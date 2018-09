Antoni Daimiel: "Creo que Houston puede ser mejor equipo que la temporada pasada"

Voz 1 00:00 la una y cuarto que da comienzo

Voz 1375 00:03 minutos de Larguero This despidiendo diciendo adiós a Carlos Suárez al alcalde Óscar Puente a todo el equipo de básquet también pero ya está aquí Daimiel siempre esto es han llenado de preguntas de oyentes que te mandan un montón de preguntas que da igual que sea martes que sea miércoles estemos en Valladolid que estemos en Madrid antes firme con la Vuelta Ciclista España te parece que tengo aquí unas cuantas que tenemos de los delgada vamos Instagram no Arrieta la las saco preguntas para Daimiel a saco de la NBA que empieza cuando que siempre se me olvida el dieciséis de octubre dieciséis de octubre volveremos a verte un año más en Movistar Plus si estarás eh que volveremos a escuchar en el en el dos cada año debido bien también así que ya se ha puesto a la venta esta ha puesto a la venta te volveremos a escuchar en el Larguero una vez en el cargo por eso sí vamos al turrón preguntas para datos de la NBA que tenga Cube puestos doscientas mil preguntas

Voz 2 00:47 eh mira

Voz 1375 00:48 ejemplo dice Dani nueve nueve ocho B puede ser Luka Doncic el rookie del año puede ser claro que puede ser

Voz 2 00:54 están hablando maravillas no bis qui el entrenador Carlyle de lo primero que han visto de Luka Doncic en los primeros entrenamientos no no eso saharaui puede ser rookie del año sí ha dicho Nowitzki que que no había visto nunca un rookie es sobre todo tener la visión de juego y la lectura el pick and roll que ha visto con eh

Voz 1375 01:15 dice Guille GT XXX quién es el mejor rookie hablando rookies de la

Voz 2 01:18 sí aparatito buena pregunta hay mucha competencia porque creo que Wilt Chamberlain en su temporada de rookie hizo treinta y tantos puntos y más de veinte rebotes por partido pero yo creo que ya en la era un poco más y reciente ópera moderna más conocida a nivel global eh la temporada de novato en Magic Johnson fue muy importante porque fue MVP de las Finales en su primera temporada decidió un anillo para los Lakers después de es creo que siete u ocho años que llevaban sin ganar eh

Voz 1375 01:49 esta esta habían dice Juan Aguilar chispita lo mejor son los nombres e Instagram Juan Aguilar chispita

Voz 2 01:54 las cuál fue el primer partido que narrar en directo inside acuerdas quién ganó pues mira me acuerdo que fue lo primero que además es que lo narre no lo comenté dice de narrador año noventa y tres se año con Santiago Segurola de comentarista eh fue la Final Four universitaria año noventa y tres se que ganó Carunión al norte una final que se hizo famosa porque Chris Webber pidió un tiempo muerto que no tenían y eso les costó a la Universidad de Michigan aquella final pero fue aquella final four en a finales de marzo o primeros de abril del noventa y tres

Voz 1375 02:26 on y luego ya no narras temas nótese sí estuvo

Voz 2 02:29 eh sí e interrogado yo narrando vice de narrador noventa y tres noventa y cuatro e Hinault venta hay cinco de en Voley de baloncesto universitario y luego ya compró en la NBA himen

Voz 1375 02:41 sana a comentaristas se versátil esto también está bien dice Mario hace ese Z quién te parece el jugador más pica flor de todos los españoles

Voz 2 02:54 pues mira aprovechando que estamos en vallado

Voz 0470 02:56 si todo lo voy a molestar me voy a ir muy

Voz 2 03:01 atrás pues una historia muy atrás es una historia que que me me llamó mucho la atención cuando me la hizo Alfredo Relaño eh pues cuando yo empiezo a trabajar yo creo que deberíamos decir Koke e innovador del del Valladolid que inició un bono pues un romance con Lola Flores parece ser que Lola Flores pagó un traspaso para llevárselo a una gira por América sino jugados

Voz 1375 03:24 que me parece una historia vamos cinematógrafo porque es al que te ha sido muy atrás posiciones el presidente pudiéramos hoy la sensibilidad a la sensibilidad de los jardines e dice J VB trece con qué jugador tienes mejor relación personal o amistad y alguno que no puedas ver pues mira quieres irte muy atrás también eh

Voz 2 03:43 no no pero esto no porque además de Dani Garrido me mete en líos de de de las preguntas que nadie se atreve a responder en el carrusel ya el año pasado e la temporada pasada me dijo quién era me preguntó general el jugador de Primera División que peor me caía dije uno eh Alexis Ruano defensa injustamente seguido jugar Arabia Saudí así que voy a decir más no voy a decir más de al otra a mejor relación yo no sé si así lo casual

Voz 0470 04:13 pero no tengo una relación óptima sobre todo en cuanto cercana mucho tiempo con el mismo jugador detenido fases de más cercana y ahora mismo con quién mejor la tengo con un jugador de fútbol que Filipe Luis forfait que además es un tío muy interesante que fuera del ámbito del deporte rey señor eh

Voz 1375 04:32 eh a ver eh mira por ejemplo eh ahora que acaban de terminar las ferias dice Ruiz diez cuál es el mejor bar de pinchos para

Voz 2 04:42 bueno antes ha hecho Borja hay mucha publicidad de sus bares y esto yo no lo voy a hacer publicidad pero sí digamos que entre la Plaza Mayor aquí plaza el Coca no ahí estaba la señora esto

