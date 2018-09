Ciclo de monologuistas en TodoPorLaRadio

Voz 1 00:00 la patria una marca rojos y azules españoles blanco así que más natal que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema

Javier Coronas ponía cara de incrédulo con alguno de los cortes de la careta nueva de todo por la radio

Voz 7 01:12 por ejemplo los relojes tendré razón

nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0230 01:36 no lo que ella me alguien

Voz 0313 01:39 importante luego ya veremos lo que hacemos pero primero Villamira bien a dilucidar muy muy bien y Dani Martínez Sheila Blanco luego Marta del Vado tiró no me dejó Nadine

Voz 8 01:50 todo el vagos y está no no pero no estará estará ahora esta es lo más tarde llegaban

Voz 0230 01:56 por ello no cada día que hay tantos disparates no que no da tiempo a contarlos antes de que llegue el día siguiente ni antes de que llegue el siguiente disparates se acumulan las cosas ayer en Televisión Española lo escuchábamos el comentarista en el durante el partido de fútbol de España tenía que dar la noticia de la dimisión de la ministra Carmen Montón pero no podía dejar de narrar el partido vamos a escuchar el momento en el que la dimisión de la ministra se integra en el partido

Voz 9 02:23 en el descanso de este partido ampliaremos la noticia que les vamos a facilitar en este instante ha dimitido la ministra de Sanidad Carmen Montón algo diferente

Voz 1792 02:36 bueno así vamos todos

Voz 10 02:39 ha dimitido la ministra de Sanidad que buen centro Holmes pasen la tesis de Pedro Sánchez sube la luz vendemos bombas

Voz 1792 02:45 había oigo los debo buscáis si los vendemos gol de ascensión sube sube

Voz 11 02:50 sube venga sube

Voz 0230 02:51 no no es normal que estemos así todos porque ayer a estas horas Pedro Sánchez

Voz 3 02:56 eh

Voz 0230 03:02 Sánchez a estas horas ayer estaba apoyando a su ministra de Sanidad y pronosticaba que seguiría en el ministerio

Voz 12 03:07 lo único que como presidente del Gobierno es que las

Voz 7 03:10 esto

Voz 12 03:12 nacional

Voz 0230 03:13 entonces la portavoz parlamentaria Adriana Lastra decía que la ministra de Sanidad no podía dimitir por algo injusto dimitir por algo que se considera injusto usted y cuatro horas después la ministra admitió

Voz 1510 03:27 le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión

Voz 13 03:30 no

Voz 0230 03:36 pero como esto sucedió a las nueve de la noche de ayer ya es antiquísimo el juguete de oyes la tesis doctoral de Pedro Sánchez porque Albert Rivera ha pedido al presidente del Gobierno que publique la tesis doctoral para disipar las dudas razonables que según Rivera existen por el hecho de que no sea de acceso universal mientras la portavoz parlamentaria socialista Adriana Lastra lo que pides la dimisión de Pablo Casado en coherencia con la dimisión de la ministra que según Adriana Lastra ayer no tenía

Voz 14 04:11 señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión la exigencia ética e en nuestra democracia creo que sea ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra montón de la compañera Carmen Montón

Voz 1792 04:23 bueno es verdad que ella misma opinaba ayer que no tenía que dimitir hoy es un ejemplo así es la política bueno nadie

Voz 0230 04:32 casado Pablo Casado presidente del PP que obtuvo su máster en el Instituto donde lo cursó la ministra aún que naturalmente casado dice que su caso no tienen nada que ver con el de la ministra que en su caso por ejemplo dice Casado nos escribía con los profesores que es un delito recién inventado el delito de escribirse con profesores es un argumento raro el de Pablo Casado para explicar por qué su caso no tiene que ver que él no se escribía con profesor

