página en el dos si los niños trabajan con los con los cables investigan con ellos ir me introducen esa meten completar su valor cada semana van introduciendo ahí no o lo que es lo que vamos haciendo en el aula Hay huerto

Voz 0976 09:45 fíjate Carles que que estudiar aquí en el huerto no sólo a no sólo aprenden las materias que aprenderán el resto de los niños en las ciudades no sino que además aprenden otros lo tienen que aprender otros valores primero de dónde vienen lo que comemos exacto guiones sale pero luego hay que cuidar un huerto implica unas tremendas dosis de de paciencia de templanza desate aprender a saber esperar y de aprender a frustrar te cuando Potes sale algo no porque has fallado porque has puesto poco abono regado bien no creo que son valores que que también hay que hay hay que enseñar los desde desde la escuela también

Voz 0313 10:17 pero las conversaciones no ha suspendido en tomatera Provence

Voz 8 10:20 vino y aquí viene la matrícula en el lechugas bueno del firme y es

Voz 0313 10:27 Pascual Varona los dos muchísimas gracias por estar en La Ventana por compartir este proyecto y felicidades de verdad

Voz 9 10:32 ya en la prueba

Voz 0827 10:35 estar cagada lo ha hecho ustedes muy bien

Voz 9 10:38 gracias gracias