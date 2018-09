Hora 25 Deportes: Pedro Sánchez se inmiscuye en el deporte (12/09/2018)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 2 00:09 buenas tardes collages les seguimos dando vueltas a ese partido que hay que jugar fuera

Voz 0919 00:13 ese fue jugar fuera de España en sí porque el tema está creciendo el planteamiento planteamiento sencillo de la noche y un planteamiento particular hay dos equipos catalanes que tiene jugar un partido fuera de España en Estados Unidos y los clubes españoles les apoya la Federación Española no les apoyan el presidente de la Federación Española hoy con el presidente del Gobierno español se ha filtrado que al Ejecutivo de España no le parece bien que ese partido se juegue fuera por la carga política que puede tener

Voz 3 00:47 porque son dos equipos catalanes que a Girona del Barça yo creo que podían haber elegido otro momento para feliz feliz los otros adversarios

Voz 0919 00:56 pero el caso es que el tema está pasando de lo económico de lo deportivo a otros ámbitos todavía más peliagudo Rubiales se ha reunido hoy en La Moncloa con Pedro Sánchez con el presidente de la FIFA Gianni Infantino aparte de regalarle una camiseta de la selección al presidente parece que Infantino le ha invitado a que España sea candidata a organizar el Mundial del año dos mil treinta parece que el Ejecutivo español lo ve con buenos ojos que vamos a presentar esa la candidatura para organizar el Mundial del año dos mil treinta que ya veremos cómo está la cosa en el año dos mil treinta años donde está Pedro Sánchez pero como digo en esa reunión también se ha hablado del partido en Miami y ahora mismo la Liga el Girona el Barça que ya ha mandado una carta a la Federación solicitando jugar ese partido ven como Rubiales se apoya en el Gobierno de España para decir no al Girona Barça en vaya cuidado que el tema puede traer cola por lo demás en la Vuelta Ciclista a España hoy había montañas esperaba movimientos en la general la etapa se la llevó el canadiense Michael Bush Chase el británico sigue líder Valverde ha recortado no me segundos está segundo en la general a Veinticinco y tercero se ha metido el chaval Enric más Nairo Quintana ha caído a la séptima plaza y hoy tenemos fútbol en directo porque se está jugando la segunda ronda de la Copa del Rey hay algunos enfrentamientos interesantes entre equipos de la Segunda División eliminatorias a partido único luego estaremos en el Osasuna rehusó en el Alcorcón Extremadura ayer ya se clasificaron para la siguiente ronda el Mallorca y el Almería y también hablaremos por supuesto de la dulce resaca que ha dejado la goleada de España ayer ante Croacia seis cero a los campeones a los subcampeones del mundo ayer en las selección española en el once inicial de la selección española había nueve jugadores que estuvieron en el Mundial de Rusia en el Mundial de Rusia hicimos el ridículo pero fijaos con nueve jugadores que estuvieron allí y ayer Le dimos un baño a los subcampeones del mundo que ha cambiado está muy clarito en el Mundial de Rusia la selección no tuvo entrenador por la razón que fuera pero fuimos a jugar sin entrenador porque a Lopetegui le echaron día y medio antes de empezar el campeonato si como siempre en el inicio del programa Hesse de guasa

Voz 4 03:40 lo venda de echarle la culpa Rubiales todos sabemos quién fue el que te habilitó la selección española el seño pueblo de kilos sabéis no lo decía Te Ga cargar contra Rubial anda ya venga

Voz 0919 03:56 ha dejado vuestros mensajes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 04:14 hola chiquillos os llamo porque estoy muy muy liada porque ha venido una amiga mía de de Málaga verme bien bueno pues eso que estoy dando hay que bueno que llamo para deciros lo del tema de Luis Enrique y de la selección que me da en la nariz que la gente sabe ahora todos los parabienes lo lleva todas las esto sólo va lleva Luis Enrique no no porque oye ahora qué va resulta que Luis Enrique que me meto los goles no que los jugadores que vamos por lo menos un sesenta por ciento verdad porque el otro día está muy crecido

de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:08 luego hablaremos de Luis Enrique pero antes tenemos un nuevo capítulo del culebrón de estos días el famoso partido en Miami el Girona y el Barça quiere jugarlo han convencido a sus aficionados incluso a sus jugadores pero el negocio ha llegado a lo más alto al Gobierno de España Pedro Sánchez se ha reunido con Rubiales y con Infantino ya ahora la Federación podemos decir que en el tema del partido en Miami tira con pólvora del Rey

