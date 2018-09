100 mujeres ascienden el Breithorn por el cáncer de mama

Voz 2 00:00 reflejos con Elena Sánchez

Voz 3 00:16 hoy hablamos Concha de ocho ocho una mujer franco tunecina que tras vencer en dos ocasiones al cáncer de mama ha hecho de su debilidad una fortaleza

Voz 4 00:24 tuve dos ocasiones cáncer de mama tuve un médico tuvo médico que supo darme una noticia que para mí eso es muy importante cómo se transmiten las noticia lo que me preocupaba era la quimioterapia hay los cómo me va sentí di el cambio físico que me iba a suponer

Voz 3 00:43 este cambio físico fue para ella lo más duro de la enfermedad porque aclara una vez gestionado el miedo a la muerte con los doctores la agresividad de la quimioterapia no le ofrecía alternativas

Voz 4 00:53 cogí cuarenta kilos y a mí eso me afectó mucho porque no me reconocía me de espejo no me podía ni mover desplazar era muy duro psicológicamente esa parte fue la más dura es aparte de miedo a la muerte que nos persigue pues persigue también el aspecto físico como nos vamos a ir si vamos a ser capaces

Voz 3 01:18 llegó a pesar ciento veinte kilos así que un día decidió tomar cartas en el asunto y empezar a andar para perder peso

Voz 4 01:26 no podía hacer nada en casa hasta que el día me decidí a yo haciéndome quiero podía salir al menos alcanza aunque mi aspecto físico mi peluca y como estoy salgo empiecen parque a dar me costaba muchísimo además tenía una medicación que me dejaba el corazón del setenta por ciento fui andando poco a poco hasta que me vi un día tras día más Gil como para empezar a trotar a trotar resulta hasta quiero de repente un buen día me vi corriendo

Voz 3 02:01 tanto es así que llegó a hacer media maratón una maratón intra

Voz 4 02:05 tal vez que corría yo me imaginaba que yo venció la enfermedad y me encontré haciendo pues una diez kilometros una media maratón un maratón después de cinco operaciones y luego extraer en Kenia de setenta y seis kilómetros a dos meses después de mí

Voz 3 02:31 terminada la aventura escribió un relato de su experiencia relato que finalmente se convirtió en un libro titulado corredora de la vida

Voz 6 02:39 al que se escoge vi a contar todo y a cuatro meses que mi libro escrito saque todo lo que llevaba dentro fue como una como una una una curación una purga no bueno y quería también ayudar a otras personas que estaban pasando por ese proceso nueve meses el libro ya estaba escrito editado públicas

Voz 3 03:04 además da charlas informativas en los hospitales para que el personal sanitario tenga en cuenta la sensibilidad del paciente y de los familiares a la hora de afrontar este tipo de noticias

Voz 4 03:14 personal médico y esa persona es armería llegan a formar parte de nuestra familia que estamos constantemente yendo al hospital y el hospital se convierte en nuestra segunda casa el cómo se va a dar esa noticia nos va no para siempre no entonces el tener un médico que te reside en que temida era cara te llame por su nombre tú no eres un hígado ni un tipo de cáncer Joan caso yo decía yo soy sabia al hospital no me conoce nadie yo no conozco sus pasillos estoy sola estoy yo con y circunstancias necesito que me llamen por mi nombre que me cuenten las cosas de una forma sencilla

Voz 3 03:56 para ello los consejos que siempre da son los siguientes

Voz 4 03:59 le cuenten a lo mejor hasta donde Dean Quillo puedas asumir la noticia no me cuenten todo a bocajarro Cuén tiene todo con realismo pero siempre con al menos una pequeña puerta árido estar esperan no contarme esta noticia como pues como si fuera si lo dijera a tu hermana no se lo digo a los médicos no como si fuera tu hermana tu hija no sólo contaría no bueno tenéis que sus procesos también que nos puede pasar

Voz 3 04:38 ahora se encuentra en los Alpes suizos ha sido seleccionada para representar a España en un reto europeo que se llama Spirit of solidario

Voz 4 04:46 cien mujeres de dado cita aquí a ser más para subir el rey Jorge que son cuatro mil ciento sesenta y cuatro metros cien mujeres de toda Europa cantó padeció cáncer de mama estamos aquí para dar digamos vivirá les va ser Europa trataba entre nosotras saber cómo se tratara enfermedades plásticas parte de Europa ir unidos no se El reto

Voz 3 05:16 tienen pensado empezar el ascenso este sábado y terminarlo en unas cinco horas una travesía que aseguran es la más sencilla de todos los Alpes pero que aún así requiere cierto respiro

Voz 4 05:26 entonces ignoro cómo es la montaña que utilizan alpinistas conducir queden quieren sube suprime la montaña digamos que es la montaña más fácil de todas las partes no pero eso sí y como en alta montaña hay que ser muy respetuoso porque vamos a ir con crespones controler ibamos a subieron glaciar y cualquier viento cualquier llegamos resbaló pues una caída pues puede ser en este caso muy peligroso esta su

Voz 6 05:58 mira que va a hacer vamos a hacer un principio el sábado o el domingo como bueno unas cinco horas aproximadamente

Voz 3 06:07 nadie ha vencido al cáncer de mama en dos ocasiones un tumor que se diagnostica veinticinco mil mujeres al año en España por todo ello tiene clara que su labor ahora es actuar desde el otro lado desde la concienciación el voluntariado las charlas informativas y los libros su próximo proyecto no tiene nombre todavía pero sí una intención concreta relatar la vida después del cáncer