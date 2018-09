SER Aventureros: El currículo del viajero: de periodista a empaquetadora de corales (15/09/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

un fin de semana más

Voz 4 01:21 ahora que no son horas nuevos no son ahora que ponga la radio se quieren yo no quiero irme porque era la radio

Voz 0181 01:27 o sea mayor a qué hora de las seis de síndrome

Voz 1025 01:30 claro como siempre a Ángel Colina bueno días buenos días qué tal muy buenas tardes por cierto a lo que no sintonizáis en Estados Unidos porque lo estáis escuchando por la tarde un abrazo muy fuerte

Voz 4 01:42 estás bien ya muy contento contento estaré en Madrid

Voz 0181 01:47 los urbano aunque lo rural yo te digo una cosa no está nada mal

Voz 1025 01:50 pero bueno es que los echaba de menos esa

Voz 0181 01:53 la verdad digo voy a hacer una visita ir me voy otros tres meses

Voz 1025 01:56 muy bien José Luis Angulo cómo estás

Voz 5 01:59 hola y adiós sí porque tú eres

Voz 1025 02:01 el que empieza ahora las vacaciones último día en el programa Easy a partir de ahora para China lo primero sea Changeling ya Johnny Chan concretamente a Yunnan ya Chuan ve lo mismo que yo he dicho lo que empatar que tú pronunciar mucho mejor Darío

Voz 0181 02:16 hacen todo lo claro lo clavan muy bien por qué te gusta tanto China José porque los entonces por eso las bravas con palillos no me manejo asistimos eh

tenemos en esta mesa en la cita ahí como medio castigada a Marina Alonso que es compañera nuestra era acompañando estará la SER lleva dos años viviendo en Australia

Voz 6 03:06 bueno yo siempre he dicho que os años que estuve en Austria en dos mil ocho hombres me prometí a mí misma que hiciese lo que hiciese después de acabar la carrera me tenía que ir en topless era más Australia otra vez entonces bueno aprovechando que la situación no era la mejor para los jóvenes pues me fui me fue bien muy bien muy bien y muy malo sea yo siempre he dicho que alias

Voz 1025 03:26 sé muy bien muy mal el tono

Voz 6 03:29 España rusa no no hay un término medio estás muy bien no está estás

Voz 1025 03:33 muy bien el primer año en muy mal el segundo muy normal

Voz 6 03:36 el pocas épocas sea tanto lo bueno me hacía estar bien también porque me he demostrado que soy más fuerte de lo que pensaba

Voz 1025 03:44 sí porque ahora cambias Australia Poor's blanca

Voz 6 03:47 pues mira porque ya de perdidos al río ya ves mira me apunto

Voz 1025 03:50 no sé porque perdió tal río ayuda

Voz 6 03:53 pues nada pues yo me voy ya está no tengo nada en ningún lado que te has le

Voz 1025 03:56 año a

Voz 6 03:57 me voy a probar suerte blanca ver qué tal mi novio va ir ahí a montar un negocio

Voz 4 04:02 ahí va a ir adelante y una cuota echó no tengo nada digo yo tengo aquí yo conozco cosa claro que sola no vas a estar

Voz 6 04:09 no no voy sola pero bueno australiano ha llevado veíamos

hoy aparte de todo el equipo médico habitual

Voz 1055 04:35 por ejemplo tú traes un libro donde pues él no vamos a la Antártida ya empecé aquí el bueno la temporada casi casi de la Antártida de temporada que saben no tú

Voz 1025 04:44 bueno sí bueno eres será será para ellos un calor todavía claro pero

Voz 1055 04:48 temporada antárticas sabes que llevamos hemisferio sur por lo tanto temporales cambiadas la Antártida pues es a partir de octubre ya está mal así que no vamos a una historia muy bonita de los descubridores que fuimos los españoles de la Antártida es un libro que novela una historia real pero que realmente no se sabe lo que pasó

Voz 1025 05:05 muy bien Chema tuvo hoy es oficialmente el concurso de la selección se llaman

Voz 7 05:12 no todo es mentira

Voz 8 05:15 eh bueno como José Luis estamos permanentemente coordinada o disfrutaban hablando todo el día tal pues yo inaugura la sección con la Antártida Dome con el con el sí señor pero nos nota con mucha Antártida hoy veo

Voz 0412 05:28 perfecto porque en mi caso piensa tienes que dar que tienes que recordar que no todo lo que voy a contar es menos

Voz 1025 05:33 Irán vale ojo a eso porque ahí está la clave de todo esto y tú qué quieres hablar de tu has también hablar de tu libro no te lo vas a hablar de los más nada no yo no llovía y yo voy a recomendar un blog

Voz 0181 05:43 y en ese bloque entre otras cosas hablan de los más antes Ángel voy a hablar de mi blog

Voz 1025 05:47 no voy a comentar un poquito lo que pasa es que

Voz 0181 05:50 hemos seis pero luego ese bloque es muy interesante que se llama la voz de la Madre Tierra sí que yo creo que muy interesante para que la gente lo lo visite y hay que someterse antes interese todo lo que es la conservación

Voz 1025 06:00 pero yo estoy intentando os lo prometo dos reírme ahora porque lleva una hora Ángel diciéndonos bienvenido que es que ahora estoy preguntándome más hay sí no no no

Voz 0181 06:13 no pero pensaba que era una introducción bueno pues voy a hablar de los masajes vale

Voz 4 06:20 por delante nada además además tiene cabecera no no ellos tienen cabeza

Voz 1025 06:30 todo osea hoy hoy es difícil lo que encontremos una sección sin cabeza la envidia eh claro que la envidiable la gente sepa la gente a lo mejor no está escuchando además además eso de la cabecera pues es esa ese momento música palabra que podemos antes de que empiece cada uno estos pillas Teresa su ICO lo que conseguimos tú que eres el director rellenar mogollón de caro pero yo era da minutos

Voz 4 06:54 vamos a gastar menos en con lo que ha hecho a tres de nuestros colaboradores al los últimos días no pero no estoy en una no era la introducción está equivocando se estuvo otro jefe que trabajaban Telecinco lo que a mí me ha llegado

