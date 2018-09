“Estamos perdiendo la intimidad. Estamos en un tiempo de extimidad”

Voz 1995 00:00 poca Nos da pocas esperanzas para el intelecto uno escucha el informativo dice en fin en Hoy por hoy tenemos la enorme suerte y el honor de contar con una colaboradora excepcional esta temporada contamos con una de las pocas personas ha llevado a cabo una hazaña puramente intelectual un hallazgo al que llegó por el camino de la simpatía la honradez Atenas o sedes que se dan cuenta de un fenómeno social empiecen a verlo cada vez con más fuerza es un fenómeno para el que no hay palabra como lo que no se nombra no existe inventan una palabra para nombrarlo y esa palabra explota de sentido con tanta fuerza que se convierte en la palabra del año incluye en el diccionario de la Real Academia esa palabra esa fobia el miedo a los pobres su acuñado ahora es la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia Adela Cortina Adela muy buenos días buenos días verdadero placer un honor un orgullo poder compartir contigo este rato de de de radio porque tenemos a esperanza este año como objetivo de aprender a pensar tú eres la responsable no creo que sea así Cremades yo creo que más bien como decía José Luis Aranguren hay que optar por el intelectual colectivo por aquello de que todos piensan juntos no más allá de la polémica pero que estemos hablando de la Universidad todos estos días de lo que se estudia de lo que uno dice que estudia de lo que realmente estudió el poner a prueba los conocimientos sino de uno y otro más allá insisto de la carga y la trascendencia política más allá de todo eso

Voz 0010 01:32 si te parece bien que es esto hablando de la universidad me parece fundamental porque es una de las piezas clave de una sociedad desde el mundo moderno en todo el mundo moderno una Universidad es una institución fundamental que la universidad funcione bien es algo realmente clave entonces que se hable de ella me parece importante que Si se trata de hacer reformas y hacer cambios los pensemos seriamente porque merece la pena claro el contexto en el que lo estamos nombrando no es el más agradable posible porque bueno en todas las universidades hay fallos como los ahí en los hospitales como los allá en los talleres de coro sí es como los hay en todas partes y efectivamente puede haber el lugares en la universidad que no sean de lo más presentable pero ocurre en todo habitualmente es si vamos a hablar de másters y de clases en la gente suele ser muy honrada sean dar bien sus clases Si en examinar a los alumnos sino dar los certificados y no han certificado efectivamente que saben

Voz 1995 02:36 claro sí estoy pensando lo de lo de que hablen de ti aunque sea mal importantes que que hable en cualquier caso otro de los temas estos días es la desigualdad ayer Adela conocíamos que la FAO nos avisa hacer ya que el objetivo del milenio de acabar con la con el hambre no solamente no se está cumpliendo sino que ha aumentado el número de gente que que corre grave riesgo por el hambre y al mismo tiempo estamos que había más gordos y eso no parece importarles demasiado

Voz 0010 03:07 bueno no parece importar los nadó pero realmente la tarea del siglo XXI es la de reducir las desigualdades esto no solamente se dice desde el punto de vista ético que es a lo que yo me dedico fundamentalmente sino que lo dicen también los economistas eh es una verdadera desgracia moral es una verdadera desgracia económica que existan estas radicales desigualdades que hacen muchísimo más difícil que crezca la economía a todos los niveles sería importante incluso desde el punto de vista económico que se redujeran las desigualdades ir desde el punto de vista ético una de las metas del siglo XXI es reducir la desigualdad y erradicar la pobreza esto está clarísimo y tenemos que conseguirlo pero

Voz 1 03:49 vamos incorrección dirección contrario totalmente no las brechas aumenta este es el para mí el gran elefante en la habitación diré que no hablamos nunca todos los males del mundo obviamente sale esta extraordinaria desigualdad

