El Larguero (12/09/2018): Programa especial en una Valladolid eufórica con la llegada de Ronaldo

Voz 2 00:00 muy buenas noches Valladolid la Pucela bienvenidos al larguero estamos aquí en el teatro Calderón a Miguel Delibes

Voz 1938 00:52 sí estoy emocionado te lo digo de verdad es que

Voz 3 00:54 pero igual me quedo aquí unos cuantos días más Dani Garrido dirige

Voz 1938 00:57 esta encuesta es verdad que me iba a decir fíjate el tiempo estuvimos juntos en en Carrusel tiempo que ibas a quienes Larguero yo hoy en el en el tren has venido entré en una horita ahí te visto emocionado en tren hemos venido todos en tren como tiene que ser una horita Madrid unos nada yo sacado billete de ida de vale no a pedir a Laura un permiso de quince veinte días para que en Pucela no residencia Marchisio pero sí debió emocionado hoy vamos a hacer el Larguero aquí en Valladolid una ciudad que últimamente se ha puesto de moda

Voz 1670 01:21 por varios motivos y creíamos que era momento oportuno para hablar del buen momento

Voz 1375 01:25 que vive en esta ciudad donde yo empecé a hacer esto que ahora estoy haciendo hace ya ni me acuerdo que es necesario

Voz 1938 01:32 cuántos años cuenta lo cuenta no te vas a contar lo de la boda ahí Óscar Dennis Becerra cuál de la boda no te acuerdas así lo pero lo cuento yo

Voz 2 01:40 enero y abuelo cebolleta al no no he venido no he venido a hablar de mi libro

Voz 1670 01:44 he venido a todo si de esto del balompié

Voz 2 01:47 no del rugby pero sí es verdad que son muchos recuerdos

Voz 1670 01:49 tantas caras algunas saludar a otras no me dicen que hay gente fuera esperando que estáis ahí todos queriendo ver sobre todo a los que nos acompañen aquí esta noche de de radio en la Cadena Ser en el larguero

Voz 1938 02:00 en un momento bonito para para la ciudad

Voz 1670 02:02 estamos aquí el presidente que no sé si llamarle todavía

Voz 1375 02:04 el presidente Carlos Suárez hola Carlos buenas noches como te llamaban Carlos

Voz 1938 02:10 sí

Voz 1375 02:11 presidentes de uno de los presidentes

Voz 1670 02:14 desde luego debemos cuando me enteré leyendo en el que vamos a hacer

Voz 1375 02:16 lo que venías del gimnasio

Voz 1670 02:19 poquito ejercicio que inquietas estrés tan en forma no pagan menos jugar casi casi para el traslado Paco

Voz 1375 02:27 Paco

Voz 1938 02:28 Sergio eh porque conociendo te la entrenador Sergio González guarda cómo estás hombre

Voz 4 02:43 hay que hablar de un montón de cosas pero lo primero

Voz 1938 02:45 partidos seis y cuarto domingo contra el Alavés cómo está el césped igual cogíamos es una pregunta que ha no nos han echado literalmente

Voz 1375 02:55 confiemos que esté bien nosotros estamos haciendo lo imposible para que así sea porque lo ha visto claro no es en estos días está impolutos

Voz 5 03:00 está con una moqueta de todo por encima para que no se vean esta es una sorpresa que vamos a encontrar el sábado a las ligas como una moqueta que se levanta

Voz 1938 03:11 hola pequeña Borja Fernández muy buenas no bien por la camiseta e gracias por la camiseta

Voz 4 03:17 regaló una camiseta El veterano Borja Fernández treinta y siete años tercera etapa aquí

Voz 1375 03:23 Valladolid e Hinault la última o si eh derecha al de derechas

Voz 1938 03:31 ahora muy de renovación

Voz 1670 03:34 pues sí es el oro no es riguroso gracias por la camiseta que el otro día nos regalas un reportaje que hizo Benjamín para deportes patrio en el cuando la camiseta firmada con todo el cariño de esta de esta temporada que acaba de empezar y está al capitán por ahí Javi Moyano hola Javi buenas noches hombre noches bienvenidos cambios

Voz 2 03:49 eh tú coincidimos temor Haakon Ronaldo no cuando estabas en el drama

Voz 1375 03:53 ver si los años los dietistas hay buenas migas

Voz 6 03:56 no sí tuvimos momentos muy buenos son una cosa rara pero no están en un momento muy bueno de de amistad

Voz 1375 04:03 vale más detalles de los momentos buenos momentos buenos días Borja Fernández con Ronaldo qué tal fue la charla dio a los capitanes por cierto Javi el otro día ya como dueño del vallado

Voz 0783 04:12 sí bueno yo dijo alentadoras sobre todo no eh mote motivación para los jugadores al final que un jugador como de batalla mundial de Ronaldo que te hable con con la franqueza que que él lo hizo desde el primer momento a nosotros pues bueno lo único que no hace darnos aliento y fuerza para para afrontar la temporada

Voz 1833 04:32 caldo de Valladolid Óscar Puente buenas noches muy buenas noches cómo estás muy bien muy contento encantado

Voz 4 04:39 ha habido hay como un amago de la radio

Voz 1375 04:45 que claro que yo creo que los políticos hoy en día nos conformamos y aplaudan políticos no te aplaudan a Molina

Voz 1670 04:51 a mí me parece la leche así que se agradece en tu último año no legislatura se esta esta legislatura exacto has hecho bien la precisión

Voz 1375 04:59 último años yo tu último año de esta legislatura exacto momento dulce vamos a hablar de un montón de cosas esta noche en este larguero pucelano pero momento dulce para la ciudad esto es un motor importantísimo no

