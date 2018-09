Carmen: "Ahora mismo tengo 160 euros en el fondo de investigación universitaria"

Voz 1

00:00

me llamo Carmen Agustín Pavón trabajo en el departamento de Biología Funcional celulares y Antropología Física en la Universidad de Valencia soy investigadora en neurobiología la situación de la ciencia en España como todo el mundo sabe pues es bastante precaria pues hemos vuelto atrás de hecho hemos vuelto la situación de hace más de una década ir evidentemente de esta manera no podemos competir cada vez centramos después siendo más mayores a la carrera investigadora yo tengo tres hay ocho años pero sigo con un contrato precario de de cinco años con un salario bastante bajo que no es lo demás lo demás es que aparte de este salario bajo tampoco tengo fondos para investir llegar ayer me dijeron que en el en el que lo llamábamos el fondo de investigación universitaria tengo ciento sesenta euros esto es lo que me da a mí la Universidad para que yo pueda investigar a parte de de este fondo se supone que yo tengo que pedir dinero en convocatorias competitivas acabo de recibir la evaluar acción de un proyecto que pedido a la a la Conselleria el proyecto ha sido evaluado por un evaluador independiente con cuarenta puntos sobre cuarenta posibles sin embargo no no va a ser financiado pese a que el proyecto tiene la máxima calificación que deberíamos repensar un poquito el sistema cómo es posible que proyectos que detienen la máxima calificación no se pueden desarrollar porque no porque no hay fondos