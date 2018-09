Carlos Suárez: "Ojalá la unión entre el baloncesto y el fútbol llegue"

Voz 1670 00:00 en estuve la una menos cuarto estamos en el teatro Calderón aquí haciendo El Larguero con la gente de Pucela con la gente de la Ser Valladolid aquí con Torradijo al frente de este equipo que sabe mucho de fútbol que habla mucho de fútbol pero también controla y hablan mucho las esto hijo mucho vaya mesa de basket bueno estoy Melero tremendo te fíjate lo que tenemos AIS que Carroll tras hablado ya el vaso avanzados Mike Hansen que tal muy bien buenas noches presidente del equipo de Valladolid muy buenas Paco García

Voz 1 00:37 y Pepe Catalina director dio muy buena noche buenas noches

Voz 1670 00:41 el alcalde Óscar Puente con nosotros sigue también Carlos Suárez esta es una mesa cojonudo de de de de de baloncesto de nivel de basket para empezar algo voy con todos ellos eh vosotros en el texto

Voz 2 00:51 a Carlos no le vimos

Voz 3 00:54 vivimos en su tiempo sí que me puso una hacha amarilla incluso jugaba bien si tú incluso el Nobel no jugaba bien no

Voz 1670 01:00 acceso de personas chapado Óscar fuiste todo el grueso tapón carros puso en la chapa era alcalde deje de votarle

Voz 4 01:06 no solamente se vio puerta

Voz 5 01:09 ya todavía en el último segundo

Voz 6 01:11 pareciera que me viene recordando un montón de tiempo unas Navidades

Voz 2 01:14 es ahí le ganamos de un punto y tuvo la canasta aparte la victoria Carles Rahola un gorrito bueno rico

Voz 5 01:20 puesto el que se recuerda de estas cosas recuerda además que Tornadijo y Daimiel que sabe más de más que casi todo lo que estamos aquí carro Raúl Martínez uno de mis mejores amigos desde hace muchos años desde hace muchísimos años cuando empezábamos a compartir un micrófono en una radio que empezó aquí hace un montón de años a una radio local que se llama el filme exprés

Voz 7 01:40 sí debe Catalina que también compartía las labores de subdelegado en el equipo

Voz 1670 01:45 el texto en el foro también con el micrófono que sigue compartiendo por cierto con con otra emisora y que es otro de mis grandes amigos de de Valladolid de toda la vida de esa gente que estemos donde estemos y vayamos donde vayamos hemos compartido tantas cosas o con un balón de por medio hasta está tomando una caña y estos reto

Voz 5 02:01 es que se que se hace difícil ver aquí ahora hay tenemos eh

Voz 1670 02:06 bueno como compañero en Valladolid después de tantos años y otro como director deportivo de de del equipo de básquet Paul difícil para el Baloncesto León en Valladolid pero con el objetivo que decía antes Óscar Puente en el que hablábamos a ir ahí sensaciones de que se está trabajando muy bien y que sobre todo está en buenas manos eso es lo mejor que nos puede pasar se eh

Voz 4 02:28 sí es cierto la verdad es que todo un poco tiene buena pinta no es lo que se puede decir no ha costado

Voz 8 02:34 muchísimo muchísimo bueno yo doy fe de ello ellos lógicamente

Voz 4 02:39 han sufrido sobretodo Mike Hansen que fue el primero que que apareció porque hacía falta después de ya que el Club Baloncesto Valladolid que fíjate cómo sería la ruina deportiva y económica que ahora mismo ni siquiera se sabe dónde está osea en qué situación está está cerrado está en un limbo fíjate cómo sería la situación hacía falta que alguien dieron paso adelante lo dio Mike con un sufrimiento tremendo eh porque tuvo que comenzar a comprar folios folios ello navía nada será empezar de cero después además de una muy mala experiencia así que yo creo que más

Voz 8 03:14 tiene todo el mérito y el crédito sobre todo oí

Voz 4 03:18 tiene todo para para vivir este momento que ahora yo creo que ya es muy bueno el club está ya bastante encaminado económicamente va creciendo estructuralmente va creciendo ir dando pasos a su velocidad a la que ellos creen oportuno yo creo que van a conseguir el objetivo sea cuando sea desde luego lo disfrutaremos porque estos años han sido muy muy

Voz 1670 03:37 difíciles es impensable Antoni eh muy difícil imaginar lo que ha sido aquí el basket no como ha hecho con hoy como está ahora está parece que hay reflotado pero lo que ha sido el baloncesto aquí tú lo sabes y de lo que fue durante

