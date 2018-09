“Hice una película que ha sido nombrada la peor del festival de Cannes”

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 0862 00:09 te has colado en el Boletín hola guapos que yo te agradezco el comentario desde luego concentrarnos mal a los sitios entonces que te lo agradezco pero entró anormal era poder entrar hasta el fondo la tienda resulta decir es

Voz 1995 00:25 de aquí un iraní acaba de hacer la película más profundamente española de todos los tiempos se llama todos lo saben y se estrena mañana

Voz 3 00:34 estás involucrando demasiado en este asunto

Voz 4 00:36 le confió todo el mundo en como vino

Voz 5 00:45 estamos metidos

Voz 1995 00:58 desde un iraní cualquiera Hadi ganador de dos Oscar a la mejor película extranjera que vio rodearse de los mejores actores de habla hispana para rodar su primera historia en castellano y en territorio español a dos de ellos los tenemos aquí Javier Bardem bienvenido Eduard Fernández bienvenido un blazer creo que debía vivir con esto una nueva categoría lo debíamos abrir una categoría fuese la mejor película doblemente extranjera no puede si no se puede ser más extranjero rodar en otro idioma en otro país de otro con otra cultura y hacer una dicen una una muy buena película doblemente extranjera eso sí

Voz 0862 01:35 estoy totalmente de aparte que dificultad para él para para Garmin seguirán un año antes solito porque la familia tiene cosas que hacer y se de la cultura del idioma hacer una película a solas con todo un equipo de gente extranjera en un idioma extranjero hacerla también y tan fiel a lo que somos y representamos no no solamente a nivel social y cultural y geográfico sino también a nivel humano

Voz 7 02:02 Eduard entre mucha gente que se conocen entre ellos todos y al único que no conocen es el director crees tú que tienes que mandarlo todo pero es que hay que añadir otra categoría de hecho para los los Goya este año sea el mejor traductor porque el IVA como introductor con dos traductores buenísimo Osasuna otro rato que traducía eso lleva nuestro Irán son buenísimos traducción una velocidad

Voz 0862 02:24 tal y con un buen rollo Irán una tía

Voz 1995 02:28 cuenta una no sé si es verdad Javier llenas de arrojadiza que por ejemplo si habla inglés no lo que pasa es que va con el traductor porque utiliza el tiempo del traductor por ejemplo para pensar bien la respuesta para tomar cierta distancia cuentan las malas lenguas que el ejemplo si habla inglés eso es cierto

Voz 0862 02:45 habla habla inglés y habla muy bien inglés eh pero es verdad que yo lo decir notaba era que el tiempo que él daba aquel traductor produjese era cuando controlaba la emoción y el nervio cuando a lo mejor en su idioma natal subiese sí cabreado antes claro claro respira al traductor que de hecho yo vengo contra traductor hoy

Voz 2 03:11 si te lo haces falta

Voz 1995 03:14 en costumbre y hay cosas que están ocurriendo hoy por ejemplo al Congreso hace poco Ian Gibson con esa compañía se presentaba al Congreso dentro dentro de una hora aproximadamente se votará en el Congreso esa decreto ley de la exhumación de los restos de Franco y ahí estaba Ian Gibson en España me gusta mucho la idea de ese la idea el hispanista británico gente británico perdió tres nacionalidades que viene a contarnos que nosotros necesitamos la figura de alguien de muy lejos para explicarnos vosotros sois así ocurriría lo mismo con con el director iraní de esta película que ha venido Asghar Farhadi a explicarnos un poco quiénes somos habéis aprendido algo más de nosotros gracias a la película dar

Voz 1995 04:31 es cierto que necesitamos cierta distancia vernos con distancia que habrá visto este hombre visto ton ton tú que yo soy de serie B

Voz 2 04:42 esto en ese sentido aprendida la división yo contento con ser porque te queda letrista pero tú porque te quedaste aquí