Voz 0412 07:13 que la cabecera primera fue la de Chema pero que hoy en día realmente es la peor

Voz 1025 07:17 bueno hasta quizá más a partir de ahora os quiero contar hay muchas historias la primera hace unos días y y un publicado un tema aún un artículo que me llamó la atención que hablaba sobre la batalla del Ebro sobre todo desde la parte de ETI como se estaba haciendo una serie de rutas para llevar a la gente precisamente por donde se produjo esa batalla por donde fueran las tropas os acordáis que hace ya unos meses Ángel tuviste y haciendo fotos no precisamente de la batalla del Ebro sino en

Voz 4 07:57 o sea que ya está con los Masái me habéis pillado ahí por favor que esta vez estoy aquí poniendo

Voz 1025 08:10 el chiste venir esto es la historia súper bonita Bencomo puedes hacer por la noche el pueblo verdad

Voz 0181 08:15 sí a visitar el pueblo se visitaba bueno pues toda lo que luego también pueden visitar las la digamos todos los puntos de conflicto donde estaban enfrentado las trincheras lo somos búnkers etcétera no

Voz 1025 08:27 me vino Ángel diciéndome Hawk que buena idea como les está funcionando bueno pues hemos visto que en las zonas de Lleida precisamente por toda la parte alma tres también se está haciendo lo mismo ya hemos dicho bueno vamos a situar a la gente vamos a ir por partes vamos a hablar precisamente con ellos con con a la gente que hace esta ruta guiada de la batalla del Ebro daban madre pero antes llamábamos a los cómplices SER Historia le decimos nos podría situar a los de Ser aventureros en esa zona para que sepamos cómo estaban las cosas

Voz 9 08:58 no no no

Voz 0772 09:01 la batalla del Ebro fue una de las más sangrientas de la Guerra Civil hasta nosotros ha llegado ese recuerdo por los diecisiete mil soldados que murieron en esos ciento quince días de batalla que iban entre los meses de julio y noviembre de mil novecientos XXXVIII tuvo lugar en el valle bajo del Ebro entre Tarragona y la zona oriental de de Zaragoza en esos meses tuvo lugar como digo pues una de las batallas más quinientas de la Guerra Civil todos tenemos en mente la idea de que fue quizá la la horquilla el antes y el después de la contienda la victoria del lado franquista y la derrota de la del lado republicano supuso finalmente el devenir hacia a esa victoria final del lado rebelde en el verano de mil novecientos treinta y nueve sin embargo a veces nos olvidamos del dos detalles que a mí me llaman mucho la atención en primer lugar es la importancia que

Voz 0181 10:06 tuvo que en aquellos momentos

Voz 10 10:08 en Europa el nazismo estuviera expandiendo sus tentáculos por algunos lugares lo que perjudicaba de una manera importante a la Segunda República esta batalla del Ebro coincide con los acuerdos de Múnich a través de los cuales Chrysler tiene permiso de otras potencias europeas para invadir Checoslovaquia

Voz 0772 10:32 esto hacía cambiar totalmente el escenario geopolítico de Europa en aquella época por supuesto

Voz 10 10:39 era una suerte de apoyo para el lado franquista desde el punto de vista humano quizá también es lo más relegando

Voz 0772 10:49 todos los que participaron en aquella batalla todos los que fueron compañeros de esos casi diecisiete mil muertos tienen un recuerdo muy agrio de lo que sucedió en esos meses de mil novecientos treinta y ocho en muchas ocasiones por suerte y la llegada de la democracia ha hecho que muchas de esas heridas se hayan cerrado incluso hoy podemos encontrar testimonios en reportajes de televisión radio de cómo muchos de esos combatientes entonces enemigos en el campo de batalla hoy han conseguido bueno pues enlazar esa amistad hacia esos lazos de unión que en definitiva es lo que nos hace a todos más humanos el propio testimonio de los participantes muchos de ellos sobre todo en el lado republicano críos de dieciséis diecisiete años que no habían tenido nunca ningún tipo de experiencia militar que la instrucción la hacían con Cañas que apenas tenían ni para él material bélico no tenían cartulina eras para meter las balas las envolvían en un pañuelo las metieron en el bolsillo que hacían como digo la instrucción con con palos de escoba también a cosas surrealistas y que te ponen los pelos de punta todos ellos de los dos bandos coinciden en que aquella batalla en definitiva no sirvió para nada y con eso nos tenemos que quedar no tenemos que aprender de la historia de los momentos más oscuros de la historia eso ya es pasado no vamos a juzgarlo pero sí tenemos que sacar nuestras propias conclusiones y darnos cuenta de que realmente hay mil y una maneras de solucionar los problemas que van más allá de ir pegando

Voz 1025 12:27 gracias a Nacho Ares el director de Ser Historia por cierto que esta noche está en Las Palmas si no me equivoco Nos en que esta esta noche dando pero ahí estará ya Chema Rodríguez que nos ha hecho el montaje esta historia bueno nuestro invitado es Andreu Cabral Andreu al es periodista esta periodista que bueno que está como yo colegiado que ha trabajado en el diaria de Tarragona que él G junto a Maite Hernández son la pareja que están frente a la terraza ya que es precisamente los que llevan hacer estos recorridos que es nieto y bisnieto de familiares nacidos en Corbera de Brian Mora de verá Ikea tiene mucho que ver a la hora de cubrió el proceso de recuperación de la memoria historieta de la memoria histórica perdón en este frente en la batalla del Ebro y que nos puede contar un poco qué es lo que nos enseñan cómo podemos hacer estas rutas que nos ha parecido tan curiosa cita interesantes para atender las hoy en Ser aventureros hola Andreu qué tal estás bon día buenos días hola buen día buenos días bueno cuéntanos un poco como te surge esta idea y qué es lo que nos enseña donde nos llevas

