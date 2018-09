Plagios y plagios

Voz 1 00:00 sí pesada vítores buenas noches Angels todavía Vallespín no ha entendido que cuando entra esta sintonía es que llegaba cara a ver oye vamos a dar la vuelta al caset de la actualidad en la cara B para explicar un término esto creo que lo hemos oído todos esto ocurría ayer hace algo más de veinticuatro horas para que esta situación lo influyan comunicado el presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social la ministra de Sanidad dimitía tardaba dos días en hacerlo no vamos

Voz 1880 00:41 tarde dimisiones tampoco de Sanidad sino de el plagio ella dimitió después de que

Voz 1 00:46 serán las irregularidades de su trabajo de defiende master acusada de plagiar diecinueve de las cincuenta y dos páginas de trabajo después hablaremos sede de la dimisión en en

Voz 0194 00:55 aspecto político hay una dimisión por plagio que fue muy sonada que fue el ministro de Defensa alemán no si fue muy sonado

Voz 1880 01:00 porque aquí no estábamos acostumbrados a que pasaran estas cosas no

Voz 1 01:04 el era Kart CO2 diario alemán lo acusó de plagiar parte de su tesis doctoral

Voz 1880 01:14 lo que está diciendo es este es el paso más importante quedado en Mi vida también el más doloroso la persecución de la prensa ha sido implacable con efectos en mi familia estaba dispuesto a luchar pero he alcanzado el límite de mis fuerzas dice el caso es que el político más valorado en Alemania en aquel momento tenía un apoyo del setenta por ciento de los electores de años vamos a hablar con un experto en plagio pero antes de seguir Gimme si esto es o no es plagiar

Voz 1 01:48 Marta tiene un marcapasos Hombres G mil novecientos ochenta y seis y ahora escucha se desplaza plagio total mil novecientos sesenta y ocho euros dieciocho años antes esa de su de Simon and Garfunkel pues Vallespín Velasco e sois profesores Madina tu clases no si se detecta Gonzalo un plagio rápidamente

Voz 2 02:14 a la lengua muchas veces pero es verdad que algunas de ese unos escapan porque los profesores vamos muy deprisa enormemente tenemos más alumnos de los que podemos atender con la precavido con la atención que merece

Voz 3 02:23 en Fernando luego sabes yo creo que si te más fácilmente en los en los trabajos de Master por ejemplo puso menos alumnos no los llegas a conocer y entonces a veces te extraña no como puede el dinero claro efectivamente no de repente te encuentres una bueno es que muy sofisticada que no encaja no con con el perfil pero en en los trabajos así de grado es muy difícil porque son tantos no oí y luego además que que ellos también se encargan de de ocultarlo no que el corta pega lo hacen muy bien está perfecciona pero ya a veces Se puesto en en muchos trabajos y pedir una frase muy sofisticada la metido a la frase quites

Voz 0194 03:01 vale te sale perfecta

Voz 3 03:04 pero es que son que simplifican y facilitan

Voz 2 03:07 la verdad que rebuscar en cambio la verdad

Voz 0194 03:10 al de literales Face lo vieron les decía Juan Joan Coscubiela que hay un mecanismo no para para impedir programa hay un programa que introduce el trabajo lo que pasa es que revise todo lo que ha pasado hay un programa existe un programa entonces cuando se producen plagios por ejemplo como en el máster de de Carmen Montón es porque no ha pasado por el programa o porque no hay voluntad de hacerlo públicos eh hay mecanismos de control en la universidad

Voz 2 03:35 bueno en realidad un responsabilidad en buena medida del profesor aunque el trabajo de fin de máster recordemos que debe pasar un tribunal en es verdad que hay dificultades cuando un trabajo final de Master llega a un tribunal normalmente ha pasado por la aceptación del tutor y es verdad que el Tribunal ABC se ve en la tesitura