Voz 2 04:56 pero es interesante lo que estamos hablando porque yo creo

Voz 8 04:59 es verdad que algunos vienen aquí y nos identificamos y sentimos mal gusto en Spanair mete afectado muchísimas personas hay algo hablamos de idioma habla español esta pero yo creo que es imposible integrarse en Estados Unidos sin dominar bien el inglés en Japón sin Japón P en España con un poco de castellano estoy demuestra que es así siempre bastante bien trabajar en la tortura no es más que es no es solo dar mal idioma hay una forma de comunicar que hace más fácil

Voz 7 05:29 un alguien de fuera y con recursos limitados de la idioma de Cervantes integral si está a gusto de hecho de hecho el otro día pensaba yo estaba esperando veraneando en cada que es que todos los extranjeros tanto ingleses eso o franceses de hablar en francés por la calle un cigarro lo que sean francés o en inglés tranquilamente a ningún español sino nos ocurriría jamás ir a otro país preguntarle a alguien en castellano da cualquier cosa eso lo tenemos muy integrado también y por eso igual es muy fácil cuando alguien te pregunta está Calle uno habla su idioma se lo dices como puede

Voz 0862 06:04 sí a veces quitando cargas los extranjeros viajado Javier Castillo Los Ángeles y te voy a decir en pleno a yo no he vivido nunca Los Ángeles no no es una de esas cosas pero eran porque esto ya no hay no pasa nada no no no no no es culpa tuya es culpa de otras cosas que otros medios intentan poner siempre la imagen de esta que no hago tributa aquí que vive los arranca no no iba a mediados esas miles de cosas que se dicen nunca Los Ángeles más que seis meses una vez que estuve trabajando mucho tiempo y tuvo que diera en Los Ángeles están márgenes otros ya están más que nosotros ahora renquea debido Los Ángeles de tamaños en Los Ángeles Estados seis meses lo máximo he ido siempre en España pero sí es verdad que tenemos una especie como de sí noto que el español todavía tiene algo de de vergüenza un poco cuando viaja hay que se hacen un poquito de menos sobre todo en las culturas anglosajonas

Voz 1995 06:57 no sé si como es que se siente más cohibido Si sino domina el idioma todavía somos un poquito Paco Martínez Soria si la situación no sentimos que aún fíjate que ya aquí hablando mal pero es verdad que el otro día comentábamos que incluso ese fenómeno turístico sea masificación de gente que viene de fuera ha hecho que en algunos lugares el sentimiento local se exacerba es decir que que debemos mucho más lejos ante ante la amenaza que ya no se no sabemos quiénes somos nosotros decir deberíamos ir al psicoanálisis es no sé no sé si con hispanista no sé si con la Hadi pero este país necesitaban esta urgentemente

Voz 0862 07:40 sí sí ignorando y tampoco hace falta

Voz 1995 07:47 como se dice a a confesar no porque hay que recordar que somos son un Estado aconfesional de eso vamos de eso hablamos en un segundo plano

Voz 2 07:59 íbamos a Willy Toledo que vamos a ver

Voz 1995 08:01 hay muchas cosas pero vamos a este pequeño fragmento vamos a escuchar este pequeño fragmento que nos regaló hace algunas semanas porque vosotros ahora vais a arrojar escombros allí antes del cine dicen Annan vino antes en las

Voz 9 08:16 bueno en una segunda seguimos hablando con Javier Bardem Ferrández

Voz 1995 09:20 escucha algo de Inma Cuesta una gran actriz que canta de esta manera

Voz 15 09:25 y como encontrar otra vez esperan poder como ahora

Voz 1995 09:38 dejando a expresarme de Javier Limón de esa banda sonora porque ha entendido bien que la música igual que en su país es algo fundamental en nuestra cultura seguimos dando con Eduard Fernández con Javier Bardem de todos lo saben es una película que retoma en género que fue muy popular en unas décadas en este país el thriller castellano serán muy popular en España tenemos grandes muestras es una película que tiene común en común muchas cosas con grandes clásicos patrios como Muerte de un ciclista de Juan Antonio Bardem madrugada

Voz 17 10:06 no he buscaba la policía

Voz 2 10:10 yo siempre he asustado

Voz 1995 10:14 más recientemente además comparte protagonista con todos lo saben Volver de Pedro Almodóvar