Voz 9 03:47 muchos años Si bueno yo me dedico al baloncesto porque me empezó a gustar además recuerdo el partido y todo en Huerta del Rey en Valladolid Miñón Ares Lus Granollers que según Rivero fue el primero al que yo fui muy bueno me quedé alucinado y a partir de ahí no una vez Tomás pero estaban en Davis entonces sí sí estaba era el primer año en áreas no eh no Henares lusa sabía un americano de jabalí IBI jugar a Achi siquiera Deus eh que era jovencito pero no había línea tres pues no necesito aquí

Voz 8 04:18 sí bueno es verdad que ha sido tremendo

Voz 9 04:22 bueno pues la la lástima de de esa evaporación no veníamos eh comentando con con amigos escuchando bueno pues eh era una muerte anunciada lamentablemente ir eh cuando comentabais lo de los folios de de Mike en realidad eh algo así lo tenía que cero alguien como Mike que tiene una mentalidad de que seguramente cuando estaba comprando los folios es estaba imaginando diez años después con el equipo

Voz 0097 04:50 hacer sí pero preguntas son mujeres

Voz 9 04:54 te tiene que ser alguien que crea en en ese paso a paso en el trabajo de de cada hora a diario para construir desde cero no y yo tuve la oportunidad de venir me invitaron a al primer partido de aquella temporada y luego cuando muy poco tiempo

Voz 7 05:10 pues no pocos meses después de que había mil cuatrocientos y pico tienen

Voz 9 05:13 los abonados dije esto esto va va rápido esto va bien y rápido ir bueno pues ahora sabemos cómo son esas competiciones de de la Levy y hace falta bueno pues eh con el material eh que tienen humano y profesional ir ganando ventajas con respecto a otros a nivel de a nivel deportivo sobretodo eh porque todos parten más o menos de situaciones similares económicas idiota bien creo que que es de los mejores equipos de la categoría a la hora de ganar esas ventajas por eso soy optimista y creo que estarán pronto muy arriba

Voz 1670 05:48 cuando yo estaba allí antes de irme a Madrid hace ya unos años me era jugador

Voz 6 05:52 Paco García era entrenador civiles Catalina era el delegado la Catalina es el director deportivo Paco García ha vuelto a ser entregado a coger el equipo un momento muy difícil

Voz 1670 06:02 Jansen ha pasado de ser jugador a ser presidente cuarto año de Hansen tercer año de Paco García segundo año de Pepe Catalina que lo está en manos de estos tres tíos que estoy convencido que lo van a volver a llevar

Voz 5 06:13 EB pero aquí tenéis a Carlos Suárez en que tenis Óscar Puente

Voz 1670 06:18 de trabajos vuestro pero quién necesita el baloncesto en Valladolid para volver al lugar que le corresponde en esta zona bueno

Voz 0097 06:27 eh tenemos unos patrocinadores estupendos caramelo de nuestro patrocinador principal

Voz 2 06:32 el

Voz 5 06:33 fue eh

Voz 0097 06:35 es el tercer año que está con nosotros sería haber estado con ellos no se no fue pues el co co patrocinador cuando subimos al Boro si este es el segundo año que estamos con ellos en en una categoría Let Playboy a la el baloncesto en esta ciudad y hemos estado acostumbrados a grandísimos jugadores el cuando sacamos el equipo en LEB Plata pues la afición pues veía un baloncesto de otro nivel no fallos que que no se veía en el Pisuerga camino grandísimos jugadores pero bueno paso a paso con una identidad que creo que no debemos perder está claro que no podemos tener nueve vallisoletanos en el equipo LEB Oro si algún día soy uno sale a ACB pues no podemos tener tantos no soy reduciendo pero la la filosofía y tener los pies en el suelo hacer las cosas bien no deber dinero a nadie eso es fundamental tener buenos patrocinadores y que estén contigo siempre también después el impulso es de la ciudad la afición la afición lo que ha hecho la afición con el Real Valladolid es tremendo tremendo no he sido jugador contusas Alcampo está lleno al pabellón juegas de otra manera de te sale de dentro energía cuando estás en el cuarto cuarto y no puedes más sale de ti eh fuerzas porque tráete la tela transmite el público no entonces eh yo creo que ahí está el secreto el secreto es que el Ayuntamiento este año ha dado otro paso nos está llevando muchísimo los patrocinadores yo creo que ahora en la afición que hay mucho están ciudad y mucha que todavía no he ido al Pisuerga ahí está el secreto que ellos vayan que nos den alas teniendo más aficionados y más y más abonos podemos empezar a mirar a cotas más que es la ACB eh