Voz 0010 04:04 pues efectivamente las brechas aumentan bueno se reduce en algunos lugares pero básicamente las brechas aumentan pero lo que sí que es yo creo un avance es este pensamiento que está viendo a nivel mundial ya a nivel global de que esto es inadmisible esto no se puede sostener de ninguna manera desde ningún punto de vista lo que deberíamos estar pensando en todas nuestras sociedades es en cómo resolver estos problemas en cómo resolver el problema de los inmigrantes pobres de lo los asilados políticos tendríamos que estar pensando en esto en vez de estar pensando en otras cosas porque si pusiéramos todo nuestro empeño en ello desde luego conseguiríamos esa reducción puro

Voz 1995 04:47 en contraste me gustaría que escuchas es este audio Adela

Voz 2 04:50 Andreu ni de ni París manera Snipes ha muy endeudados soy muy rico

Voz 1995 04:56 no necesito el dinero de nadie es estupendo soy realmente rico es Donald tan bueno puedes de miles de americanos que presume de su riqueza en ese momento esas dada no hemos un poco el pudor a no sé a la riqueza hacia antes pues dedica trataba de que no se subiera a los es volver pero ahora vemos cualquier red social está llena de gente que viene rica y lo trata demostrarlo o bien pretende ser rica e que también tenemos de las dos versiones que no tiene un duro pero aparece ahí como si fuese alguien hemos perdido un poco el pudor

Voz 0010 05:28 bueno la verdad es que el pudor escena no lo hemos tenido nunca desgraciadamente y lo que pasa es que Donald Trump ha dado con los intereses de muchas gentes de las clases medias que le han votado por qué querrían ser como él lo porque piensan que les va a resolver la vida este creo que es una constante de todos los tiempos de hecho si recordamos el Lazarillo de Tormes y recordamos aquel Escudero que salía de su casa con el palillo entre los dientes tratando de hurgar la comida que no había y que le hacía creer al Lazarillo que este debe ser un señor estupendo porque tiene muchísimo dinero y voy a poder vivir muy bien con él él no estaba aparentando lo que no tenía también Blasco Ibáñez escribe a a a los burgueses valencianos preferían comer arroz que es lo más barato pero poder lucir la tarta Ana en el paseo este intento de aparentar es viejo como la historia de la humanidad siempre hemos intentado aparentar tener más osera más de lo que somos desgraciadamente es viejo como el este de la humanidad sí bueno esto tiene sus repercusiones en que por una parte dicen que uno de los móviles del consumo es querer aparentar o querer estar a la altura de los ricos a la altura de los que están bien y eso les interesa muchísimo a determinadas cadenas hacer propaganda de esos grandes ricos que aparecen en las pasarelas que aparecen por todas partes por entonces la gente la gente consume más y por otra parte porque si aparenta amor riqueza los demás querrán acercarse a nosotros porque quién se va a querer acercar a un pobre que es al fin y al cabo un paria yo creo que eso tiene todas esas lecturas que son muy serias vienen de toda la historia la humanidad este es el tema de la fobia que es viejo como la humanidad

Voz 1995 07:16 totalmente cierto que bueno escucharte irreflexiva más interesante Adela fíjate que esas redes sociales que se llenan de gente presumiendo en ocasiones de lo que no tiene también son son el epicentro de la exhibición uno cualquier red social y me da igual si ese Facebook Twitter Instagram cualquiera de ellas que es lo que utilizamos para decirle al mundo dónde estamos qué hacemos qué comemos donde hemos estado donde vamos a ir bueno son grandes grandes en lugares donde se da culto al culto al cuerpo pero este verano fíjate Adela leyó un artículo muy interesante en el diario El Mundo un artículo sobre Virginia Beach una playa en el corazón de Estados Unidos entre los estados a caerme al norte Virginia precisamente donde ahora están en alerta por un huracán canciones bueno decía el periodista que la gran mayoría de la gente iba completamente tapada a la playa la mayor parte Estados Unidos está prohibido hacer topless recuerden pero bañarse vestido es ya otro nivel de pudor es como si en esta época de gran exhibición en los lugares públicos decir tú cualquiera social está lleno de gente exhibiéndose pero en los lugares públicos cada vez nos volvemos más pudorosa tiene sentido eso Adela pues la verdad es lo que demuestra es que eso mano absolutamente contradictorias