Voz 1833 05:10 bueno yo creo que es una oportunidad estupenda no sólo para el deporte de Valladolid sino también para la ciudad de cara a posicionarse en el mundo el otro día me han sido noticia en todo el mundo pero también es una buena oportunidad para Ronaldo eh porque viene a una ciudad magnífica con un equipo en un momento dulce con un club en en un momento inmenso después de un de un ascenso memorable con una masa social volcada con una ciudad que le ha recibido con los brazos abiertos entonces Valladolid gana pero Ronaldo también

Voz 1670 05:38 lo he visto bien José Ignacio Torradijo qué tal clave mano tiempos

Voz 4 05:42 buenas noches a todos jefe de deportes de la cadena sede en Valladolid

Voz 1421 05:48 hay buenas vibraciones no hay buenas hubiera no sí sí yo creo que has venido en el

Voz 1670 05:53 mejor Movele que llevamos tiempo hablando de cuando hacemos el sábado en Valladolid cuando vamos la temporada pasada vamos con el rugby vamos con los Pingüinos dijimos vamos a esperar a ver cómo acaba la temporada a ver si termina bien cómo termina o no y cómo empezaban eh Valladolid vivir

Voz 1051 06:04 dos etapas muy bonitas en el mundo del deporte siempre ha sido una ciudad puntera en deporte éramos un poco la envidia ciudades como Málaga como Bilbao Valencia tenían siempre pero parece que va un poco más no era difícil no competir con esas ciudades estábamos siempre y venimos de un bache tremendo no un descenso en fútbol la desaparición del equipo de baloncesto la desaparición del equipo de balonmano y esto está flotando pero pero a lo bestia no porque ahora mismo lo que se está viviendo especialmente con el ascenso de Valladolid a raíz sobre todo la llegada de ese hombre que está que está tu izquierda con con el pueblo blanco que Sergio que yo creo que ha hecho un milagro impresionante ya acogió esto jugadores Si bueno que han llevado en volandas la gente ha subido al barco y ahora mismo el Valladolid yo diría que es lo mejor una especie de club envidiado no con con está en en la cresta de la ola veinte mil abonados han cerrado el cupo de abonados hay lista de espera que esto era algo absolutamente impensable a ilusión con los jugadores a ilusión con el nuevo proyecto con la llegada de Ronaldo con la continuidad de Carlos Suárez yo que son muchísimas cosas que hace que ahora mismo el público esté verdaderamente volcado cómo estás comprobando cuántos socios

Voz 1375 07:09 ahora mismo presión

Voz 8 07:10 veinte min sesenta y cuatro me parece veinte mil

Voz 1833 07:13 sentí otra unas no está nada mal eh además

Voz 1375 07:15 Dani Garrido director de Carrusel que va estar aquí con nosotros también está por aquí Laura Hernández

Voz 2 07:20 pues Dani Garrido ya además Sabrido dio muy vinculada a Valladolid hola Antoni Daimiel muy buenas qué tal buenas noches bienvenida a tu tierra

Voz 4 07:30 Antonio es un tío de Ciudad Real cero

Voz 1670 07:33 todo el mundo de que todo el mundo te dice turista Valladolid no sé

Voz 3 07:35 bueno es que me me crié en Valladolid me formé en Valladolid ahora llevo más de la mitad de mi vida en Madrid pero todas las cosas que me han ido pasando en Madrid reaccionado como alguien de Valladolid

Voz 1938 07:44 no las hiciéramos el Ciudad Real que días bueno eso de allí tengo muchos vínculos de sangre familiares pero formado en Valladolid pues vamos a hablar de

Voz 1670 07:53 con donde cosas con Daimiel pucelano de corazón y con más invitados porque luego además de todos los que saludaba en este inicio de Larguero está por ahí Mike Hansen presidente el equipo de baloncesto de Valladolid está

Voz 4 08:05 de Catalina mi amigo Pepe Catalina cuantas batallas

Voz 1670 08:10 ante los micrófonos con un balón de baloncesto eh ahora el director deportivo del Club de Bàsquet está Paco García entrenador del equipo que ha vuelto

Voz 2 08:19 su ciudad para devolver al basket en Valladolid donde se merece

Voz 1670 08:22 están tres auténticos Jabato tres tíos que saben de qué va esto y tres tíos que siente en el baloncesto de esta ciudad Valladolid y que estoy convencido que con la ayuda de los que tengo aquí a mi derecha llama Izquierda van a devolver a Valladolid al baloncesto al Ciudad que al sitio que le corresponde que es la liga ACB estoy seguro que van a hacerlo no tardando mucho y está por ahí también

Voz 4 08:40 Carlos Raúl de de esta José Luis regir bueno estamos todos

Voz 1375 08:45 en un sitio como digo especial yo aquí empecé a hacer a dar mis primeros pinitos es que me recuerda he venido hoy esta tarde si no tengo tiempo de ir a ningún sitio en cuanto hace vas a Valladolid pues hace un montón que no vengo al igual dos años que no venía a Valladolid tu hace dos años que no venía de vez en cuando vengo a ver a mi amigo José del alma que queramos vecinos desde los siete años eh me

Voz 1670 09:05 a comer a su restaurante Gastro como de cine por cierto

Voz 1375 09:08 hay que una cañita hay que meter porque se come de maravilla ahí en el astro lava eh vengo a ver pero pero es que no tengo tiempo de pero sí que paseo por aquí de acuerdo pues nuestra etapa Tornadijo de cuando Vicente cantautor e del equipo en la Copa de la UEFA del baloncesto que hemos tenido en esta ciudad Daimiel con Bob bueno que selección de jugadores ha habido en este fue detenido en el tren recordando verdad buenos jugadores de diferentes épocas tenemos dudas de si alguno y con ahínco jugó cinco también pero eso es agónica tuvo Sabonis es harto Mayer bueno