Voz 1670 08:21 un podría hay podría ir de la mano pregunto el basket desde la misma mano en esta ciudad ya se ha habido una historia común en algún momento no

Voz 2 08:31 tanto eh y no es descartable lo que sí está claro yo creo que las claves en la sala Oh My claramente es decir un proyecto con los pies en el suelo con la gente de la casa eh con con las ideas claras ir eso esa fórmula funciona seguro seguro porque es la fórmula funciona en todas para es la fórmula que prefiere preservar la identidad del equipo My son gente de la casa son gente que que conoce los valores que ha tenido este equipo que se ha preocupado por su historia que se ha preocupado por por por preservar el nombre de las figuras que ha habido de la casa como como la luz eh en fin yo creo que que que la el el proyecto tiene muy buena base sobre esa base se puede construir el futuro puede colaborar el fútbol bueno yo creo que que pueden colaborar en indudablemente que ha que pues se pueden buscar fórmulas de colaboración

Voz 1670 09:23 no sé si que sea el mismo grupo ejemplo en en el Betis ocurre no eh no sé si esto podría ocurrir en Valladolid que se podría plantear y que que se hiciera una una especie de fuerza económica como uno para que el Valladolid de fútbol y el club de Valladolid de basket fueran de la mano de alguna manera esos posible Carlos comer

Voz 6 09:42 ha habido otros posible no sería una cosa bonita cosas que hay que hacer las cosas con tiempo hoy sí sin prisas llamas es que lo están haciendo muy bien muy bien bueno ellos y como son amigos míos pues claro no puede decir lo contrario pero ojalá de esas cosas Gerard prefiere decir que entonces ellos enseguida haciéndolo muy bien y nosotros también no y al final pues es una cosa que puede ser muy bueno para la ciudad en sobre todo lo más importante y lo ha dicho ahora

Voz 2 10:11 y que Oscar

Voz 6 10:13 poco a poco y su gente se han ido dando cuenta que deportes muy importante y que al final esto no es gasto esto es una inversión que tiene retorno muy importante entonces a principios EB de hace una situación diferente que todo el mundo cuando llegamos nos encontramos con algo dice el sueño esto no era como yo lo había pensado vas haciendo un poco tu camino y al final pues nuevas abriendo un poco las miras yo creo que han apoyado más justos perdón San apoyado más al baloncesto lo están olvidando más afortunadamente ahora estamos otros un poquito mejor y a lo mejor hay que centrarse más en el baloncesto el balonmano en el rugby para que volvamos a tener todo el deporte de élite de cuando yo llegué a esta ciudad no que es verdad que éramos poco envidiado es como he dicho antes Jose

Voz 7 10:56 y ha vuelto ha vuelto Paco eh

Voz 6 10:59 yo creo que está yendo fenomenal después de su periplo brasileño de también lo hizo fenomenal pero hemos conseguido que que se quede aquí pero el tema de Carlos Suárez yo sé que Carlos Suárez si pudiera seguramente dando un botón sí que sí que haría todo lo posible porque hubiera ese vínculo y por impulsar definitivamente porque eso lo hemos preguntado más de una vez Carlos eh estarías dispuesto a dar el empujón definitivo para que el baloncesto saltar ACB lo que todo sabemos que es cuestión económica no que ese músculo económico pues a lo mejor baloncesto Le cuesta más conseguir pero el fútbol en Primera División hoy en día pues ahí está no hay alguno más que que que lo puedo hacer pues es posible él nunca ha dicho no no sé si ahora que ya no es el dueño tampoco ha dicho que si ya has dicho nuevo pero ahora a lo mejor la palabra la tiene que tener no le gusta el baloncesto o no o tendremos que para no se no pero cuando me preguntó por todo el deporte que hicimos todo la élite que que había en plan de de guasa si es verdad que hicimos bueno y el baloncesto que ahora está en el Depor pero amenaza mantenemos un par de años recogemos Si les metemos dinero y lo suben a Acebes seguro sí dice Revilla no pero bueno entonces tienes conceptos de cielo