Voz 0010 08:32 y creo que esa es una de las características que nos define el vivir totalmente en la contradicción porque esto obviamente es una contradicción clarísima pero también por otra parte muestra que efectivamente hay un sentido del pudor que es un tema del que deberíamos de hablar porque merece la pena no el sentido del pudor del sentido a la vergüenza creo que son temas que son enormemente interesantes después de apuntar que claramente ser humanos contradictorio porque lo que acabamos de comentar pues muestra que hay una incoherencia entre una cosa y otra que esto desgraciadamente también aparte unos constituye no

Voz 1995 09:06 sí bueno y hay quien sostiene que la incoherencias la base misma de la felicidad pero fíjate tenemos al teléfono al autor de este artículo se llama Pablo Pardo lo tenemos al teléfono es corresponsal en Washington desde el año dos mil

Voz 3 09:18 es Pablo muy buenos días buenos días

Voz 1995 09:20 el creíamos que las redes sociales que se inventaron precisamente en Estados Unidos no sabían abocado a una sociedad más exhibicionista sin embargo en las playas de Estados Unidos como tú los cuentas la mayor parte la gente va tapada puritanismo por complejo por ambas cosas

Voz 4 09:35 yo creo que es por ambas cosas por ejemplo en en en una playa como la de Virginia Beach en la que se centraba aquel artículo es una zona que está en el sur de EEUU es una zona bastante tradicional bastante conservadora y y entonces bueno de hecho cuando yo les pregunte a la gente que porque eh porque había gente bastante gente efectivamente está tapada iba gente se mete en el agua tapada e incluso hay hay mujeres que se meten en el agua pues completamente vestidas las las cosas que me dijeron es por molestias es decir sí que tiene un componente religioso hay gente que usar lo que se llaman pues las camisetas estás de baño vamos que son simplemente camisetas normales que tú transponer para meterte en el agua o para meterte la piscina también hay gente en en la piscina pero en el caso concreto de de esta playa yo personalmente pienso que se debe en buena medida a factores pues bastante esos una zona ultra evangélica las evangélicas pues tienen mucha preocupación con todo eso en en otros sitios yo creo que es una cosa más bien mezclada más bien mixta yo creo que

Voz 5 10:48 hay gente que no tiren

Voz 4 10:50 ah bueno tiene más que ser peor religioso o moral del terminó lo que tienen es vergüenza porque si hay una vamos a un culto al cuerpo y una obsesión mal cuerpo muy considerable también es cierto que pasa otra cosa ahora mismo en Estados Unidos sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo entre los afroamericanos jóvenes que es que la moda es decir sin camisa por la calle

Voz 3 11:17 sin camiseta

Voz 4 11:19 camiseta efectivamente seguir enseñando el torso

Voz 3 11:21 no

Voz 4 11:22 de veinte puntos ruso muy cachas muy espectacular muy de apilado etcétera etcétera

Voz 1995 11:29 estamos nosotros compras ingleses en Benidorm es igual estamos nosotros para ir a la moda y una pregunta ahora mismo está de vacaciones en Gijón Pablo la comparación entre una playa asturiana Virginia Beach admite alguna comparación hay algún punto más allá del agua y la arena

Voz 4 11:48 hombre la vez es mucho más bonita que exige la playa de Virginia Beach la playa hace bueno aquí en España sobre todo cuando se compara con con sitios digamos de de cómo el american real como tenía Beach en la gente por un lado está muchísimo más delgada y problemas de obesidad que hay en Estados Unidos o en México o en otros países es gigantesco comparado con con el nuestro luego pues sí evidentemente es decir en Estados Unidos el topless está prohibido en la inmensa mayor parte del país yo creo que está permitido en algunas playas en Florida pero muy pocos sitios yo una vez que recuerdo la única me parece que era la única playa nudista de toda la costa Este o por lo menos de eso creo que solamente había una era en que es una zona además muy exclusivas muy curioso muy exclusiva donde va a veranear pues por ejemplo