Voz 8 05:47 las famosas mejor que la oportunidad de viajar a Estados Unidos de viajar a Miami estaba una vaya a Miami

Voz 0231 05:52 con fines lo mejor parte nunca

Voz 3 05:55 yo creo que en este momento a Javier Tebas la empresa una federación sin me porque probablemente así se rompa un equilibrio natural Se podamos

Voz 9 06:06 el futbolista lo estoy de acuerdo saber si se materiales de de poder jugar partidos fuera de España sin unos días establecidos de las pues tendremos que tenemos que llegar a

Voz 8 06:26 es lo más importante no es el dinero

Voz 10 06:31 hoy no jugamos son en el Camp Nou uno jugamos sólo el Santiago Bernabéu por hablar de un estadio importante no es que jugamos con todo el mundo uno de eso ya he hablado ya lo explicaba uno

Voz 3 06:43 hemos por negocios exacto actor creo que te la policía de Miami

Voz 0919 06:48 inspector Meana de la policía de la Cadena Ser buenas tardes Gallego buenas Lazio de la Moncloa Rubiales ha llevado a Infantino a conocer ya convencer a Pedro Sánchez

Voz 0231 06:57 otra es para verla el presidente del Gobierno se disculpa por llegar tarde Rubiales dice que lo entiende perfectamente Gianni Infantino Estepona sacar regalos como si fuera el cumpleaños de Pedro Sánchez que sido una camiseta con el nueve de más de delantero que defensa que sigue una tarjeta amarilla una tarjeta roja que es un banderín total que se ponen a hablar de los temas marcados y aunque en esa lista no estaba el partido en Miami sale en la charla porque la actualidad manda y ninguna de las tres partes sobre todo FIFA el Gobierno lo ven muy claro

Voz 0919 07:25 por qué el Gobierno no quiere el Girona Barça en Miami habrá muchas razones

Voz 0231 07:31 ya te digo que lo han tocado por encima pero salvo Infantino que se ha mostrado frontalmente en contra por respeto al fútbol español el resto no ha hablado mide la AFE mide jet lag mide las peñas mide la alteración de la competición ni de nada parecido todos dicen con la boca pequeña que el tema político es el que echa para atrás al Gobierno pero nadie lo quiere decir en público para no pillarse los dedos es un sí pero no tengo al gobierno de mi lado pero mejor no lo digo por se monta lío versiones off the récord Rubiales se ha marchado precisamente a Estados Unidos sin hablar con la prensa Tebas llegaba a España contrariado con mucha actividad en el comité que ha celebrado hoy por la tarde en la sede de la Liga

Voz 0919 08:11 pero si el Gobierno teme que ese partido se convierta en un acto propagandístico del sector independentista catalán esto lo tendría que decir el Consejo Superior de Deportes de María José Rienda no sí pero

Voz 0231 08:24 problemas que la versión oficial del CSD es que si los

Voz 0919 08:27 nubes se ponen de acuerdo ellos no lo van a parar

Voz 0231 08:30 pero la versión oficial no coincide con la oficiosa y la sensación es que se puede jugar con mucho esfuerzo y mucho dinero un partido en Estados Unidos pero no sería un Girona Bartz

Voz 0919 08:41 ahora mismo en la Federación hay una carta que enviaron el Girona el Barça y la Liga pidiendo permiso la carta es la leído ya Rubiales donde está la carta ha recibido el secretario general la carta ha llegado acuse de recibo hay plazo hasta el día

Voz 0231 08:55 día cinco de enero para que Rubiales tome la decisión pero el presidente quiere

Voz 0919 08:59 a resolverlo cuanto antes me dicen que en mayo

Voz 0231 09:01 Nos de un mes yo creo gallego que si Infantino no cambia de opinión pundonor no se va a poner del lado de Tebas hice va a poner siempre de lado de Infantino que no quiere que el partido se juegue en maya

Voz 0919 09:12 ni una última pregunta inspector Meana hay alguien en todo este tema Rubiales Tebas Aganzo Infantino el ministro de deportes hola secretaria de Estado que haya hecho un máster en la Juan Carlos I a esta hora nos quedamos más tranquilos próximamente otro el piso odio de confusión en maya