Voz 10 12:10 sí

Voz 6 12:10 al parecer la verdad imaginar lo que es pero el volver a tener un Valladolid en hacer el Betis lo hizo al segundo año cuando las cosas empezaron a caminar bien vamos a hacer las gradas con calma y sobre todo cuando las cosas funcionan mejor no tocarlas al final es un tema de dinero seguro que Óscar lo encuentras batido

Voz 1670 12:29 pues la después de la seguros descargo de risa fácil

Voz 2 12:34 bueno pues la actitud el Ayuntamiento evidentemente tiene un papel importante desde todos los puntos de vista económico indudablemente está ahí no nosotros yo creo que hasta ahora creo que con todos los clubes nos hemos tratado de comportar de una manera equitativa ayudándoles a todos eh repartiendo el dinero lo mejor posible porque es dinero público y bueno vamos a estar ahí que no quepa ninguna duda mientras las bases sean las que son Izaga con con los pies en el suelo como lo están haciendo nosotros vamos a estar apoyando a este año además en el pabellón había que hacer cosas ese se va a poner y no sé si hasta el nuevo marcadores en ese está en ello sea instando al pabellón que tenía una sonoridad horrible e se van a poner en las pantallas etc bueno vamos a vamos poco a ayudar en todo en todo lo que todo lo que el baloncesto necesita no con los pies en el suelo pero pero con los pasos firmes también

Voz 1670 13:29 Paco estaba en Brasil se viene trae para para vaya bueno voy a vivir tranquilamente que ya estaba allí una temporada en Brasil Italia Mike Hansen vuelves a entrenar Valladolid en esta situación

Voz 7 13:38 pues sí es mi es mi cuarta etapa la primera

Voz 11 13:43 el año ochenta y cinco ochenta y seis cuando dentro del primer equipo con como ayudante

Voz 9 13:47 como aprendiz como aprendiz de

Voz 7 13:49 de Mario Pesquera la segunda en la noventa y cinco noventa y seis con un joven periodista eh que después se ha convertido en un joven periodista en un joven periodista la tercera en el dos mil seis dos mil siete ya la Vuelta bueno pues después de trabajar en África Celia Avui a Brasilia la vuelta pues pues el después del primer año del nuevo club que ya durante ese año habíamos tenido pues muchas conversaciones porque Maika sido jugador mío como bien decías antes pues cuando acaba temporada el equipo además el primer año no fue bien deportivamente igual no pues fundía queramos a tomar un café y me suelta de buenas a primeras que quiere que coja el impacto es eh

Voz 1670 14:41 las que venía de jugar la final

Voz 7 14:43 Icann ha con un equipo en Brasil demolidas cruces al más alto nivel continental de repente

Voz 3 14:51 Plata igual pues porque no porque

Voz 7 14:56 no aquello bueno pues fuimos creyendo es lo que estábamos haciendo me encontré una plantilla con siete jugadores de Valladolid un orgullo enorme el entrenar a chicos que muchos de ellos les he conocido Juan Vásquez sí bueno pues aquella plantilla fue creyendo en lo que este entrenador ya un poquito mayor les iba diciendo yo les hablaba de ascender un equipo que venía de descender fuimos creyendo fuimos creyendo fuimos exigiendo fuimos pidiendo todavía más IVA no pues llegamos a unos play off y en los play off pues el ejemplo que hemos visto con el fútbol este año pues lo Hybrid lo vivimos el año anterior con el baloncesto nos nos metimos en los play off recuerde más una conversación con Carlos antes de que empezaran los playoff crecía Carlos estáis de dulce vais a llegar al play off que lo vivimos nosotros el año anterior nos paran nadie en la estación gourmet te acuerdas Ivano pues pues llegamos ascendimos un ascenso que no sabría muy grande al principio a todos porque el club no estaba preparado para para salir en apenas dos años de vida en LEB Oro el año y nos metemos en play off buscarán los hay entonces bueno poco a poco estamos construyendo algo muy bonito

Voz 1670 16:05 muy sólidos sobre todo es que hay otro pasito más Evra que no tenéis para bolígrafos habrá que fuiste provincia eh Carlos Raúl que ibas a comprar el corazón no tenéis ni para folios empezar