Voz 1660 04:59 yo lo que puedo decir es que sigo muy tranquilo sobre todo porque no he cambiado en absoluto lo que he dicho desde el punto inicial yo era un alumno más no conocía a los colonizaban ese curso de doctorado creo que esa es una diferencia también con el caso ayer en la que hubo correos electrónicos y una relación personal

Voz 0230 05:19 es curioso este razonamiento es curioso es un razonamiento exculpatorio peculiar porque lo que se investiga en el caso de Casado que es algo que tiene que decidir el Supremo si le imputó no lo que se investiga es obtuvo el máster sin cursar los estudios y él alega es que yo no conocía los que lo organizábamos

Voz 11 05:36 buena gente con el corazón muy grande para todos

Voz 0230 05:39 esto en el mundo de las cosas reales está subiendo el precio del petróleo cada vez es más cruda la guerra comercial entre Estados Unidos y China China se ha sumado a unas gigantescas maniobras militares rusas y esto es algo que siempre nos da tranquilidad porque se indica que en cualquier momento podemos morir todos y si pensamos que en cualquier momento podemos morir todos las cosas más trascendentes pierden importancia

Voz 1792 06:00 viva el vino vamos al tema

Voz 1606 06:15 sí sí bueno dos dos ministros dimitidos en cien días el Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido una nueva unidad de medida de responsabilidad política iraní gordos lo ha visto

Voz 17 06:24 Carmen Montón ha durado dieciséis Maxine Huertas

Voz 1606 06:29 el primer día de colegio de los chavales toca la fibra sensible de súper Falete

Voz 17 06:32 te pasas por la puerta de un colegio de parte el alma al ver sus caritas asustadas pobres maestros

Voz 1606 06:39 y es que los hijos no da una alegría muy especiales como señala a fumar

Voz 17 06:44 un bebé es una pasara pero cuando crece ya puede tender una lavadora no se puede explicar

Voz 1606 06:50 forro malito tiene problemas de articulaciones ir yo creo que además cositas

Voz 17 06:54 mi médico me dijo que me tenía que infiltrar llevo dos semanas trabajando de incógnito en el hospital pero me sigue doliendo la rodilla

Voz 1606 07:01 llega Bosco en cuerdo que define el grado de formación más

Voz 1510 07:05 el nivel de inglés

Voz 18 07:14 club

Voz 20 07:23 bien

Voz 0230 07:32 Albert Rivera ha pedido al presidente del Gobierno que haga pública su tesis doctoral porque considera que hay dudas razonables que es una expresión muy de teleserie muy de serie de abogados aunque en las series de abogados americanos la expresión duda razonable acompaña la absolución del acusado hay dudas razonables sobre la culpabilidad no sobre la inocencia cuando emplean la expresión dudas razonables Albert Rivera está sugiriendo más de lo que

Voz 0313 07:55 dice hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral

Voz 0230 08:00 qué dudas razonables no lo ha dicho Rivera pero sí que hay dudas y que son razonables lo dicho una segunda vez

Voz 0313 08:05 hay dudas razonables porque usted es de los pocos pocas personas que hacer una tesis doctoral y la oculta la nada

Voz 0230 08:12 ocultaciones lo que suscita la duda según Rivera aunque no explicita qué tipo de dudas como es un planteamiento abierto cada cual puede imaginar las dudas que quiera dudas sobre plagio dudas sobre la propia existencia dudas sobre la calidad dudas Sobrequés concretamente no se sabe sólo que son dudas razonables según Albert Rivera que en una tercera ocasión ha utilizado la expresión

Voz 0313 08:32 acabemos con la sospecha acabemos con la duda razonable la manera de acabar con la duda unos razonó

Voz 0230 08:38 vale es hacer pública la tesis el presidente de gobierno muy molesto por esta mezcla de acusación e insinuación ha respondido que su tesis doctoral está colgada en Teseo que es la base de datos del Ministerio de Educación está colgada

Voz 0313 08:51 deseo

Voz 0230 08:52 yo lo he dicho mito pero no es exactamente así porque está colgada la ficha pero la tesis no es de acceso público