Voz 1670 09:35 Oscar Schmidt Becerra entrevisté El día que me casara como dice pero cuéntalo venga ya

Voz 1375 09:39 eh cuenta a la hora no lo cuento algunas ya me casaba

Voz 1670 09:42 el sábado Reale real seis de mayo en noventa y seis

Voz 1375 09:45 eh yo estaba detrás de la entrevista Óscar es mi pues con estas entrevistas crecerá a ver si lo tenemos vamos a ir a irme dijo sólo puede ser el sábado seis de mayo dijo usted el día que dirige dije el día que me caso Samira lo mismo yo tuviera entrevistáramos que han recibido iba mi familia me dijo Tú eres sea haya que me planté a las doce de la mañana entrevisté Óscar de mi Becerra y luego me fui al altar eh a las dos de la tarde

Voz 3 10:08 lo más importante es que pues había que tute casado adrede

Voz 1670 10:12 ahora que tuvieron tiempo reflexión Oscares Miquel A

Voz 1375 10:15 lujo tenerle como tantos y tantos dejemos aquí está Corbalán ha jugado aquí Corbalán sí señor sí señor grandes a Domingo de la Cruz también es tanto Trumbo lo vamos a recordar con toda la gente de de baloncesto y hace ya unos años que me marche en con veintisiete años en marcha Madrid hoy tengo cuarenta y nueve para mi es un lujo volver a mi tierra a mi ciudad de Eros aquí a vosotros eh arropando Rossi y sobre todo enhorabuena por el momento tan bonito que está viviendo la ciudad que ojalá que dure

Voz 1670 10:41 eh que ojalá que dure mucho más así que enseguida en esta portada El Larguero te recuerdo también que hoy antes de empezar con todos los protagonistas que tenemos aquí ha habido reunión esta mañana no sé si está chupado algo Pedro Sánchez de la sino que ha tenido con Infantino y con Luis Rubiales

Voz 1833 10:54 he hecho nada no hablé ayer con él pero no de este tema no te he dicho nada bueno que ahí había otras cosas en la agenda hay otras cosas más importantes no sé si más importantes pero desde luego más preocupante es es

Voz 1670 11:04 lo que sí bueno ya te hemos contado hoy en la Cadena Ser te lo hemos avanzado que e la intención de España así sólo han comunicado Infantino de organizar la Eurocopa de dos mil veintiocho o el Mundial de dos mil treinta es lo que quiere hacer España o bien de manera individual o bien de manera conjunta con Portugal y con y con Marruecos también sobre el partido de Miami sigue habiendo muchas dudas a jugar en Estados Unidos o no te te gustaría ver al Valladolid en Estados

Voz 1375 11:25 de alguna si no

Voz 1938 11:28 pues a lo mejor llegan si puede en el que también se puede ser no

Voz 1670 11:33 no parece claro que se vaya a jugar ese partido y además se juega ya veremos si es el Girona Barça o es otro porque parece que no se ve con muy buenos ojos en todos los estamentos del deporte español que sea precisamente ese partido y no otro pero de momento hay que esperar a ver si se juega ese partido en Estados Unidos hay eh Fútbol Copa del Rey segunda ronda a partido único os cuento que están en juego ahora mismo el Córdoba uno Nástic cero sino me corrige Javi Blanco y el Tenerife cero Cádiz uno aún se están jugando ya han terminado el Zaragoza dos Deportivo de la Coruña uno

Voz 1375 12:03 Osasuna uno Reus dos y Alcorcón uno

Voz 1670 12:05 en Extremadura cero además hoy los Premios Nacionales del Deporte el tenista Rafa Nadal y la karateca Sandra Sánchez han sido galardonados este miércoles en los Premios Nacionales del Deporte del dos mil diecisiete dónde Astra o por cierto nuestra jefa Deportes Laura Martínez que está por aquí también a Laura qué tal que hasta allí eligiendo también y votando a los mejores donde también ha figurado el golfista Jon Rahm como deportista revelación y el futbolista costarricense Keylor Navas que se llevaba el trofeo de la comunidad Ibero Americana también eh serán entregados por los Reyes los premios que reconocen al jugador del Manchester

Voz 1375 12:36 que Juan Mata por su iniciativa solidaria como un gol

Voz 1670 12:39 a la atleta María Vicente como deportista menor de dieciocho años ya las selecciones masculina y femenina de hockey patines por sus títulos mundiales estaremos con Marquínez con Borja Cuadrado con Roberto Torres hablando de la Vuelta Ciclista a España ya hablaremos también de basket además del Basque de Valladolid de lo que se ha celebrado en Santiago Compostela el sorteo de la Supercopa de España que se va a disputar allí en Santiago los días veintiuno y veintidós de septiembre dentro de nada Madrid y Barça eran cabezas de serie no se pueden enfrentar en semifinales así que el cuadro ha quedado con el Madrid enfrentándose a Obradoiro en la y el Barcelona campeón de Copa se de se medirá al Baskonia

Voz 2 13:10 todo esto en la portada El Larguero que arranca ya en el teatro Calderón vámonos que arranca alargar en Valladolid

Voz 9 13:16 busca lo más vital no más

Voz 10 13:18 en lo que sé si dan ahora con compras Coppola lo vives por ciento setenta y ocho euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento todo incluido en tu cuota cada tres años lo cambias y conduces lo último oferta hace un mes renting consulta condiciones en punto es