Voz 11 13:30 a ver nosotros la empresa arrancada que quiere decir más allá nace en dos mil catorce frutos de un aprendizaje constante de los últimos diez quince años vinculados con la memoria histórica yo como periodista en y compañera Maite Hernández como como antropóloga a lo largo de estos años hemos entrevistado a muchísimo es veteranos de hemos visitado mucho de espacios de moda históricas nosotros vivimos Ebro que por lo tanto era lógico que si quería hacer una empresa de servicios las rutas guiadas empezáramos a quién sitio que más conocemos que sin duda es frente de batalla de Ebro empezamos en dos mil catorce actualmente demos una cartera de unas ven temas de menos veinte rutas guiadas

Voz 1025 14:16 sí que eso clásicas o te

Voz 11 14:18 las que combinamos con degustación de vino otras que hacemos un menú inspirado en la batalla del Ebro otras que bajamos en kayak y digo eh Ebro etc tenemos Portas que intentan atraer a todo tipo de público ya está de Dret surgió el año pasado a poner el interés que tenía este municipio de la zona de Lleida de recuperar sus vestigios de la Guerra Civil

Voz 1055 14:45 que bueno dime José Luis Tengo una pregunta yo el otro día y bueno con toda esta movida del Valle de los Caídos y de Franco y la exhumación se hiciera una entrevista en televisión a gente joven preguntándole si sabían quién era Franco y los resultados eh absolutamente espeluznantes el noventa por ciento de gente veintipocos años no sabían quién era Franco quién es el cliente de vuestro recorridos es decir es gente

Voz 1025 15:11 joven gente mayor mayor Jerez

Voz 11 15:13 hacemos todo tipo de gente pero básicamente gente de treinta a sesenta años después gente joven tenemos pero a veces te acompañan esos padres el Nobel noventa por ciento quizás son catalanes bueno pues tenemos gente de Madrid de Euskadi y Navarra ahí va vencía

Voz 1025 15:33 porque lo que ve lo que veis en este recorrido que quedan vestigios de da da la batalla del Ebro quedan cosas quedan búnkers como a otras zonas sí sí sí

Voz 11 15:41 templo en zona de la batalla del Ebro que se empezó a museos Izar hace ya unos quince años hay hay un hay tenemos es próximamente unos diez museos y espacios visitables hay más de veinte veinte veinticinco por lo que hacen las materias que es una zona bastante más desconocida allí hay bastantes trincheras vinculados con la batalla de Ebro hay historias personales en el pueblo que es un pueden porque tiene la misma estética que en los años treinta pero sobre todo en alma tres lo que llama mucho la atención es que los restos de unas posiciones fortificadas construidas en hormigón armado en mil novecientos treinta y seis que eso forma parte de una línea muy desconocida en Cataluña en España que es la línea fortificada del Cinca que es una especie de línea más sino que contribuyó a la Generalitat de Cataluña para evitar la entrada del ejercito franquista en Cataluña

Voz 1025 16:39 anda fíjate yo lo desconocía también y eso se puede ver todavía eso es parte de vuestra de alguna de las visitas sí

Voz 11 16:46 esta rota de la materia precisamente da parte significativa es visitantes espacio que está vemos un escenario impresionante río Ebro que hace un meandro y allí hay unas trincheras de trescientos metros hay búnkeres de de hormigón armado donde se podían poner los soldados de adjudicados a vigilar hay nidos de ametralladoras que son subterráneas excavadas en la tierra realmente un emplazamiento muy interesante era conocido para para la gente de pueblo pero que ahora gracias al Ayuntamiento pues se está empezando a dinamizar

Voz 0181 17:26 no quería preguntarle Andreu que me me imagino que que tendréis unos guías no que irán contando un poco la historia de de los lugares que visitado

Voz 1025 17:33 no obstante los guías sonó

Voz 11 17:35 empresa somos yo y la Maite

Voz 1025 17:38 me da igual os saquemos otros dos hacéis todo ojo

Voz 11 17:41 todo todo eso una empresa que llamamos de autor

Voz 1025 17:44 sí sí tenía contable está todo

Voz 11 17:50 acto en directo

Voz 12 17:50 en general ya que reparte folletos digamos que juntáis al grupo

Voz 0181 17:56 la visita no os Bendit diosas

Voz 12 17:59 esto no sé si nosotros

Voz 11 18:01 trabajamos con un calendario de rutas programadas cada mes perder estamos haciendo discusión por redes sociales por nuestra web in es cliente de íbamos haciendo las la las rutas pero todo hacemos entre y hoy compañera Maite

Voz 0181 18:18 estoy Andreu si estas cosas que son tan delicadas y surgen debates me imagino muchas veces durante la visita porque

Voz 1025 18:24 la gente que opinará contendrán diferentes ideas

Voz 0181 18:26 de lo que fue la batalla o Llabrés

Voz 1025 18:29 luego la historia no porque a lo mejor ahí hasta me imagino habrá el nietos hijos de lo mejor de gente que luchó ahí o que claro

Voz 11 18:39 hay bastante gente que vienen los dice no no es dice porque viene es decir hay gente que sí quienes dicen que vienen por interés turístico por interés cultural histórico hay gente que ve directamente porque es hijo nieto de

Voz 12 18:52 combatiente hay bastantes familiares de desaparecidos y a la batalla del Ebro que hay un montón de gente quedando noventa te voy a contar Andreu suma uno más

Voz 1025 19:02 sí porque me abuelos desapareció en combate en la batalla de hoy probablemente no sé si en esa zona de alma Trichet porque durante un montón de años ha sido capaz de ir siguiendo el rastro de mi abuelo hasta la noche antes que desapareció de ahí para adelante no he podido llegar más allá pero me imagino que como ya a otros nietos no

Voz 11 19:23 sí sí familias enteras de hecho a veces nos llaman familias una familia entera que son diez quince veinte

Voz 1025 19:29 seguiré hacer el recorrido que

Voz 11 19:32 su tío abuelo su abuelo entonces nosotros montamos el itinerario por los espacios que creemos que pisó más o menos en función de la Unidad Militar en la que estaba los hijos nietos y biznietos puedan pueden poco sentir que valioso