Voz 7 09:03 hola Larrosa

Voz 0230 09:08 de todas maneras la tesis es conocida porque algunos periodistas han accedido a ella se puede acceder en papel no la puedes fotocopiar no le puedes a fotografiarse han publicado artículos

Voz 7 09:18 sobre ella pero

Voz 0230 09:21 no no la puede escrutar es lo que yo ese trato que Albert Rivera lo ha dicho hoy en en el Parlamento todos estamos hablando de esto con dos verbos distintos para sembrar y el verbo disipar que es lo que ha hecho Albert Rivera sembrar dudas o pedir que se disipen o las dos cosas primero siempre luego dices me he encontrado estas dudas disipadas habría que disipar las pero finalmente Albert Rivera ha hablado de un caso Cifuentes un caso casado un caso Montón y un caso presidente de

Voz 0313 09:54 porque si estamos en el caso Cifuentes el caso Moltó en el caso casado no puede haber un caso presidente del Gobierno

Voz 0230 09:59 bueno ya ves que la política española está tensa podéis imaginar que el diagnóstico de Pablo Casado aludido en esta última frase de revela el diagnóstico de Pablo Casado sobre la situación política española desde que gobierna Pedro Sánchez no es positivo sostiene Casado que el Gobierno español actúa siguiendo órdenes de Bildu

Voz 1792 10:18 al dictado de los debido a las órdenes del presidente catalán por Torra entonces siguiendo órdenes de Podemos porque se lo ordena podemos sube todos los impuesto esta subida de todos los impuestos sube la luz sigue subiendo la luz hay muchos despidos

Voz 21 10:33 el treinta y uno de agosto ha sido el día con mayores despidos

Voz 0230 10:36 hay una ola inmigratoria palabra que se incorpora al Diccionario de calamidad

Voz 21 10:40 pues ya tenemos la peor oleada inmigratoria

Voz 7 10:45 tenemos despidos

Voz 0230 10:46 tiempo estos inmigrantes se pasa separatista no es positivo este balance

Voz 7 10:52 no

Voz 0230 10:58 ya se ve que no es partidario Pablo Casado no lo que bien es tan negativo el balance que incluso Pablo Casado acusa al Gobierno de que los turistas se caigan se supone que quería decir el descenso de la cifra de turistas llegados a España pero con las prisas acusa al Gobierno de la caída de turistas como si en Benidorm hubiera ingleses jubilados caídos por los suelos por culpa de gobierno

Voz 21 11:20 la caída de los turistas internacionales más acusada de los

Voz 1792 11:24 dimos la caída de los turistas internacionales los alemanes con bailando Los Pajaritos balconing

Voz 1606 11:43 Especialistas secundarios bueno Francina este año hemos decidido que vamos a ir invitando aquí a pueda Radio monologuistas poco conocidos monologuistas particular las diferentes para que se pasen por aquí les enseñen poquito su material dar una una una oportunidad que está claro está bien no aunque bonito pues el primero de este ciclo de monologuistas ese Rodrigo de Cantimpalos Rodrigo qué tal

Voz 0313 12:06 no ha habido La Ventana en la vida son un poquito la verdad

Voz 0414 12:11 que la Universitat no no porque es una oportunidad aquí bueno no hay deciros que mucha gracia por darnos esta oportunidad los monologuistas a todos los que somos poco conocido aunque con bastante talento vale más por ejemplo que que muchos de los humoristas que están aquí en La Ventana

Voz 0313 12:26 muy bien sin señalar no sí sí sí

Voz 1606 12:30 bueno aquí aunque no está en gallito como parece porque tú haces monólogos en auto censurado y la palabra