Voz 0097 16:15 Nos mira por respetar de otro club porque haya sido el club de los tres que estamos aquí hasta que el otro desapareció en nosotros no hicimos nada creo que hay que tener respeto al otro club la historia de los jugadores que hemos jugado ahí y bueno ahí nos encontramos con muy poco tiempo presentamos el proyecto ha a Óscar le gustó el proyecto el yo tenía buenos contactos en aceleración española me ofrecieron salir de plata ahí saltar no es un poco lo que es la la nueva no no tenía mucho sentido salir de Nebot estaba en ese pueblo que entonces estaba la uva

Voz 7 16:48 tener dos

Voz 0097 16:49 pues eleva pues no no tenía mucho mucho mucho futuro entonces salimos de plata eh a Palamós eh con personalmente un grupo de amigos próximos dinero para sacar en el club porque la ley plata aunque es una es la tercera categoría tiene un aval de sesenta mil tiene veinte mil que tienes que poner de inscripción que hacer una plantilla ir dos viajes entonces es sin saber de dónde íbamos a sacar todo pues empezamos Si poniendo compran el folio Si todos es lo que es empezar una empresa desde cero no es el que hay muchísimos empresarios que saben montar una tienda y tienen que abordar sus bienes para para empezar hicimos éramos amantes del baloncesto sabíamos que esperábamos un año entero el baloncesto desaparezca o lo hacíamos en tiempo récord que fue diez días o el baloncesto posiblemente ahora mismo no digamos aquí sentados hablando de ello

Voz 1670 17:46 a Catalina la siguiente escenario tirar la descojono muestra que lo Gabriela Morales que os decimos adiós y tenemos que ir a ver qué pasaba la Vuelta Ciclista a España en la recta final del Larguero labor hay cinco cerramos con el Basque de enseguida vamos con la desluce

Voz 3 18:05 no

Voz 1670 19:54 la obra hay siete con el equipo de básquet de Valladolid también para ir cerrando aquí esta noche de Larguero en en el Teatro Calderón en Valladolid y con Pepe Catalina que también te dejaste embaucar por monjas en perfecto

Voz 10 20:07 pero hay que por Paco

Voz 2 20:09 a persiguiendo durante un tiempo no de Prince

Voz 10 20:11 veo nos conocemos de hace mucho tiempo oí siempre quería que estuviera de su lado cuando inició el proyecto en el club yo pensaba que todavía no era el momento estaba acabada dejar el mundo la representación donde estuve diecisiete años una representación de jugadores profesionales de baloncesto bueno pues eso junto poco todo no la existencia de Mike la llegada de Paco yo estuve muy cercano el equipo Levi mucho cuando estuvo en la LEB Plata ese consiguió el ascenso ir a Logroño se dio esa situación no llegó el ascenso Paco consideró que era necesario no sólo que ascender deportivamente sino que el club creciera a nivel de estructura e en su renovación pues el propuso que había que mejorar en algunas posiciones una diáspora director deportivo hoy me propuse como candidato y bueno pues aquí estamos vivir este hombre no

Voz 1670 21:05 como representante de jugadores tantos años también estuviste a punto irte a una franquicia la NBA tiró una oferta

Voz 10 21:11 si meses antes de entrar a trabajar en el club estuve cuatro meses en contacto con los Atlanta Hawks para ser suyo ojeador en España luego hubo cambios internos a la franquicia ahí bueno aquello a veces es un poco volátil no fue posible y entonces es cuando surgió esta oportunidad dicen que la vida todo pasa por algún motivo ión que a mí me costó un poco porque deje un poco el mundo la representación hay esto para hablar mucho no hay una parte es la parte el deporte luego la parte negocio que tiene el deporte bueno pues al principio me costó un poco volverá a retomar ese estilo de vida pero me está en tiempo comprometido por devolverle en parte a a la ciudad acto lo que a mí me había dado yo soy lo que soy porque aquí había un equipo profesional de baloncesto como creemos ha pasado muchos rockeros aficionados S siento que aparte de del cariño el interés el respeto el aprecio de de mayo de Paco sentí que podía serle útil a a mi ciudad tengo muy claro que que estoy aquí de paso que esto no va a ser el eterno evidentemente ni tampoco va a durar mucho pero sí que bueno tengo la la ilusión de poder contribuir a que el baloncesto siga viva ya que puede ser todo esto siga muchos años y lo hiciera de una manera estable y de una manera coherente hay algunos que hablan de la cultura del esfuerzo nosotros tenemos que recuperar la la cultura al cumplimiento la de ser serios la de que la gente crea en nosotros y el baloncesto está en un momento en el que cuesta mucho dar un paso adelante pero está dando ya hay que tener cuidado porque si fallamos podemos podemos dar dos pasos para atrás