Voz 11 09:37 este es el mercado

Voz 17 10:49 sí sí Luis Enrique tiene mucho mérito claro que sí hombre

Voz 0919 11:00 porque ayer en el once de España había nueve jugadores que estuvieron en el Mundial algunos en el Mundial no rascar On bolas aún no jugó un minuto

Voz 0231 11:07 Asensio intermitente Rodrigo Moreno prácticamente nada pero él les tiene enchufados Illes tiene con hambre bueno como les tenían Lopetegui que Lopetegui no estuvo en el Mundial hay que recordar en cualquier caso el asturiano en dos semanas ha hecho que la gente se vuelva a ilusionar y que España aunque hay que reconocer que en los primeros veinte minutos lo pasa

Voz 0919 11:32 eso mal reaccionar se Icon

Voz 0231 11:35 la dirección desde el banquillo muy buena le metiera seis a la Xunta

Voz 0919 11:39 campeona del mundo o está Luis Enrique hasta sí

Voz 0231 11:42 empate con las ruedas de prensa ha salido Togo

Voz 1336 11:45 de manera maravillosa hemos sido super efectivos hemos sido brillantes en muchas fases generando mucho peligro hoy es un día espectacular que que ni hubiéramos podido imaginar cada partido siempre presenta dificultades y hoy a nivel de efectividad y con esa calidad en los metros finales muy difícil para ellos

Voz 0231 12:03 dos partido de la Liga de Naciones dos victorias que quedan los de vuelta el de Inglaterra que se jugarán España el de Croacia que se jugará en Croacia con dos en patitos estaríamos en la fase final todo va bien incluso por ejemplo la progresión de Marco Asensio que ya la está teniendo en él

Voz 0919 12:22 en Madrid

Voz 0231 12:23 y ayer con la selección se salió dos goles y tres asistencias contento por por cómo han salido las cosas

Voz 18 12:29 de estos partidos eh

Voz 1422 12:32 la que era contra rivales muy buenos que habían hecho un gran papel en el Mundial si es bueno yo creo que que este es el camino que hay que seguir mi objetivo como siempre seguir creciendo eh yo creo que ahora tengo más importancia en mi club en la selección y bueno lo intento aprovechar de la mejor manera no partía como el de hoy

Voz 0919 12:47 ya veremos qué es lo que viene pero

Voz 0231 12:50 tiene buena pinta

Voz 0919 12:51 por cierto lo hemos comentado antes en la reunión con el presidente del Gobierno infantil no le ha dicho a Pedro Sánchez que España de Un paso adelante para presentarse como candidata a organizar el Mundial de dos mil treinta sería con algún país vecino Pedro Fullana tiene los detalles hola Pedro

Voz 19 13:11 hola Gallego qué tal muy buenas si España quiere organizar el Mundial de dos mil treinta lo iba contando durante todo el día en la Cadena SER es beso de la Federación Española Luis Rubiales planteaba infantil al presidente de la FIFA de la mano del presiente el Gobierno Pedro Sánchez en la reunión de los tres hoy en Madrid hay varias opciones encima de la mesa desde una candidatura única que creen en la Federación tendrían muy poco recorrido por los rivales que habrá en esa candidatura a una conjunta con Marruecos en la que también tendría cabida Portugal España quiero mundial Marruecos también y ambas entienden que de la mano tienen muchas más opciones de ganar Deep Portugal completaría el cartel porque le interesa también entrar en esa terna que forme la candidatura es el primer paso de un largo camino que será complicado pero que España quiere recorre con fuerza para organizar el que sería su segundo mundial en toda su historia además Gallego Rubiales ha aprovechado la ocasión y le ha pedido a Pedro Sánchez que los árbitros puedan acceder al régimen de la Seguridad Social como deportistas de élite porque tienen un sueldo de estrellas pero todavía no cotizan en la Seguridad Social

Voz 0919 14:10 bueno pasado el periplo de las elecciones hay que pensar ya en la Liga el sábado y el domingo tenemos una nueva jornada en primera división en el Barça hoy se habla de la renovación de Valverde Valverde termina contrato a final de temporada y aunque alguno quería ya ofrecerle la renovación el portavoz del club azulgrana Adriá Albets ha dicho que esto va a ir piano piano bueno