Voz 11 13:38 no

Voz 12 13:48 justo

Voz 13 14:03 no los amainó

Voz 1938 14:05 vamos el libro del Valladolid que vas a ganar el próximo partido el domingo a las seis y cuarto contra contra el Alavés cómo está el equipo Sergio cómo está en este inicio de temporada muy bien la verdad que muy bien adaptándose muy bien a una categoría tan difícil como es la Primera División

Voz 5 14:22 interpretando la muy bien compitiendo muy bien manteniendo la línea que bueno que nos hizo crecer el año pasado se consigue estar censo hilo pues tenemos que ir matizando ese tema ofensivo que nos falta no pero creo que a partir de de ese bloque fuerte de ese de esa unión es donde podemos hacer grandes cosas

Voz 1375 14:37 qué le diste al equipo en en esos últimos partidos defiendan

Voz 1670 14:39 habrá que tuvo todo el mundo habla también de Ci que hasta me preocupa de de algo tiene algún defecto tiene que tener González porque todo el mundo habla maravillas del entrenador llegas además si no me equivoco debuta con derrota contra el

Voz 14 14:49 por Botín se ahí que pasa que les dices a los

Voz 1375 14:52 jugadores cuando pierde el equipo contra Sporting no yo lo agradezco montó no pero

Voz 5 14:55 yo siempre he dicho que al final el fuerte los futbolistas no de los protagonistas y los que han hecho que esto sea posible son ellos no ellos han sido los artífices ellos no extendieron la mala nosotros vinimos con muchísima ilusión con muchísimas ganas encontrados un vestuario muy receptivo un vestuario que no atendió no recibió bien interpretó bien los pequeños cuatro matices o consignas que les dimos la normalidad que les transmitimos simplemente eh yo creo que el fuego lo más difícil es tener normalidad naturalidad bueno conectamos con ellos y en especial y luego se pudo demostrar en el campo a pesar de que el inicio como tú bien dices fue una derrota luego fuimos a Oviedo donde conseguimos un resultado muy importante y el tercer partido fue un varapalo fuerte fue un empate con encontrar calles a uno el minuto noventa y tres no pero todo eso fue que hizo que el equipo se todavía más creciera se retroalimenta hay bueno y acabamos a un nivel muy muy alto que que es difícil aguantar tanta jornadas no simplemente llegar a ese nivel sino cómo lo consiguieron aguantar que contentísimo por primero por ellos luego con nosotros lo por la afición por el club que que fue un una unión perfecta

Voz 1375 15:52 quién te hablo del eh Carlos que lo cómo te fijas en Sergio en esa recta final de temporada te la juegas si dices hay quiera primera como si no estamos bien tal cambios entrenador Sergio González por qué

Voz 8 16:02 bueno porque en verano el tenía un representante anterior ya no es lo había ofrecido pero habíamos llegado al acuerdo ya con con Ángel César no se dio la circunstancia porque llego tarde Miguel Ángel si yo bueno pues haciéndose evaluación de entrenadores y mirando no no pensábamos que para esta temporada pero sí de cara al futuro

Voz 1833 16:21 y cuando

Voz 8 16:22 lo bueno pues el equipo vimos que teníamos anotación que no iba a reaccionar se entrevistó por primera vez en él creo que en el hotel Chamartín no

Voz 1670 16:32 volvió

Voz 8 16:34 encantado y me dijo bueno es que había muchas cosas buenas a partir de ahí pues seguimos postrado trabajar hablamos con un montón de gente estuvimos preguntando en el española un montón de jugadores que ya no están alguno incluso que está en equipos muy importantes y que la entrenar hoy todo era positivo después del partido del Nàstic entre la ilusión que él había enterado don Miguel Ángel pensábamos que era el momento de hacer el cambio pues fue comer con el lunes se fue a Barcelona coger el coche y sus cosas Si volverse

Voz 14 17:03 la sierra pero si de flechazo Borja ahí Javi qué qué pasa

Voz 1375 17:07 en un momento cuando llega entrenador nuevo perdáis con el Sporting tenéis ahí la posibilidad ascender a Primera eh qué qué pasa con el nuevo entrenador Javi que os dice en ese momento bueno yo creo que el lo ha definido bien eh llegan en un momento en el cual el equipo

Voz 0783 17:24 estaba pasando una situación difícil no no veíamos nosotros como jugadores no encontrábamos solucione no encontrábamos la manera de sacar los partidos adelante no estaba costando mucho trabajo y quizá el el aire fresco que él trae no el trato que tiene con el jugador la cercanía que eh que mantiene del primer momento y sobre todo la ilusión no que traen tanto tanto él como como su segundo en el gordo no que también hay que

Voz 1833 17:50 hay que conocerse del porque al nombrarlo por qué

Voz 0783 17:54 si no me acordaba de Diego va mañana

Voz 1375 17:56 era el año la vais a tener volviera pero bueno

Voz 1421 17:59 siempre al final

Voz 0783 18:01 yo creo que son muy importantes no y en ese momento a nosotros no llega como como un soplo de aire fresco no agarramos a ese clavo que él no hablaba desde el primer día y hoy pues tres cuatro meses después Podemos está hablando de un equipo en Primera visión que está compitiendo que está discutiendo partido a todo el Fútbol Club Barcelona y sobre todo que tiene la mentalidad es la sensación de que de que no se va a quedar ahí no de que va a seguir intentando progresar oí a base de trabajo puede conseguir los objetivos

Voz 1670 18:34 claro

Voz 1375 18:34 como es Borja toque ya les un veterano del fútbol como es como es el giro González como entrenador es duro es de es de mano dura es de muy dialogar con vosotros es muy estricto

Voz 6 18:44 no yo ya es que ya lo conocía de antes me hizo mucha muchas gracias frena semanas que se siente muy tranquilo

