Algo está cambiando, pero no para todos

Voz 0194

00:00

el nivel de exigencia los políticos aumenta en la misma proporción que aumenta la vigilancia de los ciudadanos de los medios de comunicación buena noticia para la democracia en poco más de cien días han dimitido dos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez es verdad que ninguno de los dos reconoció su error así que escudado en aquello que hacen lo mejor para el Gobierno se han ido y lo han hecho sólo horas después de que estallaran sus respectivos escándalos no me negarán que algo está cambiando durante mucho tiempo pasaban cosas en este país pero nunca pasaba nada Mariano Rajoy dejaba pudrir los casos esperando que el tiempo nos hiciera desaparecer nadie asumía responsabilidades ahora los ministros dimiten aunque eso sí lo hagan a regañadientes aunque el presidente les manifieste su apoyo hasta cinco minutos antes por cierto que lo hará el listón está muy alto los propios partidos lo han puesto muy alto y estas son las consecuencias para ellos bueno no para todos el nivel de cinismo del Partido Popular con el caso del master de Pablo Casado adquiere dimensiones estratosféricas para despejar la presión que la dimisión de la ministra montón ejerció sobre él recurren los populares a que los casos son diferentes a casado sí ha enseñado el trabajo de fin de máster miente porque no se ha podido leer ni fotocopiar pero surgen del cinismo es cuando critican a Sánchez por no haber actuado con más rapidez en la dimisión de la ministra como si no tuviéramos memoria como si de los tiempos que utilizaba Rajoy hiciera tanto tiempo que ya en Nos hubiera olvidado al Máster de Casado le faltan todas las explicaciones pero no se siente concernido por el caso montón a la que parece que lo costó entender lo del caso Cifuentes si se gana una moción de censura basándose en la necesidad de regeneración de la política española a Pedro Sánchez les sobraron unas cuantas horas de unas declaraciones de apoyo a la ex ministra de Sanidad pero Pablo Casado la va a hacer largo el tiempo hasta que el Supremo diga algo y mientras tanto podría ir haciendo fotocopias de su trabajo de fin de máster porque diga lo que diga todavía no lo hemos visto Ángels Barceló