Voz 1025 19:47 osea perdóname tú si yo te digo la unidad que estuvo Mi abuelo tú eres capaz de me dirá sí pasó por aquí yo yo yo más o menos lo tengo claro eh pero pasó por aquí fue hasta aquí etcétera etcétera

Voz 11 19:59 sí sí sí sí que hace tiempo que lo estamos haciendo

Voz 12 20:03 ahora en noviembre hace mucho un grupo que precisan

Voz 11 20:05 entre empezará en alma tres porque por ahí pasó una división publicada con lo que decía antes de que sea la gente nosotros intentamos hacer un discurso objetivo histórico lleno de matices no ni blancos ni negros explicando toda la capa de grises y eso la mayoritariamente la gente lo agradece muy bien claro hay gente quizás que viene con una idea preconcebida de lo que es la batalla la guerra civil y no de gusta tanto pero bueno claro a ver si en la situación política que estamos en Cataluña quizás un poco más

Voz 1025 20:46 porque si hay algunos concepto

Voz 11 20:48 los que empiezan a a a semejar cosa es cierto eh

Voz 12 20:53 por ejemplo el concepto República de acuerdo

Voz 11 20:55 pues de República hace unos años nosotros hablamos de República todo el mundo entendía lo que es la República española ahora en Cataluña conceptos de República de mi entonces tienes que ir precisando muchísimos

Voz 1055 21:08 la claro yo lo entiendo oye Andreu dentro del turismo hay países como Belle como Inglaterra al Reino Unido que sí que tienen un turismo bélico Fernando incluso ambos a India Birmania a visitar pues esos lugares donde donde se celebraban batallas importantes Impala elenco Inma etc en España por qué crees tú que eso no funciona quizás todavía la guerra civil está está abierta todavía no

Voz 11 21:30 yo no creo eh que no funcionen a ver depende del prisma donde yo creo que ya hace bastantes años también abrió un diario digital hace años que se llama diario llegar punto com está bastante al día en lo que va sucediendo cada vez hay más todas en España que están interesadas en lo que a nuestro parecer lo denominamos turismo de Memoria Histórica a mí no me gusta nada denominarlo turismo bélico lo hacemos más de seis memoria histórica porque por ejemplo en la zona de Cataluña y en nuestra ciudad se hacen bastantes recreaciones históricas del principio de la batalla del Ebro y en otras zonas por ejemplo ahora en Valencia están poniendo muchas piedras en Euskadi también en Andalucía de poco a poco hay un un uno notable incremento el interés por ejemplo en Belchite yo fui hace diez años insistía ningún tipo de nada

Voz 1025 22:23 ya ahora fíjate en la que Andy dado que invitaron es que era incluso de noche alucinante el

Voz 11 22:29 además no viene Gent hay gente que hace la ruta Belchite Corbera de Ebro que Corbera d'Ebre razona

Voz 1025 22:34 claro hacemos entonces esto me lo entonces

Voz 11 22:37 para hacer más conocidos y nos lo cuenta bien nos dicen que hay mucha gente en Belchite yo creo que cada vez hay más más de interés

Voz 0344 22:44 sí Andreo yo lo que justamente la de Belchite también no no fui el único cierta falta

Voz 1025 22:51 la de rigor en la en lo que nos contaban en en en Belchite sabes de entonces

Voz 0344 22:56 parecía un poco un poco demasiado light no sé cómo decirte un poco como dirigido al turismo así fácil no lo que te quería preguntar es supongo que a ti te ha costado muchísimo trabajo recopilar y organizar toda esta información no para organizar esto

Voz 11 23:12 ah pues sí ya además el discurso se va modulando perfeccionando van saliendo nuevos estudios Si tú mismo en tu discurso la gente de puedo hacer una anotación le puedes hacer caso porque tiene razón porque tiene una fuente documental buena persona o Buene puedes modificar un pelín pero si es a base de mucha documentación de entrevistar a mucha gente ir un discurso complejo al discurso complejo ex riguroso lo hacemos de un discurso de media hora de acuerdo entonces en con ese también lo es que debo es distinguir un poco de la de la clásica visita guiada que sequía

Voz 0181 23:57 que aumente sí

Voz 11 23:58 y hacemos una cosa mucho más personalizada mucho más de autor con mucha información que tenemos capacidad de aún contar más cosas pero que no podemos por razones de horario pero sí que es necesario ir actualizando todos los conceptos para para ir mejorando

Voz 1025 24:16 a Cuéntame dos cosas que son una es en positivo era otra igual me dices ya te vale en positivo donde la gente puede contactar con vosotros para para hacer estas estas estos hasta rutas o escoger la ruta qué

Voz 12 24:30 era nacer pues básicamente lo esta pagina web arranca a punto com Ya punto com

Voz 1025 24:36 no hay doble él ya hizo acto Toyota todo junto muy bien en la en la presente tenemos tenemos perfiles de sí

Voz 11 24:44 Twitter Instagram Youtube que

Voz 1025 24:48 y la pregunta complicada y cuánto vale una rutina ah y Juancho te puede costar porque me imagino que depende de la rutas será un premio a otro no como una ruta con comida incluida y con kayak que una ruta dándote una vuelta en paseo porque porque cuánto dura una ruta Vestas por cierto

Voz 11 25:07 depende depende mira ahora estamos haciendo rutas lo mínimo es de una hora las empujado anti aéreos guerra civil que hay en nuestra ciudad que vivos en Tortosa

Voz 1025 25:16 se mire después hace más de tres horas

Voz 11 25:19 hace medio día hay día entero una ruta de medio día cuatro lograr son unos dieciocho euros contando entradas o quince quince dieciocho veinte más próxima

Voz 1025 25:29 si no está bien

Voz 13 25:30 sí sí que está bien si ja ja decimos oye

Voz 4 25:38 esto es carísimo

Voz 12 25:43 una ruta de todo el día que eso

Voz 11 25:45 con siete espacios de memoria que estamos ahí siete horas siete horas ocho horas cinco euros

