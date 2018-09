Pedro, desde Marruecos: "Un cura ha engañado a mi familia para quedarse con la herencia de mi hija"

Voz 1 00:00 un número de teléfono novecientos cien ochocientos un nombre Pedro y un lugar Marruecos buenas noches

Voz 2 00:09 hola buenas noches ahora mismo Marruecos doce y cuarenta y tres de la madrugada

Voz 1169 00:15 on ahora menos bueno te paso a explicar una historia en hecho reales que ni quito ni pongo eh cuál resulta una familia que se compone desde entonces hermanos un chico y una chica Islaantilla Signes más familia que que ellos y otra familia que eso yo con la mujer con una niña pues recién nacida bueno nos conocemos la familia esta nosotros resulta que les gustaría hacer la apadrina iba a la niña a mí pues eso idea pues me pareció muy bien total que se cotizada niña comprando de la madrina todo la ropita todos regados se hacen bueno fue bautizada y entonces pues fue creciendo si ya lleguemos a la comunión pues también la comunión al vestido de comunión todos los atuendos que se llevan a la comunión y muy bien bueno resulta pues bueno fiesta estas estas padrinos pues eran una gente muy católica muy cristianas pues yo también íbamos a la iglesia íbamos a una iglesia del barrio y allí pues predicaba un cura no bueno pues entonces me dijeron que les haría mucha gracia que conociera yo al cura yo le dije bueno pues no tengo inconveniente de conocer la locura eh dime me presentaron a Cuba y me parece que yo no me cae muy bien al cura ni yo ni a cura puesto que descubra sabía que los familiares estos la familia esta eran apadrinar de la niña sí bueno pasar tiempo pues resulta que el chico el hermano

Voz 1169 02:27 ser la chica con la tía solos entonces claro latía ya era más mayor es decir de la tía pues de de de irse a una a una a una residencia o que la gran yo expuse la idea que se querían la podíamos cuidar nosotros que ellas vendieran su su pisito que tenían yo el mío ITE con crearemos una casa pues entre los dos pues que que había éramos todos lo cual da idea pues no de padeció a la tía pues no le parecía mejor pues si se a una residencia con yo digo pues nada por lo que usted quiera buscamos una residencia que él esté bien te guste se va usted a la residencia bueno total que entonces cura diciendo que no que él ya sabía una residencia que estaría muy bien que que se iban a la residencia que que él tenía

Voz 1169 03:33 se fueron a dicha residencia bueno nosotros es como hija joder todo pues cada semana al íbamos a hacer una visita a ver cómo estaban ITA bueno resulta que que modere la muere debatía entonces la la sobrina se queda sola la sobrina ya se cubriéndose me dedicaba por depresiones que tenía la chica iban al poco tiempo a los seis meses de morir batía pues muere la sobrina también yo claro cómo iba a la residencia me enteré de en vida le prometieron a a yo le iban a dejar de herencia pues no el piso y unas joyas que tenía la latía ya estaba en el notario que será dejarían hayan herencia bueno pues vale pues a morir me voy a la residencia me entero digo a ver de ese no no sé si el piso se la dado en herencia el cura anda yo me quedé parado no digo pero si eso no lo que me dijeron a mí bueno bueno esa es la historia de de este señor que aprovechó como fueran para embaucar cambiarle el testamento ponerlo a su no

Voz 2 05:00 Pedro y cuánto tiempo lleva viviendo Marruecos

Voz 1169 05:03 ya llevo ocho años si les digo porque vivo en barracones pues mire yo viva Marrecos por la pequeña pensión que me quedó aquí pues la vida pues no está tan cara por ejemplo yo estoy apagando de alquiler tengo una casa de cuatro habitaciones mil mil metros de campo un pozo de agua yo estoy para dando cien euros al mes tiene al mes con una casa que padece bueno no es un palacio pero una cosa la gran grandiosa ciento veinte ciento veinte metros cuadrados y mil y pico de terrenos Cuén pozo de agua Higueras y bueno lo que quiera

Voz 4 05:48 así que ése fue Marruecos por una cuestión económica porque ahí todo es más barato

Voz 1169 05:54 claro lo me llegaba yo yo estoy cobrando seiscientos cincuenta euros a ver cómo es no tengo vivienda cómo voy yo a debiera a Barcelona va mal sí pagando ya cuatrocientos o quinientos seiscientos euros de alquiler entonces de que como ya me gusta mi tierra

Voz 2 06:12 pero no y se encuentra a gusto se encuentra bien en Marruecos un sí sí sí H

Voz 1169 06:19 que las personas bueno siempre hay algún garbanzo negro pero vamos bien los vecinos bien nos repartimos hacen pan con la idea de bar siempre Pedro tienen un pan y yo estoy cojo higos oye pues tienen un plazo de de higos

Voz 2 06:41 hay un poco hay trueque sí sí sí

Voz 1169 06:44 aquí el trueque se usa bastante es más aquí miran más con la familia que a nosotros se aquí es muy difícil que aun un lo dejen a una residencia o no no lo cuidan hasta hasta que muere en casa normalmente mueran en casa

Voz 2 07:01 hay otro concepto de la Familia que le parece mejor o peor

Voz 1169 07:07 pues mira a mi me parece mejor por tener a los vuelos lo aguantando los aquí sí dándoles de comer cuidando Llanos hasta que mueren sin ninguna sin esperar ningún beneficio a cambio pues pues no sé igual que los niños abuelos padres tienen respeto a las personas mayores también osea que yo por esa parte

Voz 2 07:35 pues me siento muy bien vive ahí sólo pero no no estoy con mi señora

Voz 1169 07:43 a ver si se soluciona yo señor Sánchez no suben un poquito a la pensiones podemos ir patrio claro yo quisiera irme para mi tierra porque la tierra tira pero me veo obligado a estar aquí

Voz 4 07:55 Pedro pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito de de conversación y de reflexión

Voz 1169 08:02 bueno pues ahí hay de todo dentro de la jerarquía de la Iglesia