Voz 18 10:18 pues no voy a poder ir al entierro sólo esto muy ocupada como no ha salido segunda menuda campaña pues no puedo remotamente

Voz 1995 10:28 en la película que termina mañana eso que tenían algunas de las grandes obras del True Crime de ese crimen español como por ejemplo El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez

Voz 19 10:40 cuentan los quién estaba contigo la otra noche en tu cuarto a propósito de los de la otra noche como volvamos intentar esquiar en mi cuarto ya calumniar me diciendo que tengo gente escondida

Voz 1995 10:52 yo yo escucho estas voces y provocan en mí ese ese es el cine clásico por antonomasia español creéis que dentro de unos años vuestras películas esas voces clásicas español

Voz 0862 11:03 por antonomasia yo me pregunto mucho Gomes hijo que estamos escuchando música en el móvil así que cuando yo les hablo de vinilos era seguido dicen eso que es que será cuando ellos tengan treinta y cinco años cuando escuché la música jazz era común chip que se darán un golpecitos la oreja escuchará que ese móvil streaming sea ya antiguo cierto te digo yo donde se pueden meter el chip

Voz 7 11:30 entonces suele esos la voz no yo yo que no me gusta nada el doblaje que es una una eso me parece una una gran barbaridad que está muy muy adaptado a la sociedad española no que que lo vive con mucha naturalidad al doblaje aún así quiero decir yo cuando veía películas de vaqueros me gusta ver las dobladas porque las escuchaba así de bien no oigo esas voces digo coño esas John Wayne el otro es el otro coherencia y los indios hablan el castellano como pueden

Voz 2 11:57 verdad

Voz 7 12:00 mira felicidad pues yo siempre cuento para Lage para la gente que dice pero el doblaje es lo más normal no digo es como si lleváramos de bolos el Guernica de Picasso en cada comunidad respetamos el diseño pero lo pintamos con colores distintos

Voz 0862 12:12 no es esa barbaridad

Voz 1995 12:15 las voces claro un tipo en que los actores de clamaban tú yo yo sí si quiere no tanto Grace

Voz 2 12:24 esas cosas hay tú estabas allí yo no

Voz 2 12:31 no yo no quiero la Real pero sí pero de repente dimos paso al natural y que tal estás verdad

Voz 1995 12:39 a los mata es verdad que hemos hemos perdido abrir un punto intermedio entre esas grandes voces si lo la cosa muy punto intermedio

Voz 0862 12:48 debería haberlos si en ese caso actores como Eduard Fernández está en ese punto

Voz 2 12:53 es una radio Toni me lo han ofrecido muchas veces eh

Voz 1995 13:08 pero es verdad que en tu profesión cara manejar son son muchas cosas y en este caso con un director iraní con un traductor como sigues una instrucción debe ser complicado sino yo era tienes que parar tiene iraní contra traductor que detallaron hoy es esa mirada que pones no es así

Voz 0862 13:25 no pero justamente era era súper fácil no se él estaba muy atento a la al lenguaje física lenguaje corporal a la honestidad a la verdad en el trabajo yo lo que nos decía siempre era bastante claro simple honesto no nos decía estás mintiendo no no con tus ojos mienten no no hagas se eran muy concretas y muy muy muy fáciles de seguir vamos

Voz 7 13:55 Nos lo han comentado mucha gente no como entendía ahí no era desde fuera parece difícil no pero yo creo que está muy por encima lo que tenemos en común del lenguaje cinematográfico de saber de qué hablamos que el lenguaje oral sea castellano sea iraní sea el idioma que sea no en nuestro lenguaje cinematográfico y cuando alguien no te entiendes realmente el idioma está muy atento a lo que mana a lo que a ver si es verdad o no ese gesto esa palabra solía decir yo que sé la buena es la tres la toma tres solía ser la buena tomo tres el tenía tenemos todos que una percepción de de la verdad que hay ahí