Voz 0414 12:38 firme a un escenario a mí no me gusta a mí no me gusta ofender a Jutta mami me da miedo a ofender así que a mi monólogo Thompson podido alusiones veladas mucho mensaje oculto vale mucha lectura entre líneas nunca aluda directamente a persona ni colectivo eso para mí es eso no es no vale incauto censuró cualquier comentario que pueda ser provocativo lo censuró totalmente en fin un monólogo perfecto para la época

Voz 1606 13:02 vivimos que va a y contentar a todo el mundo bueno pues se Rodrigo Nos gracias a las que tenemos puesta aquí un micro ladrillos y bueno pues mientras se Rodrigo se acerca hacia el micro nos hacen en directo un chico de su mundo lo que se titula por cierto ya te vale eso es el título se aquí me ha dirigido esto

Voz 0414 13:27 Bach no creo que haga falta de celo no sepa leer entre líneas

Voz 1606 13:30 si no ahí está clarísimo bueno otra cosa es el micrófono estás tu cámara Ésta es la otra cámara preparado bueno pues en directo aquí en el todo por la radio La Ventana Cadena Ser Rodrigo de Cantimpalos

Voz 22 13:41 pues

Voz 11 14:17 gracias gracias

Voz 0313 15:15 no desde luego que no nata cuerpo te lo digo porque queremos llegaremos a esto algún día ojalá ojalá veremos en esto algún día cuando lleguéis recordar el primero que no ha sido el pioneros sí señor sí señor sí señor gracia ventana general general bueno el que abre camino desde hace tiempo tanto camino abre cedido invitarlo una vez a la semana para compartir su universo es Donald Trump ni más ni menos

Voz 1510 16:04 qué tal buenas tardes ya sabes que estamos aquí a la espera de Florence un huracán de categoría cuatro que avanza a unos doscientos veinticinco kilómetros por hora hacia la costa Este dicen los expertos que puede provocar unos niveles históricos de destrucción los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur de Virginia Maryland Georgia aquí la ciudad de Washington han decretado estado de emergencia y se espera que el huracán toque tierra entre el jueves y el viernes bueno en las últimas horas el presidente Donald Trump ha estado recibiendo información de los expertos de la Agencia Federal de emergencias del Centro Nacional de Huracanes los servicios de seguridad alertan de los fuertes vientos y de inundaciones que van a afectar a más de veinte millones de personas todo esto han explicado el presidente el presidente se lo explicaba a los ciudadanos con esta elocuencia tan trampilla vamos a escucharlo

Voz 24 16:58 sí la verdad no han visto nada como este huracán en lo suyo

Voz 1510 17:02 dimos

Voz 24 17:03 veinticinco treinta años nunca antes

Voz 25 17:06 veinte y ancho en vez le un hueco

Voz 1510 17:09 es tremendamente grande tremendamente húmedo tremendas cantidades de agua después de esta tremenda explicación aparece el gobernador de Carolina del Norte

Voz 26 17:19 es que no

Voz 24 17:22 cifra que esta tormenta es aquí

Voz 1510 17:25 para tranquilizar a la población otra vez Donald Trump asegurando que todos los equipos de emergencia están preparados dice que no van a escatimar en medios y lo compara con la respuesta en Puerto Rico de hace un año

Voz 25 17:36 en por objeto hace te pone ubicado pues sextas

Voz 24 17:42 te dice que esa respuesta fue un éxito increíble recordar

Voz 1510 17:47 os igual alguien se debería recordar al presidente que es

Voz 24 17:50 el huracán María dejó a la isla sin agua

Voz 1510 17:52 potable sin electricidad durante meses a causa de su murieron casi tres mil personas bueno ante esta situación tremendamente complicada ya alarmante el gobernador de Carolina el sur ha suspendido las primarias en este estado sabéis que estamos a cincuenta y cuatro días de las famosas MIT Trans esas elecciones de mitad de mandato donde se renueva toda la Cámara de Representantes Se renueva un tercio del Senado eligen gobernadores en una treintena de Estados hay elecciones locales también bueno uno de los senadores que se juega su asiento es Ted Cruz de Texas donde el demócrata Beto O'Rourke se está acercando en las encuestas hace unos días Cruz advirtió en un mitin de que los demócratas quieren convertir Texas en un estado liberal en algo tan terrible como Khalifa