Voz 1375 18:50 eh

Voz 6 18:50 dícese cosita está dice su bromas pero de repente lo mejor alguno soltaba de no a malas pero oye tú espabila oye no sé qué tal claro la gente se quedaba así porque le veía tranquilo pero de repente soltado sus dos o tres pullitas pero bueno yo creo que al final aparte de lo que dicen ellos folleto muy bien teníamos un grupo muy sano muy muy bueno no no salían las cosas muy bueno pues con Eli entre nosotros y todo lo que pasa alrededor fluyó todo muy bien y eso que tienen un quien que suele tengo entrenador al principio duró mucho no no no no se quedo en en una jornada dos

Voz 1375 19:27 ahora hablamos de todo y de de de cómo ha llegado

Voz 1670 19:29 no lo de Ronaldo unos tiene que contar Carlos Suárez

Voz 1375 19:32 eh que que nos depara ese proyecto que empieza ahora hay que nos ilusiona tanto a todos y que ilusiona tanta todos pero es importante que que remarcó hemos donde empiezan poco todos no porque yo creo que lo de Ronaldo ha sido la guinda a una a un momento en el que en esta ciudad se ha producido una explosión que yo que llevo ya unos años fuera no

Voz 1670 19:50 acordaba Tornadijo el imaginamos hablando

Voz 1375 19:52 en el tren durante verano hablamos hicimos tal fecha Nos vamos a hablar con el alcalde hablamos con el presidente vamos a hacer un larguero en Valladolid no sabíamos lo que iba a pasar con Ronaldo luego lo contamos en la Cadena Ser una noche en una semana antes de que ocurrirá todo pero cuando hablamos en verano dijimos vamos a Valladolid porque vimos Tornadijo y vosotros lo habéis vivido aquí todas la semanas que hay algo que pasa a final de temporada pasada que luego se ha culminado con la guinda de Ronaldo pero ya antes de que llegara Ronaldo aquí ha pasado algo en esta ciudad se ha llenado el estadio el equipo ha hecho un final de temporada cojo en ante con perdón a Gara en el playoff al Sporting a ganar al Numancia se ha quedado en Zorrilla pequeño para ver al Real Valladolid eso ha ocurrido antes de que llegara de que se anunciara la de Ronaldo que ha sido la guinda al pastel

Voz 1051 20:34 no llegaron con el trabajo hecho digamos ciudad le queda mucho por hacer no pero

Voz 3 20:38 en el trabajo se lo ha encontrado Ronaldo es decir

Voz 1051 20:40 todo esto es es de antes y ha sido en muy poco tiempo ha sido una explosión no hemos visto recibimiento al equipo en los partidos ante Osasuna o ante el Sporting ante el Numancia que no se habían vivido nunca sea la gente ha sido una especie de de fiebre porque yo creo que la gente viene de pasarlo mal no se ha pasado muy mal Icaza ha habido a lo mejor aficionados que estaban no tiramos la toalla ya no sé cuándo vamos a volver a Primera División igual lo diremos eh siete ocho diez años en Segunda y de repente exención de esa chispa dices ojo que que que que empezamos esta

Voz 1421 21:12 ahí no el partido de de Soria no no del P

Voz 1051 21:16 aunque la anterior hay ve al equipo el partido de Oviedo la gente ve que el baile empieza a ganar fuera empieza a defender ojo que nos metemos que no metemos jugamos en Zaragoza un partido con el Zaragoza yo me voy lleno poco más o menos como gran favorito para el play off que lo hizo un partidazo y perdió de manera injusta y todo el mundo yo creo que dijo cuidado que como entramos en play off

Voz 1375 21:35 mira con este equipo subimos y en play off entremos blando

Voz 1051 21:37 Osasuna y a partir de ahí ha sido todo rodado sea la campaña de abonados el volcarse la gente esto es que la fiebre sigue y como el equipo

Voz 1375 21:46 corresponda yo creo que el Valladolid puede vivir

Voz 1051 21:48 épocas muy muy bonitas a partir de ahora tú

Voz 1375 21:51 mira aquí tantos años tú recuerdas atropella a Daimiel

Voz 1670 21:53 con esta locura de la afición con el equipo y con

Voz 1421 21:57 yo yo tengo la idea de que la gente en Valladolid

Voz 3 22:00 es gente bastante sincera trasparente e pero que no hace demasiados regalos gratuitos tampoco me refiero a que esa ovación que hemos oído a Sergio al principio e por una racha no la da la gente eh de hecho el aplauso al alcalde pues tampoco se da así no entonces yo creo que aquí la gente reflexiona no lo digo en serio ello yo he vivido aquí muchas etapas muy buenas de de los equipos

Voz 1421 22:31 de los políticos también

Voz 3 22:34 capas muy malas de los equipos de los políticos y la gente no regala nada entonces eh a mí lo que más me llama la atención que la gente se volcara en ir al estadio como se se volcó no porque ese es el principio de todo

Voz 1375 22:47 mira que ha habido tapas buena a Dani Garrido recordó equipos mi

Voz 1670 22:49 Picos de Valladolid que se sabía de memoria o no de memoria no pero es míticas de este Real Valladolid que suele

Voz 0464 22:54 Athletic Bilbao me acuerdo un poquito y echa un vistazo a aquella plantilla buena de los el ochenta y cuatro y sobretodo recuerdo mala en noventa y siete noventa y ocho creo que después hablaremos con Benjamín Zarandona que estaban a que el centro del campo la segunda vez que quiere Vallaure tienen la fortuna participar en en UEFA con Harold Lozano con aquel equipo bueno con clima bicha acuerdos no no nos acordábamos demasiado al delantero y bueno es verdad que desde fuera uno ve que estamos en Madrid en Carrusel y ve que el que el Valladolid de repente tiene veinte mil abonados parece una rotunda exageración no y yo creo que es el binomio perfecto primero los jugadores que están respondiendo en el campo de Sergio casi todo suficientemente inteligente como para armar un equipo bien de de de salida a mi el equipo no gustó en Girona me gustó en contra el Getafe y me gustó contra contra el Barça y además el temple que ha tenido el presidente Carlos Suárez que su nombre ya no tengo la píldora pero nosotros lo lo sabéis perfectamente confeccionan las plantillas y que ha sabido esperar hasta última hora