Voz 1025 25:50 a favor pero eso es gente que bien

Voz 11 25:53 desnivel avanzado para decir de alguna manera generalmente las rutas las derrotas normales de dos tres horas entre los diez quince horas por lo tanto está bien de precio

Voz 12 26:03 sea ya que ronda de siete aunque Calamita no te puedes hacer así a medio camino sí puede que yo también yo discurso está claro

Voz 4 26:13 claro es que es capaz

Voz 1025 26:19 Mena lejos de Estado ahorrarse desde las imagine todas

Voz 12 26:22 no es cuestión de precio

Voz 1025 26:25 pues muy bien oye Andreu pues nos ha parecido interesante y sin barandilla Éste nos ha encantado que hayas compartió un rato con dos otro en ser aventurero mucha suerte en esta mini empresa que ojalá siga creciendo y que Maite y tú bueno al final no seáis vosotros dos solos tengáis a más gente ayudándole tenemos que hacer el programa claro nos vamos a ver qué hacemos por ahí el programa estáis invitados nosotros estaremos encantados de compartir con vosotros una jornada hiló compartir aventureros un abrazo enorme Andrés gracias muchas gracias pues ya lo sabéis se Terra en ya lo encontráis en redes sociales pero también lo encontráis por supuesto Internet ahí podéis ver todo el tipo de rutas no sea lo mejor vuestro abuelo vuestro bisabuelo luchó en la batalla del Ebro o a lo mejor no o simplemente un poquito más pues esta es la propuesta una de las propuestas de hoy de desear aventureros que nos apetecía mucho que queríamos compartirla con todos pues mira

Voz 0181 27:24 la idea para los de la botella de Teruel que también por ejemplo pues lo mismo según grandes batallas donde yo creo que hay muchas cosas para contar no hilo sobre todo que estoy con rigor histórico que es muy importante no

Voz 1025 27:33 suma un montón y nos ha encantado poder hablar con yo al nosotros seguimos en Ser aventureros

Voz 2 27:39 venga

Voz 4 28:49 hemos Xavier taquilla debate con toda esta historia de del Ebro

Voz 5 28:53 al momento a partir de ahora va a ser un no parar de cabecera así en presentaciones bien bien habremos con José Luis hubo aventureros días Kirchner

Voz 2 29:09 José Luis

Voz 19 29:11 en el comedor de la casa de mi abuela había una vitrina con un trozo de piel en su interior un trozo pequeño pero grueso y correoso con mechones de pelo as pero

Voz 0772 29:21 en la patagónica

Voz 2 29:23 de

Voz 4 29:25 a ver seño aquí

Voz 20 29:28 ya no tengo nada que añadidos a la cabeza yo la veo muy bien

Voz 4 29:35 no he preguntado alguien vendió pero vale

vamos a la Antártida de no vamos a una historia muy bonita

Voz 1055 29:53 mil seiscientos mil ochocientos mil seiscientos y pico cuando el barco San Telmo barco español pues bueno sale bueno pues hacia Perú sale de las costas chilenas y una tremenda tormenta lo hace que derive hacia el sur y bueno pues en calla en en la Antártida históricamente ya se ha demostrado que ese barco en San Telmo con seiscientos cuarenta y cuatro pasajeros un montón de cañones una tremenda nave pues bueno allí sus días por lo tanto es el el primer resto humano primera navegación constatada que llega a la Antártida estamos hablando de mil ochocientos diecinueve septiembre de mil ochocientos diecinueve eh

Voz 21 30:36 se considera que los quién

Voz 1055 30:38 en la Antártida fueron los ingleses los primeros ingleses que llegan a allí omiten que han encontrado restos de San Telmo y por lo tanto reivindican raro que los singles la danés un abrazo muy fuerte

Voz 1025 30:48 Tea

Voz 1055 30:49 la la embajada británica que puedas bueno lo primero es que llegan Ana ese territorio este séptimo continente que algunos han bautizado pues son son ellos ya desde hace años la Universidad de Zaragoza emprendió un tremendo trabajo para demostrar que en San Telmo había llegado hay restos ir sobre esta historia porque realmente sí que el barco llega allí desaparece toda la tripulación y no se sabe qué es lo que pasó murieron en la frágil dio sí un canibalismo doce triatleta bueno con esa historia real pues Alber Vázquez crea un libro Muerte en el hielo editado por La Esfera de los Libros es una historia una historia novelada de que piensa al ver uno de los escritores de novela histórica más reconocidos en nuestro país de que pudo pasar cuando ese barco llega allí cuando naufraga y que lo que pasó con esos seiscientos cuarenta y cuatro navegantes que luego nunca más nunca más se supo en cualquier caso no es un problema menor Chile siempre apoyó que el San Telmo había llegado porque en aquel momento Chile dependía de la Corona española y por lo tanto a los españoles éramos los primeros a la Antártida sabes que has un territorio que no tiene hoy en día y ojalá no lo tenga nunca dueños dueños bueno pues e intentaba reivindicar como los primeros descuidar los primeros que llegaron población humana pues los españoles un libro realmente como digo apasionante dejan muchas puertas abiertas y que como decíamos no se sabe ni se sabrá nunca qué es lo que pasó pero sí que absolutamente demostrado que en San Telmo septiembre mil seiscientos diecinueve fue el primer barco que llegó a la Antártida os recomiendo el libro Muerte en el hielo Albert Vázquez el autor la editorial La Esfera de los lideres bueno tengo que decir lo eres bueno

Voz 4 32:25 si la carrera a la cabecera de lo hace bien

Voz 1025 32:28 sí mira incluso si me hubiera leído el libro mucho mejor en cuenta que ha estado entrenando todo el verano del director sí sí sí