Voz 0194 03:55 al menos de no negar lo que no es mentar al en dar al compañero o

Voz 2 04:01 dado que se ha dado desaprobación bueno se procede a evaluar la tesis dando por supuesto que este resto de cuestiones que sí está son correctas que no ha plagiado que la bibliografía está bien etc etcétera en todo caso también algo tiene que ver un defecto muy inherente a nuestro sistema académico y la necesidad de rellenar de información no como hay que rellenar ochenta páginas por defecto entonces pues claro corto IPE bueno pues hay que meter hay de todo lo que se debería hacer es buscar que se diera una tesis una reflexión un pensamiento y que eso estuviese basado en precedentes y que tuvieron cierto afán de originalidad Fernando en algún caso en las manos de decir es mucho pero

Voz 0656 04:37 mucho incluso en qué trabajos enteros o sea no no Omar no párrafo sino trabajo

Voz 3 04:43 ese enteros y además a sacados enteros de de de la web pero muchos tenemos una advertencia de que si se detecta pues entonces cuáles son las consecuencias para el estudiante pero hay una cosa que no es plagio

Voz 0656 04:56 que el final viene a ser algo parecido que es cuando uno cita incita continuamente hecho digamos que el trabajo es una una

Voz 3 05:06 o sea como cita porque no puedes decir

Voz 0194 05:08 a ver si tú referencias o citas no puedes decir que has plagiado porque la estás estás

Voz 3 05:12 claro efectivamente y entonces hay mucha gente que por te te pone todo lo que sea no hay ninguna frase donde no te diga de dónde viene pero claro al final el trabajo lo suyo nos ha realmente es de es un compendio de citas que Sara el significado de plagiar cuáles

Voz 1880 05:26 pues según la RAE es copiar en lo sustancial obras ajenas dando las como propias es un término que que viene del latín plagiar entre los antiguos romanos era comprar un hombre libre sabiendo que lo era pero retenerlo para servidumbre no lo que les interesa saber claro ahora es cuál sería la definición legal

Voz 0194 05:42 déjame que le pregunta Ignacio es abogado autor de la obra el plagio en el derecho de autor trabaja en el abogados un despacho especializado en propiedad industrial e intelectual Ignacio muy buenas noches

Voz 4 05:52 hola muy buenas noches existe una definición

Voz 0194 05:54 legal del plagio

Voz 4 05:56 pues no existe una inclinación tipificada porque no se trata de una figura que venga regulaban ninguna norma legal como tal

Voz 0194 06:03 no

Voz 4 06:06 y derivados de la jurisprudencia que ha tenido en sus manos escasos y que se ha visto obligada a definir una conducta muy habituales

Voz 0194 06:14 ir a un texto determinado tiene que cumplir ciertos requisitos para que pueda considerarse legalmente un plagio

Voz 4 06:21 te si se tiene que cumplir una serie requisitos el primero que tiene que cumplirse es que aquel texto que se supone plagiado esté protegido por los derechos autor es decir si lo que se copia por ejemplo es una sentencia hago es una ley o una norma que no están protegidos por los derechos de autor pues no pasaría nada no habría plagios no la primera condición por lo tanto es que estamos hablando una obra o de un fragmento que debe ser protegido por la propiedad intelectual de un tercero

Voz 0194 06:50 y una vez que si esa propiedad

Voz 4 06:52 cero eh pues lo que tiene que suceder es que fragmento la parte coincidente en la obra original y en la obra plagiar ya tengan un diciendo ETI coincidencia de ETA de grado que se pueda afirmar que se ha reproducido transformado esa obra sin permiso es decir que si ha usurpado la paternidad ajena sin citar

Voz 0194 07:13 y qué método para descubrirlo nos decían aquí los profesores que están sentados en la mesa hay un Software hay un programa que tú introduces el texto y te dice exactamente qué es lo que está plagiado de dónde está plagiado hay más métodos como estos

Voz 4 07:25 hay muchos métodos depende del tipo de obras si hablamos de obras textuales