Voz 1375 23:46 eh

Voz 0464 23:47 sin hacer locuras y firmar a última hora un par de buenos delanteros como es un es un mal para hacer un un buen equipo no

Voz 14 23:54 sin estridencias sin cosas extrañas

Voz 0464 23:57 yo creo que formando un buen un buen equipo a partir de ahí el año será difícil evidentemente va a ser complicado pero yo creo que hay mimbres suficientemente sólidas en esa cesta como para que el Valladolid se mantengan primero Halonen

Voz 1833 24:08 la que sí ahora

Voz 1375 24:10 a los Suárez llega a Ronaldo en este final de temporada espectacular con los jugadores con Sergio llega el verano empieza la temporada llega esta noticia Ronaldo Nazario da Lima compra el Real Valladolid le vendes el Real Valladolid ya a Ronaldo porque a Ronaldo

Voz 8 24:27 bueno porque creo que las opciones que podría haber ves podría ser un proyecto continuista no porque porque huele a verde porque está en este mundo porque sabe de fútbol porque lo plantea no no está pensando en en tema de inversión en un club como tantas se ha dado hoy en en en Inglaterra y cómo estaban dando España sino que él lo que quiere hacer una continuidad yo sí pero ya tenía ilusión y lo he dicho muchas veces han oído pues vuestros compañeros aquí que yo siempre he pensado que este club una vez pasada pues el tramo duro del desierto de de acabar con con nuestra de Vera tenido muchísimas posibilidades porque como ha dicho Oscar es una es una ciudad tremenda que tienen unas posibilidades fenomenales que está al lado de Madrid y que tiene muchísimas ventajas y muchísimos atractivos no Yell yo creo que quería continuar con eso porque además nos daba un salto de calidad que que nos faltaba no yo creo que conmigo para poder crecer muchísimo más hiel la puerta una cosa diferente algo que necesitábamos que nos da un poquito de de vida que como decía Vicente se ha sumado a lo que ha hecho la gente este año que ha sido una queja

Voz 1670 25:34 ante va a estar en el palco el domingo se va a estar en el palco

Voz 1375 25:38 vaya todos los partidos con muchos

Voz 1670 25:41 ojalá vaya si se siente

Voz 8 25:43 el alcalde entonces yo pueda chillar insultar al árbitro

Voz 1938 25:46 ahora ya te vas a quedar en ahora ya lo hago yo ahora ya sin protocolo

Voz 8 25:50 eso era una multa por este sí sí

Voz 5 25:53 cultos

Voz 8 25:54 lo podemos pensar pero no decir que necesitamos la pasta

Voz 1375 25:57 eh ahora puedes eh te puede preocupar que la gente diga abrió Ronaldo bueno esto ya va a ser la leche vamos a tener aquí otra es brasileños que son unos clara no vamos a ver si metemos en la Europa League al siguiente en la Champions te preocupa que haya una euforia desmedida con esto o o todo el mundo tienes la sensación de que sabe que esto es un proyecto a medio largo plazo de estabilidad de notoriedad que también es importante no

Voz 8 26:20 eso es lo que nos tiene que ayudar a crecer no pero yo creo que aquí en Valladolid todos somos conscientes de lo que tenemos de lo que nos ha costado no vamos a dejar pasar esta ocasión pero no es que me preocupe porque sé que al final todos pues pondremos nuestro carácter Mi y somos más a menos eh kilos entre el bien no no no nos gusta hacernos muchos castillos en él

Voz 14 26:40 sí es verdad que se pues que la podido este yo es verdad que

Voz 8 26:44 podemos hacer muchísimas cosas ya se lo que vamos a trabajar es un es otra vida diferente es una continuidad y otra etapa más del Real Valladolid que yo espero que sea muy buena hay que lo hagamos bien porque ahora los vamos a tener que esforzar más pero me preocupa un poco más eso que ahora mismo pensemos que tenemos muchas cosas hechas en el fondo como como en el chiste de los Trogloditas llevamos tres lecciones entonces vamos a estar tranquilos vamos a ir paso a paso y al final si conseguimos consolidar el proyecto y este año mantenerlos que tiene que ser el único objetivo entonces sí creo que el primero que podría tener ilusión y ahí no te digo euforia pero pero sí muchísima más ilusión sería yo sin duda

Voz 1375 27:24 qué es lo primero que quiere hacer Ronaldo como presidente de Valladolid lo que tiene apuntado que dice ya estos a medio largo plazo pero lo primero que quiero hacer en el Pucela es esto

Voz 8 27:33 mira yo yo creo que a veces lo ha sido con una especie porque ha sido hoy en

Voz 1375 27:38 el primer tiempo lo primero que hizo fue comer lechazo

Voz 1938 27:40 pues no no te creas no te quiere y le gustó todo no gustarle como para decir esto pero aparte de eso que repetirá aseguró lo primero que quiere hacer Ronaldo

Voz 8 27:53 yo creo que de las muchas cosas que que pusieron encima de la mesa está haciendo mucho enfoque en el tema de la de la cantera de la gente joven y de las instalaciones para poder desarrollarlo que es un proyecto de verdad serie no el cree que nada puede crecer sin notar distintos sólidos es lo que más ha mirado al principio de llegar y es lo que tiene ahora mismo que lo repite continuamente no esto hay que hacerlo hay que hacerlo no