Voz 4 32:36 yo ahora

Voz 1025 32:39 vamos a seguir en la Antártida porque ha habido hoy una coincidencia de cocina de historias no estamos hablando sí sí sí que os tengo que decir ahora queridos oyentes en esta parte en la que vamos a jugar con vosotros si os apetece estar atentos porque lo que va a contar Chema hay una parte que es verdad pero hay una parte que no no es verdad es decir que es mentira entonces todos los que creáis saber qué es mentira no os tenéis que mandar simplemente diciéndonos que es un un Whatsapp ha la digo lo podíamos hacer por guasa pero lo vamos a creo que voy a donde lo conocemos

Voz 4 33:25 que me llamen a mí personalmente a una bola si tenemos un creció el director del programa

Voz 1025 33:32 inundara nosotros la pecera lo hacemos por guasa no dado Whatsapp lo quieres como a dos por Twitter carta carta pues va a ser aventureros arrobas era entonces dos ponéis yo creo que es un error y lo que creáis que es mentira entre todos los que nos lleguen de de que acierten lo que creamos que han acertado lo que es mentira sorteados unas entradas para el estreno de la película película Chema hizo una camiseta es el aventurero hace muy bien

Voz 0181 34:01 aquí somos para aquí al estreno de la película con la camiseta entonces

Voz 4 34:05 no eso no es verdad todo eso verdad queda esto estén atentos a ver de la historia que os vamos a contar ahora

Voz 1025 34:13 que es mentira eso lo que queremos que hacerte que es mentira

Voz 1 34:26 sí

Voz 22 34:29 me gusto mucho más simple con grito final pues bueno esta es la historia a ver qué me he enterado esta historia esta historia

Voz 7 34:38 la fama no vamos a centrar en la Antártida que vamos a ir un poquito más tarde no vamos a ir a mil novecientos once en el momento en el que el hombre pisa por primera vez el Polo Sur una carrera que en principio no era tal descubrimiento los ingleses Scott llevaba estuvo como dos o tres años preparando una gran expedición una especie

Voz 0412 35:00 con con varios barcos con caballos perros con Joe tractores oruga

Voz 7 35:06 a a ir por otro lado teníamos Amundsen el noruego no estaba preparando una expedición al Ártico para para llegar al Polo Norte sin embargo Cook pide llegaron al Polo Norte Amundsen se dio cuenta de que ya no era posible llegar al Polo Norte antes de ir cambió de repente yo hice fue se fue al sur pero de forma secreta ni tan siquiera sus patrocinadores sabía la gente que les daba ni ni su equipo sabía que él se dirigía hacia el sur de hecho a Scott se entera de que Amundsen va hacia hacia la Antártida estando en Australia cuando estaba recabando fondos para para empezar su expedición a muchos llega llega antes en la en la Antártida Scott precisamente por la gran parafernalia que llevaba se ve obligado a poner su campamento en un lugar que estaba cien kilómetros más lejos del punto final del destino del Polo Sur del que pudo ponerse Amundsen porque porque es un equipo muy pequeño llevaba XXXV hombre y todo esto que hemos dicho por ejemplo la elección de los caballos llevamos caballos para arrastrar toda la toda caballos que y luego se demostró que fuera aunque eran un error pero además llevaba cantidad de gente cantidad de material mucho iba solamente con ocho hombres gatos perros y además había pensado él tiene una gran experiencia en el norte en el Ártico llevando llevando perros ya había pensado sabía que los perros morían morían por el por el cansancio entonces había contado los perros que iban a morir durante el camino para dar de comer a los otros perros con la carne de los perros muertos como los cálculos no salieron muy bien tubos se vio obligado a matar a varios de los perros para darle de comer el caso es que empezaron la carrera Amundsen iba por delante Scott iba por detrás pero precisa precisamente para evitar que a muchos llegaba antes mandó a un grupo de cinco hombres que iban entonces Scott mandó un grupo de cinco porque el libro patrocinado por el ejército entonces sólo cinco hombres dos cinco militares iban fueron intentando detener a disparándole Leiva Livan atacando entonces

Voz 6 37:14 a mucho iba muy rápido con los perros

Voz 7 37:16 sí oye antes a pesar de los disparos de a pesar de los disparos de de los hombres de Scott cuando llegó Scott treinta y tantos días después deja una carta para o deja una carta para él al regresar Scott varios de sus hombres murieron pero no fue descubierto hasta casi un año después nueve meses después una expedición que fue

Voz 6 37:36 buscar a a escote a los hombres

Voz 7 37:38 por todo lo encontraron una tienda de campaña con un diario Egin este diario se descubrió que una precisa precisa posiblemente la razón por la que me ha muerto era porque se habían quedado sin queroseno llevaban llevaban montón de bombonas de queroseno pero estaban vacías entonces no sabían si alguien había robado el queroseno secarse

Voz 0412 37:58 no necesitaban para calentar la comida para calentar el agua para cocinar

Voz 7 38:02 entonces descubrí pensaban que porqué sabía qué había desaparecido queroseno años después se descubrió que esas bombonas de queroseno estaban cubiertas con estaño las las juntas estaban cubiertas con estaño y el estaño alejarse se resquebraja se crea una especie de capa de capa blanca ya hace que se abra todas las bombonas se habían abierto precisamente por qué por la utilización del estaño eh

Voz 1025 38:32 si se había evaporado Isabel de acuerdo

Voz 7 38:34 hombres es decir Scott murió por culpa del la utilización del estaño de

Voz 1025 38:41 tan solo no no no no Burton

Voz 1055 38:44 cierto a siete kilómetros tenían un puesto de aprovisionamiento que no consiguieron llegar

Voz 1025 38:49 bueno pues adelante pues no no no suma seis Soria es porque no

Voz 4 38:53 es verdad eso que ha dicho José Luis es verdad que todo lo que ha contado Chema

Voz 1025 38:58 hay algo que no es verdad sí

Voz 4 39:01 no lo sé pero te lo agradezco porque se trata de los oyentes

la UEFA pensaba me gusto en esta mesa ahora mismo sobre han colaborado para mí yo también yo creo que creen y colaboradores que me cuenta decíamos que no vamos a la Antártida

Voz 24 40:29 ahora ya no era becaria e todos los becarios ya no ya no ya pasa puesto más