Voz 0194 07:28 sí son las obras donde hemos

Voz 4 07:31 detectar con las nuevas tecnologías el plagio ahí hay muchos programas en el te más utilizábamos en el ámbito académico ese llama Tour mitin pero bueno hay muchos otros los hay de de además de libre que no cuestan nada y los hay de hecho acuerde pagó pero también cuando se trata de obras musicales pues ahí herramientas informáticas similares que lo pinten es detectar ese ese plagio y te dan un índice de coincidencia lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta una cosa importante y es que estas herramientas hacen una comparación entre el trabajo que se carga dentro el sistema con aquello que ahí divulgado en la red normalmente lo que está copiado ha sido una obra que no está encaminada o que no aparecen intermedio que está en una biblioteca profundamente escondida pues va a ser muy difícil lo que avisa de ese plagio con esa herramienta lo cual no quiere decir que que que no sita plagio

Voz 1880 08:22 incluye un autor como puede que tiene que hacer para denunciar un plagio que proceso tiene que seguir

Voz 4 08:28 bueno existen diferentes mecanismos legales a nivel académico pues siempre en todos los centros educativos y universitarios normalmente hay una serie de normativas internas estatutarias y de carácter administrativo que permiten lo que los profesores pues tienen que pensarlo quién y como primera herramienta luego ya a nivel más legal por así decirlo en herramienta mecanismos civiles e incluso penales porque lo plagio reguladas en el Código Penal como tal no aunque pueda parecer desproporcionada en algunas ocasiones es una figura que se considera un ataque tan grande a derecho de autor probablemente la la la mayor daño hace a un autor que poco si se considera que puede tener incluso represión penal

Voz 0194 09:12 pues Ignacio tremeños muchísimas gracias

Voz 4 09:15 un placer hasta luego

Voz 0194 09:17 las que usted trabajos en la universidad y plagios en la literatura la música de hecho en cualquier tipo de creación

Voz 1880 09:23 sí en los discursos también por ejemplo hay acordaos del yo veo españoles de de Rivera era el veinte de mayo de este año

Voz 5 09:29 cuando quiso este país en cada rincón yo no veo rojos y azules españoles yo no veo jóvenes o mayores yo lo españoles yo no veo trabajadores o empresarios

Voz 1880 09:43 bueno pues así continuaba bueno pues ahora escucha de dónde lo sacó convención demócrata en Estados Unidos dos mil cuatro Barack Obama

Voz 6 09:51 a él se ancho Nike de acá Enic sorprenderme acá no es Villa un aire States

Voz 7 09:59 no jugó comenzó en el la la claro Bale yo tomaba

Voz 0194 10:09 para podrá decir Rivera que fue la inspiración es inspiro hay muñecas las burlas exacto venían del mismo sitio hay rendimiento literario que nace que en España hace unos años que llama plagiar

Voz 1880 10:20 si los plagio aristas así se hacen llamar son cuatro treintañeros que hicieron una primera obra copiando o imitando los estilos literarios de escritores que ellos admiran es como si estuvieras leyendo a Borges Bolaño a Vila Matas y ellos defienden que toda la creación lleva implícita algo de plagio que la literatura al final se basa en la imitación

Voz 0194 10:39 bueno ahí en la música escuchábamos el plagio de Hombres G pero hay mucho

Voz 1880 10:41 es más no si en la música es complicado también saberlo porque la norma es que si hay más de siete con pases iguales ya es plagio pero también no hay que confundirlo con usar un sampler que el samplers el archivo esté reutiliza para para otra canción vamos al que tienes votará todo exacto vamos a ver si si podemos poner algún ejemplo el primero los Beatles como este es el Come Together de Ice

Voz 1 11:12 vale ahora lo único que hay que hacer es bajarle un poco las revoluciones osea imaginar un poquito más lento sale el original es de Chuck Berry

Voz 8 11:21 muy muy