Voz 1375 28:16 por ejemplo quién va a decidir el futuro de Sergio González el entrenador tú Ronaldo llegará Ángel yo

Voz 8 28:21 creo que entré Miguel Ángel Mi Ronaldo tienen que convencerle

Voz 1938 28:25 no tú te estás apartando ya o

Voz 1670 28:30 luego que me lo parecen hablar de Munich Sergio pues decir algo a esta gente cómo está tu futuro

Voz 5 28:36 bueno pues de hecho tres sino pero que así apartada de Gea una buena recomendación no está bien está Se ha hablado eh eh está hilvanado una una pequeña situación de cara a una posible renovación pero bueno ya sabes cómo es esto del fútbol Manu al final estamos tranquilos pero al final los papeles las firmas lo que vale no es verdad que no buenas es un buen entente que hay un buen feeling que hay muy buenas sensaciones eh yo estoy encantado Mi cuerpo técnico encuestados

Voz 1375 29:02 que ha costado Valladolid te gusta bueno el

Voz 5 29:05 si no no obsesiona quedar bien normal pero mi padres de León aunque sé que hay poca de rivalidad de León Valladolid pero bueno queda segundo claro entonces la la forma de vida que que hay aquí la verdad que es que es importante tener buena hay me he sentido muy cómodo ahora que que bueno que es verdad que que no somos hasta muy bien la Familia muy bien también pero bueno está hilvanado hay bueno pues

Voz 1938 29:25 el club que ha ofrecido un año más

Voz 5 29:27 la idea es esa una buena predisposición y hay falta rubricar lo entre comillas no verdad que que está todo bastante hilvanado

Voz 1375 29:35 así digo que la semana que viene

Voz 5 29:36 puede haber noticia me equivoco mucho el tiempo ya los maneja el precio si Ronaldo imaginen Miguel Ángel pero luego la fuerza hacer van van en buen camino

Voz 1375 29:45 la semana que viene dos semanas

Voz 1670 29:47 en cuanto antes cuanto antes y entonces tenemos todo como él dice

Voz 8 29:50 hilvanado para continuar creciendo

Voz 1670 29:53 es mejor una parte te ves

Voz 15 29:55 pero una cosa es que venga al padre de diecisiete años se quite de julio cerca de Valladolid estrechito otro

Voz 8 30:01 es el otro se quita

Voz 1375 30:03 se viene a vivir diecisiete años ya regalaron no ya de I más D no

Voz 1670 30:07 otros eh aunque no lo diga Sergio González o lo digo yo una temporada más que va a seguir en Valladolid ya sé que no está firmado no no no se puede decir que esta firma porque no está firmado pero Sergio González va a estar una temporada vas entregando entrar a valorar

Voz 2 30:20 o hacemos una pausa seguimos en el carguero estamos hablando del Valladolid de Ronaldo Nazario de Lima ID mucha más gente aquí en Valladolid en el teatro Calderón vámonos

Voz 1421 35:26 coronó a Rodríguez que diga que también sí

Voz 1938 35:29 puede ver el larguero

Voz 1670 35:30 en el canal de Youtube de la web de La Ser se puede ver correcta además de ahorro en la radio podéis ver aquí a todos los protagonistas que tenemos en esta noche de radio ahora Dani Garrido y Daimiel y Tornadijo os preguntan e alguna cuestión también antes de que le demos paso a los oyentes que también Nos quieren preguntar alguna cosa en este teatro Calderón

Voz 25 35:47 pero otra pieza clave

Voz 1375 35:49 en este empujón a al fútbol y al deporte en la ciudad es el alcalde Óscar Puente que todo el mundo dice lo mismo no es es un apasionado a todos los deportes al deporte pero no sólo desde el punto de vista aficionado y que les gusta practicar beber sino que sabe lo importante que es el es el deporte y sobre todo el este Real Valladolid una ciudad

Voz 1833 36:07 bueno está muy claro en el deporte es un catalizador de emociones e no hay más que ver la ilusión que hay en este momento en Valladolid gracias al deporte no hemos vivido años muy difíciles empezamos en este mandato con los tres equipos en Segunda baloncesto balonmano fútbol eh tiramos bastante del rugby que que ha sido bueno pues un bálsamo en momentos muy complicados

Voz 1375 36:30 ah amigo hay derbi no te dominio del lenguaje derbi que hicimos

Voz 1833 36:33 desde al final de la Copa del Rey en el estadio bueno pues eh al al final poco a poco las cosas han ido saliendo adelante el equipo de baloncesto yo creo que está en el buen camino y será el próximo en subir que no tengo ninguna duda volveremos a tormenta

Voz 1375 36:48 ayudarles sí sí claro que hay que darles claro

Voz 1833 36:51 ver lo estamos haciendo pero sobre

Voz 1375 36:54 no yo creo que el equipo lo que ha hecho es sentar unas bases

Voz 1375 37:51 él le afecta más que hay mucha leyenda desordenado en equipo de primera ciudad de primera equipo de Segunda no ciudades segunda o a nosotros nos recibía muchas veces la Tornadijo equipos de de segunda segunda equipo de Primera no prevista de primera en que le afecta más a la ciudad que el Valladolid esté en primera bueno mira Se habla mucho el turismo no Valladolid lleva tres