Voz 1375 04:56 este es más internacional dice Jorge Fernández noventa y siete

Voz 2 04:59 hoy en febrero voy a ir a Boston para ver cómo machacados a los Lakers recomienda mi algún sitio

Voz 1375 05:02 en Boston

Voz 2 05:04 dice bueno en particular ya hace bastantes años en muchos Navas o no pero sí recomendarle comer langosta en agosto un buen precio mejor que aquí y en todos los bares de la bahía luego también cerveza en los bares del centro no un poco la recomendación general eh pregunta alguien muy especial si te acuerdas de tu primeros pasos como periodista con el Magreb

Voz 1375 05:22 fue en mano ahí haciendo entrevistas a tu hermano Oscar

Voz 2 05:27 sí haberme me acuerdo de que desde muy pequeño e a mí me gustaba el periodismo yo quería ser periodista e incluso trataba de evaluar desde el sofá de mi casa a los presentadores de telediario a Su Majestad el Rey le calificaba si leía mejoro de fiar mejor el mensaje de Navidad que ponías Lothar sirve poner otro Cruner anota y entonces si luego es verdad que con los pues grabábamos mucho hacíamos radiofórmula con el rango Gasset te acuerdas lo haría ver si soy poníamos música hablábamos

Voz 1375 06:00 sí Easyjet desde muy pequeño lo preguntar tu madre así se acordará ya mejor que yo a ese es sin al madre en la madre de Antoni Daimiel B sobre un beso hasta por aquí gran oyente de la cadena NBC gracias eh eh dice John Villalón llegue este quinteto titular de los Warriors es el mejor de un equipo en la historia de la NBA el mejor quinteto

Voz 2 06:25 no no puedes mucho de eso claro todavía no está ni te estado se han puesto de jugar está por ver porque el baloncesto son cinco jugadores y la mezcla es muy importante en baloncesto en en fútbol por ejemplo son once puede haber uno que que que mezcle peor con los otros y el equipo no lo note tanto en baloncesto es fundamental que los cinco mezclen y está por ver lo de lo de cauces no pero en cuanto a nombres puede ser uno de los mejores que entonces la historia dos más eh Sergio

Voz 1375 06:55 quince Melo ve posible un gran año de Carmelo en los Rockets

Voz 2 06:59 mira he leído y unas declaraciones ya lo llevamos diciendo algunas semanas en en el larguero y en Carrusel yo creo que Houston puede ser mejor que el año pasado y mucha gente no lo cree creo que Carmelo están una situación ideal mejor que nunca porque él es un gran tirador lo hemos visto en el baloncesto FIBA de cinco seis metros van a dar muy buenas posiciones con Hardenne y con Chris Paul jugando a su lado hay alguien que a destronar a los barrios esto yo creo que sí Houston de un súper equipo y la última te dice Iker dieciséis por qué piensas Daimiel que la vida puede ser maravillosa sea antes dado Carlos Suárez bueno yo creo que es una frase que decía Montes eh de doble filo eh que tiene como tenía Montes también su versión optimista su versión escéptica es decir eh la vida puede ser maravillosa es un mensaje de de de de confianza con eh es una posibilidad y hay que aprovecharlo vete a por ellos no pero también es un condicional la vida puede que sea maravillosa puede ser María es así dar esos esos

Voz 0470 08:02 nuestras más como primero y segundo con una mezcla una mezcla una mezcla eh pero no tampoco arribar tampoco creo que haya

Voz 2 08:09 estar con la sonrisa a todos lados no es salvo que seas un súper crack como Ronaldo no que va riéndose a todos

Voz 1375 08:17 ahora es maravillosa cuando llega a Daimiel vinos eh aquí cosas de la NBA eh empieza la la el primer día de ayuda

Voz 2 08:24 partidazos creo no si el gorro Oklahoma y el Boston Filadelfia sí en la noche del dieciséis al diecisiete toca a alguno de esos yo creo que sí me va a tocar pero antes podré estar en el Larguero hombre por favor tienes al plan

Voz 1375 08:37 más humano Estrada seguir más o menos claro el martes a las

Voz 2 08:40 todas las veces alargaron si ese martes negro por ser jornada inaugural haré algún partido y luego fines de semana este año los fines de semana el sábado va a haber muchos partidos en directo a las once hora peninsular

Voz 1375 08:51 de la noche hora española SS con lo cual el domingo nueve M

Voz 2 08:54 media sábado once bueno pues adaptándose la NBA a los horarios global

Voz 1375 08:59 el te levantas antes este año igual puede seguir hacer cosas que hasta ahora conocido

Voz 2 09:02 tengo como deber como beber levantarme a las como muy tarde a las nueve de la mañana este año algo que no llevo haciendo por costumbre veintidós veintitrés a veintitantos años levantarte pronto los Vercher precisa hacer partió a ver gente que en Mi calle me va a las nueve de la mañana el se va a pensar que smoking de

Voz 1375 09:22 sentiré

Voz 2 09:24 esta entonces una imagen inédita inédita e te harán foto Daimiel a las nueve la mañana preferían hacer partidos de la Conferencia Este de la oeste te voy a ser sincero el tema Horacio compañeros míos no tenían repelús a la Conferencia Oeste suponía ante el atasco yendo a casa sí a mí no me importaba tanto yo ya estaba sabes me dejaba llevar no no importaba y además siempre equipos atractivos no el baloncesto de lo oeste siempre ha sido más ofensivo no los gorros pero Lakers también Clippers gracias a un placer como siempre aplauso para el gran entonces