Voz 1025 40:34 pero igualmente el sueldo debía de ser de venga bueno el dicho lo dicho te vas a buscar había donde te fuiste al pues yo

Voz 6 40:40 yo fui directamente así mi si hay estado viendo durante dos años yo primero Africom con Visa una visa de estudiante que bueno que hay ilegalmente máximo veinte horas otra cosa lo que yo ese hilo ahogó nada estuve viajando dos meses por Asia con todo lo que ahorre volvía a España estuve otra vez en la SER el año pasado se me volvía a ir pues en septiembre del dos mil diecisiete

Voz 1025 41:04 pero mientras espera ahí cambiaba al tema

Voz 6 41:06 claro ahí cambia cambiaba el tema la visa yo me cogí la Volkan Holy de que es la visa de trabajo y vacaciones por así decirlo bueno pues supuestamente tienes como más en una situación más estable en cuanto a trabajo y tal lo que pasa es que el tema de inmigración no han cambiado las leyes este año justamente entonces bueno lo de los impuestos eso es otra cosa pero y luego España también el año pasado tuvimos la oportunidad de extender nuestra avisa a un segundo año pero eso significa que antes del prime DSK acabe el primer año tú tienes que trabajar lo que llama la fama que es una manjar en una granja o los españoles tenemos la posibilidad de trabajar pues en restaurantes o en

Voz 0181 41:47 lo que pasa que ellos te

Voz 1025 41:50 mandan donde quieren claro ella no nos mandan

Voz 6 41:52 norte el trópico en zonas donde no están tan pobladas en Australia entonces pues ahí es donde te tienes que buscar tu la vida

Voz 0181 41:59 el español eso sí porque nuestra Visa es la mía

Voz 6 42:02 la que tenemos que tienen los americanos que es la cuatro seis dos los chinos los argentinos y poquitos más de Europa somos los únicos yo creo que tenemos esta visa que es mucho más complicada conseguir las decir los españoles tenemos

Voz 1025 42:13 te refieres al una americanos guardia

Voz 6 42:17 Tina creo que es de los pocos países sudamericanos que tiene

Voz 0181 42:20 en este caso quiere decir que que tienes que él te estoy llamando a alguien y eso que es decir que tienes que

Voz 1025 42:26 a Australia como un momento dile que no atendemos ahora inmigración que que te tienes que ir a esas granjas pero que están te has de la mano de Dios así de tocar de todo

Voz 6 42:36 ahí vamos a ver todo sin bueno yo no fui lo que dije bueno y bueno estoy buscando de bancas de cerdos de piñas de lo que fuese para conseguir trabajo lo que pasa es que este año aparte que hay muchos más jóvenes que están pidiendo el segundo año de visado este año las cosechas no estaban también pues decidí irme aún hosting que yo estaba honró Hampton que es como a a ocho horas arriba de Brisbane en tren

Voz 0181 42:59 si antes de las muy Chaney a está como

Voz 6 43:01 en un sitio nada turístico y bueno pues acabe en un pueblecito que yo era la española del pueblo porque no habían visto a una persona extranjera pues el tras todo bien lo que pasa es que claro son gente yo estaba acostumbrada en Sidney que es mucho más cosmopolita pues a trabajar con gente que está acostumbrada a trabajar con con extranjeros entonces al final los australianos por mucho acento raro que tengan tal se hacen entender y tú te haces entender y todo el mundo Nos entendemos que pasa es que allí no allí a gordo iba al supermercado y me decían siempre preguntan de dónde eres simplemente con en porque era la única morena con ojos marrones el culo con mis jefes pues en ese Host el pues bueno es que es un pueblo que no tiene nada entonces la gente se aburre mucho le da mucho el alcohol edad mucho a las drogas yo estaba ahí bueno hacía labores pues es de limpieza

Voz 1025 43:50 con lo que tocaba lo que me tocaba de Granjero qué no no de jóvenes si eso es una zona más de turismo

Voz 6 43:57 sí es una zona de turismos ha porque allí es tejos te lo funciona porque trabaja con una compañía grande de turismo en Australia que lleva gente joven hacer lo que se llama la costa este australiana y les paran ahí que es y no es que sea un punto porque viene a la española es española y entonces yo hacía de todo bar conducía autobuses sí claro yo conduciendo a la izquierda como un autobús halló era una cosa con orientación qué tengo yo que es horrible pero bueno al final decidí irme de ese sitio no acabamos muy bien con con los jefes porque me echaron por no hablar inglés dije mira a mí esto no no me echáis por eso pero bueno había no había entendimiento mi trabajo no era el que ellos querían dirige pues mira me voy lo que pasa es que me vi pues de patitas en la calle con una maleta dije dónde voy yo ahora me acogió un amigo mío del pueblo Tana se que iban allí encontré trabajo en esta isla que se llama La cree que Pelai LAN que está justo al inicio de la barrera de coral en el en el sur nada eh no me tuve que mover casi porque eran el pueblo de al lado y coger un ferry tal Iman bueno pues yo pregunté bueno y cuánto pagan cuántas horas tengo que trabajar porque tenían que trabaja XXXV horas mínimo a la semana para que me diese en el visado si si todo bien tal bueno suerte la mía que yo puedo trabajan resto Morante hizo no tengo que mentir al Gobierno australiano decir que estoy trabajando en una granja porque no tiene ningún sentido

Voz 1025 45:22 alguien te aparece el local claro entonces bueno yo llegué

Voz 6 45:27 si las condiciones pésimas porque me dijeron no es que te pagan esto esto esto pero al final se te queda toda la semana en ochenta dólares cuando en Australia se gana mucho dinero al día y claro yo yo estos ochenta dolares dices que tienes que pagarse se seiscientos dólares de para vivir allí con comida bueno yo dije no tengo otra porque se me acaba el tiempo pues hay que voy cogí el ferry llegó a la isla y bueno un poco de la isla porque es una historia súper bonita Jawai lo primero que veo es que me ponen una tienda de campaña