Voz 3 12:43 los Kennedy si es verdad que él no va a pedir a la isla

Voz 4 12:51 o es decir donde muy cerca de donde desde donde tienen la mansión los Kennedy etcétera y es bueno justamente una una playa entre entre acantilados de una zona de la cual paradójicamente procede uno de los personajes más importantes de Moby Dick bueno es la única playa nudista que puede haber a lo mejor en dos mil o tres mil kilómetros

Voz 1995 13:13 pero lo vamos a dejar que sigas disfrutando de tus vacaciones Pablo Pardo corresponsal en Washington muchísimas gracias por atendernos buen trabajo

Voz 4 13:19 en una gracias gracias de Dylan que sirven

Voz 1995 13:22 por qué nos protege

Voz 0010 13:24 pues él pudo hornos protege protegen nuestra intimidad para no estar expuestos continuamente bueno hay un pudor del cuerpo que es el que estáis hablando que estabais diciendo que efectivamente puede llevar hasta el puritanismo eso sí que es una mala cosa evidentemente pero hay otro poder sensato que consiste en resguardar de alguna manera la propia intimidad que puede ser corporal lo pueden ser las relaciones que se tienen con las personas cercanas a las que se quiere ir la preocupación entonces es si tenemos que publicar todo aquello que pertenece también a nuestra intimidad o si tenemos que tener reservado un espacio que es el nuestro el que nos constituye como personas y que no tenemos por qué poner en el mercado público ya me parece que estamos en un mundo en el que estamos hablando de que es un tiempo de extremidad en vez de un tiempo de intimidad porque las gentes no sólo vendemos el aspecto corporal sino que vendemos también el aspecto de esas relaciones personales que deberían desear un poco nuestro núcleo para proteger ese mundo nuestro que al fin y al cabo nos pertenecen los constituye ahí de yo creo que todos buen fin es un poco atacar todos esos programas en que las gentes están vendiendo sus relaciones personales y su pensamiento y en las redes bueno yo creo que la intimidad también hay que tener un cierto pudor con ello y protegerla no

Voz 1995 14:52 también es cierto misterio es decir las grandes religiones los grandes movimientos tienen un halo de misterio de descubrir de aproximarse si lo reveló vamos todos constantemente sin ningún tipo de pudor a la hora de contar quiénes somos acabamos también con ese misterio y además es curioso hablando de esto el puritanismo nombrado varios es que viene el rostro tantísimo pero es curioso como él en el puritanismo para Adela se resiste

Voz 1 15:18 la en cada momento en edad en cada década para manifestarse en una forma o de de dónde viene el puritanismo es algo dentro del ser humano que tiene que salir

Voz 0010 15:29 bueno es es una exageración a mi juicio de lo que sería el pudor que efectivamente tiene que salir en todas las épocas con formas distintas ese afán de proteger lo que debería de pertenecer yo no diría tanto bueno al misterio puede ser pero sobre todo a la persona misma que es suya y que no tiene qué estar al alcance de todo el mundo yo creo que eso resurge en las distintas épocas y que efectivamente puede llegar a esa situación acata de él puritano que no permite ningún tipo de exhibición de nada eso es es desgraciado oí ocurre en todas las culturas pero bueno estaría el otro lado porque los sentimientos siempre tienen un grado de ambigüedad muy grande yo estaría ese otro lado de El pudor y cuida de sí mismo que creo que hoy en día se está perdiendo en exceso porque creo que efectivamente se está vendiendo la propia intimidad pues no por dinero o por salir en las redes au por salir en los medios de comunicación yo creo que hay algo en cada uno que debería de resguardarse protegerse ante la palabra porque no pues no