Voz 0313 18:40 ah sí

Voz 1510 18:42 Mou que ratas van la quieren llenar de Tóful o de silicona de pelos teñidos

Voz 27 18:49 te vamos a escucharlo hippy

Voz 7 18:54 quieren que seamos como buche

Voz 27 18:56 creo que ahí va

Voz 1510 19:07 de California es ese estado llena de todo fue que esta semana se ha comprometido por ley a que el cien por ciento de su energía eléctrica provenga de fuentes renovables en dos mil cuarenta y cinco ese estado detestable lleno de pelos teñidos que es la mayor economía dentro de Estados Unidos y que abandera también la lucha contra el cambio climático y no sólo eso porque California está siendo también el estado que más están movilizando para regular la tenencia de armas ahora va a restringir también la venta de balas que hasta el momento se puede en de compras sin ningún tipo de límite si ya es bastante fácil comprar un arma al menos se necesita una identificación y una comprobación de antecedentes penales pero para comprar balas no se requiere absolutamente nada para que os hagáis una idea se pueden comprar en máquinas expendedoras se pueden comprar por Internet en supermercados de alimentación farmacias los defensores del control de armas de hecho denuncian que es más fácil y es más barato comprar munición que un antibiótico bueno pues California a partir del próximo año va a exigir un registro también para comprar balas esto ya está funcionando desde hace varios años en Los Ángeles donde las autoridades revisan quién compra munición para saber si tienen o no permiso para tener armas Se de esta forma se han incautado de cientos de pistolas y rifles han arrestado a decenas de personas estamos hablando de un país para para algunos datos en el que en lo que va de año han muerto por arma de fuego nueve mil setecientas setenta y cuatro personas ha habido doscientos treinta y ocho tiroteos masivos en treinta y cinco de los cincuenta estados del país

Voz 28 20:41 aquí congresistas y senadores siguen sin ponerse de acuerdo bueno

Voz 1510 20:44 pues pues para frenar esto no

Voz 0313 20:47 si me quito al margen de las armas que está pensando del huracán la gente guarda comida en casa Tutto guardas comida por si acaso

Voz 1510 20:54 yo he hecho acopio de

Voz 3 21:01 el pelo de comida

Voz 1510 21:05 Iban lata aquí de agua potable porque también hay quien cuando hay esto es inundaciones de repente pues se estropea en sistemas de agua porque esto de que estamos en la capital del país más desarrollado del planeta es un poco mito

Voz 0313 21:22 la denuncia del Tóful tendrá seguidores tiene un debate yo creo eh pero bueno tienes otro

Voz 1792 21:26 aquí la silicona

Voz 0313 21:32 yo creo que tiene que tiene debate

Voz 1510 21:34 tiene una asociación de amigos de productos de las soja aquí en Estados Unidos que podemos intentar hablar con ellos para la semana que viene que no que les parece tengo os cuento otra cosa también muy autóctona es un ejecutivo de productos farmacéuticos propietario de perder Pharma a quién se le acusa de fomentar la crisis de opiáceos en Estados

Voz 0230 21:56 estoy dos por comercializar un analgésico

Voz 1510 21:58 llevo llamado aussie con TIM ha recibido ahora una patente para crear un medicamento que desintoxicarse a los adictos de opiáceos favor así que este señor Richard Soccer primero se ha lucrado creando uno de los analgésicos que ha promovido el consumo legal de opiáceos derivados ahora se va a hacer de oro con un tratamiento contra la mayor epidemia de la historia de Estados Unidos que provoca casi unos doscientos muertos al día por sobredosis

Voz 0230 22:23 dijera no crear dudas disipar dudas y no