Voz 1833 38:09 el años siendo la ciudad de España que más crece en turismo a que más et in hemos tenido el equipo en Segunda yo creo que ahora que es un momento de cierto parón que se está viviendo un cierto parón en el turismo en España pues nos va a dar un plus en un momento en el que parecía que podíamos empezar a dejar de crecer pues de repente no sólo el equipo en Primera sin el reclamo de Ronaldo como dueño pues nos va nos va a situar en el mapa vamos incluso ofrecido un un un paquete turístico vinculado al al Valladolid para que se acerque más gente que los fines de semana durante la semana la ciudad no

Voz 1375 38:40 que consiste que que por ejemplo para que te turistas es un paquete que ofrece

Voz 1670 38:43 entrada la noche de hotel

Voz 1833 38:47 un un bono para los que las tapas y los pinchos de Valladolid a un precio supera asequible por cien euros ofrecen todo todos esos todo todo

Voz 1938 38:55 de entrada porque estadio

Voz 1833 38:58 para la para el estadio vale no quería ir a Valladolid

Voz 1938 39:00 planes no querías venir a Valladolid creo que una ruta turística

Voz 1375 39:03 ya ves que hay quien lo del bus turístico nuestro estímulo turístico

Voz 5 39:06 el presidente del Valladolid de estado billete

Voz 1375 39:10 cuatrocientos veinte euros en un bus turístico de cuatro especial de cuatro

Voz 8 39:12 de ser más barato y los demás puede ser más caro Si te vas a lo mejor hotel

Voz 1833 39:17 es una ocasión bueno pues estupenda para conocer una ciudad que era todo el mundo se va de ella pues muy sorprendido hay aquí muy a gusto vamos porque esta es una ciudad que que que que hay que descubrir qué

Voz 1375 39:28 tras sobre todo los pinchos alcalde de que quede claro

Voz 1938 39:34 y la Historia

Voz 1833 39:37 oye que venga aquí Ronaldo gana te preguntan Torme Dani Daimiel pero la última por mi parte de lo de Ronaldo como como lo visto

Voz 1375 39:43 crees que nos va a beneficiar más que venga a Ronaldo que que cree

Voz 1833 39:45 es que nos va a dar a Valladolid a la ciudad al equipo al club que esté Ronaldo al frente de esta misión realistas el otro día cuando cuando íbamos por la calle Koné dice formó ese tumulto que además se formó en minutos porque nadie sabía que iba a estar aquí esa mañana tele decía de todo el todo era bueno y uno que dijo que dijo ha sido como jugador ha sido el más grande bueno él le cogió porque además emitió super cercano que son todos murió hace fotos separa le dijo podía es el mejor presidente que jugador Historia dijo se lo dijo muy en serio

Voz 1375 40:14 pues yo le veo pues bueno vamos a ir a la Champions la temporada

Voz 1938 40:17 que viene bueno

Voz 4 40:18 iba a ser presidente dioses porque el vas el mejor perfil de jugador tranquilos pero de enero a junio ya de enero a junio baile

Voz 1833 40:26 renunciar renunciaran nada eh yo creo que el viene con ganas que viene con ganas no sólo es consciente de su

Voz 5 40:33 figura de lo que aporta con ganas no sólo de ayudará

Voz 1833 40:35 la al equipo sino de ayudar también a la ciudad yo he hablado muchas cosas con él ya tiene planes yo creo que muy bonitos infinitos ha venido de perlas y hay que aprovecharla dato

Voz 1421 40:46 yo creo que les importante

Voz 1051 40:48 entre tanto el alcalde como el propio Carlos Suárez y pueden explica rápidamente pero uno de los proyectos inmediatos es reformar el estadio Zorrilla no que se creó con el motivo del Mundial ochenta y dos y que bueno pues ha tenido algún pequeño arreglado pero tiene también bastantes desperfectos y todo esto que está pasando alcalde parece que ya se ha dado el pistoletazo de salida para que Zorrilla se modernice cambie su imagen y bueno pues se le ponga un poco ya en la en la línea que tiene que tener un estadio más moderno no bueno

Voz 1833 41:17 llevamos Carlos se yo hablando de este tema muchos meses el tiene bastante perfilado el el el proyecto y esto lo único que espero es que actúe común como un acelerador no pero el alguien pone

Voz 1375 41:27 aquí la pasta el Ayuntamiento de Valladolid a medias

Voz 1833 41:30 bueno la opera será el problema tiene una no la operación tiene una una parte de financiación privada y otra parte de financiación pública hasta lo que hemos hablado no es una operación importante que que va a remozar el estadio que buena falta le hace tiene cosas ya completamente obsoletas unos accesos que que mejorar Ivo no pues que llega que hay que poner al estadio a la altura del club y a la altura de la ciudad no puede estar no pueden estar en planos distintos Si es un estadio que necesita una intervención y la vamos a cometerse

Voz 1375 41:58 cambiaría el nombre del estadio

Voz 1670 42:02 bueno

Voz 1938 42:05 vamos a seguir depende de lo que gasta pero bueno ahora los cien pues bueno

Voz 8 42:11 a mi si y yo creo que José a Torrellano se lo tomaría mal si los trescientos sesenta mil que vivimos aquí

Voz 1375 42:18 mantendría por ejemplo el apellido de Zorrilla

Voz 1670 42:21 de las que es o no digamos que es la otra porque es verdad que llevamos trabajando en eso pues tres años y pico y lo que era una utopía Hay

Voz 8 42:32 bueno iba a decir una barbaridad una cosa que me rondaba en la cabeza se ha ido dando pasos pasos paso Si yo creo que está cerca yo yo tengo un unos amigos por aquí cada vez en cuando pues charlamos hablando de fútbol pues igual hace dos años y medio ya que la primera idea y eso ha ido modificando se modificando sí bueno es un sueño y creo que puede estar cerquita Hay ojalá

Voz 1670 42:56 eh más capacidad