Voz 10 14:33 hola buenas tardes Gallego poco a poco lo ha dicho Josep Vives el portavoz del club cuando se le ha preguntado por el futuro del entrenador de él

Voz 10 15:06 tras darle escuchamos muros con los plazos yo creo que los platos normalmente en la vida no es los imponen pero no nos auto imponemos y nosotros ahora nos imponemos un plazo nos vamos a poner una presión absolutamente innecesaria que no hay ningún plazo y ahí lo que hay respeto respeto por Ernesto Valverde el hombre tiene sus Training el tiene su proceso y que vamos a respetarle mucho

Voz 0017 15:27 bueno pues poco a poco lo deja el Barça de momento en manos de Valverde que deberá reflexionar sobre este asunto porque recuerda Gallego que la temporada pasada le dolió ver cómo después del desastre en Roma se filtró a la prensa que peligraba supuesto sino ganaba en este caso la Copa del Rey así que veremos qué decide Valdo

Voz 0919 15:45 y algunos fichajes de este año que me parece no no le han llenado el ojo como se dice vamos a Valencia hoy ha tomado la palabra mató Alemany el hombre que ha ordenado las cuentas la zona noble del club para llevarle a dónde está ahora en la Champions y además creo que tiene buenas noticias en lo económico Carlos Martínez buenas tardes hola Gallego qué tal

Voz 0341 16:05 buenas ha hecho un repaso que hace periódicamente a la actualidad el Valencia es esta era la primera rueda de prensa desde que se cerró el mercado y por tanto la confección de una plantilla en la que él ha tenido muchísimo que ver una plantilla de la que Mateo Alemany director general del Valencia está tan orgulloso que le pone el listón ha sido

Voz 2 16:22 esto que es claro que el Valencia ha hecho un equipo para tratar de está luchando por ser cuarto en la Liga mínimo las operaciones está muy bien que yo lo diga pero creo que han sido óptimas tanto en precios como en House características deportivas Si condición de futuro

Voz 0231 16:41 así que cuarto mínimo dice Mateo Alemán con esto

Voz 0341 16:44 la plantilla Marcelino dijo que Real Madrid Barça y Atlético de Madrid son inalcanzables pero el director general confía en echarle mano alguno de ellos

Voz 0919 16:51 muy bien asumiendo la responsabilidad vamos con la Copa del Rey se está jugando estos días la segunda ronda ayer en Mallorca eliminó al Oviedo hiela Almería eliminó al líder de la segunda división al Málaga tenemos partidos con equipos de Segunda en liza por ejemplo está jugando desde las ocho Un Alcorcón Extremadura en Santo Domingo como estaba Óscar Egido buenas

Voz 20 17:12 ya es hora ya estamos en el cuarenta y siete de la primera parte vamos a llegar al cuarenta y ocho de momento empata a hacer una primera parte igualada aunque los últimos minutos al Alcorcón apretado y Juan Muñoz obtenido hasta tres ocasiones consecutivas para abrir el marcador en Santo Domingo además es noticia que se ha lesionado Olave en Extremadura ha tenido que salir al el barrera mediada la primera parte ya está porque esta Copa interesa como en Santo Domingo unos mil quinientos espectadores en la grada empate a cero casi en el cuarenta y ocho de la primera parte

Voz 0919 17:39 también en juego desde las ocho en Pamplona El Osasuna Reus Javier Laquidain hora

Voz 0888 17:45 ahora ya estamos aquí en el descanso con empate a cero Osasuna tuvo las ocasiones más claras para Bonet de Paul permiten al Reus llegará al partido o al descanso con empate a cero eso sí también los dos equipos con los menos habituales en este partido de Copa

Voz 0919 17:59 a las nueve se juega en La Romareda un partido tantas veces de primera división hoy en la Copa Zaragoza Deportivo de la Coruña Santi Sáez hay ambiente

Voz 21 18:08 no hay ambiente porque es el partido Gallego buenas tardes del morbo por la vuelta de Nacho González en La Romareda después de su controvertida salida el pasado verano del Real Zaragoza tanto Nacho González y Manoli ya que el Real Zaragoza Deportivo con muchos suplentes en la inmigración comienza a las nueve pita el tinerfeño Trujillo Suárez

Voz 0919 18:27 quedan once minutos para las nueve esto es Hora veinticinco Deportes en la