Voz 0862 14:29 qué bueno es habéis trabajado tanto usted lector cuáles prefiere

Voz 8 14:34 trabajar el director un poco distante entre muy profesional o el director que quiera ser amigos de los actores de John Ford supuestamente Hitchcock maltrataba Sam Peckinpah sembrará Chava con los actores antes de disparar con pistolas digo claro cuál es el cuál es el perfil de lector donde estáis más cómodos trabajando

Voz 0862 14:54 no sé depende del material también del viaje es un viaje fin asumía que ese es un intensivo no y yo quizá porque llamé a coman más mayor dentro de un año cumpliría cincuenta no necesidad más amigos tiene un amigo me compro un perro lo vengo aquí a hacer amigos no yo lo que quiero es un director que sea respetuoso no no conmigo que también sino por el equipo con el proceso con el con los tiempos de todos y que no sea solamente el lo que él diga porque lo dice no gracias a Dios no me encontrado casi nunca con alguien así alguna de me lo he encontrado pero en treinta años una vez o dos lo que sí he tenido la suerte de trabajar con gente que era colaboradora y eso al final lo que lo que uno busca no

Voz 1995 15:40 a no se lo que

Voz 2 15:43 hombre a mí el director que quiere ser amigo tuyo no

Voz 7 15:46 lo dejamos para más tarde no no no es el momento no yo lo que no soporto lo que no me gusta nada en en zig en cuando estás rodando es cuando tanto el director que el director siempre marca la pauta de qué ambiente hay que es lo que se permite lo que no y lo que puntúa y lo que no no no soporto cuando se celebran demasiado una buena escena cuando hace cuando hay una buena escena de hoy que buena qué bonita es porque he visto alguna vez a algún amigo que me ha dicho a un amigo del equipo hizo una escena el actor todos llorando en el set felicitando lo tuvimos mucho rato luego vi la película era muy mala es verdad es decir en según qué contexto se produce una sinergia que no es buena que hay que tener un punto de distancia yo el director lo que lo que sin duda quiero es el respeto que sea respetuoso con los actores y con todo el mundo pero un puntito de un pasito atrás creo que bueno

Voz 1995 16:35 dices películas malas que Mastroianni que decía que he hecho muchas películas malas

Voz 0862 16:39 sí

Voz 1995 16:39 el PP no pasa pues nadie las ve nuestro mi carrera no ha hecho mucha película mala pero nadie de la mala noticia las veces olvidado

Voz 0862 16:47 se queda claro vosotros

Voz 1995 16:49 lamenta Isabel dice alguna película no

Voz 0862 16:53 la verdad es que aún las peores que he hecho una película llama el último rostro The Last Face que ha sido nombrada quizá la peor película de la historia del Festival de Cannes tampoco me enorgullece con enorme tener ese título de nuestros mal Tito

Voz 2 17:09 además de tener unos cargan dos nominaciones más quiere además a ver me he hecho la película por arriba derribe nada de sin embargo me la hice yo creí que era una obra maestra eso es lo que necesitas hacer trámites crees en ella

Voz 1995 17:27 que en el fondo todos nosotros firmar contratos sobre tipos que dicen que van a hacer cosas para ser un papel que tú crees en ellos el fondo es un contrato de confianza

Voz 0862 17:37 al menos les un libreto algunos dial

Voz 7 17:40 lo Ghost imagino lo que va a hacer el el te cuenta en la Cámara aquí como vamos a ir vestido dices pues pues una bien Vamos p'alante venga cuatro meses con suerte la mayor de las veces son los tres semanas suerte en este sentido yo yo recuerdo alguna vez que es lo peor que te puede pasar además en teatro porque estas cada día estás en directo frente al público de hacer una obra que a medida que vas ensayando más de más diciendo qué hago yo aquí jodidos cuando estás en el escenario público enfrente te asalta el pensamiento que haces tú te quita quita sal de ahí

Voz 2 18:14 en este caso de pensamiento compartido con el público que también la mayoría te dará todos aquí bueno esta mañana tenemos claro yo porque es un compañero de profesión esta mañana

