¿Tengo que estar psicológicamente preparado para el BDSM?

Voz 0542 00:00 coincidimos con las consultas que nos hacen llegar los oyentes como sabes siempre a través de Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com y a través del Facebook y en este caso unos dicen hay que estar psicológicamente preparados para hacer tríos orgías sesiones bebé de DSM Olé el maravilloso maravilloso duda de cómo me tengo que preparar para esto que eso lo hemos dicho muchas veces tampoco hay que dejarlo todo al azar en este caso como saben ser recurrido a la voz de la del conocimiento que es Ignasi Puig Rodas que es psicólogo sexólogo y está especializado en sexualidad realidades no convencionales y no convencionales está al teléfono esta noche buenas noches sin así

Voz 3 00:54 buenas noches celíacos buenas noches Celia buenas

Voz 0542 00:57 noches como tengo que tener la cabeza bien amueblada para lanzarme a la mala

Voz 0401 01:02 yo esa piscina del sexo no convencional

Voz 3 01:05 la respuesta es depende qué buen chico lo que soy

Voz 4 01:11 claro ahí Diego Gallego cualquiera diría que eres

Voz 5 01:14 a la NO gallego hay esquivo cuenta Víctor duro peleando pues me dices

Voz 6 01:18 el digo él depende porque por ejemplo haciendo una comparativa y tengo que estar psicológicamente preparado para comerlo en cucurucho de helado

Voz 7 01:26 yo sí pero está muy bien que haya contestado yo sí porque efectivamente el día tiene auténticos prejuicios hacia el consumo de calorías por encima de unos parámetros que hacen al cabo no dejan de ser prejuicio

Voz 0542 01:42 los que cada uno

Voz 4 01:44 a uno

Voz 7 01:45 que tenemos que hacer Ignasi costaban

Voz 6 01:47 es la cuestión esta como dice actuar así que es una persona que para ella comerse en cucurucho de una cosa que elevar repercutir emocionalmente algo pues muy ve enfrentarse a unos miedos a unas dudas a unas pelos a unas inseguridades pues evidentemente y que tiene que estar preparada pero si alguno de nuestros oyentes de nuestros oyentes hice yo puedo participar aquí y que no me repercute emocionalmente nada pues entonces no les falta más preparación que para ir a la diría que pidiese en cucurucho ahora bien si ante esa situación es posible que nuestras inseguridades respecto a nuestro competencia sexual respecto a lo bien afianzada que está nuestra relación afectiva en el caso de que tengamos una pareja estable respecto a si físicamente somos deseables no deseables todo eso puede salir a la luz

Voz 8 02:34 delante de una sesión de sexo grupal sesión B SM

Voz 6 02:39 trío o cualquier otra actividad no convencional entonces lo mejor es prepararse como una buena manera es pues haciendo una especie de proyección futura de que es posible que pase es posible que esto me afecta si es posible que esto va a ir en base a esa proyección futura ir pudiendo ver qué partes de nuestra entidad pueden verse afectados por esa actividad

Voz 0401 03:01 me ha dado esa sensación un poco y Nancy quiera nos lleva a dos extremos así como para que podamos analizarlo uno es me hablas de todo el rato de las dudas que tengamos sobre nosotros mismos las dudas como pareja las dudas como supe persona sexual

Voz 9 03:21 y también de lo que habla

Voz 0401 03:23 casi ideas muy claro es la necesidad de ser honesto de engañarnos Nos engañamos mucho cuando una sexualidad nos llama la atención tendemos a a ser condescendientes

Voz 6 03:39 la verdad es que hay personas que sí que lo hacen injustamente ese punto esa especie de dualidad entre el somos como críos y esto lo quiero esto puede ser muy guay este pueblo es muy chulo pero luego viene la la otra voz cita que tenemos en el otro hombro siendo cuidado puede ser peligroso cuidado que hay unos prejuicios morales cuidado que no has pensado ven qué pasa igual creo por vivir esta experiencia tan novedosa tal vez ser el nirvana del sexo hace que queramos acallar esa otra voces cita que no es decir que no nos metemos en estas actividades engañando a nosotros mismos y entonces qué pasa que los metemos edad leña emocional

Voz 0401 04:17 además has dicho que no es que no sea llevado también al al extremo de lo peor que es lo peor que nos puede pasar sino hacemos todo este aprendizaje previo

Voz 6 04:26 lo peor que nos puede pasar es que movilizamos Ibeas recuerdos expectativas ideas que no sean emocionalmente dolorosas cada imagínate que resulta lo que he dicho antes la el tema de la competencia sexual que es una cosa pero como a muchísimas personas resulta que yo me metieron sexo grupal tengo la idea de mi de que esto sea genial y de repente veo que las otras personas hacen equilibrios en la gama inimaginables que para en el Cirque du Soleil mientras yo no salgo de la postura del perrito claro si yo hasta ahora veo creía que era un gran amante y ahora resulta que eso me pongo en duda es posible con los miedos que ya hace mucho tiempo que tenía ella callados salgan Si esos miedos salen es posible que entonces vayan a afectar no sólo en la posibilidad que me metan en otra orgía uno otro trío sino simplemente el sexo que tenga con mi pareja o con vibración de de dos a dos personas del del día a día es decir de ostras hiciese ese día no pude que me dice mi que esta persona aunque estemos en privado me va a decir good que mal lo haces no quiero repetir Contigo entonces es un pequeño germen para que miedo salga Nos dificulten esas situaciones

Voz 0542 05:27 oye Ignasi está preparación previa tu recomendase hacerla más a solas o en o hablarlo con la pareja con la que vas a llevar a cabo esas prácticas

Voz 6 05:38 a ver el hecho de poder hablarlo con la persona con las cuales vaya a estar creo que es un gran que sobre todo porque es una manera de coger confianza con esa persona por ejemplo en el caso de una sesión vamos a poner entonces siempre DSM con nuestra pareja de toda la vida claro sí lo estamos hablando Le puedes expresar esa persona con la cual tenemos confianza de oye pues que sepas que quiero llevar a cabo una cosa que para la muchísimo de hacer pero siempre me ha generado estos miedos margen en estos rechazos es posible que me sienta mal es posible que tenga dudas que la otra persona estando invertida de cómo es posible que yo me sienta pues si nosotros somos incapaces en este momento de levantar la mano es decir alto me salgo de aquí porque esto no me está sentando bien pues esa persona que están poco vigilante por nosotros pueda venir momento salirse del papel hicieron los estás bien y entonces esa mano amiga que te iba a decir de oye pues continuemos o no mira sabes que que no no no yo no puedo con esto no esperaba que fuera así mejor Paraguay

Voz 0401 06:34 qué fácil sería si aprendes hemos desde el principio a hablar clarito que Patil Ignasi Puig Rodas muchísimas gracias por ayudarnos a plantearnos siquiera la posibilidad de que la sexualidad no convencional rompa en nuestras vidas