Voz 1670 22:45 tenía buen tiro no puede tirito de Antoñete de Lourdes Carles caras con buen tirador Carlos fuera entrenador del entrenador que más marcó

Voz 10 22:54 día negativamente pues está claro es que la hundió Carlos es un excelente entrenador y un excedente además es psicólogo en la parte de entrenador servir pero no voy a decir yo que hay por aquí chicos que el enero si no me gustan

Voz 4 23:09 deporte de formación para entrenar en deporte de formación yo considero que es os a hacer jugar a un equipo de chavales el baloncesto es un milagro

Voz 3 23:19 y cuando lo consigues un poco la verdad es que te devuelve mucho

Voz 9 23:25 quién es el jugador que más te gusta otros han estado y Antonin bueno no hay Davis ya lo he nombrado antes hay y luego pues ha habido muchos con con mucho nombre es verdad que que siempre ha sido un orgullo ser de este equipo el equipo de baloncesto de Valladolid y que pasarán estos jugadores no pero en los ochenta en general desde que se subió a la primera división disfruté mucho con el equipo de Valladolid luego el la Trans acción de Huerta del Rey a Pisuerga también eh bueno Sabonis comicios Deacon elenco hubo grandes equipos no con Mike Phillips no lo recordamos de la Trump Michael Jackson Singleton ya es es es que

Voz 1670 24:03 venga pues nada esperemos que tengamos el Basque otra vez a día antes yo iba a hacer la gracia

Voz 9 24:07 diciéndole quién va a ser vuestro Ronaldo a My de pone un Ronaldo en tu vida luego ya

Voz 1670 24:12 cómo habéis hablado de estas silbidos es con el

Voz 10 24:16 nosotros lo hemos logrado relación con ellos es muy buena de hecho que entrega el Valladolid no lo hemos comentado nos ayuda a nosotros no somos un club poderoso ir tenemos a varios jugadores que gracias a la generosidad de Carlos pues que hacemos en todo caso el Real Valladolid si fuera otra vez estudio o bien a través estoy evidentemente que van a comer y a cenar todos los días a la residencia en Valladolid porque aquí lo es difícil no Mike me refiero a intentar podría hacerlo

Voz 9 24:46 aquí el nuevo fue compañero de May que bueno

Voz 5 24:49 te puede intentar ponerse es contaba quiero la gente sí que el de los festejos de la radio en la que buscan sitios amplios y se desprende que vaya muy

Voz 1670 25:02 en una temporada que empieza dentro de nada a primeros de octubre no el día cinco se jugáis contra un equipo chino profesional esta semana el viernes viernes el equipo

Voz 10 25:10 termina la Sense le opas destino

Voz 2 25:13 los leopardos de ser el tren eh

Voz 10 25:16 porque es una experiencia única histórica para para el club jugar con un equipo de la Liga Profesional china que está al alza Maiky Paco estuvieron hace poco por allí lo conocieron de cerca hay también va a ser un poco la puesta de largo eh delante de lo hacen porque ordenados en la ciudad y en nuestra casa

Voz 1670 25:31 descendido dos equipos muy potentes este año va a estar difícil la pelea del ascenso pero quedamos aquí en esta misma mesa con muchos de los que estamos aquí con dos equipos en la ACB otra vez hecho ballet hecho con Paco con Pepe con Mike que memorándum en alguna especie un abrazo a los tres chavales eh

Voz 1 25:54 gracias al presidente Carlos Suárez ni alcalde Óscar Puente

Voz 2 25:58 no no son las elecciones del último domingo de mayo del año que viene

Voz 1670 26:01 sólo tienes ahí apunta o no en la mesilla de noche una desde que nací

Voz 2 26:04 impracticable el ocho de mayo termina su primer mandato exacto te ves

Voz 1670 26:07 muchos años de alcalde en Valladolid Jo

Voz 2 26:10 Castro ese día no se sé yo montaba fichar

Voz 1670 26:13 Pedro Sánchez Madrid Navas

Voz 2 26:15 yo lo he dicho muy claro mi sitio está aquí soy feliz con lo que hago me gusta mi ciudad me gusta mi trabajo estar es lo que los ciudadanos quieran si me apoyan aquí seguiré

Voz 1 26:24 pues un abrazo muchas gracias a Oscar Puente alcalde Valladolid gracias por estar aquí en el en el las