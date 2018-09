Voz 1394

00:05

que la burbuja de los másters podía estallar algún día entraba dentro de lo previsible no en vano el mercado se hinchó hasta límites que poco tenían que ver con la lógica de la educación y mucho con el negocio educativos lo sorprendente es que el estallido haya venido por la política donde tradicionalmente los currículos universitarios pintan poco por lo visto se ha desarrollado en la cultura corporativa que fomenten el políticos la idea de que suyos son los atajos el martes por la tarde corrió las sospechas de que un pacto partidista implícito podía salvar a Carmen Montón y a Pablo Casado pero fue la interpretación de malpensados por la noche montón abandonaba con lo que Casado queda ahora solo ante el peligro el PP ha sobreactuado en su defensa lo cual no es un buen augurio el PSOE pasa al ataque buscando simetría en el desgaste resistirá Casado el PP no puede perder un líder recién estrenado pero un partido tan marcado por la corrupción le viene un presidente que nace señalado por la sospecha por la comparación con sus adversarios mal asunto dicen que Carmen Montón iba camino de ser una buena ministra su balance de cien días prometía ciertamente sería bueno que los ministros cayeran por su incompetencia no por los chanchullos de un máster pero la democracia presuponen niveles altos de exigencia a riesgo de que no siempre que paguen los que más se lo merecen en Alemania cayeron los ministros por plagios insostenibles el mismo día que el inefable Juncker cerraba con parsimoniosa retórica su fracasado mandato en que la derecha xenófoba crecido sin parar el Parlamento Europeo aprobaba la puesta en marcha del procedimiento de sanción a la Hungría de Orbán sus abusos en materia de Justicia Derechos Civiles la derecha se ha dividido porque muchos de sus diputados están convencidos de que la derecha autoritaria es de los suyos el PP mayoritariamente se abstenido en una hipócrita ejercicio de indulgencia con el caudillo húngaro el procedimiento tiene todos los visos de acabar en nada porque las reglas de la unión garantizan el éxito de una alianza de existencia mutua en la extrema derecha pero si Europa no encuentra la manera de poner en su sitio a derecha autoritaria que viola sus principios básicos quedará confirmada mi sospecha del populismo de extrema derecha es la pasarela del neoliberalismo hacia el autoritarismo democrático