Voz 1 19:48 hombre veinticinco Deportes

Voz 18 19:52 Jesús Gallego

Voz 0919 20:01 hemos estado en tres partidos de Copa que se juegan hoy Alcorcón Extremadura Osasuna Reus que se que va a empezar entre el Zaragoza y el Deportivo pero Miguel orejas hay muchísimos partidos más que se disputan esta tarde

Voz 22 20:13 si esta tarde a las diez el Córdoba Nástic y el Tenerife Cádiz de Segunda División indicado hoy el Ebro que ha ganado en los penaltis al Murcia hay en directo destacamos un par de partidos de Segunda B UCAM de Murcia cero Racing de Santander uno Cultural cero Fuenlabrada cero Lorca cero unionistas cero Lleida uno Compostela cero mañana cuatro partidos más entre equipos de Segunda División que cierran esta ronda es la segunda de Copa del Rey

Voz 0919 20:36 la Vuelta Ciclista a España hoy era una etapa con final en alto se esperaba movimientos en la general

Voz 17 20:45 lo sabido no sé si tantos

Voz 0919 20:48 como esperaba Íñigo Marquínez hola mantiene buenas tardes

Voz 0802 20:51 es muy buenas Braille los ávidos sí quizás menos de lo que se esperaba pero habido cositas interesantes sobre todo con vistas a las cuatro etapas que no se restan sobre todo las dos de Andorra por lo pronto ha ganado Michael Bush un canadiense eso es lo de menos en el día de hoy en el alto de hoy lo importante Simon ya

Voz 0919 21:10 es está muy fuerte cada día presenta

Voz 0802 21:12 poco más su candidatura para ganar la Vuelta Ciclista a España Alejandro Valverde le ha robado ocho segundos al líder Enric más se ha metido en el podio Nairo Quintana ha pinchado ha pasado un mal momento en la a última ascensión se ha dejado prácticamente un minuto con los favoritos sigue de líder rojo que cada día que pasa está acariciando con más fuerza la el maillot rojo este próximo domingo en la Castellana

Voz 0919 21:38 después de lo de hoy Valverde es el líder de Movistar por encima de Quintana

Voz 0802 21:43 vamos sin lugar a dudas es que Quintana tendría que estar sí o sí para ayudar a Alejandro Valverde en todo lo que necesite tienen que intentar desbancar Angels eso sólo pueden conseguir no en la jornada de mañana que es plana si en las etapas de montaña sobre todo lo del sábado que termina en Andorra en el Coll de la Gallina Isidro si tiene que estar para todo lo que quiere Alejandro Valverde jefe indiscutible de filas del equipo Movistar

Voz 0919 22:03 Enric más el balear candidato al pódium después de haberse metido y tercero qué te parece

Voz 0802 22:08 fantástico me parece fantástico no porque vaya a conseguir lo que lo va a tener complicado va a tener que pelear lo pero meter a un chaval en el podio

Voz 19 22:16 supone el que el ciclismo español

Voz 0802 22:18 no tiene tiene continuidad después de que se retire Purito que se ha retirado Contador Valverde tiene treinta y ocho años este chaval puede aparecer como el máximo candidato para conseguir grandes cosas en las grandes vueltas

Voz 0919 22:31 claro que sí es necesario que venga Jo en gente joven por detrás en el mundo del ciclismo Borja Cuadrado ha estado con los protagonistas que te han dicho Borja hola

Voz 0298 22:39 qué tal Gallego muy buenas bueno hemos hablado con Alejandro Valverde lógicamente estaba optimista porque le ha recuperado tiempo al líder esos ocho segunditos que decía Marquínez pero claro de también con mucho respeto ante lo que se viene por delante en estas cuatro últimas etapas esto decía Valverde

Voz 23 22:52 asesinar sino toda la tapamos rápida yo realmente me encontraba bien y aprovechar pero bueno al final aquí nunca se sabe el cuerpo después de la tercera semanas muy difícil momento vamos pasando día dio un examen mejor que ayer

Voz 0298 23:06 y también hemos hablado con Enric más el nuevo tercer clasificado el ciclista balear que es un fondista que Llanos reconocía el principio de la Vuelta que suele ir a más y que después de la etapa de hoy ha confirmado ese rendimiento esto nos decía esto