Voz 1025 46:00 bueno sí ahora todo iba bien

Voz 4 46:04 ya

Voz 6 46:07 era justo pero claro que estaba un poco arriba

Voz 4 46:09 individual

Voz 24 46:13 más muy eso sí con vistas al mar las teníamos playas y por la noche veía las estrellas

Voz 6 46:19 es bueno no me me daban las Tahri huellas estas que era horrible

Voz 1025 46:22 en huellas pues ahí eso nos puso entonces

Voz 4 46:24 a las ratas gigantes que son

Voz 6 46:27 pues por sus huellas incluso estaban pues de fiesta encima de mi tienda de campaña dos hoy cuando llovía yo me Calama entera porque eso estaba abierto cuando les daba por mear pues es un rapero

Voz 4 46:39 no vamos a entrar

Voz 6 46:44 cientos de dólares por una tienda de campaña y luego yo he llegado a comer pues un trozo de pan y lechuga porque no quedaba nada más lo sea

Voz 1025 46:50 bueno no te cuidaba dieta

Voz 4 46:53 este allí con el jefe de esto que bueno esto porque claro

Voz 6 46:59 yo dije esto esto me parece demasiado raro aquí se están aprovechando demasiado entonces yo cogí investiga un poquito y puse el nombre de mi jefe en Google la primera noticia que aparece aparecía en todas las noticias

Voz 4 47:10 está el conflicto bélico

Voz 6 47:13 Fuentes un delincuente resulta que estuvo trabajando en la parte financiera de la policía empezó a robar de poquito un poquito y apostaron los caballos

Voz 1025 47:21 la que le robó a la policía para apostar a los caballos Jover Moyano ese buen ojo tiene para que la pusiera una tienda

Voz 4 47:28 es un lujo pero bueno

Voz 1025 47:33 pero si ahí un buen día te vas o te echan no como es

Voz 6 47:37 no no yo acabe yo sólo digo yo sobreviví pues unos cincuenta y pico días

Voz 1025 47:41 y una vez terminado eso que nada yo un

Voz 6 47:44 vez que temen la isla ya pues estuve haciéndola aparte de la Isco Minor a mí no veo a salvarme a recogerme estuvimos ahí unos días

Voz 4 47:50 ahora estoy en una zona de la isla de familiar

Voz 6 47:53 se ahí relajen la isla en un retrato de una pareja local que bueno dice más de cuarenta años viviendo en esa isla es preciosa pero es que esta isla era la antigua Ibiza australiana de hecho los australianos la llaman así la Ibiza australiana

Voz 1025 48:07 mi madre me hago sale quizás te digo pero no tenga ahora saltas a

Voz 6 48:13 ahora me voy a Sir Lanka así que va a hacer pues no lo sé pero bueno yo estoy buscando trabajo en comunicación marketing foto

Voz 1025 48:20 el Visa funciona como mucho más

Voz 6 48:23 fácil yo voy con la calma y ya

Voz 1025 48:26 yo voy con puedo el ya ves como una pregunta que la la que mal que bien con Ángel

Voz 0412 48:33 tantos sitios que consiste en Austria donde pillas te con Adán

Voz 6 48:36 John sin mi amiga Grammys sur

Voz 1025 48:40 bueno no vamos dada la gracia

Voz 4 48:42 es más si cualquier artista ahora viene el artista por favor

Voz 25 48:51 la la crítica del fotógrafo

Voz 2 48:54 Alfredo Colina

Voz 26 48:58 va a venir a la vez

Voz 4 49:00 que no me gusta esta sintonía es es muy bonita me gusta lo que ve claro era muy bien sencilla pues mira yo es lo más

Voz 0181 49:14 Montero claro los Masái porque están atravesando estos últimos años se lo está pasando mal porque les están expulsando de sus territorios

Voz 1025 49:24 toda la zona más Aimar hay dos empresas

Voz 0181 49:26 lentamente una que norteamericana hay otras que saudí que son las que gestiona los safaris allí de

Voz 1025 49:32 si caza entonces ya sabes

Voz 0181 49:34 pulsado de aproximadamente hay bueno se utiliza una zona de unos ciento cincuenta mil hectáreas para para la caza y entonces les han desplazado a quemando los incluso por orden del Gobierno de Tanzania el San quemado sus casas

Voz 1025 49:45 esto de la favela donde peor parte han llevado

Voz 0181 49:48 sí sí sí

Voz 1025 49:50 desde luego que no sepa se conectan más Mara en Getty no es Kenia y el otro es Tanzania lo he dicho bien profesor Fenton gracias ahí de la parte de donde no

Voz 0181 50:03 sí ya les quemaron pues yo te digo la más de ciento ochenta no más que llaman ellos a sus casas se les han obligado a desplazarse con lo que eso ha conllevado para la población de desplazamiento y tal más luego todo

Voz 4 50:13 un desastre para la cantidad de animales y tal

Voz 27 50:19 bueno pues lo típicos ante el turismo pero sobre todo el tema de la caza que es que se está extendiendo de una manera tremenda Hay bueno pues el propio Gobierno les expulsa de esos territorios

Voz 1025 50:29 bueno vamos a ver si hay un tema que para

Voz 1055 50:32 el turismo en este caso español en el masai es algo folclórico y es el paisaje para al tan

Voz 0412 50:40 ah no normal por decirlo de alguna manera

Voz 1055 50:43 es algo retrasado es decir como el siglo XXI todavía hay gente que vive en esas condiciones que viven en no que que no tiene unas condiciones higiénicas etcétera del pueblo tanto ellos ese atraso quieren acabar con él digo todos Tendero es una unas veces son poco controlada no ha salido entrecomillado pero pero lo que para nosotros es atractivo turísticamente para ellos es algo que que que hay que acabar con ellos es decir el el país tiene que avanzar tiene que ser más moderno que se esos parte de un pasado que hoy en día ya no tienen ninguna explicación que había gente que siga habiendo son manera digo el discurso

Voz 0181 51:16 sí bueno pero luego está el tema de el tema este que digamos que ese es la caza no sé decir que no no no