Voz 1995 18:26 después de pasar la noche en prisión Javier llamas sabemos que es muy cercano Willy Toledo ya declaró ante el juez imaginamos que abandonará si ha salido después de la vigilia de de gente cita como explicamos a un iraní lo digo porque como él explica estuvo en iranís diciendo que aquí hay un señor que esta noche ha estado en prisión por no presentarse ante el juez por cometer delitos ofensas al pensamiento religioso cómo se lo explica

Voz 0862 18:54 Iker ayer cuando después del estreno había una fiesta después del estreno sí yo le dije que no iba la fiesta porque quería ir a al teatro del barrio frita que luego fui estaba cerrado porque llevamos muy tarde porque la cosa acabó a la una de la mañana y el estreno acaba la Hungría

Voz 2 19:11 le expliqué lo que era la dije bueno en este estado

Voz 0862 19:15 constitucionalmente constitucionalmente aconfesional y laico hay un señor que ha herido el sentimiento religioso y que es el puesto una demanda por cagarse en Dios y entonces él me miraba con su cara iraní diciendo pues eso que cree que ha creado un delito solamente comparable a la época de la Inquisición es el está persiguiendo igual que a otros muchos que vive en Irak que no es ajeno a un régimen duro y difícil bueno no se sorprendió pero si le causó mucha mucha preocupación que ha estado tan de haber hecho como supuestamente esa España sucedan estas cosas no que se persiga al pensamiento no es difícil es difícil explicar

Voz 1995 19:59 bueno mañana escena todos lo saben hemos contado nada de la película porque en el fondo contar cualquier pasajera películas destripar algo que es mucho mejor que la vean imagino que los oyentes de la Cadena SER que son gente buenísima mañana va a ir a verla en la película pero como las resumimos todos lo saben es un thriller puntos suspensivos como decimos a pelear

Voz 7 20:19 bueno un thriller de relaciones humanas de sentimientos humanos de hacer siempre en sus películas Asghar Farhadi no hay una serie de de personas no en un núcleo cerrado que es un pueblo no familia ocurre un hecho fundamental que los que les cambia todos tanto su mirada hacia sí mismos como su mirada hacia los demás como las sospechas como las cosas no dichas las mentiras las medias verdades y como eso va va articulando todo todo toda la película el espectador va descubriendo a cada personaje más íntimamente dar sospechando que sí puede haber sido éste o el otro el que ha hecho tal acción

Voz 1995 20:58 hola qué bueno del pueblo con la crisis la gente vuelve a lo Kevin mina pues lo único bueno que tú

Voz 0862 21:04 qué tiene esta crisis es que la gente ha vuelto al pues si aparte un saludo muy fuerte a Torrelaguna que se portó maravilloso la gente de ahí una paciencia esperaban a que rodadas hemos se callaba todo el pueblo cuando rodábamos lo aparte ese come maravillosamente bien es un sitio precioso y queda muy bien retratado en la película hay fue un fue una estancia a veces decíamos parece un set de rodaje tal gente súper súper respetuosa no con el sí ya sé que estaba fascinado con con ese con esa localización me imagino la hora

Voz 2 21:35 Javier Bardem

Voz 20 21:37 es decir criticar criticado porque su pueblo español de verdad que España vive la Penélope la plaza este Boeing muy antipático sino tan simpático como criticar como dice Wyoming en España que critica por la espalda que es como hay que hacerlo como cuchilla hombre

Voz 1995 21:57 no vamos a hacerle frente mañana estrena la película del año en este país todos lo saben que tiene un elenco estáis todos casi mejor más y quién no está de los buenos quién no está en la película está Darín he in que grande dará Si el hombre que tiene un géneros es un género en sí misma

Voz 2 22:14 podía haberlo voy a ver la última le daría de Darín huestes romanos este espadachines y yo avería de Steven Seagal otro aire aire propio esto a kilómetros de distancia

Voz 1995 22:30 hay y cómo se ha puesto ofensiva le ha puesto más de dos

Voz 2 22:34 da igual porque solamente novela muñecas repartiendo bueno mañana tenemos algo bueno que al cine

Voz 1995 22:42 es una buena idea haber una gran película todos lo saben Edward muchísimas gracias por haber un placer a vosotros das mucho en placer