Voz 24 23:18 hemos terceros el equipo está haciendo un buen trabajo

Voz 0919 23:21 entendemos ya dije queda tercera semana esta

Voz 24 23:23 haría bien lo sabía cómo iban a ellos hoy

Voz 0919 23:28 el Madrid el techo está en Madrid a ver si llega a Madrid por lo pronto mañana jueves la etapa es de pelear a la general o mañana se espera una llegada al esprint Marquínez

Voz 0802 23:40 al esprint o escapada porque ya cada vez hay menos gasolina en los depósitos para controlar las fugas que se puedan producir es una jornada de ciento setenta kilómetros salimos de Ejea de los Caballeros finalizamos en Lleida repite en principio al esprín guardar fuerzas para lo que nos espera el fin de semana

Voz 0919 23:56 hasta mañana compañeros baloncesto la noticia del día es el sorteo de la Supercopa la primera competición del baloncesto español como ha quedado Xavi Saisó buenas tardes

Voz 1982 24:07 hola buenas tardes sorteo celebrado este mediodía en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela el anfitrión Obradoiro jugará contra el Real Madrid viernes veintiuno de septiembre a las nueve y media antes a las siete de la tarde el Barcelona de Pep sinceras verá con el Baskonia recordemos que la final será el sábado a las siete y cuarto no están el actual campeón el Valencia Basket ni tampoco el Herbalife que fue finalista el año pasado

Voz 0919 24:32 yo hoy hemos conocido los premiados en los Premios Nacionales del Deporte del año dos mil diecisiete hace ya

Voz 25 24:40 bueno meses la verdad es que los dan con retraso quiénes son Andoni De la Torre el mejor deportista se lo ha llevado el tenista Rafa Nadal y la karate Casandra Sánchez ha sido la mejor deportista en otras categorías el golpista vasco Jon Rahm arreció el reconocimiento de deportista revelación o la treta María Vicente Casio premiada como mejor atleta menor de dieciocho años por su proyección deportiva este último añade más Keylor Navas y recibe el galardón destinado a los deportivos iberoamericanos y en lo colectivo triunfan como mejor equipo las selecciones masculina femenina de hockey patines más premios el poeta Juan Mata por su iniciativa como un gol promovida jurel que consiste en donar el uno por ciento en su sueldo recibe el premio Sofía por cesto especialmente relevante de nobleza o Juego limpio en la práctica deportiva de este año dos mil diecisiete deporte femenino

Voz 0919 25:20 no cada vez más en alza en nuestro país hoy queremos destacar un hecho es el día en el que se ha jugado el primer partido oficial de la selección española de fútbol sala las chicas del fútbol once ya lo están petando pero Lar del fútbol sala cuidado Toni López porque han empezado arrasando buenas

Voz 26 25:40 llegan fuerte gallego qué tal muy buenas doce uno han ganado Rumanía en el primer partido en competición oficial de la selección española femenina antes había jugado torneos UEFA y FIFA avalados por UEFA pero amistosos oficiosos el primer torneo filiales este este preeuropeo que dispone de cuatro grupos y cada grupo pasa la campeona a la Final Four que se disputará en febrero aquí en Leganés en España se está jugando el del grupo en el que está España como digo doce uno hoy ha arrancado mañana juega contra en Polonia también en ese pabellón Europa de Leganés y el sábado jugará contra Italia que a priori son las máximas

Voz 0919 26:11 el fútbol once tenemos noticias de la Champions femenina

Voz 26 26:14 el Barça empezado perdiendo de esta mañana en los dieciseisavos en Kazajistán abrió tres uno contra Achim Kent el gol de Toni la finanzas eso sí para la vuelta que se juegan dos semanas y mañana juega esta ida de dieciseisavos el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino ante el Manchester City partido más que complicado

Voz 0919 26:30 esta semana cerramos hora25 deportes con lo nuevo de Richard Ashcroft sus Price by de Joyce se llama el último trabajo de el mítico vocalista de ver bueno pues aquí lo vamos a dejar os recuerdo que hoy el Larguero emite desde las once y media en directo desde Valladolid con ese proyecto que encabeza desde hace unos días Ronaldo Nazario de Lima qué bueno que Ronaldo vuelvo al fútbol aunque sea de president mañana nosotros volvemos ocho y media horas quedáis con Ángels Barceló y hora25 un saludo de Gallego gracias por escuchar a Dios